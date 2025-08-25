Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:WMS Логистика. Управление складом
|25.08.2025
|
Компания «СофтБаланс» внедрила «1С: WMS» и автоматизировала учет маркируемых товаров на складе оптики «Наблюдательные Приборы»
й, компанией «СофтБаланс» было предложено решение на базе программного продукта «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» редакция 5.1. Проект реализовывался на новом складе компан
|06.03.2025
|
«Корус Консалтинг» помог «Эко-культуре» сэкономить 40 млн руб. на одном из крупных РЦ, внедрив «1С:WMS»
боты было принято решение использовать для автоматизации программное обеспечение «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом»: это решение уже позволило повысить эффективность склада в
|23.10.2024
|
«Райтек ДТГ»: новое решение поможет компаниям сократить затраты на содержание складов до 40%
промышленности, компания «Райтек ДТГ», расширила свой продуктовый портфель программным решением «1С:WMS Логистика. Управление складом». Продукт позволит снизить затраты на содержание складов на
|04.09.2024
|
«Корус Консалтинг» внедрил «1С:WMS» на самом высоконагруженном складе агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Подмосковье
ГК «Корус Консалтинг» внедрила «1С:WMS» на тепличном комплексе агрохолдинга «Эко-культура» в Воскресенске Московской области. Распределительный центр, занимающий 15 тыс. кв. метров, поставляет продукцию в Москву и Подмосковье
|26.08.2024
|
ГК «КОРУС Консалтинг» расширяет возможности «1C:WMS» и KONCRIT с помощью голосовых технологий Golas
ственным ритейлерам, 3PL-операторам, дистрибуторам и производителям вдвое сократить количество ошибок при сборке заказов и повысить производительность на 20%. Новые технологии будут доступны на базе «1С:WMS» и логистической платформе KONCRIT. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг». Golas – первое российское решение по автоматизации управления бизнес-процессами на предприяти
|15.03.2024
|
Компания «СофтБаланс» перевела склад АО «Вюрт-Русь» с импортного ПО на «1С: WMS».
ицировать их при необходимости. Для внедрения была выбрана система на базе «1С: Предприятие» – «1С: WMS Логистика. Управление складом» редакция 5, интегратором выступила группа компаний «СофтБа
|01.12.2023
|
«КОРУС Консалтинг» оптимизировал складское хозяйство «Орматек» с помощью 1С:WMS
«КОРУС Консалтинг» внедрил 1С:WMS на складах сырья «Орматек». Система поможет качественно выстроить учет, обеспечить прозрачность складских процессов и оптимальную стоимость владения, а также удобство в поддержке и разви
|06.04.2023
|
ГК «Корус консалтинг» внедрит «1С:WMS» на складах «Востокцемента»
, для которых проведёт обучение команда «Корус консалтинг», компания получит возможность развивать «1C:WMS» самостоятельно. Будущие автоматизированные решения обеспечат корректный учет и контро
|07.12.2022
|
ГК «Корус консалтинг» автоматизирует склад «Орматек» с помощью «1С:WMS»
ГК «Корус консалтинг» поможет компании «Орматек» расширить производственную базу, снизить вероятность ошибок в обработке грузов и сократить использование складской площади. Решение «1С:WMS» планируется подключить для распределительного центра и большого склада площадью 43 тыс. м2. «Орматек» – торгово-промышленная компания-производитель товаров для сна и мебели для спальни.
|03.08.2022
|
Navicon и «Ситек» создают совместную практику по «1С:WMS» и «1С:ERP»
аботчик Navicon расширил свой портфель отечественных решений за счет системы управления складом «1С:WMS Логистика. Управление складом» и системы управления предприятием «1С:ERP» на платформе «1
|24.02.2022
|
«Корус консалтинг» подготовила «Джилекс» к переходу на «1С:WMS»
ГК «Корус консалтинг» провела предпроектное обследование складских процессов для производственной компании «Джилекс». Переход на «1С:WMS» поможет предприятию эффективно организовать учет, в том числе для нового склада. «Джилекс» — производитель оборудования для водоснабжения. Для хранения готовой продукции, сырья и полуфа
|26.10.2018
|
«Корус консалтинг» оптимизировал работу склада «САНГ» на платформе 1C:WMS
«Корус консалтинг» завершил проект по автоматизации складских процессов в крупнейшем российском дистрибуторе, компании «САНГ». Внедрение системы на базе 1C:WMS было выполнено в рекордно короткие сроки без остановки бизнес-процессов заказчика. В связи с переводом бизнес-процессов «САНГ» на ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 дист
|17.04.2017
|
Axelot внедрил «1С:WMS» на складе лакокрасочных покрытий «Лакра»
оизводительного программного решения, обладающего широким функционалом. Выбор был остановлен на «1С:WMS Логистика. Управление складом», а для реализации проекта были приглашены специалисты Axel
|13.04.2017
|
«Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot
аде в Южно-Сахалинске системы автоматизации руководством компании было принято решение о внедрении «1С:WMS Логистика. Управление складом». Ключевыми целями руководства «Сладомира» были уход от
|19.12.2016
|
Axelot автоматизировал склад мототехники Formula7
ии. Для этих целей было выбрано зарекомендовавшее себя на российском рынке WMS программное решение «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», а внедрением системы занимались специалисты компан
|12.12.2016
|
Новый мобильный терминал от Zebra Technologies и «1С:WMS» оптимизируют работу склада
нового терминала сбора данных ТС8000 от Zebra Technologies на складе, которым управляет система «1С:WMS Логистика. Управление складом», может увеличить производительность работы сотрудников и о
|14.10.2016
|
«Восход-К Авто» увеличил число подключаемых к «1С:WMS Логистике» радиотерминалов
Компания «Восход-К Авто» увеличила количество подключений к установленному решению «1С:WMS Логистика. Управление складом 4» с помощью компании «Хомнет консалтинг». Сотрудничество к
|10.10.2016
|
Axelot автоматизировал склад «Меридиана»
ержащего порядка 4 тыс. активных наименований товара. Для внедрения был выбран программный продукт «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», а исполнителем проекта стала компания Axelot. В за
|26.09.2016
|
Axelot внедрил «1С:WMS» на складе «Торгового Дома Еврохим»
ии, поэтому руководство «Торгового Дома Еврохим» приняло решение о внедрении программного продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», оптимально подходившего по функциональным возможно
|12.09.2016
|
Axelot автоматизировала работу склада Stynergy на базе «1C:WMS»
Система «1С:WMS Логистика. Управление складом» внедрена на складе группы компаний Stynergy. Полная автома
|15.08.2016
|
Axelot автоматизировала склад «Пет Ритейл»
и исключение влияния человеческого фактора. Для решения этих задач был выбран программный продукт «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», разработанный компанией Axelot, которая обладает о
|01.08.2016
|
Axelot внедрил 1С:WMS на складе ответственного хранения компании «СитиЛайн»
г и автоматизировать взаиморасчеты с поклажедателями. Для внедрения был выбран программный продукт «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» как наиболее соответствующий заявленным задачам. Вн
|23.05.2016
|
Новый склад «Тулслогистик» автоматизирован на базе «1С:WMS»
Новый склад компании «Тулслогистик» был полностью автоматизирован на базе решения «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0». Об этом CNews сообщили в компании Axelot. В рамках пр
|25.04.2016
|
«Саранский телевизионный завод» автоматизировал работу склада на базе системы «1С»
матизировали работу склада производственного комплекса «Саранский телевизионный завод». Система «1С:WMS Логистика. Управление складом» помогла организовать оперативный учет и оптимизировать хра
|18.04.2016
|
Axelot автоматизировал склад «И-Фарм»
я человеческого фактора. Для решения этих задач было запланировано внедрение программного продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0». В ходе проекта специалисты Axelot провели анализ и
|14.04.2016
|
Axelot предложила сервисную модель продаж систем «1С:WMS» и «Axelot: TMS»
Компания Axelot разработала для клиентов новую сервисную модель продаж систем «1С:WMS» и «Axelot: TMS», которая позволяет клиентам сэкономить на единовременных вложениях в автоматизацию складской и транспортной логистики компании. Об этом CNews сообщили в Axelot. По слова
|29.02.2016
|
Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области
деятельности компании, и очередным шагом в этом направлении стало внедрение программного продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» на складе координирующего распределительного центра
|15.02.2016
|
Axelot автоматизировал склад фирмы «Огнеборец»
й Grundfos, Pentair Nijhuis и InstalCompact. Для внедрения на складе компании была выбрана система «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», функционал которой полностью соответствовал ключев
|30.11.2015
|
Axelot предложила круглосуточную техническую поддержку системы «1С:WMS»
«1С:WMS», в режиме 24/7. В зону контроля и ответственности Axelot при этом входит как сама система «1C:WMS», так и критически важная для WMS ИТ-инфраструктура. Данная услуга доступна после подп
|10.11.2015
|
Axelot интегрировала «1С:WMS» и КИС «1С:Комплексная автоматизация» для «Квадрата»
Компания Axelot объявила об интеграции системы «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» и КИС «1С:Комплексная автоматизация» посредством серви
|27.02.2015
|
Pony Express автоматизировал работу склада с помощью системы «1С:WMS»
я Pony Express — универсальный логистический оператор, входящий в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент» — завершила внедрение автоматизированной системы управления складом «1С:WMS». Об этом CNews сообщили в компании Axelot, которая стала партнером по внедрению ИТ-решения для Pony Express. В рамках реализации новой стратегии работы универсальный логистический опера
|24.11.2014
|
Axelot автоматизировал склад «Ирекс»
рекс» — производителя продукции для хлебобулочных изделий. Внедрение автоматизированной системы «1С:WMS Логистика. Управление складом», выполненное Axelot, позволило компании «Ирекс» повысить с
|29.08.2014
|
Axelot автоматизировала склад «Русской Чайной Компании»
Система «1C:WMS Логистика. Управление складом» ред. 4.0 внедрена на складе «Русской Чайной Компании» (РЧК
|29.04.2014
|
Axelot внедрил WMS-систему в холодильном складе «Арт-лоджистик»
Компания Axelot внедрила систему «1C:WMS Логистика. Управление складом» в компании «Арт-лоджистик». В рамках проекта за один месяц
|12.07.2013
|
«Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат» внедрил «1С-Логистику:Управление складом»
Компания Axelot внедрила решение «1С-Логистика:Управление складом» на складе «Бусиновского мясоперерабатывающего комбината». «Бусиновский МПК» принадлежит инвестиционной группе компаний «Росток» и позиционируется как логистичес
|21.04.2011
|
«Торговый дом ЕПК» автоматизировал склад на базе решения «1С-Логистика:Управление складом 3.0»
го продукта, возможность внесения в конфигурацию изменений, соответствующих актуальным потребностям компании, стоимость системы и услуг по ее внедрению. В результате предпочтение было отдано системе «1С-Логистика:Управление складом 3.0», созданной на платформе «1С:Предприятие 8». Для выполнения проекта автоматизации была приглашена команда специалистов компании Axelot — разработчика указанн
|16.09.2010
|
Axelot автоматизировал склад «Шинтоп» во Владивостоке
Компания Axelot сообщила об автоматизации склада «Шинтоп» во Владивостоке. В рамках проекта WMS «1С-Логистика:Управление складом 3.0» была развернута на 3 стационарных и 5 мобильных рабочих местах. В результате выполнения проекта работа склада стала прозрачной и управляемой. Компания «Шинт
|21.07.2010
|
«Праздник» автоматизировал склад с помощью Axelot на базе решения «1С-Логистика:Управление складом 3.0»
ания клиентов (в том числе, необходимости ускорения сбора заказов и уменьшения числа ошибок при отборе) и введения новой системы мотивации для персонала. Базой для автоматизации была выбрана система «1С-Логистика:Управление складом 3.0», оптимально сочетающая широкие функциональные возможности и приемлемую стоимость, говорится в сообщении Axelot. «Праздник» располагает собственными квалифиц
|24.01.2008
|
Axelot обновил ПП «1С-Логистика:Управление складом» до версии 3.0
Компания Axelot Logistics начала отгрузку новой редакции своего программного продукта «1С-Логистика:Управление складом». Ключевой особенностью системы станет увеличение ее производительности, позволяющее автоматизировать управление складами повышенной интенсивности в режиме реаль
|29.06.2007
|
«1С-Логистика:Управление перевозками»: новое решение от Axelot и «1С»
Компания Axelot сообщает о выпуске совместного с фирмой «1С» решения «1С-Логистика:Управление перевозками» на технологической платформе «1С:Предприятие 8», предназначенного для автоматизации задач транспортной логистики с целью оптимизации рентабельности логистич
