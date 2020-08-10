Индексная книга CNews*
USB modem USB модем
Публикаций - 226, упоминаний - 270
USB modem упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свердлов Денис 170 6
|Кусков Денис 212 6
|Самошкина Диана 28 4
|Брюквин Юрий 281 3
|Плесконос Дмитрий 32 2
|Шуклин Андрей 22 2
|Добрынин Владимир 33 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Путин Владимир 2542 2
|Зайцев Павел 45 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Невская Екатерина 18 2
|Малафеев Андрей 51 1
|Гусев Александр 28 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Студитских Виталий 19 1
|Рубцов Сергей 28 1
|Царевская Наталья 4 1
|Карасев Павел 18 1
|Пилюгин Игорь 7 1
|Зайцева Анна 69 1
|Темиров Артур 7 1
|Коваль Валерий 38 1
|Егоров Игорь 41 1
|Хасьянова Гульнара 117 1
|Акимов Максим 170 1
|Петров Михаил 104 1
|Иванов Олег 131 1
|Чемезов Сергей 134 1
|Усманов Алишер 275 1
|Ермаков Валерий 84 1
|Тамбовцев Виктор 2 1
|Назаров Алексей 69 1
|Березкин Григорий 31 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Солдатенков Сергей 157 1
|Шульгинов Роман 14 1
|Горбунов Александр 45 1
|Никитин Сергей 35 1
|Ping Guo - Пин Го 23 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.