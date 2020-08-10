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USB modem USB модем

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.08.2020 TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены

во, выполненное в белом цвете, отличается элегантным лаконичным дизайном и органично впишется в любой интерьер. Alcatel Linkhub HH71V1 поступит в продажу с 10 августа по цене 7990 руб. Портативный 4G USB-модем Alcatel Linkkey IK41VE1 подойдет тем, кому необходим полноценный доступ к интернету там, где отсутствует возможность подключения по проводу или Wi-Fi. С новым устройством выполнение п
16.09.2015 Positive Technologies выявила серьезную уязвимость в LTE-модемах Huawei

сообщили в Positive Technologies. По результатам проведенного компанией исследования уязвимостей 4G USB-модемов китайский поставщик телекоммуникационного оборудования выпустил обновленное прогр
24.06.2013 Yota скрестила USB-модем с WiFi-роутером

ператор сети Yota) представила новое устройство: "WiFi-модем Yota". Устройство представляет из себя USB-модем для сети стандарта LTE, который может создавать WiFi-хот-спот. Для образования WiFi
10.06.2013 «Основа Телеком» получила первую партию USB-модемов для тестирования LTE-сети в нескольких городах

как потребительских и ценовых характеристик, так и технической спецификации предлагаемых устройств. USB-модем прошел различные тесты: устройство изучено на предмет совместимости с операторским

19.03.2013 «Билайн» продлевает отмену роуминга для пользователей USB-модемов и планшетов

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о продлении акции по отмене внутрисетевого роуминга для пользователей USB-модемов, планшетов и других устройств, работающих с SIM-картой. Все пользователи таких устройств, подключенных к неголосовым тарифным планам «Билайн», могут выходить в интернет в любом реги
11.08.2011 Huawei представила USB-модем формата Plug&Link

Компания Huawei представила USB-модем формата Plug&Link - HiLink E353. При использовании HiLink E353 полностью исключается процесс установки драйверов и ручной настройки. Благодаря применению запатентованных технологий но
09.02.2011 «Билайн» запускает обновлённую линейку безлимитных интернет-тарифов для USB-модемов в 9 регионах СФО

ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске новой линейки интернет-тарифов для пользователей USB-модемов «Билайн». Новое предложение будет действовать в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях, в Красноярском (за исключением Норильской тарифной зоны) и Алтайском краях, в

02.11.2010 Приморский филиал «Билайн» запустил новые безлимитные тарифы для пользователей USB-модемов

ВымпелКома» (бренд «Билайн») объявил о запуске новых безлимитных тарифных планов для пользователей «USB-модемов «Билайн». «Поклонникам безлимитного интернета через USB-модемы придутся по душе н
21.10.2010 Motorola выпустит USB-модем для сетей LTE

Компания Motorola объявила о планах по выпуску нового потребительского оборудования для сетей LTE. Им станет USB-модем, рассчитанный для работы с FDD-LTE. Устройство FDD LTE USB-lt 7110 будет совместимо с сетями 4G, построенными, как на оборудовании Motorola, так и на базе других вендоров. Компания сч
02.08.2010 «Билайн» представил свой новый USB-модем MF 631

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила новый USB-модем MF 631 для беспроводного доступа в интернет. Модем произведен для «Билайна» компани
02.08.2010 «Билайн» предлагает «USB-модем» в подарок

чтобы получить компенсацию необходимо приобрести и активировать в период с 2 августа по 30 сентября USB-модем «Билайн» с тарифным планом «Стартовый безлимит». Стоимость модема (745 руб.) будет

30.07.2010 Пользователям «USB-модема Билайн» доступны переходы между тарифами «Клик Модем» и «Клик Макси»

Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об оптимизации условий услуги «USB-модем Билайн». С 30 июля только для пользователей услуги «USB-модем Билайн» открыт
29.07.2010 «Билайн» запустил новое предложение для пользователей USB-модемов: «Стартовый безлимит»

Группа компаний «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») объявила о запуске специального предложения «Стартовый безлимит» для пользователей USB-модемов в Новосибирске и Новосибирской области. Данное предложение ориентировано как на новых, так и на существующих клиентов, говорится в сообщении оператора. Теперь с учётом нового предло
02.06.2010 «Билайн» подарит 50 МБ трафика новым пользователям USB-модемов

, пока не будет потрачен клиентом. Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо приобрести USB-модем «Билайн» и внести на счёт сумму в размере абонентской платы по тарифному плану, вкл
21.04.2010 Motorola продемонстрировала end-to-end решение TD-LTE на основе USB-модема

otorola продемонстрировало полноценное end-to-end решение TD-LTE, использующее первый в мире TD-LTE USB-модем. Демонстрация состоялась 15 апреля в павильонах выставки Shanghai Expo в рамках «Це
02.04.2010 «Билайн» вводит новое предложение для пользователей USB-модемов - «Безлимит на сутки»

, наоборот, в выходные. Подключить опцию «Безлимит на сутки» можно через пользовательский интерфейс USB-модема, отправив USSD команду *110*1021#, либо через личный кабинет абонента. Услуга дост
25.02.2010 «Билайн» запустил лимитированную серию дизайнерских USB-модемов

рованной серии в качестве подарка близким и друзьям подчеркнет особенное отношение и отличный вкус. USB-модем – удобный инструмент для интернет-серфинга на высоких скоростях, незаменим в поездк
21.01.2010 «Скай Линк» начал продажи нового беспроводного USB-модема с поддержкой EV-DO Rev.A

го беспроводного USB-модема с поддержкой технологии EV-DO Rev.A - JOA Telecom LM-700r. Беспроводной USB-модем JOA Telecom LM-700r «На сегодняшний день USB-модемы – самые популярные устройства в
21.12.2009 «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета для пользователей USB-модемов

