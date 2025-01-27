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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Евгений



27.01.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля 1
04.06.2024 Робота для отделки помещений сконструировали студенты НГУ 1
16.01.2024 Киберучения ГК «Солар» для РОИВов выявили точки развития специалистов 1
12.01.2024 Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы 1
04.08.2023 На Южном Урале создадут научно-технический кластер для цифровизации производства 1
23.03.2023 Data Sapience разработала ПО для управления рисками 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
21.07.2021 ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 1
15.01.2020 Российское посольство в Америке два года не может развернуть сеть: США не впускают в страну ИТ-шников 1
09.11.2017 «Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах 1
09.11.2017 «Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах 1
12.07.2017 «Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки 1
12.12.2016 «Мегафон»: M2M-оборудование на Урале переводится на термостойкие SIM-карты 1
07.11.2016 «Мегафон» развернул комплекс мобильной связи на Челябинской ГРЭС 1
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 1
21.09.2016 «Элар» поставил «Обществу изучения Амурского края» оборудование для оцифровки документов 1
14.07.2016 «Мегафон» обеспечит бесперебойную телефонную связь для «Фортум» 1
20.06.2016 «Мегафон» и «Точка» запустили совместный проект для предпринимателей 1
25.04.2016 «МегаФон» предлагает корпоративным клиентам Урала услугу «Передвижная базовая станция» 1
13.04.2016 В библиотеках Уссурийского городского округа фонды переведут в «цифру» 1
11.04.2016 «МегаФон» фиксирует рекордный всплеск мобильной миграции предприятий на Урале 1
29.03.2016 В Детском центре «Океан» будут создавать цифровые ресурсы с помощью «ЭларСКАН А2» 1
01.03.2016 «МегаФон» перевел «УГМК-Телеком» на облачные сервисы 1
24.02.2016 Свердловский Госпиталь ветеранов войн портировался в «МегаФон» 1
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
09.02.2016 «ЭЛАР» оцифровал сопроводительную, бухгалтерскую и техническую документацию «Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе» 1
14.08.2015 В 2014 г. покупки с мобильных устройств совершили 20% посетителей интернет-магазинов Рунета 1
20.02.2015 Клиенты Tiu.ru теперь могут управлять интернет-магазином через смартфон 1
31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
25.03.2013 Торговая площадка «МартМания» получила инвестиции от западных бизнес-ангелов 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Иванов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8832 14
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
Белый Ветер Цифровой 256 5
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 5
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 4
ПрограмБанк 95 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 3
Konica Minolta 406 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
Инверсия - Инверсия НПФ 144 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 3
SAS Institute 971 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
Microsoft Corporation 24633 2
Oracle Corporation 6692 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Neoflex - Неофлекс 220 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
8222 1
Открытые технологии 701 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Zelax - Зелакс 90 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
УГМК Телеком 24 1
Ростелеком 9708 1
Rover - RoverComputers 414 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Caravan - Караван 89 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 5
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 5
Наука НПО 25 5
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 4
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Tiu.ru торговая площадка 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Volvo Cars 253 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
Fortum - Фортум Россия 15 2
Fortum - Челябинская ТЭЦ 4 2
Почта России ПАО 2114 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Ford 412 1
Fortum Corporation 11 1
Белый Ветер 356 1
Etsy 16 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов ФГУП 1 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 7
Федеральное казначейство России 1773 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 314 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 5
Оцифровка - Digitization 4547 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3407 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4487 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8153 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4410 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2125 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7650 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 589 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 2
Умные платформы 1685 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2478 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2143 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3419 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 2
ЭЛАР ЭларСкан 135 4
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 3
BMW X - серия кроссоверов 22 3
МегаФон Наши люди 46 3
Toyota Land Cruiser 24 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Porsche Panamera 9 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 7 2
Apple iOS 7813 2
Google Android 14004 2
Volkswagen Touareg 11 2
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 11 2
Toyota Sequoia 2 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 226 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 13 1
ГАЗ 21 Волга 3 1
CSBI WF Core 1 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 14 1
Ford Focus - Компакт-кар 27 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Apple iPad 3860 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
Apple iPod Touch 745 1
Calypso 24 1
Skoda Rapid 5 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 249 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 1
BMW 7 Series 4 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Porsche Coupe 2 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche 911 26 1
Петрушин Андрей 110 5
Урьяс Вадим 98 5
Богачев Игорь 180 5
Прохоров Фёдор 83 5
Иншаков Дмитрий 49 5
Коваленко Антон 28 5
Бриль Денис 13 5
Габриель Владимир 13 5
Татару Виталий 14 5
Водолазский Андрей 13 5
Громов Иван 102 5
Смолговский Роман 6 5
Адмиральский Сергей 39 5
Селютин Александр 60 5
Шевченко Владимир 147 5
Антонов Александр 77 5
Попов Алексей 336 5
Гегамов Николай 18 5
Федоринов Сергей 25 5
Прохоров Сергей 23 5
Киреев Иван 34 5
Серебряков Виктор 46 5
Сафронов Юрий 67 5
Курило Андрей 38 5
Прокошев Андрей 32 5
Козырь Сергей 32 5
Поихало Владимир 21 5
Беселидзе Ираклий 13 5
Албычев Александр 150 4
Ковалев Виктор 40 4
Шеин Валерий 18 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Гречко Сергей 21 4
Занин Виталий 22 4
Пирогов Алексей 29 4
Чурсин Игорь 20 3
Тихонов Анатолий 19 3
Петухов Михаил 6 3
Ивакин Роман 57 3
Сыкулев Андрей 84 3
Россия - РФ - Российская федерация 144407 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2942 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 7
Европа Восточная 3075 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 751 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 818 5
Россия - ПФО - Пензенская область 590 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 4
Россия - УФО - Свердловская область 1499 4
Россия - УФО - Челябинская область 1213 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 3
Россия - УФО - Тюменская область 1147 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 238 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 2
Испания - Королевство 3709 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 2
Европа 21774 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 282 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 1
Канада 4885 1
США - Колумбия - Вашингтон 1390 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 199 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 718 1
Азия - Азиатский регион 5533 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 154 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 295 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 1
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Тарко-Сале 33 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Америка Латинская 1813 1
Монако Княжество 104 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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