LogistiX - Логистикс-Тех

LogistiX вышла на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона Компания LogistiX, российский разработчик ИТ-решений для управления логистикой, объявила о выходе на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через эксклюзивное партнерство с индийской компанией-инте

LogistiX представила обновленную версию системы управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов Новая версия получила ряд улучшений, направленных на повышение удобства работы пользователей и расширение функциональных возможностей системы. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. LEAD WCS (Warehouse Control System) – решение от российского разработчика компании LogistiX, обеспечивающая управление автоматизированным складским оборудованием как зарубежног

LogistiX заменила WMS на 14 складах компании «Рулог» Компания «Рулог» в сжатые сроки автоматизировала 14 складов по всей России от Калининграда до Владивостока в рамках проекта импортозамещения. Подрядчиком выступила компания LogistiX – российский поставщик профессиональных систем управления. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. В условиях прекращения доступа к зарубежным программным сервисам перед

Проект модернизации складской системы компании «Макон» от LogistiX повысит ее эффективность на 100% ов, технических жидкостей, автокосметики и аккумуляторов в Тверской области. Благодаря этому предприятие сократит удельные затраты на грузопереработку в два раза. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Существующий складской комплекс работал на пределе возможностей, и стало понятно, что его пропускной способности будет недостаточно для обработки планируемых объемов. Потребовались ре

ГК Logistix своевременно обеспечила интеграцию с «Честным знаком» для Pozis ГК Logistix своевременно обеспечила интеграцию с «Честным знаком» для Pozis. С 1 октября 2023 г.

Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане Группа компаний LogistiX, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, транспортом и производством, автоматизировала склад для хранения готовой продукции — пластикового оконн

Jungheinrich и LogistiX заключили соглашение о партнерстве ГК LogistiX, российский разработчик и интегратор решений для управления складом, транспортом и п

LogistiX автоматизировала работу склада дистрибьютора автокомплектующих истемы в промышленную эксплуатацию — занял около трех месяцев. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. «До внедрения LEAD WMS мы использовали другую систему автоматизации склада, однако

LogistiX представила обновленный цифровой двойник склада : покажет реальную пропускную способность склада; проверку результатов проектирования: поможет избежать дорогостоящих ошибок еще на этапе строительства склада. Основная особенность цифрового двойника LogistiX Lead Sim – вычисления без программирования и высокая скорость и точность отработки сценариев, поскольку такая имитационная модель учитывает физические показатели объектов и процессов.

Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики цен, совместно с российским разработчиком систем управления складом, транспортом и производством ГК LogistiX внедрила централизованное управление процессами складской логистики с помощью обновл

LogistiX импортозаместила систему управления оборудованием и автоматизировала склад производителя упаковки «Упаковочные системы» зводству картонной упаковки для напитков и молочных продуктов. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Группа компаний LogistiX завершила два параллельных проекта по импортозамеще

Logistix представила отечественную систему управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов авляющий софт от зарубежных вендоров даже в условиях отсутствия документации, тем самым обеспечить непрерывность технологического процесса предприятия», – отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор Logistix. Архитектура решения обеспечивает высокую масштабируемость при изменении бизнеса и для поддержки экспоненциального роста транзакций, а также обеспечивает возможность подключения любого

LogistiX автоматизировала работу автотранспортного парка Akfa Logistics льшинства компаний «здесь и сейчас», – отметил Дмитрий Блинов, основатель и управляющий директор ГК LogistiX. – Решение является неотъемлемой частью нашей цифровой экосистемы продуктов для упра

Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72% старейших российских предприятий по производству двигателей и автокомпонентов выбрало решение от ГК LogistiX для модернизации склада площадью 26 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители

Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС» ГК Logistix, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, тра

Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО Cистема управления складом, поставляемая компанией LogistiX, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от Минцифры. Решению присвоен основной класс ПО «Средства управления складом и цепочками

LogistiX разработала собственное решение Put-to-light для быстрой комплектации заказов ктивное решение Put-to-light для быстрой комплектации заказов. Программно-аппаратный комплекс дешевле существующих аналогов, гибкий в установке и масштабировании. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Put-to-light / Pick-to-light – технология сортировки товара, которая помогает сделать процесс комплектации быстрым и безошибочным. Эти системы будут наиболее эффективны для складов с

LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» август были автоматизированы 10 заводов в России, Белоруссии и Казахстане и 4 удаленных распределительных центра общей площадью более 150 тыс. м2. Дмитрий Блинов, технический директор группы компаний LogistiX, сказал: «Перед нами стояла амбициозная задача – выполнить проект в сжатые сроки, поставленные Заказчиком. Мы должны были обеспечить работу на запусках в режиме 24/7, в связи с чем на

Logistix автоматизировала склад IspiritGroup Компания Logistix, разработчик специализированного программного обеспечения для автоматизации внутрискладской логистики предприятий, автоматизировала склад компании IspiritGroup. Об этом CNews сообщили

LogistiX запатентовала программное решение для оборудования класса AS/RS Компания LogistiX разработала и запатентовала решение, которое интегрируется с оборудованием класса AS/RS по протоколу PLC и имеет понятный пользовательский интерфейс — Automatic Storage/Retrieval Syste

LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS Компания LogistiX внедрила систему управления складом LEAD WMS в научно-образовательном центре (НОЦ) исследований логистических решений Астраханского государственного университета. Как результат, в ново

Logistix продемонстрировала две инновационные технологии: виртуальный склад и биотелеметрию Группа компаний Logistix, системный интегратор в сфере логистики в России, продемонстрировала две инновационные технологии в рамках 7-й международной выставки CeMAT 2016, посвященной складской технике и систем

Logistix разработала технологию автоматизации бизнес-процессов на базе «умных часов» Группа компаний Logistix, системный интегратор в сфере логистики в России, разработала отечественное решение на базе технологии Smart Watch для автоматизации бизнес-процессов с применением «умных часов» и NFC-

LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS Группа компаний LogistiX, российский разработчик и интегратор комплексных систем автоматизации логистических

LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr Компания LogistiX, российский разработчик комплексных систем автоматизации логистических и производственных процессов, автоматизировала работу производственно-складского комплекса «Либхерр-Русланд» — ро

LogistiX разработала модуль централизованного управления автоматизированными системами хранения Компания LogistiX, российский разработчик комплексных систем автоматизации логистических процессов, ра

3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики в России, автоматизировала работу складского комплекса «Респект Логистик» — логистического оператора, входящего в группу компаний Megalex, дистр

LogistiX разработала решение Pick-by-Light для автоматизации складов Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики, разработала отечественное решение Pick-by-Light, позволяющее в связке с WMS (система управления складом) автоматизировать процессы комплектации

LogistiX автоматизировал логистический центр «Дори-Дармон» Группа компаний LogistiX, российский системный интегратор в сфере логистики, автоматизировала работу логистического центра компании «Дори-Дармон», оптово-розничного предприятия на фармацевтическом рынке Узбеки

LogistiX разработала решение Pick-by-Vision для автоматизации склада с технологиями дополненной реальности Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики в России, разработала отечественное программное решение, позволяющее автоматизировать работу склада с применением технологий дополненной реально

«Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS Автоматизация логистического комплекса заняла две недели. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX. Проект реализован с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS пр

LogistiX предлагает решения класса WAS для СМБ кими операциями, не имеющий аналогов. WAS работает на планшетных компьютерах на базе iOS, Android и не требует крупных инвестиций. Разработчиком инновационного класса решений является группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики, один из лидеров российского рынка систем управления складом (англ. Warehouse Management System). По данным разработчиков, решение класса WAS ра

Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, автоматизировала работу двух лог

LogistiX создала WMS-инфраструктуру для «Центра инновационных технологий в логистике» Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, приняла участие в создании «Центра инновационных технологий в логистике» на базе Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ)

LogistiX автоматизировала работу складского комплекса Fix Price в Казани Компания «Бэст Прайс», владеющая сетью магазинов фиксированных цен Fix Price, автоматизировала работу второго логистического центра в Казани. Проект выполнила компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (Warehouse Management System/WMS). Комплекс автоматизирован при помощи профессиональной адаптируемой системы Lead WMS 4. В ходе проек

Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4 Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, автоматизировала работу нового логистического центра компании «Эй-Пи Трейд», логистического оператора и официального дистрибутора Pr

«Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (Warehouse Management System, или WMS), автоматизировала логистический комплекс поставщика эксклюзивной чешской посуды из стекла, фар

LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS В июле 2012 г. компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (англ. Warehouse Management Syste

LogistiX внедрила WMS-систему на складском комплексе фармпродукции «Сантэнс Сервис» В апреле 2012 г. компания LogistiX, российский разработчик и поставщик систем управления складом (WMS, англ. Warehouse Management System), автоматизировала работу второго складского комплекса (класс А) компании «Сантэнс