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Автоматизация склада WMS Warehouse Management System Система управления складом Warehouse accounting Складской учет WAS Warehouse Assistance System управление складскими процессами WOS Warehouse Operation System



17.05.2024 Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент»

компания Odyssey Consulting Group и компания «ЛТ Менеджмент», вендор системы управления складом LT WMS, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Odyssey предлагает клиентам

14.05.2024 Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов

а клиентского сервиса АО «Упаковочные системы» стало внедрение современной и функциональной системы WMS на складе запасных частей, компонентов и материалов, с которого осуществляются поставки в
06.05.2024 Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS

После завершения пилотного проекта внедрения Axelot WMS на складе в Кутаиси, компания GDM при сотрудничестве с Axelot тиражировала решение на площадку в Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Компания GDM (ООО «Грузинская Дистрибу
03.05.2024 Специалисты YARUS WMS добились высокой производительности на open source платформе

Специалисты YARUS протестировали работу YARUS WMS на open source платформе и полностью перевели весь стек на open source решения. В процесс
09.04.2024 Компания «АНТ Технолоджис» представляет модуль «Подтверждение доставки»

Компания «АНТ Технолоджис» в составе WMS-системы Logistics Vision Suite предлагает модуль Proof of Delivery – «Подтверждение доста
08.04.2024 «Первый Бит» автоматизировал процессы складского учета и снабжения в строительной компании в Челябинске

масштабов, что приводило к задвоению в номенклатуре и значительно затрудняло работу сотрудников. Руководство «Апекс групп» приняло решение о необходимости прозрачной и управляемой системы снабжения, складского учета и управления данными в организации. После тщательного изучения рынка, компания остановила свой выбор на «БИТ.Строительство» и обратилась за помощью в «Первый Бит». «БИТ.Строите
08.04.2024 Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами

дент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), провели исследование российского рынка систем управления складами (WMS), которое проводилось среди крупных компаний в различных секторах бизнеса. По результатам
26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области

ми Axelot стояла задача разработать универсальное решение для автоматизации склада с помощью Axelot WMS, которое можно будет легко тиражировать на другие объекты компании. Об этом CNews сообщил
21.03.2024 В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из США

газинов «Пятерочка» и «Перекресток», разработала собственную систему управления складами Nexus WMS (Warehouse Management System), автоматизирующую складские бизнес-процессы. Nexus WMS пришла на
20.03.2024 X5 Group разработала собственную систему управления складами

roup разработала и начала промышленное внедрение собственной системы управления складами Nexus WMS (Warehouse Management System), автоматизирующую складские бизнес-процессы. Это программное реш
15.03.2024 Компания «СофтБаланс» перевела склад АО «Вюрт-Русь» с импортного ПО на «1С: WMS».

ого ПО, подтолкнуло руководство компании АО «Вюрт-Русь» к выбору и переходу на отечественный аналог WMS. Была поставлена задача сохранить сложившиеся бизнес-процессы склада в новой системе, с в
11.03.2024 НПК «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8»

изводитель электронно-лучевого оборудования научно-производственный комплекс «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8». Внедрением решения, в кот
04.03.2024 Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге

ге. Благодаря возможностям проектной методологии Axelot, а также функциональности и гибкости Axelot WMS, проектная команда Estel смогла быстро создать собственный центр компетенции и самостояте
22.02.2024 Подтверждена совместимость EME.WMS с российской СУБД Postgres Pro

сти своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу EME.WMS и СУБД Postgres Pro Standard. EME.WMS входит в единую экосистему решений компании

20.02.2024 Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра»

ывался на многолетнем опыте сотрудничества компаний, которое началось с успешного проекта внедрения WMS от Axelot четвертого поколения на складе «Лакра» в 2017 г. За прошедшие годы масштабы дея
08.02.2024 Profit Logistic продолжает развивать логистику с Axelot

оцессов и тарификации и биллинга оказываемых услуг. Недавно компания перевела под управление Axelot WMS бизнес-процессы еще одного своего клиента — дистрибьютора элитных алкогольных и безалкого
06.02.2024 Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS

Внедрение системы Axelot WMS пятого поколения на складе ГК «Черноголовка» позволило улучшить качество обслуживания кли
06.02.2024 Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS

обального проекта централизованного управления логистикой, в ходе которого обновленная система Lead WMS была внедрена на всех складах компании Fix Price. Это уже третий крупномасштабный складск
02.02.2024 GDM переходит на новый уровень автоматизации логистики с Axelot

логистики. В 2018 г. компании автоматизировали складское хозяйство GDM на базе четвертого поколения WMS от Axelot. Однако, потребности компании росли, так же, как и запросы к WMS-системе
25.01.2024 «Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS

режимах. В связи с растущими объёмами руководство компании приняло решение внедрить систему TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Пилотным объектом автоматизации стал склад
23.01.2024 Компания Consid реализовала импортозамещение WMS-системы на складах компании Health & Nutrition (ex-Danone)

правления логистикой, реализовали масштабный проект по импортозамещению системы управления складом (WMS) на девяти распределительных центрах (РЦ) компании Health & Nutrition (H&N), бывшего росс
16.01.2024 Axelot внедрила систему управления складом во «ФрешФрост»

Axelot реализовала проект по внедрению системы управления складом Axelot WMS для торговой сети «ФрешФрост» в Москве. В ходе внедрения Axelot WMS во «ФрешФрост»
11.01.2024 AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS

одной системе управление перевозками и транспортным парком. Благодаря одновременному запуску TMS и WMS компания получила широкий набор инструментов для повышения эффективности процессов планир
04.12.2023 «Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани

Используя опыт и наработки предыдущих проектов, специалисты компании Axelot развернули систему Axelot WMS на новом складе «Технониколь» в рамках тиражирования рабочего решения. Корпорация «Технониколь» – международный производитель строительных материалов и систем. Производственная компания «Те
04.12.2023 Компания «РИАТ» внедрила систему TopLog WMS на складах автомобильных запчастей

ТД РИАТ-запчасть», расположенных в Набережных Челнах, современную систему управления складом TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Об этом CNews сообщили представители компа
01.12.2023 «КОРУС Консалтинг» оптимизировал складское хозяйство «Орматек» с помощью 1С:WMS

«КОРУС Консалтинг» внедрил 1С:WMS на складах сырья «Орматек». Система поможет качественно выстроить учет, обеспечить прозра
30.11.2023 На складе Reaton в Риге теперь используется Axelot WMS

Запуск Axelot WMS на складе Reaton специалисты Axelot выполняли удаленно, но это не помешало успешному завершению проекта. Reaton работает на рынке с 1988 г. и является одной из крупнейших в Латвии многоотра
27.11.2023 Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане

кистана — Akfa Building Materials. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. До внедрения LEAD WMS все операции на объекте выполнялись в «бумажном» и преимущественно ручном режиме, что не

24.11.2023 «Адмикс спорт» модернизировала склад совместно с Axelot

ртной логистики «Адмикс спорт». В начале осени компании завершили очередной проект внедрения Axelot WMS на складе «Адмикс спорт» в Москве, его площадь — 1,2 тыс. кв.м. Для разных типов товара (
23.11.2023 Consid запустила WMS на третьем складе торговой сети «Анвар» в Уральске

ор профессиональных ИТ-систем для управления логистикой, внедрила систему управления складом Consid.WMS на складе казахстанской торговой сети «Анвар» в Уральске. Склад в Уральске – третий логис
22.11.2023 «Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане

Система управления складом TopLog WMS внедрена на пяти региональных распределительных центрах одного из ведущих промышленных хо
13.11.2023 Kerama Marazzi переводит склад в Малино под управление WMS Logistics Vision Suite

zi и переводе последней площадки, расположенной в поселке Малино Московской области, под управление WMS Logistics Vision Suite. Для дальнейшей оптимизации складской деятельности и организации р
09.10.2023 WMS Logistics Vision Suite вошла в магический квадрант Gartner для WMS-систем

пания «Ант технолоджис», российский поставщик решений для складской логистики, объявила о включении WMS Logistics Vision Suite в магический квадрант Gartner 2023 для систем управления складом М
08.09.2023 В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon

В Хабаровске введен в эксплуатацию крупнейший в крае и первый в федеральном округе складской комплекс для нужд электронной коммерции Ozon, строительство которого велось в единс
28.08.2023 GXO Logistics внедрила Consid.WMS в российские распределительные центры

ении партнерских приложений для управления цепочками поставок, завершили проект по импортозамещению WMS-системы на 5 распределительных центрах GXO Logistics класса А общей площадью 80 тыс. кв.

14.08.2023 LogistiX автоматизировала работу склада дистрибьютора автокомплектующих

На тверском складе ООО «Форт» (торговая марка “Автоконтинент”) внедрена система LEAD WMS, благодаря чему повысился уровень автоматизации и качество операций. Весь процесс — от разработки технического решения до запуска системы в промышленную эксплуатацию — занял около трех меся
08.08.2023 Модульбанк запустил сервис складского учета для кофеен

Модульбанк запустил сервис складского учета для предпринимателей, которые работают на платформе CafeStore. Сервис включает автоматический учет движения товаров при продаже позиций на POS, поддержку ручных операций по при
17.07.2023 «Первый бит» организовал адресное хранение в распределительном центре крупнейшего строительного ритейлера Сахалина «Симост»

имально распоряжаться остатками, и места постоянно не хватало. Компания хотела внедрить полноценную WMS-систему, но это оказалось невозможно. Для выстраивания необходимых процессов и регламенто
06.07.2023 «Арнест упаковочные решения» автоматизирует прибытие автотранспорта на склад с ant Time Slot Management

ации затаривания складских площадей «Арнест упаковочные решения» рассматривала решения, имеющие необходимую функциональность для планирования и контроля за движением транспортных средств, прибывающих на склад. Для решения стоящих задач разработчик решений для автоматизации складской логистики «Ант технолоджис» предложил программу «Управление временными интервалами погрузочно-разгрузочных ра
03.07.2023 Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики

дрила централизованное управление процессами складской логистики с помощью обновленной системы LEAD WMS. Реализация проекта дает возможность централизованного мониторинга, контроля и управления

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Автоматизация склада и организации, системы, технологии, персоны:

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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19814 226
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4193 212
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28115 210
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16462 203
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 400 194
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11163 190
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11183 165
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9266 152
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10523 141
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11852 141
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4203 132
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1385 131
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 942 121
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10256 118
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3304 116
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23071 113
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4737 111
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10756 110
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4262 110
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3734 109
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5750 106
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11826 103
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15697 101
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11957 100
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 689 99
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 698 97
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13605 97
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6571 95
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 473 94
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5384 93
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2201 227
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 916 139
Microsoft Dynamics 1169 116
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 433 112
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 916 109
1С:ERP Управление предприятием 469 85
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 77
1С:WMS Логистика. Управление складом 72 70
Google Android 13539 69
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 440 59
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 57 56
Microsoft Office 3595 52
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 844 51
LogistiX LEAD WMS 49 49
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 511 45
Apple iOS 7435 42
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 40
Microsoft Windows 15176 40
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 41 36
Apple iPhone 6 4862 36
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 34
Microsoft Windows 2000 8661 34
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 59 33
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 32
Microsoft SQL Server 1542 32
Linux OS 9281 28
Яндекс.Маркет 814 27
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 223 25
Microsoft Office Excel 1150 25
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 368 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3054 22
БУХта WMS Складской комплекс 21 21
1С:Розница 99 19
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 227 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6917 19
Oracle СУБД 616 19
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 71 18
1С:УХ - 1С:Управление Холдингом 144 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1061 17
Microsoft Azure 1376 17
Блинов Дмитрий 42 38
Балакин Василий 14 12
Рахимбердиев Аскар 37 12
Натрусов Артем 260 11
Богданов Кирилл 112 10
Рахманов Александр 23 8
Мартынов Дмитрий 37 8
Шадаев Максут 859 8
Чмырев Андрей 8 7
Путин Владимир 3000 7
Семенов Александр 134 7
Смирнов Дмитрий 86 7
Усов Александр 12 7
Петунин Алексей 58 6
Collins Eileen - Коллинз Эйлин 17 6
Чаркин Евгений 276 6
Корнеев Сергей 84 6
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 6
Camarda Charlie - Камарда Чарли 13 6
Березин Максим 100 6
Карпачев Игорь 11 6
Адмиральский Сергей 39 6
Низник Александр 19 6
Пученков Владимир 6 6
Зайцев Николай 32 5
Юрьев Илья 47 5
Семенов Павел 28 5
Сафронов Юрий 67 5
Иванов Константин 27 5
Горяйнов Андрей 49 5
Ройтенберг Марк 16 5
Махов Геннадий 11 4
Сотин Денис 197 4
Андреев Максим 36 4
Чурсин Дмитрий 53 4
Потапенко Дмитрий 18 4
Шаров Владимир 32 4
Феоктистов Вадим 35 4
Нуралиев Борис 282 4
Евдокимов Евгений 12 4
Россия - РФ - Российская федерация 135758 1234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41379 415
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16547 213
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13866 210
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51213 170
Европа 21474 154
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7001 136
Казахстан - Республика 5346 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16273 89
Германия - Федеративная Республика 12441 85
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13977 81
Россия - УФО - Екатеринбург 3700 71
Украина 7473 69
Беларусь - Белоруссия 5375 55
Россия - СФО - Новосибирск 4047 44
Япония 13153 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13158 38
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2893 38
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2713 36
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2568 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2786 31
Франция - Французская Республика 7720 30
Финляндия - Финляндская Республика 3557 30
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2975 29
Индия - Bharat 5293 27
Азия - Азиатский регион 5336 26
Южная Корея - Республика 6511 25
Италия - Итальянская Республика 4287 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1796 24
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1397 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2099 23
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1446 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2257 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2671 21
Земля - планета Солнечной системы 10202 19
Европа Восточная 3044 19
Узбекистан - Республика 1635 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1322 18
Нидерланды 3439 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2783 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22718 557
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6320 524
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45889 441
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5721 421
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17210 366
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48279 219
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12821 219
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7555 200
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12394 167
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4606 167
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 645 166
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10435 151
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27062 130
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15634 128
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2554 126
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1249 126
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2194 125
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5362 118
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6601 116
Логистика сбытовая - Сбыт 2324 108
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2925 100
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4934 100
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5751 95
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4145 89
Торговля оптовая - Wholesale trade 1124 86
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 459 85
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5189 85
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9195 83
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5145 83
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 707 83
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1638 80
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6801 71
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7993 67
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4614 64
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4781 62
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2766 61
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5697 59
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2962 54
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4435 54
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1268 54
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 24
TAdviser - Центр выбора технологий 364 11
Ведомости 822 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5846 9
DigiTimes - Издание 1309 5
Bloomberg 1213 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1622 4
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ComputerWorld 144 3
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N+1 - Издание 149 3
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Telegraph 192 2
San Francisco Chronicle 29 2
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Mercury News 37 2
AP - Associated Press 1995 2
NYT - The New York Times 1016 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1267 2
Tom’s Hardware 314 2
The Washington Post 323 2
Reddit 292 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
Phoronix 37 1
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ComNews - Медиа-бизнес 105 1
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GSM Arena 72 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 317 6
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Forrester Research 819 5
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Gartner - Dataquest 347 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
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SmartMarketing 73 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 116 2
Markets&Markets Research 109 2
NPD DisplaySearch 284 2
Fortune Global 500 285 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Allied Market Research 19 1
Oxford Economics 12 1
Microsoft Research 138 1
Omdia 24 1
IDC EMEA 19 1
ARC Advisory Group 20 1
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IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 24 1
INFOLine-Аналитика 47 1
GfK Rus - ГФК-Русь 210 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 210 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 747 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 336 5
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 71 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1423 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 887 4
РАН - Российская академия наук 1785 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 496 3
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 71 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 192 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 279 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 220 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 49 2
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 121 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 16 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 214 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 306 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 818 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 274 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 380 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 38 1
СПбПУ ИПЦ - Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета 1 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 192 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 130 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
НГПУ им. К. Минина ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 10 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 62 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 81 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1928 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1005 15
CNews AWARDS - награда 456 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1173 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 6
CNews FORUM Кейсы 177 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 5
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
1С:Проект года 18 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
SAP Value Award 6 2
CeBIT 611 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
Docflow 146 1
ПЛАС-Форум 13 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
iF Design Awards 25 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 10 1
Международный женский день - 8 марта 320 1
CNews Баттл 64 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
Red Dot Design Award 55 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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