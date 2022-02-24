«Корус консалтинг» подготовила «Джилекс» к переходу на «1С:WMS»

ГК «Корус консалтинг» провела предпроектное обследование складских процессов для производственной компании «Джилекс». Переход на «1С:WMS» поможет предприятию эффективно организовать учет, в том числе для нового склада.

«Джилекс» — производитель оборудования для водоснабжения. Для хранения готовой продукции, сырья и полуфабрикатов «Джилекс» использует два склада площадью 8 тыс. м2 и 6 тыс. м2. В связи с ростом бизнеса и устареванием прежней системы складского учета производитель принял решение о внедрении новой платформы. Ключевые требования – простота в обслуживании и широкая типовая функциональность, что позволит при изменении бизнес-задач быстро вводить в контур новые процессы. Для выбора платформы и подготовки к переходу на новую WMS «Джилекс» пригласил экспертов «Корус консалтинг».

В ходе обследования специалисты изучили складские процессы – от поступления сырья до отгрузки готовой продукцией, проанализировали данные по движениям товаров на основании учетных документов и определили, какие доработки системы потребуются. Также эксперты смоделировали будущие процессы: например, учет готовой продукции на новом складе. В качестве нового решения для компании была предложена система «1С:WMS».

Новая система будет адаптирована ко всем особенностям компании как в работе с готовой продукцией, так и с сырьем и материалами, а также для проведения инвентаризации. Идентификацию номенклатуры предложили организовать с помощью штрихкодирования. Теперь на предприятии для этого будут использовать QR-коды и маркировочные ярлыки, которые помогут точно идентифицировать товар как с помощью терминала сбора данных, так и при приемке/сборке кладовщиком вручную. Новое решение будет интегрировано с ERP-системой компании на базе платформы «1С». Тщательная подготовка и проработанная документация позволят в будущем внедрить «1С:WMS» оперативно и без лишних доработок.

Технологии успешного SOC: анализ данных Безопасность

«Компания "Джилекс" сделала первый шаг к переходу на новую систему складского учета. «1С:WMS» позволит более эффективно и гибко управлять процессами приемки, отгрузки, инвентаризации и внутрискладского потока товаров. Учет будет вестись не в разных системах, а в едином контуре “1С” — цифровое пространство будет унифицировано», — сказал Александр Счетов, руководитель проектов департамента «1С» ГК «Корус консалтинг».

«Для организации складских процессов нам нужна система, которая поможет качественно выстроить учет и при этом обеспечит оптимальную стоимость владения, удобство с точки зрения поддержки и развития. Результаты обследования от экспертов “Корус консалтинг” лягут в основу будущего проекта и помогут без потерь в качестве и времени перейти на новое решение для управления складом», — сказала Екатерина Енюшина, директор внутреннего контроля и аудита компании «Джилекс».