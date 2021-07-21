ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья

В горно-обогатительном производстве Магнитогорского металлургического комбината запущен пилотный проект на базе интернета вещей. Впервые на Урале для автоматического контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья «Мегафон» внедрил систему позиционирования на саморазгрузочных тележках. Решение позволяет с точностью до полуметра определить их местоположение и направление перемещения, а также оптимизирует весь технологический цикл.

В рамках проекта на ленточном конвейере в цехе подготовки аглошихты «Мегафон» внедрил программно-аппаратный комплекс с использованием технологии беспроводной сверхширокополосной передачи данных Ultra WideBand (UWB). Теперь сотрудники предприятия могут точно отследить движение объектов.

Автоматизация процессов, онлайн-контроль движения грузов, исключение ошибок из-за человеческого фактора, повышение точности состава сырья – плюсы, которые уже оценили на производстве.

«Выбранная «Мегафоном» технология, помимо точности, отличается высокой помехоустойчивостью, что крайне важно в условиях работы в цехах комбината, – сказал начальник горно-обогатительного производства ММК Андрей Полинов. – Внедрение системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно решить такие задачи как повышение точности складирования сырья, улучшение качества производственного процесса за счет уменьшения колебаний химического состава сырьевой массы, а также уменьшение временных затрат и минимизации ошибок при производственных процессах».

«Мы провели монтаж, наладку и сдачу в опытно-промышленную эксплуатацию фрагмент системы позиционирования саморазгрузочных тележек, охватывающего несколько пролетов технологической галереи. Выбранная нами технология UWB обеспечила необходимую точность позиционирования – в пределах полуметра. Транспортная метка, установленная на тележке, перемещается относительно имеющихся на территории галереи системы анкеров, а специальное программное обеспечение вычисляет координаты метки. Затем графическая информация о местоположении тележки поступает диспетчеру в онлайн-режиме и сохраняется в базе данных с временными отрезками», – отметил директор по развитию цифровых проектов «Мегафона» на Урале Евгений Иванов.

После завершения пилотного проекта в цехе подготовки аглошихты «Мегафон» и ММК планируют его тиражирование на других объектах горно-обогатительного производства компании.