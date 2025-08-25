Компания «СофтБаланс» внедрила «1С: WMS» и автоматизировала учет маркируемых товаров на складе оптики «Наблюдательные Приборы» й, компанией «СофтБаланс» было предложено решение на базе программного продукта «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» редакция 5.1. Проект реализовывался на новом складе компан

«Корус Консалтинг» помог «Эко-культуре» сэкономить 40 млн руб. на одном из крупных РЦ, внедрив «1С:WMS» боты было принято решение использовать для автоматизации программное обеспечение «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом»: это решение уже позволило повысить эффективность склада в

«Райтек ДТГ»: новое решение поможет компаниям сократить затраты на содержание складов до 40% промышленности, компания «Райтек ДТГ», расширила свой продуктовый портфель программным решением «1С:WMS Логистика. Управление складом». Продукт позволит снизить затраты на содержание складов на

«Корус Консалтинг» внедрил «1С:WMS» на самом высоконагруженном складе агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Подмосковье ГК «Корус Консалтинг» внедрила «1С:WMS» на тепличном комплексе агрохолдинга «Эко-культура» в Воскресенске Московской области. Распределительный центр, занимающий 15 тыс. кв. метров, поставляет продукцию в Москву и Подмосковье

ГК «КОРУС Консалтинг» расширяет возможности «1C:WMS» и KONCRIT с помощью голосовых технологий Golas ственным ритейлерам, 3PL-операторам, дистрибуторам и производителям вдвое сократить количество ошибок при сборке заказов и повысить производительность на 20%. Новые технологии будут доступны на базе «1С:WMS» и логистической платформе KONCRIT. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг». Golas – первое российское решение по автоматизации управления бизнес-процессами на предприяти

Компания «СофтБаланс» перевела склад АО «Вюрт-Русь» с импортного ПО на «1С: WMS». ицировать их при необходимости. Для внедрения была выбрана система на базе «1С: Предприятие» – «1С: WMS Логистика. Управление складом» редакция 5, интегратором выступила группа компаний «СофтБа

«КОРУС Консалтинг» оптимизировал складское хозяйство «Орматек» с помощью 1С:WMS «КОРУС Консалтинг» внедрил 1С:WMS на складах сырья «Орматек». Система поможет качественно выстроить учет, обеспечить прозрачность складских процессов и оптимальную стоимость владения, а также удобство в поддержке и разви

ГК «Корус консалтинг» внедрит «1С:WMS» на складах «Востокцемента» , для которых проведёт обучение команда «Корус консалтинг», компания получит возможность развивать «1C:WMS» самостоятельно. Будущие автоматизированные решения обеспечат корректный учет и контро

ГК «Корус консалтинг» автоматизирует склад «Орматек» с помощью «1С:WMS» ГК «Корус консалтинг» поможет компании «Орматек» расширить производственную базу, снизить вероятность ошибок в обработке грузов и сократить использование складской площади. Решение «1С:WMS» планируется подключить для распределительного центра и большого склада площадью 43 тыс. м2. «Орматек» – торгово-промышленная компания-производитель товаров для сна и мебели для спальни.

Navicon и «Ситек» создают совместную практику по «1С:WMS» и «1С:ERP» аботчик Navicon расширил свой портфель отечественных решений за счет системы управления складом «1С:WMS Логистика. Управление складом» и системы управления предприятием «1С:ERP» на платформе «1

«Корус консалтинг» подготовила «Джилекс» к переходу на «1С:WMS» ГК «Корус консалтинг» провела предпроектное обследование складских процессов для производственной компании «Джилекс». Переход на «1С:WMS» поможет предприятию эффективно организовать учет, в том числе для нового склада. «Джилекс» — производитель оборудования для водоснабжения. Для хранения готовой продукции, сырья и полуфа

«Корус консалтинг» оптимизировал работу склада «САНГ» на платформе 1C:WMS «Корус консалтинг» завершил проект по автоматизации складских процессов в крупнейшем российском дистрибуторе, компании «САНГ». Внедрение системы на базе 1C:WMS было выполнено в рекордно короткие сроки без остановки бизнес-процессов заказчика. В связи с переводом бизнес-процессов «САНГ» на ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 дист

Axelot внедрил «1С:WMS» на складе лакокрасочных покрытий «Лакра» оизводительного программного решения, обладающего широким функционалом. Выбор был остановлен на «1С:WMS Логистика. Управление складом», а для реализации проекта были приглашены специалисты Axel

«Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot аде в Южно-Сахалинске системы автоматизации руководством компании было принято решение о внедрении «1С:WMS Логистика. Управление складом». Ключевыми целями руководства «Сладомира» были уход от

Axelot автоматизировал склад мототехники Formula7 ии. Для этих целей было выбрано зарекомендовавшее себя на российском рынке WMS программное решение «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», а внедрением системы занимались специалисты компан

Новый мобильный терминал от Zebra Technologies и «1С:WMS» оптимизируют работу склада нового терминала сбора данных ТС8000 от Zebra Technologies на складе, которым управляет система «1С:WMS Логистика. Управление складом», может увеличить производительность работы сотрудников и о

«Восход-К Авто» увеличил число подключаемых к «1С:WMS Логистике» радиотерминалов Компания «Восход-К Авто» увеличила количество подключений к установленному решению «1С:WMS Логистика. Управление складом 4» с помощью компании «Хомнет консалтинг». Сотрудничество к

Axelot автоматизировал склад «Меридиана» ержащего порядка 4 тыс. активных наименований товара. Для внедрения был выбран программный продукт «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», а исполнителем проекта стала компания Axelot. В за

