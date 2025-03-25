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LogistiX Логистикс-Тех

LogistiX - Логистикс-Тех

Группа компаний LogistiX, основанная в 2004 году, является российским разработчиком и интегратором систем управления складом, транспортом и производством. 

 

 

 

Дмитрий Блинов, Управляющий директор, LogistiX "Осознанный и неосознанный потенциал цифровизации"  Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва

 
 

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Всего 1 дело, на cумму 382 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 382 500 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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25.03.2025 LogistiX вышла на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона

Компания LogistiX, российский разработчик ИТ-решений для управления логистикой, объявила о выходе на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через эксклюзивное партнерство с индийской компанией-инте
20.02.2025 LogistiX представила обновленную версию системы управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов

Новая версия получила ряд улучшений, направленных на повышение удобства работы пользователей и расширение функциональных возможностей системы. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. LEAD WCS (Warehouse Control System) – решение от российского разработчика компании LogistiX, обеспечивающая управление автоматизированным складским оборудованием как зарубежног
17.12.2024 LogistiX заменила WMS на 14 складах компании «Рулог»

Компания «Рулог» в сжатые сроки автоматизировала 14 складов по всей России от Калининграда до Владивостока в рамках проекта импортозамещения. Подрядчиком выступила компания LogistiX – российский поставщик профессиональных систем управления. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. В условиях прекращения доступа к зарубежным программным сервисам перед

19.08.2024 Проект модернизации складской системы компании «Макон» от LogistiX повысит ее эффективность на 100%

ов, технических жидкостей, автокосметики и аккумуляторов в Тверской области. Благодаря этому предприятие сократит удельные затраты на грузопереработку в два раза. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Существующий складской комплекс работал на пределе возможностей, и стало понятно, что его пропускной способности будет недостаточно для обработки планируемых объемов. Потребовались ре
18.12.2023 ГК Logistix своевременно обеспечила интеграцию с «Честным знаком» для Pozis

ГК Logistix своевременно обеспечила интеграцию с «Честным знаком» для Pozis. С 1 октября 2023 г.
27.11.2023 Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане

Группа компаний LogistiX, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, транспортом и производством, автоматизировала склад для хранения готовой продукции — пластикового оконн
02.10.2023 Jungheinrich и LogistiX заключили соглашение о партнерстве

ГК LogistiX, российский разработчик и интегратор решений для управления складом, транспортом и п
14.08.2023 LogistiX автоматизировала работу склада дистрибьютора автокомплектующих

истемы в промышленную эксплуатацию — занял около трех месяцев. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. «До внедрения LEAD WMS мы использовали другую систему автоматизации склада, однако

07.08.2023 LogistiX представила обновленный цифровой двойник склада

: покажет реальную пропускную способность склада; проверку результатов проектирования: поможет избежать дорогостоящих ошибок еще на этапе строительства склада. Основная особенность цифрового двойника LogistiX Lead Sim – вычисления без программирования и высокая скорость и точность отработки сценариев, поскольку такая имитационная модель учитывает физические показатели объектов и процессов.

03.07.2023 Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики

цен, совместно с российским разработчиком систем управления складом, транспортом и производством ГК LogistiX внедрила централизованное управление процессами складской логистики с помощью обновл
28.06.2023 LogistiX импортозаместила систему управления оборудованием и автоматизировала склад производителя упаковки «Упаковочные системы»

зводству картонной упаковки для напитков и молочных продуктов. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Группа компаний LogistiX завершила два параллельных проекта по импортозамеще
13.06.2023 Logistix представила отечественную систему управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов

авляющий софт от зарубежных вендоров даже в условиях отсутствия документации, тем самым обеспечить непрерывность технологического процесса предприятия», – отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор Logistix. Архитектура решения обеспечивает высокую масштабируемость при изменении бизнеса и для поддержки экспоненциального роста транзакций, а также обеспечивает возможность подключения любого
23.05.2023 LogistiX автоматизировала работу автотранспортного парка Akfa Logistics

льшинства компаний «здесь и сейчас», – отметил Дмитрий Блинов, основатель и управляющий директор ГК LogistiX. – Решение является неотъемлемой частью нашей цифровой экосистемы продуктов для упра
02.05.2023 Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72%

старейших российских предприятий по производству двигателей и автокомпонентов выбрало решение от ГК LogistiX для модернизации склада площадью 26 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители
14.04.2023 Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС»

ГК Logistix, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, тра
20.12.2022 Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО

Cистема управления складом, поставляемая компанией LogistiX, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от Минцифры. Решению присвоен основной класс ПО «Средства управления складом и цепочками

30.09.2022 LogistiX разработала собственное решение Put-to-light для быстрой комплектации заказов

ктивное решение Put-to-light для быстрой комплектации заказов. Программно-аппаратный комплекс дешевле существующих аналогов, гибкий в установке и масштабировании. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Put-to-light / Pick-to-light – технология сортировки товара, которая помогает сделать процесс комплектации быстрым и безошибочным. Эти системы будут наиболее эффективны для складов с

16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика»

август были автоматизированы 10 заводов в России, Белоруссии и Казахстане и 4 удаленных распределительных центра общей площадью более 150 тыс. м2. Дмитрий Блинов, технический директор группы компаний LogistiX, сказал: «Перед нами стояла амбициозная задача – выполнить проект в сжатые сроки, поставленные Заказчиком. Мы должны были обеспечить работу на запусках в режиме 24/7, в связи с чем на

10.04.2017 Logistix автоматизировала склад IspiritGroup

Компания Logistix, разработчик специализированного программного обеспечения для автоматизации внутрискладской логистики предприятий, автоматизировала склад компании IspiritGroup. Об этом CNews сообщили

20.02.2017 LogistiX запатентовала программное решение для оборудования класса AS/RS

Компания LogistiX разработала и запатентовала решение, которое интегрируется с оборудованием класса AS/RS по протоколу PLC и имеет понятный пользовательский интерфейс — Automatic Storage/Retrieval Syste
09.02.2017 LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS

Компания LogistiX внедрила систему управления складом LEAD WMS в научно-образовательном центре (НОЦ) исследований логистических решений Астраханского государственного университета. Как результат, в ново
06.10.2016 Logistix продемонстрировала две инновационные технологии: виртуальный склад и биотелеметрию

Группа компаний Logistix, системный интегратор в сфере логистики в России, продемонстрировала две инновационные технологии в рамках 7-й международной выставки CeMAT 2016, посвященной складской технике и систем
20.05.2016 Logistix разработала технологию автоматизации бизнес-процессов на базе «умных часов»

Группа компаний Logistix, системный интегратор в сфере логистики в России, разработала отечественное решение на базе технологии Smart Watch для автоматизации бизнес-процессов с применением «умных часов» и NFC-
29.07.2015 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS

Группа компаний LogistiX, российский разработчик и интегратор комплексных систем автоматизации логистических

16.06.2015 LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr

Компания LogistiX, российский разработчик комплексных систем автоматизации логистических и производственных процессов, автоматизировала работу производственно-складского комплекса «Либхерр-Русланд» — ро
31.03.2015 LogistiX разработала модуль централизованного управления автоматизированными системами хранения

Компания LogistiX, российский разработчик комплексных систем автоматизации логистических процессов, ра
11.03.2015 3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS

Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики в России, автоматизировала работу складского комплекса «Респект Логистик» — логистического оператора, входящего в группу компаний Megalex, дистр
24.02.2015 LogistiX разработала решение Pick-by-Light для автоматизации складов

Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики, разработала отечественное решение Pick-by-Light, позволяющее в связке с WMS (система управления складом) автоматизировать процессы комплектации
27.11.2014 LogistiX автоматизировал логистический центр «Дори-Дармон»

Группа компаний LogistiX, российский системный интегратор в сфере логистики, автоматизировала работу логистического центра компании «Дори-Дармон», оптово-розничного предприятия на фармацевтическом рынке Узбеки
29.10.2014 LogistiX разработала решение Pick-by-Vision для автоматизации склада с технологиями дополненной реальности

Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики в России, разработала отечественное программное решение, позволяющее автоматизировать работу склада с применением технологий дополненной реально
04.03.2014 «Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS

Автоматизация логистического комплекса заняла две недели. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX. Проект реализован с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS пр
11.09.2013 LogistiX предлагает решения класса WAS для СМБ

кими операциями, не имеющий аналогов. WAS работает на планшетных компьютерах на базе iOS, Android и не требует крупных инвестиций. Разработчиком инновационного класса решений является группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики, один из лидеров российского рынка систем управления складом (англ. Warehouse Management System). По данным разработчиков, решение класса WAS ра
03.09.2013 Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS

Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, автоматизировала работу двух лог
24.04.2013 LogistiX создала WMS-инфраструктуру для «Центра инновационных технологий в логистике»

Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, приняла участие в создании «Центра инновационных технологий в логистике» на базе Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ)
15.04.2013 LogistiX автоматизировала работу складского комплекса Fix Price в Казани

Компания «Бэст Прайс», владеющая сетью магазинов фиксированных цен Fix Price, автоматизировала работу второго логистического центра в Казани. Проект выполнила компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (Warehouse Management System/WMS). Комплекс автоматизирован при помощи профессиональной адаптируемой системы Lead WMS 4. В ходе проек
25.03.2013 Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4

Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, автоматизировала работу нового логистического центра компании «Эй-Пи Трейд», логистического оператора и официального дистрибутора Pr
02.11.2012 «Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS

Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (Warehouse Management System, или WMS), автоматизировала логистический комплекс поставщика эксклюзивной чешской посуды из стекла, фар
16.07.2012 LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS

В июле 2012 г. компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (англ. Warehouse Management Syste
28.04.2012 LogistiX внедрила WMS-систему на складском комплексе фармпродукции «Сантэнс Сервис»

В апреле 2012 г. компания LogistiX, российский разработчик и поставщик систем управления складом (WMS, англ. Warehouse Management System), автоматизировала работу второго складского комплекса (класс А) компании «Сантэнс
27.02.2012 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Премьер Лоджистик» на базе Lead WMS

Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (Warehouse Management System/WMS), сообщила о выполнении проектов по автоматизации двух логистических комплексов компании «Премьер-Ло

Публикаций - 78, упоминаний - 96

LogistiX и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 5
SAP SE 5601 5
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 3
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
ТН Цифровая логистика 2 2
Samsung Electronics 11065 2
9594 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 1
VeeRoute - Виироуте 4 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
ISB - Integrated Solutions for Business 1 1
Ростелеком 10948 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Oracle Corporation 7074 1
Fujitsu 2105 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Галактика - Корпорация 1545 1
НСК - Наша Сервисная Компания 56 1
Manhattan Associates 62 1
Монолит-Инфо 138 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 7
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 3
РЖД Технологии - Цифровая логистика 21 3
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 2
Готэк ГП 12 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Велес Групп 2 2
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 2
Автоконтинент - Форт 3 2
Аникс ТД 7 2
КСЛ - Координационный совет по логистике 9 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
AKFA 5 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Dyson 157 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
ЭФКО ГК 31 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Hansa - Ханса 114 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
101Hotels.com 456 1
Комос Групп 27 1
Roust - Руст ГК 5 1
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 1
Сантэнс Сервис 4 1
Bundesvereinigung Logistik - BVL 1 1
Рогнеда ГК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 5
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 207 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 3
Аксессуары 4282 3
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
LogistiX LEAD WMS 55 54
LogistiX LEAD TMS 5 5
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
FreePik 1841 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Samsung Gear VR 23 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Linux OS 11533 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Apple iPhone 6 4861 2
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
Fujitsu ScanSnap 15 1
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 1
Axelot WMS - Axelot YMS 89 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 11 1
LogistiX LEAD Sim 1 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 17 1
Геомир - АссистАгро 17 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Microsoft Dynamics 1197 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 25 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Блинов Дмитрий 50 41
Меньшиков Максим 7 7
Сологуб Денис 75 3
Пчелин Юрий 41 3
Тульчинский Станислав 93 3
Захарян Артур 15 3
Гольцов Дмитрий 7 3
Гарбера Владимир 3 3
Драндар Евгений 3 3
Гулевич Руслан 32 3
Каримов Руслан 66 3
Забродин Алексей 35 2
Толстунова Ольга 13 2
Демин Василий 13 2
Шадрин Сергей 3 2
Сырцов Юрий 2 2
Догузов Олег 2 2
Богомолов Денис 17 2
Лыков Владимир 5 2
Терешко Жанна 2 2
Петров Артем 26 2
Слабоденюк Мария 2 2
Корнеева Анжелика 10 2
Писаренко Александр 4 1
Задорожный Виталий 10 1
Бишир Сергей 1 1
Халдин Павел 1 1
Филачев Дмитрий 1 1
Филинов Дмитрий 1 1
Ледянкин Дмитрий 1 1
Степанов Юрий 5 1
Гатин Виталий 14 1
Алексеева Наталия 1 1
Самохин Тимур 1 1
Рожков Евгений 1 1
Рагулин Евгений 1 1
Окуличев Денис 1 1
Жузбаева Эльмира 1 1
Сбродов Сергей 1 1
Замаруев Владимир 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Казахстан - Республика 6048 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа 24964 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 120 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 2
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 2
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 46 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 40
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 30
Английский язык 7030 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Экономический эффект 1342 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 304 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 3
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
GITEX Technology - международная выставка 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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