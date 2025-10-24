Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Законодательство Кадры Телеком Контент Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-ПО Хостинг и домены Цифровизация Бизнес-приложения Ритейл Дистрибуция Интернет Розница ИТ в торговле
|

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Компания Apple 23 октября 2025 г. проиграла судебный процесс в Британии по делу о злоупотреблении своим доминирующим положением. Американская компания обвинялась в том, что несправедливо взимала с разработчиков приложений комиссию в размере 30% через свой магазин приложений. Истец утверждал, что Apple получила чрезмерную прибыль, исключив любую конкуренцию в сфере распространения приложений и покупок внутри приложений.

Судебное решение

В октябре 2025 г. суд в Британии признал незаконной 30% комиссию Apple, пишет Reuters. Компания злоупотребила своим доминирующим положением, препятствуя конкуренции на рынке распространения мобильных приложений.

Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании постановил, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, навязав пользователям чрезмерные и несправедливые цены в виде комиссии, которую американская компания Apple взимает с разработчиков. Таким образом, британские пользователи iPhone и iPad получили право на компенсацию со стороны Apple.

Рассмотрение коллективного иска от 20 млн британских клиентов Apple началось в январе 2025 г. Истцы потребовали от Apple компенсацию в размере 1,5 млрд фунтов (это почти $2 мдрд). 23 октября 2025 г. суд только подтвердил их право на получение компенсационных выплат, но порядок определения их размера будет установлен судом позднее.

Трибунал постановил, что члены группы истцов имеют право на возмещение ущерба, а то, каким образом будет рассчитываться ущерб, будет обсуждаться на слушании в ноябре 2025 г.

aron-van-de-pol-tzdtyuryrfu-unsplash_1.jpg

Unsplash - Aron Van de Pol
Суд в Британии признал нарушения Apple на рынке мобильных приложений из-за получения чрезмерной прибыли

Представители Apple отвергают эти обвинения, называя их безосновательными. В свою защиту компания заявляет, что их комиссия конкурентоспособна, 85% приложений в App Store бесплатны, а многие разработчики пользуются льготной ставкой в 15%.

Apple в 2025 г. столкнулась с растущим давлением со стороны регулирующих органов в США и Европе из-за взимаемых ею с разработчиков сборов. Представители Apple проинформировали Reuters, что подадут апелляцию на решение суда, которое, по их мнению, неверно отражает процветающую и конкурентную экономику приложений.

Злоупотребление доминирующим положением

Это не первое судебное поражение Apple из-за 30% комиссии в App Store. Ведь еще в 2019 г. шведский ИТ-сервис Spotify подал иск против компании Apple.

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Цифровизация

В 2020 г. к борьбе присоединилась американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и программного обеспечения (ПО) Epic Games, поддержанная другими разработчиками игр и приложений.

leon-seibert-ljypkpebt4i-unsplash.jpg

Unsplash - Leon Seibert
iPad

В ноябре 2020 г. Apple снизила комиссию до 15% для разработчиков с годовым доходом менее $1 млн.

В марте 2024 г. Европейская комиссия (Еврокомиссия), рассмотрев жалобу Spotify, оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро за нарушение антимонопольных законов Европейского союза (Евросоюза).

Мнение истцов

Преподаватель Королевского колледжа Лондона — доктор Рэйчел Кент (Rachel Kent) считает, что Apple нарушила антимонопольное законодательство Великобритании и Европы, требуя от пользователей iOS загружать приложения исключительно через App Store и взимая с разработчиков комиссию в размере до 30% от стоимости покупок. В деле представлены интересы примерно 19,6 млн пользователей iPhone и iPad в 2025 г.

Рэйчел Кент утверждает, что изначально App Store служил отличным посредником для ИТ-сервисов, но со временем превратился в единственный канал для миллионов пользователей. По его словам, Apple действует как монополист, препятствуя доступу к альтернативным ИТ-платформам и ИТ-сервисам с более выгодными условиями.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Экс-главу ИТ-«дочки» правительственного подрядчика в США обвинили продаже в Россию секретов кибероружия

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Налогов еще нет, а цены уже растут. Российское ПО может подорожать на 40% в считанные месяцы из-за жадных программистов

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Власти передумали продавать частоты для 5G. Операторам это не интересно

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще