Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Автоматизация склада Warehouse automation Автоматизация складской деятельности, распределительного центра Складская техника Складские роботы Automation of warehouse activities Складская робототехника

Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.03.2025 «Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, планирует открыть в Московской области складской комплекс площадью 13 тыс. кв. м., который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимо
11.09.2024 «Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии

ой экспансии «Магнит Маркета». Это лишь первый шаг по интеграции в логистическую инфраструктуру ритейлера, которая в перспективе даст нам возможность практически неограниченного роста количества ПВЗ. Распределительные центры «Магнита», где открываются наши сектора сортировки, расположены близко к крупным городам. Это позволит нам сохранить одно из основных отличий от других маркетплейсов –

14.08.2024 Axelot автоматизировала распределительный центр Desport

ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе. В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в сжатые сроки – за 4 месяца, – для ускорения реализации проекта было принято решение внедрять Axe
28.02.2024 Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино

оставки мебели своим клиентам. Для реализации своих планов ТД «Лазурит» решил инвестировать в новый складской комплекс класса «А» в Софьино, который сможет обеспечить необходимые скорость и точ
06.02.2024 Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS

LogistiX помогает сети Fix Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане. Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расширение складских площадей связано с региональной экспансией в соответствии

25.01.2024 «Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS

тему TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Пилотным объектом автоматизации стал складской комплекс класса А в Санкт-Петербурге площадью 20 тыс. кв. м. Общий ассортимент прод
22.11.2023 «Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане

делительный центр при производстве, площадью 14 тыс. кв. м, а также один региональный склад дилера. Автоматизация склада и внедрение адресного хранения позволили обеспечить полный контроль и уч
15.04.2022 «Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»

водств, товары поступают от компаний-партнеров – их около 1,4 тыс. Вся продукция от них прибывает в распределительные центры – огромные складские помещения, в которых команда профессиональных т
21.02.2022 Компания ЕМЕ автоматизировала складской комплекс «Др.Тайсс Натурварен Рус»

уральных ингредиентов; Mediapharma cosmetics – фармацевтическая косметика для ухода за кожей лица, тела, волосами; Natusana – средство по ухожу за полостью рта. Особенности складского комплекса Новый складской комплекс ООО «Др.Тайсс Натурварен Рус» площадью более 3000 кв. м. расположен в Ногинском районе Московской области. Комплекс, предназначенный для хранения лекарственных средств, БАДов
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

ые складские комплексы позволят аккумулировать до 25 тыс. наименований бытовой и цифровой техники основного ассортимента «М.Видео и Эльдорадо» с учётом специфических потребностей каждого из регионов. Распределительные центры обеспечат более быстрое пополнение региональных платформ, собственных стоков магазинов, самовывоз и клиентскую доставку интернет-заказов в течение 24 часов в городах пр
21.07.2021 ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья

орно-обогатительном производстве Магнитогорского металлургического комбината запущен пилотный проект на базе интернета вещей. Впервые на Урале для автоматического контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья «Мегафон» внедрил систему позиционирования на саморазгрузочных тележках. Решение позволяет с точностью до полуметра определить их местоположение и направление

18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр

амично развивается, и для нас очень важно своевременно закладывать основы для будущего роста. Новый распределительный центр позволит нам еще более эффективно организовывать качественную доставк
26.01.2021 Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark

ния материалов (MFC). Товары динамически распределяются между четырьмя автоматизированными секциями складирования, или же перемещаются на неавтоматизированный склад с контролем температуры, исх
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS

окую скорость комплектации заказов и свести к минимуму количество ошибок в них. Мультитемпературный распределительный центр в Чехове площадью около 50 тыс. кв. м. ретейлер открыл в конце лета.

20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»

онах Приволжского и Центрального округа РФ и имеет развитую логистическую инфраструктуру. C 2015 г. распределительный центр «Гулливер» площадью 30 тыс. квадратных метров автоматизирован с помощ
15.07.2019 ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом»

системы. Российский разработчик-компания ЕМЕ предложила решение, полностью соответствующее нашим задачам и наиболее доступное по стоимости», - отметил руководитель ИТ-проектов UMATEX Николай Ваньков. Складской комплекс класса «А» завода размещен непосредственно при производстве в ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан. Суммарная площадь комплекса – 5 000 кв. м. Имеются как отапливаемые, так и

05.03.2018 ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер»

