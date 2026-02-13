Получите все материалы CNews по ключевому слову
Студитских Виталий
СОБЫТИЯ
Студитских Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
|Костенко Виталий 3 2
|Чумаченко Наталья 14 1
|Попова Мария 141 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Юсупов Ренат 123 1
|Михайлов Алексей 103 1
|Дудин Алексей 7 1
|Крайнов Алексей 10 1
|Каплинский Александр 4 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Богатов Антон 79 1
|Солонин Виталий 89 1
|Ференец Вадим 29 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Гликман Феликс 16 1
|Кондраков Денис 11 1
|Андрианов Иван 11 1
|Кузьмин Леонид 6 1
|Салихов Сергей 5 1
|Софизаде Мурад 13 1
|Самолетов Владимир 3 1
|Шишков Сергей 1 1
|Борисов Олег 1 1
|Тарасенко Сергей 17 1
|Харламов Анатолий 2 1
|Молчанов Валерий 4 1
|Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 1
|Линовицкий Михаил 2 1
|Решетько Вячеслав 4 1
|Муратова Ольга 4 1
|Путин Владимир 3387 1
|Хасьянова Гульнара 152 1
|Паршин Максим 323 1
|Кузнецов Сергей 162 1
|Реймер Денис 54 1
|Смагаринский Юрий 24 1
|Кузнецов Александр 151 1
|Городилов Михаил 18 1
|Казак Максим 162 1
|Тихонов Александр 68 1
|Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 3
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.