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USB modem USB модем



10.08.2020 TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены
16.09.2015 Positive Technologies выявила серьезную уязвимость в LTE-модемах Huawei
24.06.2013 Yota скрестила USB-модем с WiFi-роутером
10.06.2013 «Основа Телеком» получила первую партию USB-модемов для тестирования LTE-сети в нескольких городах
19.03.2013 «Билайн» продлевает отмену роуминга для пользователей USB-модемов и планшетов
02.11.2010 Приморский филиал «Билайн» запустил новые безлимитные тарифы для пользователей USB-модемов
21.10.2010 Motorola выпустит USB-модем для сетей LTE
02.08.2010 «Билайн» представил свой новый USB-модем MF 631
02.08.2010 «Билайн» предлагает «USB-модем» в подарок
30.07.2010 Пользователям «USB-модема Билайн» доступны переходы между тарифами «Клик Модем» и «Клик Макси»
02.06.2010 «Билайн» подарит 50 МБ трафика новым пользователям USB-модемов
21.04.2010 Motorola продемонстрировала end-to-end решение TD-LTE на основе USB-модема
02.04.2010 «Билайн» вводит новое предложение для пользователей USB-модемов - «Безлимит на сутки»
25.02.2010 «Билайн» запустил лимитированную серию дизайнерских USB-модемов
21.01.2010 «Скай Линк» начал продажи нового беспроводного USB-модема с поддержкой EV-DO Rev.A
21.12.2009 «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета для пользователей USB-модемов
09.11.2009 «Билайн» возвращает деньги за покупку USB-модема
31.08.2009 «ВымпелКом» снизил цену на USB-модем «Билайн»
03.06.2009 «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модемы и услуги передачи данных
04.03.2009 Yota предлагает «Нулевой тариф» до лета
26.11.2008 Huawei представила новый беспроводной USB-модем
05.09.2007 Терминалы 3G Huawei: новые возможности для операторов связи
24.03.2003 Новый USB-модем U.S. Robotics: поддержка V.92 и адаптация к российским АТС

Публикаций - 226, упоминаний - 270

USB modem упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 83
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 31
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 28
Samsung Electronics 9333 24
Huawei 3222 24
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
Apple Inc 10683 11
Qualcomm Technologies 1639 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
ZyXEL Communications 280 9
ZTE Corporation 685 9
Lenovo Group 2077 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 7
Vodafone Group 1318 7
LG Electronics 3372 7
Intel Corporation 11262 6
Sony 6145 6
Huawei Technologies 389 6
Lenovo Motorola 3463 6
Cisco Systems 4720 6
HTC Corporation 1428 6
Yota Devices - YD 100 5
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel 133 5
MediaTek 394 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Microsoft Corporation 22497 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 4
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 4
D-Link 331 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 3
HP Inc. 5313 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
China Mobile 368 3
Евросеть 1393 4
Связной ГК 1190 3
Телефорум 91 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 2
Ford 386 2
Garsdale Services 37 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Marshall Capital Partners 68 1
Алтайский шинный комбинат 2 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Assist - Ассист 183 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 15 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 34 1
Точка 1820 1
Май - Российская торговая компания 416 1
LEGO 202 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 1
Hyundai Motor 316 1
Ford Motor 166 1
Транснефть 232 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Dixis - Диксис 343 1
Телефон.Ру 89 1
Telconet Capital 25 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 26 1
Yota Lab технопарк 4 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 103
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 97
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 67
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 63
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 41
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 34
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 26
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 16
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 508 16
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 16
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 1874 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 10
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 538 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 9
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 9
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 296 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 6
Google Android 11959 20
Linux OS 7669 11
Microsoft Windows 10 11713 11
HTC MAX 4G 34 9
Apple iPad 3663 7
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 25 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 6
Apple macOS 1457 6
Huawei E - серия роутеров 35 5
ZyXEL Keenetic 26 5
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
ВымпелКом - Билайн Интернет 14 4
Microsoft Skype 1940 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 4
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 4
Яндекс.DNS 17 4
Apple iOS 6422 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 3
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 6 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 389 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Microsoft Windows XP 2291 3
Opera Mini - браузер 206 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 3
Mozilla Firefox - браузер 1738 3
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 153 3
Nokia Symbian OS 1388 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Linux OpenWRT OS 15 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 220 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 2
Nokia Alcatel Linkhub HH 3 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 2
Свердлов Денис 170 6
Кусков Денис 212 6
Самошкина Диана 28 4
Брюквин Юрий 281 3
Плесконос Дмитрий 32 2
Шуклин Андрей 22 2
Добрынин Владимир 33 2
Менькова Татьяна 62 2
Путин Владимир 2542 2
Зайцев Павел 45 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Невская Екатерина 18 2
Малафеев Андрей 51 1
Гусев Александр 28 1
Назипов Дмитрий 80 1
Студитских Виталий 19 1
Рубцов Сергей 28 1
Царевская Наталья 4 1
Карасев Павел 18 1
Пилюгин Игорь 7 1
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Темиров Артур 7 1
Коваль Валерий 38 1
Егоров Игорь 41 1
Хасьянова Гульнара 117 1
Акимов Максим 170 1
Петров Михаил 104 1
Иванов Олег 131 1
Чемезов Сергей 134 1
Усманов Алишер 275 1
Ермаков Валерий 84 1
Тамбовцев Виктор 2 1
Назаров Алексей 69 1
Березкин Григорий 31 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Солдатенков Сергей 157 1
Шульгинов Роман 14 1
Горбунов Александр 45 1
Никитин Сергей 35 1
Ping Guo - Пин Го 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 12
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Япония 10069 7
Южная Корея - Республика 4394 7
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Россия - СЗФО - Новгородская область 502 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 5
Европа 12319 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 4
Казахстан - Республика 4467 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ЦФО - Тульская область 965 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 627 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 3
Россия - СЗФО - Псковская область 508 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 516 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 24
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 16
Абонентская база - Абонентская плата 1383 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 1
Ergonomics - Эргономика 840 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
FT - Financial Times 1118 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 24 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
Sputnik 41 1
ТАСС Телеком 34 1
WapStart 42 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 11
In-Stat 81 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Strategy Analytics 283 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 2
Juniper Research 468 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
CeBIT 454 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Cisco Connect 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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