ости и точности выполнения заказов, а также снижения логистических издержек потребовали усовершенствования подходов в сфере управления складской логистикой. По результатам предпроектного обследования распределительного центра компании, расположенного под Ульяновском, специалисты ConsID выявили низкую эффективность складских процессов. Компанией «Гулливер» было принято решение о замене испол
13.04.2017 «АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица»

Компания «АйТи» автоматизировала один из крупнейших объектов складской сети Faberlic. Как рассказали CNews в «АйТи», региональный распределительный центр «Столица» стал четвертым складским комплексом Faberlic, автоматизированным в партнерстве с ИТ-компанией. Ранее система управления складом была внедрена на складе главног
12.12.2016 Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»

ераций, снизило нагрузку на зоны хранения и увеличило скорость прохождения товара через федеральные распределительные центры.Управление информационных сервисов торговой сети «Спортмастер» и рос
15.12.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»

внедрение системы управления складом ритейлера. За три года совместной работы были автоматизированы распределительные центры «О'Кей» в Волгограде, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В ноябре 2015
24.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович»

Компания «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр российской сети формата Hard DIY СТД «Петрович». Решение реализовано

03.09.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировали главный дистрибьюторский распределительный центр Faberlic

также эффективная работа с партиями ТМЦ, контроль и прослеживание партий продукции во всей логистической цепочке. Организовано предоставление оперативной аналитической информации по движению объектов складирования, KPI сотрудников на складских комплексах. По информации «АйТи», в связи с успехом проекта сотрудничество Faberlic с «АйТи. Смарт системы» продолжилось. На сегодняшний день ведется
16.06.2015 LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr

ован в Московской области с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS промышленного уровня и отраслевого функционального модуля управления сборочным производством. «Производственно-складской комплекс работает с большим числом номенклатурных позиций с различными условиями хранения и грузопереработки. Кроме того, проект уникален тем, что нами была произведена последовательн
18.05.2015 Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS

Торговая сеть «Республика» реализовала проект по автоматизации собственного распределительного центра с использованием отечественного программного решения LEAD WMS — системы управления складом промышленного уровня. Об этом CNews сообщили в компании LogistiX (российском
11.03.2015 3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS

Проект реализован с использованием профессиональной системы управления складом Lead WMS промышленного уровня. Логистический центр «Респект Логистика», расположенный в Подмосковье, представляет собой складской комплекс класса «А+» — общей площадью более 12 тыс. кв.м. Специфика деятельности компании — ответственное хранение грузов, грузоперевозки по Москве, Московской области и регионам Росс
04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске

хранения плодовоовощной продукции, весовым и штучным товаром. В середине ноября 2014 г. был запущен распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске площадью 6 тыс. кв.м, обеспечивающий поставку

01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге

ого этапа было разработано и запущено шаблонное WMS-решение для дальнейшего тиражирования на другие распределительные центры компании. В течение июля-октября текущего года был автоматизирован в
20.10.2014 Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS

омпаний LogistiX, системного интегратора в сфере логистики. Проект реализован в Краснодарском крае. Складской комплекс представляет собой распределительный центр площадью более 20 000 кв. м. По
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области

Компания «Сонет» завершила первый этап комплексного проекта по созданию ИТ-инфраструктуры, систем безопасности и корпоративной телефонной системы для распределительного центра класса «А» кондитерской корпорации Roshen в селе Косыревка Липецкой области. Генеральным подрядчиком проекта выступила НПФ «Металлимпресс». Реализованное в рамках прое
02.12.2013 Как ГИС помогают бороться со свалками

Задача выявления, картографирования, мониторинга мест складирования различных видов отходов — одна из наиболее актуальных в сфере охраны окружающей среды. С одной стороны, это связано с серьезным негативным воздействием свалок на все компоненты ла
23.09.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс VVP Group

ршила проект внедрения WMS Manhattan Scale на складском комплексе компании VVP Group, поставщика мобильных телефонов и аксессуаров. Как рассказали CNews в «Корус Консалтинге», проект по автоматизации распределительного центра VVP Group был начат в декабре 2012 г. и продолжался до июля 2013 г. По отзыву заказчика, выбор системы управления складом — Manhattan Scale 2012 — был обусловлен высок
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010

обучение WMS-администраторов «АТБ-маркет», разработана методология тиражирования решения на другие распределительные центры компании, что обеспечило необходимую базу для дальнейшего тиражирова
25.06.2013 Hitachi Data Systems открывает новый европейский распределительный центр в Нидерландах

а установлено 6200 солнечных батарей (занимающих площадь 17000 кв м) общей мощностью 1,4 МВт. Новый распределительный центр, площадь которого составляет около 22000 кв м, почти в два с половино
02.11.2012 «Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS

еализован в Москве на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, разработки LogistiX, сообщили CNews в компании. «В рамках проекта специалисты компании LogistiX успешно автоматизировали наш складской комплекс в условиях высокого сезона, когда нагрузка на складской комплекс была максимальной. Возможности ждать снижения нагрузки не было, и мы — оценив риски — приложили максим
18.07.2011 LogistiX модернизировала складской комплекс ритейл-оператора «Аникс»

или оптимальную для данного предприятия технологию работы и WMS-решение. После этого наши специалисты приступили к интеграции системы управления и обучению сотрудников центра по работе с ней. Сегодня складской комплекс компании “Аникс” можно назвать одним из самых современных и высокотехнологичных в Алтайском крае», — заявил Дмитрий Блинов, технический директор компании LogistiX. Как отмеча
29.04.2011 Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта»

ентре «Лама» появились возможность управлять очередностью прибытия автомобилей на склад под разгрузку и автоматический анализ заполненности склада с резервированием мест под ожидаемые поставки. Склад распределительного центра «Лама» автоматизирован на технической базе Motorola — официального партнера компании «Бухта». Беспроводная сеть передачи данных построена на управляющих коммутаторах M
04.04.2011 РДТЕХ провел аудит баз данных типового распределительного центра X5 Retail Group N.V.

На данный момент X5 эксплуатирует 26 распределительных центров (РЦ), на которых размещено 52 СУБД. Распределительные центры Х5 Retail Group расположены на всей территории России, что позволяет
02.03.2011 Торговая сеть «Холидей» перевела распределительный центр в Новосибирске на Manhattan Scale 2010

уппы компаний «Холидей» при удаленной поддержке компании «Корус Консалтинг» самостоятельно перевели распределительный центр в Новосибирске с Manhattan ILS 2006.2 на Manhattan Scale 2010 произво
19.11.2010 «БУХта» автоматизирует распределительный центр ЛАМА в Томске

й сетью универсамов, супермаркетов и гипермаркетов в Томске. Система управления складом WMS «БУХта: Складской комплекс» будет установлена в новом, только что построенном распределительном центр
21.09.2010 «БУХта» запустила в промышленную эксплуатацию систему управления «БУХта: Складской комплекс» в компании «АлюмоСистем - Монолитстрой»

Компания «БУХта» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления «БУХта: Складской комплекс» на складе петербургской компании «АлюмоСистем - Монолитстрой» - одного из лидеров в области аренды опалубки и строительных лесов для возведения монолитных зданий и сооружени

Публикаций - 496, упоминаний - 591

Автоматизация склада и организации, системы, технологии, персоны:

8983 77
Корус Консалтинг ГК 1334 45
SAP SE 5426 39
Microsoft Corporation 25236 31
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 30
Oracle Corporation 6867 18
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 18
Manhattan Associates 61 16
LogistiX - Логистикс-Тех 74 16
БУХта - Buhta 93 16
Yandex - Яндекс 8434 14
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 75 11
Сервис Плюс 185 11
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 10
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 10
SAP CIS - САП СНГ 863 9
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 903 7
МегаФон 9892 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
Intel Corporation 12541 6
Amazon Inc - Amazon.com 3132 6
Крок - Croc 1814 6
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 6
TopLog - ТопЛог 13 5
Novardis - Новардис Консалтинг 64 5
Zebra Technologies 147 5
Cisco Systems 5222 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Галактика - Корпорация 1505 5
Ростех - Автоматика Концерн 1744 5
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 5
Samsung Electronics 10625 4
Huawei 4221 4
HP Inc. 5761 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 4
ЕМЕ - EME 8 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 4
ConsID - Консид Технологии - Консид Софт 14 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 26
X5 Group - Перекрёсток 605 24
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 23
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 10
Лента - Сеть розничной торговли 2267 10
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 10
GFG - Lamoda - Купишуз 194 8
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 7
Лента - Утконос 178 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 6
X5 Group - Чижик 51 6
IKEA - ИКЕА 163 5
НСПК - Национальная система платежных карт 900 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
X5 5Post - 5Пост 58 5
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 5
Слата 17 5
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 5
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 11 4
eBay Inc 1631 4
Почта России ПАО 2245 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 4
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 4
АТ-недвижимость - Софьино Логопарк - Софьино Логистический технопарк 3 3
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 3
Лента - Монетка - торговая сеть 59 3
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Walmart - Wal-Mart Stores 389 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
ФРИИ Акселератор 54 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 83 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 260
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 234
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 217
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 89
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 87
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 86
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 69
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 40
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 38
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 38
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1505 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 31
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 29
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 27
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 552 27
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 25
Маркировка - Marking 1233 25
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 25
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 23
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 23
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 23
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 22
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 19
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 48
Microsoft Dynamics 1186 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 19
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 19
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 17
Microsoft Windows 2000 8662 17
БУХта WMS Складской комплекс 21 17
LogistiX LEAD WMS 55 15
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 14
Microsoft Office 3952 11
Google Android 14679 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 10
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 10
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 10
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 10
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 10
Axelot WMS - Axelot YMS 68 10
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 88 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 8
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus WMS - Columbus Warehouse Management 11 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 7
Сервис Плюс - СуперМаг 72 7
Axelot TMS 26 7
TopLog WMS - TopLog YMS 15 6
Apple iOS 8242 6
Microsoft Windows 16327 6
1С:ERP Управление предприятием 712 6
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 5
Oracle Java - язык программирования 3328 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 5
Manhattan Associates - Manhattan WMS - Manhattan Warehouse Management System - Manhattan WMOS - Manhattan Warehouse Management for Open Systems 15 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 4
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 14 4
Балакин Василий 14 7
Блинов Дмитрий 44 6
Ройтенберг Марк 16 4
Путин Владимир 3349 4
Рахманов Александр 23 3
Чирахов Владимир 9 3
Попова Мария 141 3
Сытин Дмитрий 59 3
Евдокимов Евгений 12 3
Пученков Владимир 6 3
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 48 3
Горбач Роман 9 3
Синицын Кирилл 8 2
Гумницкий Станислав 3 2
Костин Александр 13 2
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 2
Измайлов Константин 17 2
Окин Антон 7 2
Дитрих Игорь 2 2
Schiffer Claudia - Шиффер Клаудиа 4 2
Нуралиев Борис 294 2
Егоров Владимир 85 2
Гонтарев Павел 113 2
Горяйнов Андрей 54 2
Иванов Сергей 398 2
Смирнов Дмитрий 99 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 2
Иванова Дагмара 43 2
Низник Александр 20 2
Мартынов Дмитрий 37 2
Подшивалов Виталий 3 2
Мельников Евгений 24 2
Ширяев Сергей 3 2
Котов Сергей 17 2
Каськов Валентин 18 2
Москаленко Александра 5 2
Баженов Сергей 6 2
Казановский Павел 3 2
Вайнберг Олег 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 294
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 115
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 74
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 49
Европа 24634 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 32
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 27
Россия - СФО - Новосибирск 4650 25
Казахстан - Республика 5792 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 22
Германия - Федеративная Республика 12936 18
Беларусь - Белоруссия 6023 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 13
Украина 7793 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 11
Земля - планета Солнечной системы 10658 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 11
Армения - Республика 2368 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 9
Узбекистан - Республика 1869 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 7
Япония 13547 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 197
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 162
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 107
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 45
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 44
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 39
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 39
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 37
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 27
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 25
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 23
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 20
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 19
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 18
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 16
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 15
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 233 15
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 13
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 12
Forbes - Форбс 910 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
N+1 - Издание 181 3
Военно-промышленный курьер 88 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
The Verge - Издание 591 2
Ведомости 1233 2
Future - Space.com 199 2
РИА Новости 984 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Известия ИД 704 1
Mash - telegram-канал 19 1
Harvard Business Review 21 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Ars Technica 435 1
GQ 21 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
CNews Северо-Запад 24 1
PR Newswire 57 1
23ABC News 173 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 11
Gartner - Гартнер 3608 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 3
INFOLine-Аналитика 67 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
comScore Networks 35 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
SimilarWeb 57 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Harris Interactive 81 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
IDTechEx 4 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Forbes Global 2000 49 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
ИвГУ - Ивановский государственный университет 6 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 27 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 29 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Ramax - Ramaximization 2 1
Масленица - Масленая неделя 20 1
1С:Проект года 28 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
SAP Value Award 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще