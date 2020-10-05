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Юлмарт
Ulmart Holdings


05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 13
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 3
23.03.2020 Как «Билайн», «Озон» и «Связной» заставляли поднять цены на смартфоны Philips 1
19.02.2020 «Юлмарт» банкрот 17
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 2
28.06.2019 «Мегафон» и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента 1
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
31.05.2019 Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен 1
27.05.2019 «Юлмарт» пригласил на витрину продавцов из Китая 6
15.05.2019 «Юлмарт» разработал и внедрил робота для подтверждения заказов 2
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 1
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты 2
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
14.12.2018 Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ 4
10.12.2018 «Юлмарт» подключился к сервису Masterpass от Mastercard 2
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
23.11.2018 Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить. Опрос 1
26.10.2018 Задержаны «киберзащитники», торговавшие доступом к данным клиентов банков и интернет-компаний 1
27.09.2018 Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву 2
25.09.2018 На российский рынок вышел новый бренд телевизоров KIVI 1
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal 2
21.06.2018 LG оштрафовали на 2,5 млн рублей за завышение цен на смартфоны 1
20.06.2018 «Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP 11
17.04.2018 Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP 5
28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора 6
26.03.2018 Таинственная компания-банкрот задолжала российскому SAP 400 миллионов 3
15.03.2018 Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны 3
06.02.2018 ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю 1
12.01.2018 «Инфосистемы Джет» стала спонсором российской делегации Retail’s Big Show 1
25.12.2017 Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников 11
01.11.2017 GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта» 4
30.10.2017 Юлмарт будет расширять услугу фулфилмента 2
11.10.2017 Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве 9
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются 24
18.07.2017 Prestigio представил новый LTE-смартфон Muze G3 1
07.07.2017 Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд 23
03.07.2017 Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone 1
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 1

Публикаций - 169, упоминаний - 428

Юлмарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 18
SAP SE 3211 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 15
Samsung Electronics 5651 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Apple Inc - Эппл Рус 7692 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
Ланит ГК 1155 9
Instabank - Инстабанк 12 9
LG Electronics 1844 9
VK - Mail.ru Group 2483 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ситилинк - Citilink 190 8
IBM 3537 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Spirit DSP - Спирит Корп 246 6
Yandex - Яндекс 4101 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
Кибер системы 3 3
Lenovo Group 1636 3
Philips 702 3
Google LLC 7144 3
Инфосистемы Джет 675 3
Xiaomi 904 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Softline - Софтлайн 1474 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 2
Газпромбанк - ГПБ 692 18
Связной ГК 877 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 13
ВТБ Банк Москвы 371 13
МДМ Банк 150 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 13
Пробизнесбанк АКБ 109 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
Башнефть ПАО АНК 90 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Евросеть 884 8
Белый Ветер 54 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Техносила 135 6
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 6
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 5
re:Store 106 5
Альфа-Банк 1123 5
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
ВТБ Страхование 52 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Сбербанк Факторинг 18 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Wildberries 128 2
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 2
AliExpress 275 2
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 2
Лидер-инновации 27 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Связной Логистика 11 2
Anywayanyday 18 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 19
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Правительство РФ 2201 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
SAP хостинг 5 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
АСЕ - Advanced Color Engine - механизм обработки цветов 1 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Kubernetes 307 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Кubernetes - кластеры системы оркестрации контейнеров Linux 3 1
3D-печать 135 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 9
Apple iPhone 6 547 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 8
Google Android 10750 8
LG Magna H - Серия смартфонов 7 6
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
LG K - Серия смартфонов 13 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Microsoft Azure 1171 4
Apple iPhone 7 246 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 4
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 3
Apple iOS 5741 3
CloudМТS 19 3
Samsung Galaxy 345 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
Авантаж ЦОД 5 2
LG G - серия смартфонов 120 2
Philips S - Серия смартфонов 7 2
Biglion - Биглион 53 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Microsoft Azure Stack 56 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
Oracle Retail Regular Price Optimization 1 1
SAP Brand Impact 3 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Чекель Павел 15 15
Сафронов Юрий 61 12
Тищенко Юрий 14 12
Мухин Максим 18 12
Кравченко Денис 24 12
Муравлев Александр 15 12
Хрусталев Александр 31 12
Скородумов Олег 17 12
Потёмкин Роман 20 12
Леоничев Алексей 14 12
Базалей Наталья 14 12
Свердлов Михаил 29 11
Грибанов Юрий 24 11
Патрин Максим 31 11
Пшиченко Дмитрий 19 9
Калюжный Игорь 24 9
Клеев Владимир 9 8
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 14 8
Смирнов Александр 44 8
Шалимов Александр 9 8
Алябьев Андрей 27 7
Румянцева Ольга 45 7
Серебряков Виктор 42 6
Николаев Евгений 13 6
Никитин Алексей 11 6
Разгуляев Валерий 18 6
Костыгин Дмитрий 21 6
Игнатов Виктор 12 5
Васинкевич Михаил 12 5
Козлов Александр 54 5
Герасимов Александр 40 5
Сергеев Александр 21 5
Федоринов Сергей 23 5
Благирев Алексей 22 4
Быстров Константин 19 4
Бетсис Павел 84 4
Цариковский Андрей 21 3
Тихонов Андрей 33 3
Тенишев Андрей 12 3
Россия - Российская федерация - РФ 57309 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 18
Казахстан - Республика 2627 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 16
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Кипр - Республика 247 6
Россия - Ростовская область 861 6
Восточная Европа 1676 6
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Украина 3361 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Европа 3745 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - Владивосток 864 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Пикалёво 4 1
Индия - Республика 2169 1
Океания 37 1
Россия - Тихвин 15 1
Россия - Псков 136 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - Выборг 72 1
Россия - Ивангород 4 1
Европа Западная 612 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Петрозаводск 149 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
Forbes - Форбс 441 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТНТ - Телеканал 94 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Эхо Москвы - радиостанция 48 1
Звезда - Телеканал 1 1
Regnum - Регнум 4 1
CNews Analytics 1988 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
IDC - International Data Corporation 2713 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Gartner 2190 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 12
CNews APPWards 36 12
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Retail’s Big Show 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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