Axelot внедрил «1С:WMS» на складе «Торгового Дома Еврохим» ии, поэтому руководство «Торгового Дома Еврохим» приняло решение о внедрении программного продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», оптимально подходившего по функциональным возможно

Axelot автоматизировала работу склада Stynergy на базе «1C:WMS» Система «1С:WMS Логистика. Управление складом» внедрена на складе группы компаний Stynergy. Полная автома

Axelot автоматизировала склад «Пет Ритейл» и исключение влияния человеческого фактора. Для решения этих задач был выбран программный продукт «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», разработанный компанией Axelot, которая обладает о

Axelot внедрил 1С:WMS на складе ответственного хранения компании «СитиЛайн» г и автоматизировать взаиморасчеты с поклажедателями. Для внедрения был выбран программный продукт «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» как наиболее соответствующий заявленным задачам. Вн

Новый склад «Тулслогистик» автоматизирован на базе «1С:WMS» Новый склад компании «Тулслогистик» был полностью автоматизирован на базе решения «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0». Об этом CNews сообщили в компании Axelot. В рамках пр

«Саранский телевизионный завод» автоматизировал работу склада на базе системы «1С» матизировали работу склада производственного комплекса «Саранский телевизионный завод». Система «1С:WMS Логистика. Управление складом» помогла организовать оперативный учет и оптимизировать хра

Axelot автоматизировал склад «И-Фарм» я человеческого фактора. Для решения этих задач было запланировано внедрение программного продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0». В ходе проекта специалисты Axelot провели анализ и

Axelot предложила сервисную модель продаж систем «1С:WMS» и «Axelot: TMS» Компания Axelot разработала для клиентов новую сервисную модель продаж систем «1С:WMS» и «Axelot: TMS», которая позволяет клиентам сэкономить на единовременных вложениях в автоматизацию складской и транспортной логистики компании. Об этом CNews сообщили в Axelot. По слова

Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области деятельности компании, и очередным шагом в этом направлении стало внедрение программного продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» на складе координирующего распределительного центра

Axelot автоматизировал склад фирмы «Огнеборец» й Grundfos, Pentair Nijhuis и InstalCompact. Для внедрения на складе компании была выбрана система «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», функционал которой полностью соответствовал ключев

Axelot предложила круглосуточную техническую поддержку системы «1С:WMS» «1С:WMS», в режиме 24/7. В зону контроля и ответственности Axelot при этом входит как сама система «1C:WMS», так и критически важная для WMS ИТ-инфраструктура. Данная услуга доступна после подп

Axelot интегрировала «1С:WMS» и КИС «1С:Комплексная автоматизация» для «Квадрата» Компания Axelot объявила об интеграции системы «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» и КИС «1С:Комплексная автоматизация» посредством серви

Pony Express автоматизировал работу склада с помощью системы «1С:WMS» я Pony Express — универсальный логистический оператор, входящий в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент» — завершила внедрение автоматизированной системы управления складом «1С:WMS». Об этом CNews сообщили в компании Axelot, которая стала партнером по внедрению ИТ-решения для Pony Express. В рамках реализации новой стратегии работы универсальный логистический опера

Axelot автоматизировал склад «Ирекс» рекс» — производителя продукции для хлебобулочных изделий. Внедрение автоматизированной системы «1С:WMS Логистика. Управление складом», выполненное Axelot, позволило компании «Ирекс» повысить с

Axelot автоматизировала склад «Русской Чайной Компании» Система «1C:WMS Логистика. Управление складом» ред. 4.0 внедрена на складе «Русской Чайной Компании» (РЧК

Axelot внедрил WMS-систему в холодильном складе «Арт-лоджистик» Компания Axelot внедрила систему «1C:WMS Логистика. Управление складом» в компании «Арт-лоджистик». В рамках проекта за один месяц

«Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат» внедрил «1С-Логистику:Управление складом» Компания Axelot внедрила решение «1С-Логистика:Управление складом» на складе «Бусиновского мясоперерабатывающего комбината». «Бусиновский МПК» принадлежит инвестиционной группе компаний «Росток» и позиционируется как логистичес

«Торговый дом ЕПК» автоматизировал склад на базе решения «1С-Логистика:Управление складом 3.0» го продукта, возможность внесения в конфигурацию изменений, соответствующих актуальным потребностям компании, стоимость системы и услуг по ее внедрению. В результате предпочтение было отдано системе «1С-Логистика:Управление складом 3.0», созданной на платформе «1С:Предприятие 8». Для выполнения проекта автоматизации была приглашена команда специалистов компании Axelot — разработчика указанн

Axelot автоматизировал склад «Шинтоп» во Владивостоке Компания Axelot сообщила об автоматизации склада «Шинтоп» во Владивостоке. В рамках проекта WMS «1С-Логистика:Управление складом 3.0» была развернута на 3 стационарных и 5 мобильных рабочих местах. В результате выполнения проекта работа склада стала прозрачной и управляемой. Компания «Шинт

«Праздник» автоматизировал склад с помощью Axelot на базе решения «1С-Логистика:Управление складом 3.0» ания клиентов (в том числе, необходимости ускорения сбора заказов и уменьшения числа ошибок при отборе) и введения новой системы мотивации для персонала. Базой для автоматизации была выбрана система «1С-Логистика:Управление складом 3.0», оптимально сочетающая широкие функциональные возможности и приемлемую стоимость, говорится в сообщении Axelot. «Праздник» располагает собственными квалифиц

Axelot обновил ПП «1С-Логистика:Управление складом» до версии 3.0 Компания Axelot Logistics начала отгрузку новой редакции своего программного продукта «1С-Логистика:Управление складом». Ключевой особенностью системы станет увеличение ее производительности, позволяющее автоматизировать управление складами повышенной интенсивности в режиме реаль