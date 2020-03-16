Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

LogistiX
Логистикс-Тех


16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» 1
10.04.2017 Logistix автоматизировала склад IspiritGroup 2
20.02.2017 LogistiX запатентовала программное решение для оборудования класса AS/RS 2
09.02.2017 LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS 2
17.10.2016 Носимые устройства Samsung будут использоваться для автоматизации логистики 3
06.10.2016 Logistix продемонстрировала две инновационные технологии: виртуальный склад и биотелеметрию 2
20.05.2016 Logistix разработала технологию автоматизации бизнес-процессов на базе «умных часов» 1
16.12.2015 «Руст» автоматизировал логистические процессы на базе Lead WMS 2
03.08.2015 Kärcher автоматизировала работу логистического комплекса в Краснодаре на базе Lead WMS 1
29.07.2015 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS 1
16.06.2015 LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr 1
18.05.2015 Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS 1
31.03.2015 LogistiX разработала модуль централизованного управления автоматизированными системами хранения 1
11.03.2015 3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS 1
24.02.2015 LogistiX разработала решение Pick-by-Light для автоматизации складов 1
09.02.2015 «ФД Логистик» автоматизировала работу складского комплекса на базе LEAD WMS 2
27.11.2014 LogistiX автоматизировал логистический центр «Дори-Дармон» 2
29.10.2014 LogistiX разработала решение Pick-by-Vision для автоматизации склада с технологиями дополненной реальности 2
20.10.2014 Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS 1
01.10.2014 Система BIGLit WAS теперь доступна в виде облачного сервиса 2
28.08.2014 В BIGLit WAS появился новый модуль фотофиксации 2
09.06.2014 В BIGLit WAS появился модуль интеграции с автоматизированными складскими системами класса AS/RS 2
19.05.2014 BIGLit WAS позволит использовать возможности 3G и LTE при автоматизации склада 2
04.03.2014 «Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS 1
03.03.2014 В России стартовали продажи BIGLit — «электронного ассистента» для управления складом на базе планшетов и touch-технологий 2
11.09.2013 LogistiX предлагает решения класса WAS для СМБ 2
03.09.2013 Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS 4
16.07.2013 «Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде 1
24.04.2013 LogistiX создала WMS-инфраструктуру для «Центра инновационных технологий в логистике» 1
15.04.2013 LogistiX автоматизировала работу складского комплекса Fix Price в Казани 1
25.03.2013 Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4 4
18.12.2012 «Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4 4
02.11.2012 «Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 3
22.10.2012 «Комос Групп» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 4 1
14.09.2012 Систему Lead WMS 4 внедрил дистрибьютор фармацевтической продукции в Казахстане 2
16.07.2012 LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS 1
28.04.2012 LogistiX внедрила WMS-систему на складском комплексе фармпродукции «Сантэнс Сервис» 1
27.02.2012 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Премьер Лоджистик» на базе Lead WMS 2
12.01.2012 LogistiX автоматизировала складской комплекс сети Fix Price на базе LEAD WMS 3
19.09.2011 «Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS 1

Публикаций - 43, упоминаний - 77

LogistiX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5749 2
SAP SE 3228 2
Монолит-Инфо 34 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Liebherr 38 1
Hansa - Ханса 62 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 700 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
Apple iOS 5742 4
Google Android 10752 4
Microsoft Windows 8 1228 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
Samsung Gear VR 19 2
LogistiX LEAD WMS 33 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Чиж Александр 1 1
Блинов Дмитрий 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Казахстан - Республика 2661 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - Воронеж 694 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще