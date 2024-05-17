Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент» компания Odyssey Consulting Group и компания «ЛТ Менеджмент», вендор системы управления складом LT WMS, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Odyssey предлагает клиентам

Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов а клиентского сервиса АО «Упаковочные системы» стало внедрение современной и функциональной системы WMS на складе запасных частей, компонентов и материалов, с которого осуществляются поставки в

Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS После завершения пилотного проекта внедрения Axelot WMS на складе в Кутаиси, компания GDM при сотрудничестве с Axelot тиражировала решение на площадку в Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО «Грузинская Дистрибу

Специалисты YARUS WMS добились высокой производительности на open source платформе Специалисты YARUS протестировали работу YARUS WMS на open source платформе и полностью перевели весь стек на open source решения. В процесс

Компания «АНТ Технолоджис» представляет модуль «Подтверждение доставки» Компания «АНТ Технолоджис» в составе WMS-системы Logistics Vision Suite предлагает модуль Proof of Delivery – «Подтверждение доста

«Первый Бит» автоматизировал процессы складского учета и снабжения в строительной компании в Челябинске масштабов, что приводило к задвоению в номенклатуре и значительно затрудняло работу сотрудников. Руководство «Апекс групп» приняло решение о необходимости прозрачной и управляемой системы снабжения, складского учета и управления данными в организации. После тщательного изучения рынка, компания остановила свой выбор на «БИТ.Строительство» и обратилась за помощью в «Первый Бит». «БИТ.Строите

Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами дент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), провели исследование российского рынка систем управления складами (WMS), которое проводилось среди крупных компаний в различных секторах бизнеса. По результатам

Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области ми Axelot стояла задача разработать универсальное решение для автоматизации склада с помощью Axelot WMS, которое можно будет легко тиражировать на другие объекты компании. Об этом CNews сообщил

В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из США газинов «Пятерочка» и «Перекресток», разработала собственную систему управления складами Nexus WMS (Warehouse Management System), автоматизирующую складские бизнес-процессы. Nexus WMS пришла на

X5 Group разработала собственную систему управления складами roup разработала и начала промышленное внедрение собственной системы управления складами Nexus WMS (Warehouse Management System), автоматизирующую складские бизнес-процессы. Это программное реш

Компания «СофтБаланс» перевела склад АО «Вюрт-Русь» с импортного ПО на «1С: WMS». ого ПО, подтолкнуло руководство компании АО «Вюрт-Русь» к выбору и переходу на отечественный аналог WMS. Была поставлена задача сохранить сложившиеся бизнес-процессы склада в новой системе, с в

НПК «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8» изводитель электронно-лучевого оборудования научно-производственный комплекс «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8». Внедрением решения, в кот

Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге ге. Благодаря возможностям проектной методологии Axelot, а также функциональности и гибкости Axelot WMS, проектная команда Estel смогла быстро создать собственный центр компетенции и самостояте

Подтверждена совместимость EME.WMS с российской СУБД Postgres Pro сти своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу EME.WMS и СУБД Postgres Pro Standard. EME.WMS входит в единую экосистему решений компании

Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра» ывался на многолетнем опыте сотрудничества компаний, которое началось с успешного проекта внедрения WMS от Axelot четвертого поколения на складе «Лакра» в 2017 г. За прошедшие годы масштабы дея

Profit Logistic продолжает развивать логистику с Axelot оцессов и тарификации и биллинга оказываемых услуг. Недавно компания перевела под управление Axelot WMS бизнес-процессы еще одного своего клиента — дистрибьютора элитных алкогольных и безалкого

Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS Внедрение системы Axelot WMS пятого поколения на складе ГК «Черноголовка» позволило улучшить качество обслуживания кли

Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS обального проекта централизованного управления логистикой, в ходе которого обновленная система Lead WMS была внедрена на всех складах компании Fix Price. Это уже третий крупномасштабный складск

GDM переходит на новый уровень автоматизации логистики с Axelot логистики. В 2018 г. компании автоматизировали складское хозяйство GDM на базе четвертого поколения WMS от Axelot. Однако, потребности компании росли, так же, как и запросы к WMS-системе

«Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS режимах. В связи с растущими объёмами руководство компании приняло решение внедрить систему TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Пилотным объектом автоматизации стал склад

Компания Consid реализовала импортозамещение WMS-системы на складах компании Health & Nutrition (ex-Danone) правления логистикой, реализовали масштабный проект по импортозамещению системы управления складом (WMS) на девяти распределительных центрах (РЦ) компании Health & Nutrition (H&N), бывшего росс

Axelot внедрила систему управления складом во «ФрешФрост» Axelot реализовала проект по внедрению системы управления складом Axelot WMS для торговой сети «ФрешФрост» в Москве. В ходе внедрения Axelot WMS во «ФрешФрост»

AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS одной системе управление перевозками и транспортным парком. Благодаря одновременному запуску TMS и WMS компания получила широкий набор инструментов для повышения эффективности процессов планир

«Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани Используя опыт и наработки предыдущих проектов, специалисты компании Axelot развернули систему Axelot WMS на новом складе «Технониколь» в рамках тиражирования рабочего решения. Корпорация «Технониколь» – международный производитель строительных материалов и систем. Производственная компания «Те

Компания «РИАТ» внедрила систему TopLog WMS на складах автомобильных запчастей ТД РИАТ-запчасть», расположенных в Набережных Челнах, современную систему управления складом TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Об этом CNews сообщили представители компа

«КОРУС Консалтинг» оптимизировал складское хозяйство «Орматек» с помощью 1С:WMS «КОРУС Консалтинг» внедрил 1С:WMS на складах сырья «Орматек». Система поможет качественно выстроить учет, обеспечить прозра

На складе Reaton в Риге теперь используется Axelot WMS Запуск Axelot WMS на складе Reaton специалисты Axelot выполняли удаленно, но это не помешало успешному завершению проекта. Reaton работает на рынке с 1988 г. и является одной из крупнейших в Латвии многоотра

Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане кистана — Akfa Building Materials. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. До внедрения LEAD WMS все операции на объекте выполнялись в «бумажном» и преимущественно ручном режиме, что не

«Адмикс спорт» модернизировала склад совместно с Axelot ртной логистики «Адмикс спорт». В начале осени компании завершили очередной проект внедрения Axelot WMS на складе «Адмикс спорт» в Москве, его площадь — 1,2 тыс. кв.м. Для разных типов товара (

Consid запустила WMS на третьем складе торговой сети «Анвар» в Уральске ор профессиональных ИТ-систем для управления логистикой, внедрила систему управления складом Consid.WMS на складе казахстанской торговой сети «Анвар» в Уральске. Склад в Уральске – третий логис

«Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане Система управления складом TopLog WMS внедрена на пяти региональных распределительных центрах одного из ведущих промышленных хо

Kerama Marazzi переводит склад в Малино под управление WMS Logistics Vision Suite zi и переводе последней площадки, расположенной в поселке Малино Московской области, под управление WMS Logistics Vision Suite. Для дальнейшей оптимизации складской деятельности и организации р

WMS Logistics Vision Suite вошла в магический квадрант Gartner для WMS-систем пания «Ант технолоджис», российский поставщик решений для складской логистики, объявила о включении WMS Logistics Vision Suite в магический квадрант Gartner 2023 для систем управления складом М

В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon В Хабаровске введен в эксплуатацию крупнейший в крае и первый в федеральном округе складской комплекс для нужд электронной коммерции Ozon, строительство которого велось в единс

GXO Logistics внедрила Consid.WMS в российские распределительные центры ении партнерских приложений для управления цепочками поставок, завершили проект по импортозамещению WMS-системы на 5 распределительных центрах GXO Logistics класса А общей площадью 80 тыс. кв.

LogistiX автоматизировала работу склада дистрибьютора автокомплектующих На тверском складе ООО «Форт» (торговая марка “Автоконтинент”) внедрена система LEAD WMS, благодаря чему повысился уровень автоматизации и качество операций. Весь процесс — от разработки технического решения до запуска системы в промышленную эксплуатацию — занял около трех меся

Модульбанк запустил сервис складского учета для кофеен Модульбанк запустил сервис складского учета для предпринимателей, которые работают на платформе CafeStore. Сервис включает автоматический учет движения товаров при продаже позиций на POS, поддержку ручных операций по при

«Первый бит» организовал адресное хранение в распределительном центре крупнейшего строительного ритейлера Сахалина «Симост» имально распоряжаться остатками, и места постоянно не хватало. Компания хотела внедрить полноценную WMS-систему, но это оказалось невозможно. Для выстраивания необходимых процессов и регламенто

«Арнест упаковочные решения» автоматизирует прибытие автотранспорта на склад с ant Time Slot Management ации затаривания складских площадей «Арнест упаковочные решения» рассматривала решения, имеющие необходимую функциональность для планирования и контроля за движением транспортных средств, прибывающих на склад. Для решения стоящих задач разработчик решений для автоматизации складской логистики «Ант технолоджис» предложил программу «Управление временными интервалами погрузочно-разгрузочных ра