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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гречко Сергей



31.01.2025 В спальном районе Пензы появились новые объекты связи 1
06.12.2024 «МегаФон» разогнал интернет в Пензенской области 1
15.11.2024 «МегаФон»: пензенцы стали чаще работать на удаленке 1
25.10.2024 В пензенских селах и поселках «МегаФон» расширил зону 4G-покрытия 1
01.08.2024 «МегаФон» включил 4G на родине русского классика Радищева 1
12.07.2024 «МегаФон»: в Пензенской области выявили топ городов с активными онлайн‑пользователями 1
21.05.2024 «МегаФон» расширил сеть в пензенской глубинке 1
24.04.2024 В «МегаФоне» назвали самые «качающие» села и поселки Пензенской области 1
01.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в новых высотках Пензы 1
15.03.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Каменке 1
14.02.2024 «МегаФон»: скорость мобильного интернета в зоопарке Пензы выросла в 5 раз 1
01.02.2024 Семь сел появились на «цифровой карте» Пензенской области 1
17.01.2024 В быстрорастущем районе села Засечное «прописался» быстрый мобильный интернет 1
21.12.2023 «Мегафон» расширил сеть LTE в старинных селах и поселках Пензенской области 1
06.12.2023 «Мегафон» разогнал интернет в Заречном 1
19.10.2023 Пензенские села подключили к LTE 1
21.10.2022 «Мегафон» ускорил интернет в Пензенской области 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Гречко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8860 17
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 5
ПрограмБанк 95 5
Konica Minolta 406 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 4
Инверсия - Инверсия НПФ 144 4
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 4
Белый Ветер Цифровой 256 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
Microsoft Corporation 24640 2
Oracle Corporation 6696 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Монолит-Инфо 121 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
Telegram Group 2004 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 4
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 4
Наука НПО 25 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 2
Аэропорт Пенза имени В. Г. Белинского - ИАТА: PEZ, ИКАО: UWPP 2 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Альфа-Банк 1773 1
ПСБ - Промсвязьбанк 853 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 2
Федеральное казначейство России 1779 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15919 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7678 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13151 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20649 8
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2680 8
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 993 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6981 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27887 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7590 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5272 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24500 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3470 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2132 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3804 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1614 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12549 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2243 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10210 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1079 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 6
Microsoft Windows 2000 8661 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Google Android 14014 1
Apple iOS 7817 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
Прохоров Фёдор 83 5
Занин Виталий 22 5
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 5
Шеин Валерий 18 5
Урьяс Вадим 98 4
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Богачев Игорь 180 4
Реймер Денис 54 4
Шевченко Владимир 147 4
Селютин Александр 60 4
Антонов Александр 77 4
Зотов Алексей 42 4
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Кузьмин Олег 17 4
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Адмиральский Сергей 39 4
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Козырь Сергей 32 4
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Смолговский Роман 6 4
Поихало Владимир 21 4
Беселидзе Ираклий 13 4
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Россия - РФ - Российская федерация 144602 12
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 5
Европа Восточная 3077 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 752 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 820 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7443 2
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Мобильные системы 115 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 5
CNews AWARDS - награда 520 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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