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Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова



06.02.2025 «МегаФон» прокачал 4G в селе Кулунда 1
04.07.2014 «Билайн» запустил скоростной интернет 4G в Барнауле 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8928 1
HTC Corporation 1499 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Apple Inc 12141 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
Samsung Electronics 10284 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7763 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8260 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27944 1
USB modem - USB модем 303 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 1
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Лапиков Андрей 6 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 611 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1291 2
Россия - РФ - Российская федерация 145225 1
Казахстан - Республика 5556 1
Россия - СФО - Алтайский край - Кулунда 14 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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