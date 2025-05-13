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Слобода



13.05.2025 «Диасофт» приглашает на первую партнерскую конференцию – Diasoft Partners Day 1
01.08.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети более 100 кировских поселений 1
18.04.2024 «МегаФон» обеспечил 4G-интернетом Александровскую слободу 1
29.02.2024 «МегаФон» улучшил сигнал на границе Европы и Азии 1
25.01.2024 МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области 1
23.10.2023 В средневековый Кириллов на скоростях 4G 1
15.06.2023 МТС оцифровала единственный в мире музей Ивана Грозного 1
13.10.2020 Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций 1
01.02.2019 Компания «Айти» уладила финансовый спор с арендодателем своего офиса 1
25.01.2017 Dr.Web защищает рабочие станции мясокомбината «Павловская Слобода» 1
30.08.2016 Новый «убийца iPhone» открыл московскую «дочку» для продаж в России 1
29.02.2016 Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области 1
13.01.2015 Система «Скаут» внедрена на двух предприятиях ГК «ЭФКО» 1
09.10.2014 У ИТ-компаний Севастополя появилось лобби 2
29.05.2013 «Qiwi Терминалы» стали единым окном для оплаты ЖКУ в Казани 1
25.01.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Новосибирске 1
01.10.2012 5 октября в Москве пройдет авторский курс по BPM Андрея Коптелова 1
26.09.2012 5 октября в Москве пройдет авторский курс по BPM Андрея Коптелова 1
04.10.2011 ЭФКО защитилась от вирусов с помощью Eset NOD32 1
21.09.2011 «Открытые Технологии» переехали в новый офис 1
01.06.2011 «Рамблер» сначала затопили, а потом сожгли 1
24.11.2010 Мясокомбинат «Павловская Слобода» управляет бизнесом с помощью SAP ERP 1
16.01.2008 Войсковая часть объявила конкурсы по выбору ИТ-подрядчиков 1
17.09.2007 «Гипросвязь» подготовила проекты установки таксофонов в Псковской области 1
27.08.2007 СЗТ начал предоставлять УУС в Псковской области 1
02.12.2003 "1С-Рарус" автоматизировал магазин "Молодой гвардии" 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Слобода и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9212 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
1С-Рарус 896 2
8436 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
Омега 82 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
Briskly - Брискли 5 1
СКАУТ 77 1
ESET - ESET Software 1137 1
АйТи 1379 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 171 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 925 1
SAP SE 5326 1
Сателлит ЦСМ 1 1
Ростелеком 9892 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
X Corp - Twitter 2878 1
Открытые технологии 706 1
LeEco - LeTV 61 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 1
SoftServe 13 1
Agamaya 2 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Diasoft - Диасофт 924 1
ЭФКО ГК 22 3
Велком - Мясокомбинат Павловская Слобода 4 2
Аэромар 4 1
Gett 81 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 30 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
Связной ГК 1373 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
EVEREST Asset Management - Эверест Эссет Менеджмент УК 2 1
Александровская слобода - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 2 1
NanduQ - Qiwi 997 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 220 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1680 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1013 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 273 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8056 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9454 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2964 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7387 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8559 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7518 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12962 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5147 2
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Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 2
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 373 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7496 2
Контроллинг 100 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2871 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1089 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1960 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3620 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1068 1
МПС - Международные платежные системы 146 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 1
Web development - Веб-разработка 273 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6830 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 2
Apple Pay 492 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 608 1
Briskly B-Pay 6 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
СКАУТ Платформа 24 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 704 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 453 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
1С-Рарус Магазин 28 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 532 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Коптелов Андрей 111 2
Полетаев Максим 3 1
Чесноков Никита 1 1
Харитонов Глеб 4 1
Шевченко Алексей 10 1
Федосов Сергей 2 1
Касимов Игорь 17 1
Носик Антон 106 1
Бобылев Евгений 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Рыжов Николай 9 1
Демина Раиса 1 1
Тихонов Сергей 14 1
Пивоваров Кирилл 5 1
Рощупкин Роман 1 1
Сюй Виктор 30 1
Агаков Александр 22 1
Хуснутдинов Тимур 5 1
Лебедева Алла 22 1
Савушкин Алексей 46 1
Кистенев Алексей 1 1
Цимбал Игорь 4 1
Петрухно Алла 1 1
Лосев Станислав 31 1
Максимов Александр 27 1
Женихов Алексей 44 1
Агаджанов Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 10
Казахстан - Республика 5624 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 2
Украина 7660 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 653 2
Россия - СЗФО - Псковская область 644 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4047 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 2
Европа 21900 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3142 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 827 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж 17 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 310 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1941 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 14 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Хорватия - Республика 277 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1853 1
Россия - ПФО - Самарская область 1367 1
Европа Восточная 3109 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Индия - Bharat 5530 1
Китай - Пекин - Beijing 1006 1
Сингапур - Республика 1868 1
Россия - ЮФО - Севастополь 544 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 926 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 817 1
Беларусь - Белоруссия 5812 1
Армения - Республика 2316 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1017 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 243 1
Италия - Итальянская Республика 4376 1
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 13 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1400 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 708 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6493 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 2
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Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1204 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11104 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 522 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2461 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 111 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 616 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1982 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3613 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
РИА Новости 940 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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