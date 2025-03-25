Получите все материалы CNews по ключевому слову
LogistiX Логистикс-Тех
Группа компаний LogistiX, основанная в 2004 году, является российским разработчиком и интегратором систем управления складом, транспортом и производством.
Дмитрий Блинов, Управляющий директор, LogistiX "Осознанный и неосознанный потенциал цифровизации" Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 382 500 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.03.2025
|
LogistiX вышла на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона
Компания LogistiX, российский разработчик ИТ-решений для управления логистикой, объявила о выходе на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через эксклюзивное партнерство с индийской компанией-инте
|20.02.2025
|
LogistiX представила обновленную версию системы управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов
Новая версия получила ряд улучшений, направленных на повышение удобства работы пользователей и расширение функциональных возможностей системы. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. LEAD WCS (Warehouse Control System) – решение от российского разработчика компании LogistiX, обеспечивающая управление автоматизированным складским оборудованием как зарубежног
|17.12.2024
|
LogistiX заменила WMS на 14 складах компании «Рулог»
Компания «Рулог» в сжатые сроки автоматизировала 14 складов по всей России от Калининграда до Владивостока в рамках проекта импортозамещения. Подрядчиком выступила компания LogistiX – российский поставщик профессиональных систем управления. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. В условиях прекращения доступа к зарубежным программным сервисам перед
|19.08.2024
|
Проект модернизации складской системы компании «Макон» от LogistiX повысит ее эффективность на 100%
ов, технических жидкостей, автокосметики и аккумуляторов в Тверской области. Благодаря этому предприятие сократит удельные затраты на грузопереработку в два раза. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Существующий складской комплекс работал на пределе возможностей, и стало понятно, что его пропускной способности будет недостаточно для обработки планируемых объемов. Потребовались ре
|18.12.2023
|
ГК Logistix своевременно обеспечила интеграцию с «Честным знаком» для Pozis
ГК Logistix своевременно обеспечила интеграцию с «Честным знаком» для Pozis. С 1 октября 2023 г.
|27.11.2023
|
Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане
Группа компаний LogistiX, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, транспортом и производством, автоматизировала склад для хранения готовой продукции — пластикового оконн
|02.10.2023
|
Jungheinrich и LogistiX заключили соглашение о партнерстве
ГК LogistiX, российский разработчик и интегратор решений для управления складом, транспортом и п
|14.08.2023
|
LogistiX автоматизировала работу склада дистрибьютора автокомплектующих
истемы в промышленную эксплуатацию — занял около трех месяцев. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. «До внедрения LEAD WMS мы использовали другую систему автоматизации склада, однако
|07.08.2023
|
LogistiX представила обновленный цифровой двойник склада
: покажет реальную пропускную способность склада; проверку результатов проектирования: поможет избежать дорогостоящих ошибок еще на этапе строительства склада. Основная особенность цифрового двойника LogistiX Lead Sim – вычисления без программирования и высокая скорость и точность отработки сценариев, поскольку такая имитационная модель учитывает физические показатели объектов и процессов.
