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USB modem USB модем
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.08.2020
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TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены
во, выполненное в белом цвете, отличается элегантным лаконичным дизайном и органично впишется в любой интерьер. Alcatel Linkhub HH71V1 поступит в продажу с 10 августа по цене 7990 руб. Портативный 4G USB-модем Alcatel Linkkey IK41VE1 подойдет тем, кому необходим полноценный доступ к интернету там, где отсутствует возможность подключения по проводу или Wi-Fi. С новым устройством выполнение п
|16.09.2015
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Positive Technologies выявила серьезную уязвимость в LTE-модемах Huawei
сообщили в Positive Technologies. По результатам проведенного компанией исследования уязвимостей 4G USB-модемов китайский поставщик телекоммуникационного оборудования выпустил обновленное прогр
|24.06.2013
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Yota скрестила USB-модем с WiFi-роутером
ператор сети Yota) представила новое устройство: "WiFi-модем Yota". Устройство представляет из себя USB-модем для сети стандарта LTE, который может создавать WiFi-хот-спот. Для образования WiFi
|10.06.2013
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«Основа Телеком» получила первую партию USB-модемов для тестирования LTE-сети в нескольких городах
как потребительских и ценовых характеристик, так и технической спецификации предлагаемых устройств. USB-модем прошел различные тесты: устройство изучено на предмет совместимости с операторским
|19.03.2013
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«Билайн» продлевает отмену роуминга для пользователей USB-модемов и планшетов
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о продлении акции по отмене внутрисетевого роуминга для пользователей USB-модемов, планшетов и других устройств, работающих с SIM-картой. Все пользователи таких устройств, подключенных к неголосовым тарифным планам «Билайн», могут выходить в интернет в любом реги
|11.08.2011
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Huawei представила USB-модем формата Plug&Link
Компания Huawei представила USB-модем формата Plug&Link - HiLink E353. При использовании HiLink E353 полностью исключается процесс установки драйверов и ручной настройки. Благодаря применению запатентованных технологий но
|09.02.2011
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«Билайн» запускает обновлённую линейку безлимитных интернет-тарифов для USB-модемов в 9 регионах СФО
ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске новой линейки интернет-тарифов для пользователей USB-модемов «Билайн». Новое предложение будет действовать в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях, в Красноярском (за исключением Норильской тарифной зоны) и Алтайском краях, в
|02.11.2010
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Приморский филиал «Билайн» запустил новые безлимитные тарифы для пользователей USB-модемов
ВымпелКома» (бренд «Билайн») объявил о запуске новых безлимитных тарифных планов для пользователей «USB-модемов «Билайн». «Поклонникам безлимитного интернета через USB-модемы придутся по душе н
|21.10.2010
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Motorola выпустит USB-модем для сетей LTE
Компания Motorola объявила о планах по выпуску нового потребительского оборудования для сетей LTE. Им станет USB-модем, рассчитанный для работы с FDD-LTE. Устройство FDD LTE USB-lt 7110 будет совместимо с сетями 4G, построенными, как на оборудовании Motorola, так и на базе других вендоров. Компания сч
|02.08.2010
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«Билайн» представил свой новый USB-модем MF 631
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила новый USB-модем MF 631 для беспроводного доступа в интернет. Модем произведен для «Билайна» компани
|02.08.2010
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«Билайн» предлагает «USB-модем» в подарок
чтобы получить компенсацию необходимо приобрести и активировать в период с 2 августа по 30 сентября USB-модем «Билайн» с тарифным планом «Стартовый безлимит». Стоимость модема (745 руб.) будет
|30.07.2010
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Пользователям «USB-модема Билайн» доступны переходы между тарифами «Клик Модем» и «Клик Макси»
Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об оптимизации условий услуги «USB-модем Билайн». С 30 июля только для пользователей услуги «USB-модем Билайн» открыт
|29.07.2010
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«Билайн» запустил новое предложение для пользователей USB-модемов: «Стартовый безлимит»
Группа компаний «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») объявила о запуске специального предложения «Стартовый безлимит» для пользователей USB-модемов в Новосибирске и Новосибирской области. Данное предложение ориентировано как на новых, так и на существующих клиентов, говорится в сообщении оператора. Теперь с учётом нового предло
|02.06.2010
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«Билайн» подарит 50 МБ трафика новым пользователям USB-модемов
, пока не будет потрачен клиентом. Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо приобрести USB-модем «Билайн» и внести на счёт сумму в размере абонентской платы по тарифному плану, вкл
|21.04.2010
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Motorola продемонстрировала end-to-end решение TD-LTE на основе USB-модема
otorola продемонстрировало полноценное end-to-end решение TD-LTE, использующее первый в мире TD-LTE USB-модем. Демонстрация состоялась 15 апреля в павильонах выставки Shanghai Expo в рамках «Це
|02.04.2010
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«Билайн» вводит новое предложение для пользователей USB-модемов - «Безлимит на сутки»
