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Россия ЦФО Владимирская область Александровский район Александров
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Савушкин Алексей 46 8
|Тиманов Дмитрий 5 3
|Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 2
|Воронецкий Эдуард 46 2
|Путин Владимир 3195 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Греф Герман 424 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Бочаров Алексей 13 1
|Беляков Алексей 30 1
|Сипягин Владимир 3 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Покровский Иван 118 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Старостин Андрей 1 1
|Поносов Александр 69 1
|Церенов Церен 47 1
|Святенко Инна 9 1
|Зорин Сергей 8 1
|Вершинин Сергей 3 1
|Щербина Сергей 14 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Пантелеев Антон 26 1
|Жараспаев Кайрат 6 1
|Левантовский Александр 7 1
|Колесов Олег 6 1
|Карпушин Николай 6 1
|Коженков Андрей 2 1
|Кабаев Сергей 3 1
|Потапов Павел 2 1
|Патрушев Валерий 1 1
|Позднякова Валерия 1 1
|Хачатрян Мина 4 1
|Лазутина Татьяна 1 1
|Villanueva Edgar - Виллануэва Эдгар 2 1
|Toledo Alejandro - Толедо Алехандро 3 1
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