Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова
|06.02.2025
|«МегаФон» прокачал 4G в селе Кулунда 1
|04.07.2014
|«Билайн» запустил скоростной интернет 4G в Барнауле 1
Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8928 1
|HTC Corporation 1499 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
|Apple Inc 12141 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
|Samsung Electronics 10284 1
|Занько Мария 24 1
|Лапиков Андрей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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