|03.07.2023
|
Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики
цен, совместно с российским разработчиком систем управления складом, транспортом и производством ГК LogistiX внедрила централизованное управление процессами складской логистики с помощью обновл
|28.06.2023
|
LogistiX импортозаместила систему управления оборудованием и автоматизировала склад производителя упаковки «Упаковочные системы»
зводству картонной упаковки для напитков и молочных продуктов. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Группа компаний LogistiX завершила два параллельных проекта по импортозамеще
|13.06.2023
|
Logistix представила отечественную систему управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов
авляющий софт от зарубежных вендоров даже в условиях отсутствия документации, тем самым обеспечить непрерывность технологического процесса предприятия», – отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор Logistix. Архитектура решения обеспечивает высокую масштабируемость при изменении бизнеса и для поддержки экспоненциального роста транзакций, а также обеспечивает возможность подключения любого
|23.05.2023
|
LogistiX автоматизировала работу автотранспортного парка Akfa Logistics
льшинства компаний «здесь и сейчас», – отметил Дмитрий Блинов, основатель и управляющий директор ГК LogistiX. – Решение является неотъемлемой частью нашей цифровой экосистемы продуктов для упра
|02.05.2023
|
Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72%
старейших российских предприятий по производству двигателей и автокомпонентов выбрало решение от ГК LogistiX для модернизации склада площадью 26 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители
|14.04.2023
|
Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС»
ГК Logistix, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, тра
|20.12.2022
|
Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО
Cистема управления складом, поставляемая компанией LogistiX, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от Минцифры. Решению присвоен основной класс ПО «Средства управления складом и цепочками
|30.09.2022
|
LogistiX разработала собственное решение Put-to-light для быстрой комплектации заказов
ктивное решение Put-to-light для быстрой комплектации заказов. Программно-аппаратный комплекс дешевле существующих аналогов, гибкий в установке и масштабировании. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Put-to-light / Pick-to-light – технология сортировки товара, которая помогает сделать процесс комплектации быстрым и безошибочным. Эти системы будут наиболее эффективны для складов с
|16.03.2020
|
LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика»
август были автоматизированы 10 заводов в России, Белоруссии и Казахстане и 4 удаленных распределительных центра общей площадью более 150 тыс. м2. Дмитрий Блинов, технический директор группы компаний LogistiX, сказал: «Перед нами стояла амбициозная задача – выполнить проект в сжатые сроки, поставленные Заказчиком. Мы должны были обеспечить работу на запусках в режиме 24/7, в связи с чем на
|10.04.2017
|
Logistix автоматизировала склад IspiritGroup
Компания Logistix, разработчик специализированного программного обеспечения для автоматизации внутрискладской логистики предприятий, автоматизировала склад компании IspiritGroup. Об этом CNews сообщили
|20.02.2017
|
LogistiX запатентовала программное решение для оборудования класса AS/RS
Компания LogistiX разработала и запатентовала решение, которое интегрируется с оборудованием класса AS/RS по протоколу PLC и имеет понятный пользовательский интерфейс — Automatic Storage/Retrieval Syste
|09.02.2017
|
LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS
Компания LogistiX внедрила систему управления складом LEAD WMS в научно-образовательном центре (НОЦ) исследований логистических решений Астраханского государственного университета. Как результат, в ново
|06.10.2016
|
Logistix продемонстрировала две инновационные технологии: виртуальный склад и биотелеметрию
Группа компаний Logistix, системный интегратор в сфере логистики в России, продемонстрировала две инновационные технологии в рамках 7-й международной выставки CeMAT 2016, посвященной складской технике и систем
|20.05.2016
|
Logistix разработала технологию автоматизации бизнес-процессов на базе «умных часов»
Группа компаний Logistix, системный интегратор в сфере логистики в России, разработала отечественное решение на базе технологии Smart Watch для автоматизации бизнес-процессов с применением «умных часов» и NFC-
|29.07.2015
|
LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS
Группа компаний LogistiX, российский разработчик и интегратор комплексных систем автоматизации логистических
|16.06.2015
|
LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr
Компания LogistiX, российский разработчик комплексных систем автоматизации логистических и производственных процессов, автоматизировала работу производственно-складского комплекса «Либхерр-Русланд» — ро
|31.03.2015
|
LogistiX разработала модуль централизованного управления автоматизированными системами хранения
Компания LogistiX, российский разработчик комплексных систем автоматизации логистических процессов, ра
|11.03.2015
|
3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS
Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики в России, автоматизировала работу складского комплекса «Респект Логистик» — логистического оператора, входящего в группу компаний Megalex, дистр
|24.02.2015
|
LogistiX разработала решение Pick-by-Light для автоматизации складов
Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики, разработала отечественное решение Pick-by-Light, позволяющее в связке с WMS (система управления складом) автоматизировать процессы комплектации
|27.11.2014
|
LogistiX автоматизировал логистический центр «Дори-Дармон»
Группа компаний LogistiX, российский системный интегратор в сфере логистики, автоматизировала работу логистического центра компании «Дори-Дармон», оптово-розничного предприятия на фармацевтическом рынке Узбеки
|29.10.2014
|
LogistiX разработала решение Pick-by-Vision для автоматизации склада с технологиями дополненной реальности
Группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики в России, разработала отечественное программное решение, позволяющее автоматизировать работу склада с применением технологий дополненной реально
|04.03.2014
|
«Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS
Автоматизация логистического комплекса заняла две недели. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX. Проект реализован с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS пр
|11.09.2013
|
LogistiX предлагает решения класса WAS для СМБ
кими операциями, не имеющий аналогов. WAS работает на планшетных компьютерах на базе iOS, Android и не требует крупных инвестиций. Разработчиком инновационного класса решений является группа компаний LogistiX, системный интегратор в сфере логистики, один из лидеров российского рынка систем управления складом (англ. Warehouse Management System). По данным разработчиков, решение класса WAS ра
|03.09.2013
|
Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS
Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, автоматизировала работу двух лог
|24.04.2013
|
LogistiX создала WMS-инфраструктуру для «Центра инновационных технологий в логистике»
Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, приняла участие в создании «Центра инновационных технологий в логистике» на базе Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ)
|15.04.2013
|
LogistiX автоматизировала работу складского комплекса Fix Price в Казани
Компания «Бэст Прайс», владеющая сетью магазинов фиксированных цен Fix Price, автоматизировала работу второго логистического центра в Казани. Проект выполнила компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (Warehouse Management System/WMS). Комплекс автоматизирован при помощи профессиональной адаптируемой системы Lead WMS 4. В ходе проек
|25.03.2013
|
Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4
Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом, автоматизировала работу нового логистического центра компании «Эй-Пи Трейд», логистического оператора и официального дистрибутора Pr
|02.11.2012
|
«Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS
Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (Warehouse Management System, или WMS), автоматизировала логистический комплекс поставщика эксклюзивной чешской посуды из стекла, фар
|16.07.2012
|
LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS
В июле 2012 г. компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (англ. Warehouse Management Syste
|28.04.2012
|
LogistiX внедрила WMS-систему на складском комплексе фармпродукции «Сантэнс Сервис»
В апреле 2012 г. компания LogistiX, российский разработчик и поставщик систем управления складом (WMS, англ. Warehouse Management System), автоматизировала работу второго складского комплекса (класс А) компании «Сантэнс
|27.02.2012
|
LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Премьер Лоджистик» на базе Lead WMS
Компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (Warehouse Management System/WMS), сообщила о выполнении проектов по автоматизации двух логистических комплексов компании «Премьер-Ло
LogistiX и организации, системы, технологии, персоны:
|Блинов Дмитрий 50 41
|Меньшиков Максим 7 7
|Сологуб Денис 75 3
|Пчелин Юрий 41 3
|Тульчинский Станислав 93 3
|Захарян Артур 15 3
|Гольцов Дмитрий 7 3
|Гарбера Владимир 3 3
|Драндар Евгений 3 3
|Гулевич Руслан 32 3
|Каримов Руслан 66 3
|Забродин Алексей 35 2
|Толстунова Ольга 13 2
|Демин Василий 13 2
|Шадрин Сергей 3 2
|Сырцов Юрий 2 2
|Догузов Олег 2 2
|Богомолов Денис 17 2
|Лыков Владимир 5 2
|Терешко Жанна 2 2
|Петров Артем 26 2
|Слабоденюк Мария 2 2
|Корнеева Анжелика 10 2
|Писаренко Александр 4 1
|Задорожный Виталий 10 1
|Бишир Сергей 1 1
|Халдин Павел 1 1
|Филачев Дмитрий 1 1
|Филинов Дмитрий 1 1
|Ледянкин Дмитрий 1 1
|Степанов Юрий 5 1
|Гатин Виталий 14 1
|Алексеева Наталия 1 1
|Самохин Тимур 1 1
|Рожков Евгений 1 1
|Рагулин Евгений 1 1
|Окуличев Денис 1 1
|Жузбаева Эльмира 1 1
|Сбродов Сергей 1 1
|Замаруев Владимир 42 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.