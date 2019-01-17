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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Алкснис Виктор
Публикаций - 56, упоминаний - 116
Алкснис Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1877 11
|Рейман Леонид 575 9
|Медведев Дмитрий 1459 6
|Новодворский Алексей 97 4
|Михайлов Алексей 39 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 317 3
|Яхин Юрий 19 3
|Сенаторов Михаил 39 3
|Богатов Антон 73 2
|Липич Григорий 55 2
|Ершова Элеонора 33 2
|Ковалевский Сергей 9 2
|Назипов Дмитрий 72 2
|Нуралиев Борис 208 2
|Паршин Максим 146 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 53 2
|Борисов Юрий 92 1
|Изумрудов Олег 18 1
|Смирнов Алексей 151 1
|Кузнецов Сергей 92 1
|Попова Мария 78 1
|Воронин Павел 11 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 31 1
|Ян Давид 40 1
|Юсупов Ренат 82 1
|Turner Kevin - Тернер Кевин 30 1
|Королев Игорь 49 1
|Мяков Алексей 7 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Шадаев Максут 385 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Земков Сергей 153 1
|Иванов Сергей 197 1
|Жириновский Владимир 11 1
|Фрадков Михаил 34 1
|Лебедев Александр 17 1
|Лукашенко Александр 49 1
|Кочетков Владислав 156 1
|Дерипаска Олег 20 1
|Казак Максим 104 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 457 1
|Wikipedia - Википедия 323 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
|The Wall Street Journal 731 1
|НТВ - Телекомпания 172 1
|Российская газета 100 1
|CNews TV 471 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru