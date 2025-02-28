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Россия ЦФО Владимирская область Александровский район Александров

Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров


28.02.2025 Частный медицинский центр «Норма» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с клиентами 1
25.09.2024 Иранская техника не приживается в России. Покупки сразу трех российских заводов с треском провалились, теперь нужен четвертый. Опрос 1
19.08.2024 ООО «Электрорешения», представляющий бренд EKF, объявляет о планах трансформации в акционерное общество и привлечения частных инвесторов 1
15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить 1
01.03.2024 ЦППК установила новые валидаторы на станции Струнино 1
09.02.2024 МТС «прокачала» LTE на большом железнодорожном разъезде в Александрове Владимирской области 1
21.12.2023 ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101» 1
20.12.2023 МТС модернизировала связь на «качающих» железнодорожных перегонах Александровского района Владимирской области 2
01.11.2023 МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
05.10.2023 МТС запустила новое телеком-оборудование на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры» 1
29.09.2023 МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области 2
21.09.2023 Зона отдыха в Сосновом Бору получила новые скорости мобильного интернета МТС 1
10.08.2023 МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес» 1
31.07.2023 МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области 1
21.07.2023 МТС улучшила связь на дачах Владимирской области 1
15.06.2023 МТС оцифровала единственный в мире музей Ивана Грозного 1
18.01.2023 Бывшие топ-менеджеры Electrolux выводят на российский рынок новый бренд бытовой техники 1
03.11.2022 Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 1
01.11.2011 Крупнейший в России завод ПК продается по частям 1
23.03.2011 Rover избавляется от своего единственного завода 1
02.11.2007 Ход конем: Rover Computers купил завод 1
14.06.2007 Алкснис и Поносов: лица российской OpenSource- революции 1
22.11.2005 Vestel построит новый завод по выпуску телевизоров взамен сгоревшего 1
14.11.2005 Горит один из крупнейших ТВ-заводов России 1
01.11.2005 Дмитрий Тиманов: Русские телевизоры не сдают своих позиций 1
17.06.2005 МВД: сотовые трубки плодят горы трупов 1
09.06.2005 Акаi удивит россиян мобильниками 1
22.04.2005 Prestigio представила обновленные ЖК-мониторы с временем отклика 8 мс 1
14.02.2005 Производство телевизоров: в России все смешалось 1
02.12.2004 Представители Swarovski, Panasonic и Philips торговали фальсификатом 1
27.04.2004 Турки соберут в России миллион телевизоров 1
09.04.2004 Prestigio расширил линейку ЖК-мониторов оригинальной моделью 1
06.11.2003 Vestel инвестирует в новый завод $25 млн. 1
16.04.2003 «Сокол» выпустил «дизайнерские» телевизоры 1
25.01.2002 В России будут производить ЖК-телевизоры и плазменные панели 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Vestel 37 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 10
Samsung Electronics 10296 7
LG Electronics 3620 7
Philips 2057 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 3
Rover - RoverComputers 414 3
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 3
Electrolux AB - Zanussi 43 3
Microsoft Corporation 24684 2
Sony 6555 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
Haier Group 169 2
JVC Kenwood 416 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 2
K-Systems - К-Системс 138 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 2
ВЗРТ - Вязниковский завод радиоэлектронной техники 4 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Toshiba Corporation 2931 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 216 1
Sharp Corporation 1041 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 93 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Daewoo Electronics 43 1
Polar - Полар 97 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ASKO 35 1
Альтоника ПК 16 1
БайтЭрг 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 12 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2398 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Beko 71 2
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
Верный - торговая сеть 291 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
DuPont - Дюпон 100 1
Miele - Миле 134 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 1
Слобода 25 1
Александровский Банк 23 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Hansa - Ханса 114 1
Swarovski AG 73 1
Gaggenau 34 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 1
Valentino S.p.A 7 1
Ardo - Ардо 32 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 1
Александровская слобода - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 2 1
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 9 1
Родник 87 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 21 1
Groupe SEB - Tefal 92 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Braun GmbH 76 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2726 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5485 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
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