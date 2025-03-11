Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника

«Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, планирует открыть в Московской области складской комплекс площадью 13 тыс. кв. м., который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимо

«Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии ой экспансии «Магнит Маркета». Это лишь первый шаг по интеграции в логистическую инфраструктуру ритейлера, которая в перспективе даст нам возможность практически неограниченного роста количества ПВЗ. Распределительные центры «Магнита», где открываются наши сектора сортировки, расположены близко к крупным городам. Это позволит нам сохранить одно из основных отличий от других маркетплейсов –

Axelot автоматизировала распределительный центр Desport ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе. В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в сжатые сроки – за 4 месяца, – для ускорения реализации проекта было принято решение внедрять Axe

Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино оставки мебели своим клиентам. Для реализации своих планов ТД «Лазурит» решил инвестировать в новый складской комплекс класса «А» в Софьино, который сможет обеспечить необходимые скорость и точ

Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS LogistiX помогает сети Fix Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане. Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расширение складских площадей связано с региональной экспансией в соответствии

«Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS тему TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Пилотным объектом автоматизации стал складской комплекс класса А в Санкт-Петербурге площадью 20 тыс. кв. м. Общий ассортимент прод

«Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане делительный центр при производстве, площадью 14 тыс. кв. м, а также один региональный склад дилера. Автоматизация склада и внедрение адресного хранения позволили обеспечить полный контроль и уч

«Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла» водств, товары поступают от компаний-партнеров – их около 1,4 тыс. Вся продукция от них прибывает в распределительные центры – огромные складские помещения, в которых команда профессиональных т

Компания ЕМЕ автоматизировала складской комплекс «Др.Тайсс Натурварен Рус» уральных ингредиентов; Mediapharma cosmetics – фармацевтическая косметика для ухода за кожей лица, тела, волосами; Natusana – средство по ухожу за полостью рта. Особенности складского комплекса Новый складской комплекс ООО «Др.Тайсс Натурварен Рус» площадью более 3000 кв. м. расположен в Ногинском районе Московской области. Комплекс, предназначенный для хранения лекарственных средств, БАДов

«М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке ые складские комплексы позволят аккумулировать до 25 тыс. наименований бытовой и цифровой техники основного ассортимента «М.Видео и Эльдорадо» с учётом специфических потребностей каждого из регионов. Распределительные центры обеспечат более быстрое пополнение региональных платформ, собственных стоков магазинов, самовывоз и клиентскую доставку интернет-заказов в течение 24 часов в городах пр

ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья орно-обогатительном производстве Магнитогорского металлургического комбината запущен пилотный проект на базе интернета вещей. Впервые на Урале для автоматического контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья «Мегафон» внедрил систему позиционирования на саморазгрузочных тележках. Решение позволяет с точностью до полуметра определить их местоположение и направление

Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр амично развивается, и для нас очень важно своевременно закладывать основы для будущего роста. Новый распределительный центр позволит нам еще более эффективно организовывать качественную доставк

Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark ния материалов (MFC). Товары динамически распределяются между четырьмя автоматизированными секциями складирования, или же перемещаются на неавтоматизированный склад с контролем температуры, исх

Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS окую скорость комплектации заказов и свести к минимуму количество ошибок в них. Мультитемпературный распределительный центр в Чехове площадью около 50 тыс. кв. м. ретейлер открыл в конце лета.

Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» онах Приволжского и Центрального округа РФ и имеет развитую логистическую инфраструктуру. C 2015 г. распределительный центр «Гулливер» площадью 30 тыс. квадратных метров автоматизирован с помощ

ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом» системы. Российский разработчик-компания ЕМЕ предложила решение, полностью соответствующее нашим задачам и наиболее доступное по стоимости», - отметил руководитель ИТ-проектов UMATEX Николай Ваньков. Складской комплекс класса «А» завода размещен непосредственно при производстве в ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан. Суммарная площадь комплекса – 5 000 кв. м. Имеются как отапливаемые, так и

ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер» ости и точности выполнения заказов, а также снижения логистических издержек потребовали усовершенствования подходов в сфере управления складской логистикой. По результатам предпроектного обследования распределительного центра компании, расположенного под Ульяновском, специалисты ConsID выявили низкую эффективность складских процессов. Компанией «Гулливер» было принято решение о замене испол

«АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица» Компания «АйТи» автоматизировала один из крупнейших объектов складской сети Faberlic. Как рассказали CNews в «АйТи», региональный распределительный центр «Столица» стал четвертым складским комплексом Faberlic, автоматизированным в партнерстве с ИТ-компанией. Ранее система управления складом была внедрена на складе главног

Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере» ераций, снизило нагрузку на зоны хранения и увеличило скорость прохождения товара через федеральные распределительные центры.Управление информационных сервисов торговой сети «Спортмастер» и рос

«Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей» внедрение системы управления складом ритейлера. За три года совместной работы были автоматизированы распределительные центры «О'Кей» в Волгограде, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В ноябре 2015

«Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович» Компания «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр российской сети формата Hard DIY СТД «Петрович». Решение реализовано

