Индексная книга (каталог) CNews*
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SIM-card USIM-card Universal Subscriber Identity Module Universal Subscriber Identification Module универсальный модуль идентификации абонента расширенный стандарт SIM-карты
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 80, упоминаний - 92
SIM-card и организации, системы, технологии, персоны:
|Сметанкин Игорь 8 2
|Ярушина Алена 5 2
|Лапиков Андрей 6 2
|Шляхов Егор 2 2
|Смагаринский Юрий 24 2
|Назаров Сергей 60 1
|Костерин Александр 20 1
|Меркутов Алексей 7 1
|Фомин Дмитрий 25 1
|Агарков Виталий 1 1
|Горбунов Анатолий 18 1
|Казаков Сергей 15 1
|Суслов Сергей 3 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Белова Светлана 12 1
|Белкина Анна 9 1
|Шарков Максим 15 1
|Корчагин Павел 18 1
|Павлов Николай 13 1
|Артемьев Денис 14 1
|Седов Владимир 12 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Колесникова Дарья 6 1
|Петровская Ирина 7 1
|Спицына Наталия 20 1
|Абдуразаков Ораз 10 1
|Анашкин Иван 10 1
|Павлов Виктор 10 1
|Хворостова Екатерина 5 1
|Ковтонюк Андрей 5 1
|Просвиркина Елена 5 1
|Павлов Никита 146 1
|Гамянин Андрей 1 1
|Сергиенко Сергей 12 1
|Ермоленко Евгений 8 1
|Волконская Екатерина 1 1
|Пронина Антонина 4 1
|Чернова Алёна 2 1
|Устинов Вадим 4 1
|Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
|9to5Mac 70 1
|NE Asia Online 313 1
|Computer Weekly 376 1
|RCR News 107 1
|Ведомости 1466 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|9to5Google 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.