абоненты «Билайн» впервые смогут пользоваться мобильным интернетом по специальной цене без покупки USB-модема – отдельно от модема продается тариф «Пакет 100*. 2010» (полностью аналогичный тар
09.11.2009 «Билайн» возвращает деньги за покупку USB-модема

торой при покупке USB-модема «Билайн» абонентам в течение года будет компенсирована его стоимость. «USB-модем – это лишь средство, открывающее нашим пользователям доступ в интернет везде, где е
03.11.2009 Пользователям USB-модемов «Билайн» стал доступен новый тариф «Безлимит»

бъявила о запуске тарифного плана «Безлимит». На сегодняшний день новый тариф запущен уже в 23 филиалах России и в ближайшее время будет доступен еще в ряде городов. Он предназначен для пользователей USB-модемов «Билайн» и доступен как текущим абонентам, так и новым клиентам, которые решили выбрать «Билайн» в качестве провайдера беспроводного интернета, говорится в сообщении оператора. ТП «
31.08.2009 «ВымпелКом» снизил цену на USB-модем «Билайн»

Компания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о снижении цен на USB-модем «Билайн». С 31 августа 2009 г. стоимость комплекта «USB-модем «Билайн» во всех регионах продаж составит 1190 руб. (включая НДС). «USB-модем «Билайн» позволяет выходить в
03.06.2009 «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модемы и услуги передачи данных

С началом летнего сезона «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модем с поддержкой 3G до 1190 руб., а стоимость услуг по передаче данных – до 1 руб. за мегабайт. Специальное предложение действует до 31 августа, говорится в сообщении оператора. Как поясн
04.03.2009 Yota предлагает «Нулевой тариф» до лета

Компания Yota объявила о том, что до 31 мая владельцы 4G USB-модемов, 4G Express-карт и телефонов HTC MAX 4G получают бесплатный доступ к беспроводном
26.11.2008 Huawei представила новый беспроводной USB-модем

Компания Huawei Technologies представила на российском рынке новый высокопроизводительный беспроводной USB-модем Е160G с SD. Операторы связи МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» будут предлагать данное устройство своим абонентам во всех городах присутствия. «ВымпелКом» и «МегаФон» уже начали продажи Е16
05.09.2007 Терминалы 3G Huawei: новые возможности для операторов связи

ие поколения 3G. Одна из новинок - E960. Это решение может использоваться как беспроводной шлюз или USB-модем. Устройство снабжено модулем Wi-Fi, расширенными функциями маршрутизации и другими

24.03.2003 Новый USB-модем U.S. Robotics: поддержка V.92 и адаптация к российским АТС

U.S. Robotics выпустил на рынок новый USB-модем - 56K USB Faxmodem (модель 5633). Новый модем имеет целый набор отличительных свойств. Среди них – полная реализация характеристик протокола V.92. Модем теперь готов к поддержке таких
24.05.1999 Ambient Technologies выпустила набор микросхем для USB-модемов V.90

Компания Ambient Technologies, купившая менее трех месяцев назад компанию Cirrus Logic, представила набор микросхем MD567X для USB-модемов стандарта V.90. Чипсет работает под управлением ОС Мас 8.5 и Windows 95/98. MD567X поддерживает стандарты Voice IS-101, Fax Class 1 и Windows TAPI для передачи цифровых данных, факс

Публикаций - 312, упоминаний - 374

USB modem и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 123
МегаФон 10742 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 38
Huawei 4676 32
Samsung Electronics 11064 30
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 26
Ростелеком 10948 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Qualcomm Technologies 1974 15
Apple Inc 13154 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 13
ZTE Corporation 800 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
HTC Corporation 1512 10
Lenovo Motorola 3566 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
LG Electronics 3735 8
Vodafone Group 1412 8
Cisco Systems 5372 7
Lenovo Group 2446 7
Intel Corporation 12811 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Google LLC 12688 7
Microsoft Corporation 25775 6
MediaTek - Ralink 595 6
Sony 6739 6
Yota Devices - YD 103 6
D-Link - Д-Линк Трейд 395 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 6
Motorola Inc 1156 6
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
SkyDNS - СкайДНС 46 5
Россети Ленэнерго 1699 6
Связной ГК 1401 5
Евросеть 1421 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Garsdale Services 39 3
Телефорум 93 3
Bugatti 17 2
ICON Private Equity 15 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Ford 434 2
Telconet Capital 28 2
Белый Ветер 365 2
Алтайский шинный комбинат 2 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Брюховецкое УПХ 1 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Паллада ГК - Паллада торг 5 1
101Hotels.com 456 1
Arthur D. Little 14 1
Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова 2 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Merriam-Webster 15 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Транснефть Север - СМН - Северные магистральные нефтепроводы 2 1
Парк Хаус ТЦ 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Hyundai Motor Company 436 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Транснефть 335 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 46
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
WiMAX Forum 69 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 168
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 125
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 116
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 102
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 102
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 101
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 85
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 81
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 79
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 76
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 66
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 62
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 35
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 32
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 29
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 21
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 21
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 20
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 20
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 19
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 19
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 19
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Google Android 15243 23
Microsoft Windows 16882 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Linux OS 11533 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
ZyXEL Keenetic 50 11
HTC MAX 4G 36 10
Apple iPad 4011 9
Apple iOS 8583 9
Huawei E - серия роутеров 37 8
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple macOS 2419 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows BitLocker 942 6
Opera Mini - браузер 213 6
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 6
МТС Коннект - MTS Connect 49 6
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 5
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
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