«АйТи. Смарт системы» автоматизировали главный дистрибьюторский распределительный центр Faberlic также эффективная работа с партиями ТМЦ, контроль и прослеживание партий продукции во всей логистической цепочке. Организовано предоставление оперативной аналитической информации по движению объектов складирования, KPI сотрудников на складских комплексах. По информации «АйТи», в связи с успехом проекта сотрудничество Faberlic с «АйТи. Смарт системы» продолжилось. На сегодняшний день ведется

LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr ован в Московской области с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS промышленного уровня и отраслевого функционального модуля управления сборочным производством. «Производственно-складской комплекс работает с большим числом номенклатурных позиций с различными условиями хранения и грузопереработки. Кроме того, проект уникален тем, что нами была произведена последовательн

Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS Торговая сеть «Республика» реализовала проект по автоматизации собственного распределительного центра с использованием отечественного программного решения LEAD WMS — системы управления складом промышленного уровня. Об этом CNews сообщили в компании LogistiX (российском

3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS Проект реализован с использованием профессиональной системы управления складом Lead WMS промышленного уровня. Логистический центр «Респект Логистика», расположенный в Подмосковье, представляет собой складской комплекс класса «А+» — общей площадью более 12 тыс. кв.м. Специфика деятельности компании — ответственное хранение грузов, грузоперевозки по Москве, Московской области и регионам Росс

«Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске хранения плодовоовощной продукции, весовым и штучным товаром. В середине ноября 2014 г. был запущен распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске площадью 6 тыс. кв.м, обеспечивающий поставку

«Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге ого этапа было разработано и запущено шаблонное WMS-решение для дальнейшего тиражирования на другие распределительные центры компании. В течение июля-октября текущего года был автоматизирован в

Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS омпаний LogistiX, системного интегратора в сфере логистики. Проект реализован в Краснодарском крае. Складской комплекс представляет собой распределительный центр площадью более 20 000 кв. м. По

«Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области Компания «Сонет» завершила первый этап комплексного проекта по созданию ИТ-инфраструктуры, систем безопасности и корпоративной телефонной системы для распределительного центра класса «А» кондитерской корпорации Roshen в селе Косыревка Липецкой области. Генеральным подрядчиком проекта выступила НПФ «Металлимпресс». Реализованное в рамках прое

Как ГИС помогают бороться со свалками Задача выявления, картографирования, мониторинга мест складирования различных видов отходов — одна из наиболее актуальных в сфере охраны окружающей среды. С одной стороны, это связано с серьезным негативным воздействием свалок на все компоненты ла

«Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс VVP Group ршила проект внедрения WMS Manhattan Scale на складском комплексе компании VVP Group, поставщика мобильных телефонов и аксессуаров. Как рассказали CNews в «Корус Консалтинге», проект по автоматизации распределительного центра VVP Group был начат в декабре 2012 г. и продолжался до июля 2013 г. По отзыву заказчика, выбор системы управления складом — Manhattan Scale 2012 — был обусловлен высок

Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010 обучение WMS-администраторов «АТБ-маркет», разработана методология тиражирования решения на другие распределительные центры компании, что обеспечило необходимую базу для дальнейшего тиражирова

Hitachi Data Systems открывает новый европейский распределительный центр в Нидерландах а установлено 6200 солнечных батарей (занимающих площадь 17000 кв м) общей мощностью 1,4 МВт. Новый распределительный центр, площадь которого составляет около 22000 кв м, почти в два с половино

«Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS еализован в Москве на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, разработки LogistiX, сообщили CNews в компании. «В рамках проекта специалисты компании LogistiX успешно автоматизировали наш складской комплекс в условиях высокого сезона, когда нагрузка на складской комплекс была максимальной. Возможности ждать снижения нагрузки не было, и мы — оценив риски — приложили максим

LogistiX модернизировала складской комплекс ритейл-оператора «Аникс» или оптимальную для данного предприятия технологию работы и WMS-решение. После этого наши специалисты приступили к интеграции системы управления и обучению сотрудников центра по работе с ней. Сегодня складской комплекс компании “Аникс” можно назвать одним из самых современных и высокотехнологичных в Алтайском крае», — заявил Дмитрий Блинов, технический директор компании LogistiX. Как отмеча

Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта» ентре «Лама» появились возможность управлять очередностью прибытия автомобилей на склад под разгрузку и автоматический анализ заполненности склада с резервированием мест под ожидаемые поставки. Склад распределительного центра «Лама» автоматизирован на технической базе Motorola — официального партнера компании «Бухта». Беспроводная сеть передачи данных построена на управляющих коммутаторах M

РДТЕХ провел аудит баз данных типового распределительного центра X5 Retail Group N.V. На данный момент X5 эксплуатирует 26 распределительных центров (РЦ), на которых размещено 52 СУБД. Распределительные центры Х5 Retail Group расположены на всей территории России, что позволяет

Торговая сеть «Холидей» перевела распределительный центр в Новосибирске на Manhattan Scale 2010 уппы компаний «Холидей» при удаленной поддержке компании «Корус Консалтинг» самостоятельно перевели распределительный центр в Новосибирске с Manhattan ILS 2006.2 на Manhattan Scale 2010 произво

«БУХта» автоматизирует распределительный центр ЛАМА в Томске й сетью универсамов, супермаркетов и гипермаркетов в Томске. Система управления складом WMS «БУХта: Складской комплекс» будет установлена в новом, только что построенном распределительном центр