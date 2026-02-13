Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Студитских Виталий


СОБЫТИЯ


13.02.2026 У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза 2
19.03.2019 «Микрон» выпустил отечественный чип УВЧ для меток RFID 1
19.11.2018 «Дочка» «Ланита» промаркирует чипами 50 миллионов бутылок вина во Франции 1
19.02.2015 Совет директоров «Орион Экспресс» возглавит Виталий Студитских 2
14.09.2012 Юрий Смагаринский назначен директором Центрального региона «ВымпелКома» 1
21.11.2011 «ВымпелКом» вместе с Alcatel-Lucent выводит на рынок услуги фемтосот в Центральном регионе России 1
14.11.2011 Дмитрий Глотов назначен директором по продажам на массовом рынке Тульского филиала «ВымпелКома» 1
10.06.2011 Виталий Студитских назначен директором Центрального региона «ВымпелКома» 2
23.03.2011 «Скай Линк» выходит на рынок международного GSM-роуминга 1
16.03.2011 «Скай Линк» ввел новую линейку интернет-тарифов в Московском регионе 1
22.02.2011 «Скай Линк» подключил к 3G-интернету московское представительство банка «Юнистрим» 1
10.12.2010 «Скай Линк» приобрел ряд региональных CDMA-операторов и сформировал новые бизнес-единицы 1
26.11.2010 Объем интернет-трафика в московской cети «Скай Линк» вырос в третьем квартале на 90% 1
20.07.2010 «Скай Линк» начал продавать нетбуки 1
22.06.2010 Олег Борисов назначен директором «Скай Линка» в Воронеже 1
18.03.2010 «Скай Линк» ввел новый безлимитный интернет-тариф для Подмосковья 1
16.03.2010 «Скай Линк» ввел в Москве новый интернет-тариф «Безлимитный мегаполис» 1
12.02.2010 «Скай Линк» проводит реорганизацию и назначает новых директоров 1
26.11.2008 Решение НР поможет «Скай Линку» управлять тарифными планами 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Студитских Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 6
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 5
МТС - Комстар ОТС - Телмос 100 2
HP Inc. 5772 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1602 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Открытые технологии 716 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Сервис Плюс 185 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Ipnet - Айпинэт 43 1
InfoVista - TEMS - Ascom 17 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 1
Сервис Плюс Софт 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - СССС - Саратовская система сотовой связи 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 1
Cisco Systems 5238 1
Microsoft Corporation 25338 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 1
9114 1
AMD - Advanced Micro Devices 4494 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
SAS Institute 1040 1
Citrix Systems 845 1
Red Hat 1347 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 626 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 213 1
Раском - Rascom 50 1
Vintage Wines SA 4 1
Некстер ИК 33 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 142 1
Лента - Утконос 178 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 221 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5276 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4829 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28947 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8810 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 3
Маркировка - Marking 1235 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17178 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1160 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7664 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 2
USB modem - USB модем 309 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8979 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8395 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 407 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 633 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 426 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 1
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 523 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
Amedia Premium HD 28 1
Cisco SCE - Cisco Service Control Engine 4 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Nokia Alcatel-Lucent Wireless Management System 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Femtocell 1 1
Cisco ACE - Cisco Application Control Engine 10 1
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 1
Casewise Corporate Modeler Suite 10 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 952 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5924 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Костенко Виталий 3 2
Чумаченко Наталья 14 1
Попова Мария 141 1
Ершова Элеонора 67 1
Юсупов Ренат 123 1
Михайлов Алексей 103 1
Дудин Алексей 7 1
Крайнов Алексей 10 1
Каплинский Александр 4 1
Алкснис Виктор 70 1
Богатов Антон 79 1
Солонин Виталий 89 1
Ференец Вадим 29 1
Зезюлинский Николай 23 1
Гликман Феликс 16 1
Кондраков Денис 11 1
Андрианов Иван 11 1
Кузьмин Леонид 6 1
Салихов Сергей 5 1
Софизаде Мурад 13 1
Самолетов Владимир 3 1
Шишков Сергей 1 1
Борисов Олег 1 1
Тарасенко Сергей 17 1
Харламов Анатолий 2 1
Молчанов Валерий 4 1
Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 1
Линовицкий Михаил 2 1
Решетько Вячеслав 4 1
Муратова Ольга 4 1
Путин Владимир 3387 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Паршин Максим 323 1
Кузнецов Сергей 162 1
Реймер Денис 54 1
Смагаринский Юрий 24 1
Кузнецов Александр 151 1
Городилов Михаил 18 1
Казак Максим 162 1
Тихонов Александр 68 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 14
Россия - РФ - Российская федерация 158442 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 902 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3427 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 872 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 1
Казахстан - Республика 5847 1
Европа 24684 1
Земля - планета Солнечной системы 10695 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3212 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Турция - Турецкая республика 2506 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2119 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
Грузия 1293 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 792 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 600 1
Россия - УФО - Челябинская область 1423 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1036 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 612 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9693 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7601 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5974 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6957 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Лёгкая промышленность массового потребления 19 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 182 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1557 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 90 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Национальный проект 375 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще