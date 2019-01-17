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Алкснис Виктор



17.01.2019 Власти почти объявили Microsoft монополистом в России 1
21.10.2009 Школьное СПО: пропаганда и продвижение сдулись 1
13.07.2009 IBS и ФАО прокомментировали провал рассылки СПО в школы 1
06.07.2009 СПО в школах: посредники превратили проект в грустный анекдот 1
01.07.2009 Рейман: 10-15% всех российских школ должны перейти на СПО 1
14.05.2009 Человека убили за грубость в «Одноклассниках» 1
06.04.2009 ПО в школах: бесплатные обновления за 97 млн руб 1
12.03.2009 Windows и Office в России: Microsoft под ударом 5
17.10.2008 Осторожно: блоги в России судят по закону о СМИ 1
29.09.2008 CNews TV. В. Алкснис о преимуществах СПО («Сегодня утром» на НТВ) 1
05.09.2008 Microsoft – школам России: Windows и Office за 5% цены навсегда? 1
03.09.2008 Учителей наградят за СПО 2
04.07.2008 SaaS: Microsoft запускает аренду ПО через "Синтерру" 1
28.05.2008 Учитель получил выговор за отказ от Windows 2
20.05.2008 Медведева просят закрыть Россию для закрытого «железа» 1
14.04.2008 В.Жириновский вручит награду на CNews AWARDS 1
26.03.2008 Глава Microsoft Баллмер (Дворкин) посетит Москву 2
19.02.2008 CNews TV: Алкснис и Поносов будут бороться за СПО 1
19.02.2008 Алкснис и Поносов открыли фронт борьбы за Linux 7
04.02.2008 ФСБ наблюдает за Microsoft 3
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 1
13.12.2007 CNews TV: Кибер-угроза: доклад Виктора Алксниса 1
23.11.2007 Виктор Алкснис: Чудовищное отставание в сфере ИТ угрожает независимости России 1
22.11.2007 Итоги CNews Forum 2007 1
20.11.2007 CNews Forum: ПО Microsoft в органах госвласти несет угрозу России 1
19.11.2007 CNews Forum: прямая видеотрансляция завтра 1
29.10.2007 Совбез: иностранные производители софта создают угрозу безопасности России 1
23.10.2007 Основатель движения свободного ПО приедет в Москву 1
18.10.2007 ФАС ответила на запрос Алксниса против Microsoft 3
16.10.2007 Генпрокуратура приняла запрос Алксниса против Microsoft 3
12.10.2007 Госдума не приняла решение по проекту «Информационная независимость России» 2
08.10.2007 Депутаты прикрыли ИТ-независимость России 3
19.09.2007 Алкснис продолжает переписку с ФАС: новый запрос против Microsoft 3
12.09.2007 Россия «вслепую» выбрала офисный стандарт Microsoft 2
06.09.2007 Алкснис против Microsoft: новый запрос в ФАС 1
07.08.2007 ФАС занялась Мининформсвязи и Microsoft 1
23.07.2007 Школы получат лицензионное ПО на 3 млрд. рублей 1
20.07.2007 Медведев: школы не должны использовать «ворованное» ПО 1
10.07.2007 Госдума на пороге войны за Windows 1
14.06.2007 Алкснис и Поносов: лица российской OpenSource- революции 12

Публикаций - 56, упоминаний - 116

Алкснис Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 12409 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 7
Corel Corporation 142 5
Abbyy 841 5
VK - Mail.ru Group 2568 4
4205 4
Adobe Systems 915 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 294 4
Apple Inc - Эппл Рус 8073 3
ALT Linux - Альт Линукс 144 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 307 3
Армада 314 3
Novell 258 2
ФОРС - Центр разработки 202 2
Компьюлинк УСП 87 2
Синтерра - Synterra 683 2
Citrix Systems 609 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 57 2
AMD - Advanced Micro Devices 1826 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 2
Dr.Web - Доктор Веб 1042 2
HP Inc. 3208 2
Intel Corporation 4546 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1294 2
Samsung Electronics 6088 1
Toshiba Corporation 1256 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 5 1
Сервис Плюс 117 1
Dell EMC 2626 1
Cisco Systems 2298 1
Google LLC 7931 1
Yandex - Яндекс 4188 1
ГКС - Группа компаний Систематика 228 1
Скай Линк - Skylink 650 1
Facebook 3947 1
NortonLifeLock (Symantec) 982 1
IBM 3892 1
Компьюлинк ГК - Compulink 232 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 453 1
Red Hat 691 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 3
Почта России ПАО 1631 2
Утконос 100 2
Интер РАО ПАО 179 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 344 1
Северсталь ПАО 214 1
Роснефть НК 386 1
Татнефть 124 1
Сухой - Авиационный холдинг 67 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 243 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 1
Татэнерго 30 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 60 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 76 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 138 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 57 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 46 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 24 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 24 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 129 1
Управление делами президента Российской Федерации 40 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 1
Генеральная прокуратура Республики Казахстан 4 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 217 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 152 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 216 1
Президент Российской Федерации 1460 1
Пентагон - Министерство обороны США 364 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 272 1
Счётная палата РФ 473 1
Правительство РФ 2264 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 71 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 793 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 2
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 114 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 262 1
Virtual office - Виртуальный офис 31 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 420 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 250 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 262 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 91 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 178 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 284 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 367 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 254 1
Linux OS 4553 17
Microsoft Windows 10 7196 15
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 447 12
Microsoft Windows XP 1051 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 7
Microsoft Office 2095 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 309 5
Apache OpenOffice 296 3
Abbyy FineReader 111 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 30 2
Myspace - социальная сеть 521 2
Microsoft Windows 918 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 569 2
Microsoft Dynamics CRM 431 1
Google Android 10773 1
Linux - Debian GNU 283 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 9 1
Microsoft Windows Live 155 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 14 1
Moodle - Система управления курсами 19 1
Abbyy Lingvo 120 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
Аскон Компас-3D 75 1
Microsoft Exchange Server 215 1
Microsoft Windows Update 79 1
Google Chrome OS 306 1
Apple macOS 957 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 1
Microsoft Visio 75 1
Adobe Photoshop 420 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 213 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
Statcounter 171 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
Путин Владимир 1877 11
Рейман Леонид 575 9
Медведев Дмитрий 1459 6
Новодворский Алексей 97 4
Михайлов Алексей 39 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 317 3
Яхин Юрий 19 3
Сенаторов Михаил 39 3
Богатов Антон 73 2
Липич Григорий 55 2
Ершова Элеонора 33 2
Ковалевский Сергей 9 2
Назипов Дмитрий 72 2
Нуралиев Борис 208 2
Паршин Максим 146 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 53 2
Борисов Юрий 92 1
Изумрудов Олег 18 1
Смирнов Алексей 151 1
Кузнецов Сергей 92 1
Попова Мария 78 1
Воронин Павел 11 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 31 1
Ян Давид 40 1
Юсупов Ренат 82 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 30 1
Королев Игорь 49 1
Мяков Алексей 7 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Шадаев Максут 385 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Земков Сергей 153 1
Иванов Сергей 197 1
Жириновский Владимир 11 1
Фрадков Михаил 34 1
Лебедев Александр 17 1
Лукашенко Александр 49 1
Кочетков Владислав 156 1
Дерипаска Олег 20 1
Казак Максим 104 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 10
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 5
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 457 1
Wikipedia - Википедия 323 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
The Wall Street Journal 731 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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