, наоборот, в выходные. Подключить опцию «Безлимит на сутки» можно через пользовательский интерфейс USB-модема, отправив USSD команду *110*1021#, либо через личный кабинет абонента. Услуга дост
|25.02.2010
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«Билайн» запустил лимитированную серию дизайнерских USB-модемов
рованной серии в качестве подарка близким и друзьям подчеркнет особенное отношение и отличный вкус. USB-модем – удобный инструмент для интернет-серфинга на высоких скоростях, незаменим в поездк
|21.01.2010
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«Скай Линк» начал продажи нового беспроводного USB-модема с поддержкой EV-DO Rev.A
го беспроводного USB-модема с поддержкой технологии EV-DO Rev.A - JOA Telecom LM-700r. Беспроводной USB-модем JOA Telecom LM-700r «На сегодняшний день USB-модемы – самые популярные устройства в
|21.12.2009
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«Билайн» снизил стоимость мобильного интернета для пользователей USB-модемов
абоненты «Билайн» впервые смогут пользоваться мобильным интернетом по специальной цене без покупки USB-модема – отдельно от модема продается тариф «Пакет 100*. 2010» (полностью аналогичный тар
|09.11.2009
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«Билайн» возвращает деньги за покупку USB-модема
торой при покупке USB-модема «Билайн» абонентам в течение года будет компенсирована его стоимость. «USB-модем – это лишь средство, открывающее нашим пользователям доступ в интернет везде, где е
|03.11.2009
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Пользователям USB-модемов «Билайн» стал доступен новый тариф «Безлимит»
бъявила о запуске тарифного плана «Безлимит». На сегодняшний день новый тариф запущен уже в 23 филиалах России и в ближайшее время будет доступен еще в ряде городов. Он предназначен для пользователей USB-модемов «Билайн» и доступен как текущим абонентам, так и новым клиентам, которые решили выбрать «Билайн» в качестве провайдера беспроводного интернета, говорится в сообщении оператора. ТП «
|31.08.2009
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«ВымпелКом» снизил цену на USB-модем «Билайн»
Компания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о снижении цен на USB-модем «Билайн». С 31 августа 2009 г. стоимость комплекта «USB-модем «Билайн» во всех регионах продаж составит 1190 руб. (включая НДС). «USB-модем «Билайн» позволяет выходить в
|03.06.2009
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«МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модемы и услуги передачи данных
С началом летнего сезона «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модем с поддержкой 3G до 1190 руб., а стоимость услуг по передаче данных – до 1 руб. за мегабайт. Специальное предложение действует до 31 августа, говорится в сообщении оператора. Как поясн
|04.03.2009
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Yota предлагает «Нулевой тариф» до лета
Компания Yota объявила о том, что до 31 мая владельцы 4G USB-модемов, 4G Express-карт и телефонов HTC MAX 4G получают бесплатный доступ к беспроводном
|26.11.2008
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Huawei представила новый беспроводной USB-модем
Компания Huawei Technologies представила на российском рынке новый высокопроизводительный беспроводной USB-модем Е160G с SD. Операторы связи МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» будут предлагать данное устройство своим абонентам во всех городах присутствия. «ВымпелКом» и «МегаФон» уже начали продажи Е16
|05.09.2007
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Терминалы 3G Huawei: новые возможности для операторов связи
ие поколения 3G. Одна из новинок - E960. Это решение может использоваться как беспроводной шлюз или USB-модем. Устройство снабжено модулем Wi-Fi, расширенными функциями маршрутизации и другими
|24.03.2003
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Новый USB-модем U.S. Robotics: поддержка V.92 и адаптация к российским АТС
U.S. Robotics выпустил на рынок новый USB-модем - 56K USB Faxmodem (модель 5633). Новый модем имеет целый набор отличительных свойств. Среди них – полная реализация характеристик протокола V.92. Модем теперь готов к поддержке таких
|24.05.1999
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Ambient Technologies выпустила набор микросхем для USB-модемов V.90
Компания Ambient Technologies, купившая менее трех месяцев назад компанию Cirrus Logic, представила набор микросхем MD567X для USB-модемов стандарта V.90. Чипсет работает под управлением ОС Мас 8.5 и Windows 95/98. MD567X поддерживает стандарты Voice IS-101, Fax Class 1 и Windows TAPI для передачи цифровых данных, факс
USB modem и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Денис 201 7
|Кусков Денис 221 7
|Самошкина Диана 33 5
|Брюквин Юрий 300 3
|Зайцев Павел 48 3
|Григорьева Евгения 60 3
|Невская Екатерина 19 2
|Рожковский Кирилл 14 2
|Ильин Михаил 10 2
|Карпушкин Владимир 10 2
|Лапиков Андрей 6 2
|Шляхов Егор 2 2
|Иващенко Евгения 4 2
|Федорова Юлия 8 2
|Оранж Артем 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Мамут Александр 133 2
|Солдатенков Сергей 162 2
|Горбунов Александр 55 2
|Герчук Михаил 88 2
|Добрынин Владимир 35 2
|Студитских Виталий 20 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Морошкин Александр 118 2
|Солонин Виталий 90 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Плесконос Дмитрий 33 2
|Швайбович Владислав 19 2
|Шуклин Андрей 22 2
|Ланина Ирина 18 1
|Пушкарич Роберт 10 1
|Горшков Александр 16 1
|Золочевский Иван 20 1
|Фетисов Глеб 21 1
|Алехин Игорь 8 1
|Спицына Наталия 20 1
|Ерёмичев Андрей 14 1
|Ступин Антон 11 1
|Золотовицкий Михаил 20 1
|Лилеев Петр 6 1
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