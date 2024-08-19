Проект модернизации складской системы компании «Макон» от LogistiX повысит ее эффективность на 100%

LogistiX провела аудит и разработала проект «идеального» складского комплекса для компании «Макон», поставщика смазочных материалов, технических жидкостей, автокосметики и аккумуляторов в Тверской области. Благодаря этому предприятие сократит удельные затраты на грузопереработку в два раза. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Существующий складской комплекс работал на пределе возможностей, и стало понятно, что его пропускной способности будет недостаточно для обработки планируемых объемов. Потребовались решения, которые поддержат растущий бизнес и обеспечат эффективную работу складского хозяйства предприятия.

Объект представлял собой переоборудованное старое здание без отопления с низкими потолками и асфальтовыми полами. Хранение товаров осуществлялось на фронтальных стеллажах и полках, а все операции выполнялись вручную с минимальной механизацией. Дополнительно использовалась открытая площадка для хранения бочек с ГСМ. Перегруженность склада и отсутствие автоматизации создавали серьезные сложности для эффективного управления товарными потоками.

Команде LogistiX предстояло оценить возможность модернизации склада и при необходимости предложить альтернативные решения, включая поиск нового склада или строительство нового объекта. Основная задача заключалась в определении оптимальных шагов для обеспечения развития компании и улучшения логистических процессов.

Проект стартовал с детального аудита складского комплекса, в ходе которого провели анализ товародвижения, оценили специфику товарных групп и определили текущие и будущие потребности компании. Результаты аудита показали, что ни один вариант модернизации текущего объекта не решит задачи компании в долгосрочной перспективе. Модернизация может улучшить ситуацию лишь на 6-12 месяцев, что нецелесообразно с точки зрения инвестиций. Поиск другой подходящей площадки под сформированные требования не дал результатов, и было принято решение о строительстве нового складского комплекса.

Чтобы спроектировать «идеальный» склад, учитывающий все особенности бизнеса «Макон», в LogistiX разработали логистическую концепцию нового объекта. Она включала определение потребности в площади участка, расчет вложений и операционных затрат (CAPEX, OPEX), расчет потребностей в технологическом оборудовании и производственном персонале. Всего было разработано 32 компоновочных технологических решения организации складского комплекса общей площадью от 5,1 тыс. до 7,9 тыс. кв.м., из которых два наиболее перспективных варианта были приняты заказчиком: один с минимальными инвестиционными затратами, другой с минимальными операционными расходами.

Проект также включал подготовку технического задания с планом зонирования и компоновки нового склада для строительного проектирования нового склада.

Реализация предложенных проектных решений позволит компании рационально использовать пространство и увеличить эффективность грузопереработки в складской системе на 100%.

«Модернизация складской составляющей нашего бизнеса была необходимым шагом для поддержания высоких стандартов обслуживания клиентов. Совместно с LogistiX мы разработали дорожную карту изменений и планомерно их реализуем, что, безусловно, способствует развитию компании и укреплению позиций на рынке», — Сергей Сизов, руководитель отдела транспортной логистики ООО «ТехноОйл».