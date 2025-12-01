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SIM-card USIM-card Universal Subscriber Identity Module Universal Subscriber Identification Module универсальный модуль идентификации абонента расширенный стандарт SIM-карты

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.12.2025 Россиянам перестанут выдавать иностранные SIM-карты 2
21.05.2025 Крупный сотовый оператор почти три года не замечал вирусы в своих ИТ-системах 1
06.05.2025 Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 2
07.08.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 1
22.07.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 3
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 1
01.06.2018 Beeline объявил о запуске LTE-роуминга в Узбекистане 1
02.04.2018 «Цифровой экономике» выделили первые 3 млрд на сети 5G и обособление Рунета 1
29.11.2017 Для сетей 5G будут созданы SIM-карты с российской криптографией 3
14.03.2017 «Мегафон» включил мобильный интернет 4G+ на горнолыжных курортах постолимпийской столицы 1
14.03.2017 «Мегафон» дотянул сеть LTE до Камчатки 1
31.01.2017 Покрытие сети 4G Beeline обеспечено по всей территории Ташкента 1
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном 1
13.12.2016 4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович 1
08.11.2016 «Мегафон» расширяет географию 4G-интернета в Приамурье 1
17.10.2016 «Билайн» запустил сеть 4G еще в четырех областях 1
11.05.2016 «МегаФон» расширяет географию 4G-интернета на Сахалине 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
28.01.2016 «Билайн» запустил сеть 4G в пяти населенных пунктах Ярославской области 1
14.12.2015 «Билайн» расширяет сеть 4G на Ставрополье 1
11.12.2015 «МегаФон» запустил сеть 4G в самом южном городе Хабаровского края 1
10.12.2015 «Билайн» запустил сеть 4G в трех городах Республики Коми 1
03.12.2015 «Билайн» расширил географию 4G в Чечне 1
16.10.2015 «МегаФон» расширил географию сетей 4G в Тамбовской области 1
13.07.2015 «МегаФон» расширяет сеть LTE в Приморье 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1
22.04.2015 В Череповце запущен 4G-интернет от «Билайн» 1
08.04.2015 «Билайн» запускает 4G в Челябинске и Миассе 1
02.03.2015 «Билайн» запустил 4G в Красноярске и Ачинске 1
02.02.2015 «Билайн» запускает сеть 4G в Пермском крае 1
20.01.2015 «Билайн» запустил сеть 4G в Северной Осетии 1
15.01.2015 В России представлен недорогой 4-ядерный смартфон Haier W818 1
24.12.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Хабаровске 3
22.12.2014 Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске 1
22.12.2014 «Билайн» запускает 4G в Дагестане 1
19.12.2014 «Билайн» расширяет сеть 4G в Ростовской области 1

Публикаций - 80, упоминаний - 92

SIM-card и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
МегаФон 10742 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Samsung Electronics 11065 6
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 4
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 4
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 3
Трафиклэнд - Trafficland 24 3
Ростелеком 10948 3
Microsoft Corporation 25775 3
Apple Inc 13156 3
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 2
Открытые технологии 732 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
NovaCard - НоваКард 20 2
Thales - Gemalto - Axalto 9 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Dell EMC 5180 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
HTC Corporation 1512 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Ланит - Comptek - Комптек 215 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 2
МегаФон Центральный филиал 92 1
Haier Group 230 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Visa International 1993 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
UDR Inc 10 2
American Express - Amex 338 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Русский стандарт Банк 509 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
SK Group 18 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова 2 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Ак Барс Банк 283 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 63
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 50
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 29
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 26
USB modem - USB модем 312 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 8
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
4G - LTE - LTE FDD - LTE Frequency Division Duplex - использование двух отдельных частотных диапазонов для передачи и приёма данных 81 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 6
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple MacBook Pro 559 2
СБС-Агро АКБ - Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 6 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 2
Dell ExpressCharge 7 2
Intel Adaptix 3 2
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 1
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 9 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Yota LTE/4G-сеть 24 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 7 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 1
Rover - RoverPC 104 1
Сметанкин Игорь 8 2
Ярушина Алена 5 2
Лапиков Андрей 6 2
Шляхов Егор 2 2
Смагаринский Юрий 24 2
Назаров Сергей 60 1
Костерин Александр 20 1
Меркутов Алексей 7 1
Фомин Дмитрий 25 1
Агарков Виталий 1 1
Горбунов Анатолий 18 1
Казаков Сергей 15 1
Суслов Сергей 3 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Белова Светлана 12 1
Белкина Анна 9 1
Шарков Максим 15 1
Корчагин Павел 18 1
Павлов Николай 13 1
Артемьев Денис 14 1
Седов Владимир 12 1
Ксенин Алекс 311 1
Колесникова Дарья 6 1
Петровская Ирина 7 1
Спицына Наталия 20 1
Абдуразаков Ораз 10 1
Анашкин Иван 10 1
Павлов Виктор 10 1
Хворостова Екатерина 5 1
Ковтонюк Андрей 5 1
Просвиркина Елена 5 1
Павлов Никита 146 1
Гамянин Андрей 1 1
Сергиенко Сергей 12 1
Ермоленко Евгений 8 1
Волконская Екатерина 1 1
Пронина Антонина 4 1
Чернова Алёна 2 1
Устинов Вадим 4 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 8
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 8
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 8
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 7
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 5
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 4
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 4
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 118 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 106 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 2
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 69 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 118 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
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