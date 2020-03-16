Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LogistiX
Логистикс-Тех
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Публикаций - 43, упоминаний - 77
LogistiX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5749 2
|SAP SE 3228 2
|Монолит-Инфо 34 1
|Балтика - Пивоваренная компания 112 1
|Liebherr 38 1
|Hansa - Ханса 62 1
|Apple iOS 5742 4
|Google Android 10752 4
|Microsoft Windows 8 1228 3
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
|Samsung Gear VR 19 2
|LogistiX LEAD WMS 33 1
|Samsung Galaxy Gear 102 1
|Чиж Александр 1 1
|Блинов Дмитрий 29 1
|Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru