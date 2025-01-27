Иванов Евгений
Иванов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
|Петрушин Андрей 110 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Богачев Игорь 180 5
|Прохоров Фёдор 83 5
|Иншаков Дмитрий 49 5
|Коваленко Антон 28 5
|Бриль Денис 13 5
|Габриель Владимир 13 5
|Татару Виталий 14 5
|Водолазский Андрей 13 5
|Громов Иван 102 5
|Смолговский Роман 6 5
|Адмиральский Сергей 39 5
|Селютин Александр 60 5
|Шевченко Владимир 147 5
|Антонов Александр 77 5
|Попов Алексей 336 5
|Гегамов Николай 18 5
|Федоринов Сергей 25 5
|Прохоров Сергей 23 5
|Киреев Иван 34 5
|Серебряков Виктор 46 5
|Сафронов Юрий 67 5
|Курило Андрей 38 5
|Прокошев Андрей 32 5
|Козырь Сергей 32 5
|Поихало Владимир 21 5
|Беселидзе Ираклий 13 5
|Албычев Александр 150 4
|Ковалев Виктор 40 4
|Шеин Валерий 18 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
|Гречко Сергей 21 4
|Занин Виталий 22 4
|Пирогов Алексей 29 4
|Чурсин Игорь 20 3
|Тихонов Анатолий 19 3
|Петухов Михаил 6 3
|Ивакин Роман 57 3
|Сыкулев Андрей 84 3
|РИА Новости 918 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1864 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 6
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 5
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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