Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Юлмарт
Ulmart Holdings
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 169, упоминаний - 428
Юлмарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Чекель Павел 15 15
|Сафронов Юрий 61 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Мухин Максим 18 12
|Кравченко Денис 24 12
|Муравлев Александр 15 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Скородумов Олег 17 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Базалей Наталья 14 12
|Свердлов Михаил 29 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Патрин Максим 31 11
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Клеев Владимир 9 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 14 8
|Смирнов Александр 44 8
|Шалимов Александр 9 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Николаев Евгений 13 6
|Никитин Алексей 11 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Костыгин Дмитрий 21 6
|Игнатов Виктор 12 5
|Васинкевич Михаил 12 5
|Козлов Александр 54 5
|Герасимов Александр 40 5
|Сергеев Александр 21 5
|Федоринов Сергей 23 5
|Благирев Алексей 22 4
|Быстров Константин 19 4
|Бетсис Павел 84 4
|Цариковский Андрей 21 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Тенишев Андрей 12 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759950, в очереди разбора - 663640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759950, в очереди разбора - 663640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru