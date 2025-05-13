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Слобода
Слобода и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 111 2
|Полетаев Максим 3 1
|Чесноков Никита 1 1
|Харитонов Глеб 4 1
|Шевченко Алексей 10 1
|Федосов Сергей 2 1
|Касимов Игорь 17 1
|Носик Антон 106 1
|Бобылев Евгений 1 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
|Рыжов Николай 9 1
|Демина Раиса 1 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Пивоваров Кирилл 5 1
|Рощупкин Роман 1 1
|Сюй Виктор 30 1
|Агаков Александр 22 1
|Хуснутдинов Тимур 5 1
|Лебедева Алла 22 1
|Савушкин Алексей 46 1
|Кистенев Алексей 1 1
|Цимбал Игорь 4 1
|Петрухно Алла 1 1
|Лосев Станислав 31 1
|Максимов Александр 27 1
|Женихов Алексей 44 1
|Агаджанов Георгий 1 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|РИА Новости 940 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
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