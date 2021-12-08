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Юлмарт Ulmart Holdings
СОБЫТИЯ
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|08.12.2021
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Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка
ование дела «Юлмарта» продолжается Совладелец обанкротившегося в начале 2020 г. интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб., пишет «Комме
|05.10.2020
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Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы
упных иностранных банках для него теперь недоступно. Расцвет и падение «Юлмарта» Интернет-ретейлер «Юлмарт» (непубличное акционерное общество «Юлмарт», НАО) был основан в 2008 г. К концу
|19.02.2020
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«Юлмарт» банкрот
Минус один ретейлер Интернет-ретейлер «Юлмарт» (непубличное акционерное общество «Юлмарт», НАО) по решению Арбитражного суда
|07.08.2019
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«Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов
«Юлмарт» предложил малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов ритейлера. Компания ищет па
|27.05.2019
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«Юлмарт» пригласил на витрину продавцов из Китая
«Юлмарт» в тестовом режиме запустил кроссбордер и предложил продавцам и производителям из Кита
|15.05.2019
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«Юлмарт» разработал и внедрил робота для подтверждения заказов
Онлайн-ритейлер «Юлмарт» разработал и внедрил в работу контакт-центра робота-оператора. Автоматизированное реш
|14.12.2018
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Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ
тимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении розничных продавцов электроники «Эльдорадо», «Юлмарт», «ДНС Ритейл» (сеть DNS) и МВМ (юридическое лицо сети «М.Видео») из-за повышения цен
|10.12.2018
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«Юлмарт» подключился к сервису Masterpass от Mastercard
Онлайн-ретейлер «Юлмарт» запустил сервис Masterpass от Mastercard для своих клиентов. Покупатели смогут сохран
|27.06.2018
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В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal
сообщает, что с помощью таких покупок ущерб был нанесен «десяткам» компаний, в число которых вошли «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal, «Групон» и другие. Как уточнили по просьбе CNews в И
|20.06.2018
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«Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP
SAP выиграл в суде у «Юлмарта» Пребывающему в управленческом и финансовом кризисе онлай-ритейлеру «Юлмарт» придется расстаться еще с 86,5 млн руб. Компания проиграла иск на эту сумму российско
|17.04.2018
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Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP
игрыш «Юлмарта» в суде Находящемуся в глубоком управленческом и финансовом кризисе онлай-ритейлеру «Юлмарт» придется расстаться еще с 463 млн руб. Эти деньги Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
|28.03.2018
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Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора
ФАС завела дело на «Юлмарт» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело об административном правонару
|15.03.2018
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Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны
пные интернет-магазины, торгующие сотовыми телефонами: «Интернет-решения» (торговая марка «Озон»), «Юлмарт», «Онлайнтрейдру», «Кронар» (торговая марка «Ситилинк»), «Алвер», екатеринбургский E96
|25.12.2017
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Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников
Ситуация в «Юлмарте»Онлайн-ритейлер «Юлмарт» проводит массовое сокращение сотрудников перед тем, как полностью остановить свою дея
|01.11.2017
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GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта»
стил в эксплуатацию МЦОД TelecomOutdoor NGm, установленный в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пискаревский» в Санкт-Петербурге. Данный проект стал уже второй инсталляцией от GreenM
|30.10.2017
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Юлмарт будет расширять услугу фулфилмента
имента, а также пользоваться маркетинговыми программами поддержки. За время активной фазы пилота в «Юлмарт» поступило около 300 заявок от компаний, в основном от представителей малого и среднег
|11.10.2017
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Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве
нкт-Петербурге Следственный комитет задержал на двое суток совладельца крупного интернет-ретейлора «Юлмарт» задержан совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. Об этом сообщило петер
|02.10.2017
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Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются
Нагрузка на «Юлмарт» выросла на 315 млн Дочерняя организация Сбербанка — «Сбербанк факторинг» — отсудила Н
|07.07.2017
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Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд
rt «Сбербанк-факторинг» (дочернее общество Сбербанка) выиграло в Арбитражном суде Москвы иск к НАО «Юлмарт» (одна из структур интернет-магазина Ulmart) о взыскании задолженности на сумма 780 мл
|20.03.2017
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AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта»
ла о разработке и внедрении системы класса Digital Signage в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пулково». Как рассказали CNews в компании, по итогам прошедшего в Москве форума «Бизне
|03.03.2017
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На Boomstarter и «Юлмарт» напал неизвестный с гранатой
ая, 69 расположено около 100 различных организаций. В числе прочего в нем размещен офис российской краудфандинговой платформы Boomstarter, и круглосуточный Центр исполнения заказов интернет-магазина «Юлмарт». Кто такие Boomstarter и «Юлмарт» Краудфандинговая платформа Boomstarter существует с августа 2012 г. Она была создана предпринимателями Русланом Тугушевым и Евгением Гаврилиным
|29.12.2016
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Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров
Для Ulmart выбрали управляющего Совет директоров Ulmart Holding (UHL) – головной структуры
|23.12.2016
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Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год
та акционеров российский онлайн-магазин по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента Ulmart может лишиться 10 млрд руб. Как заявил в беседе с корреспондентом «Делового Петербурга
|06.12.2016
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Сбербанк требует у Ulmart миллиард
редитного соглашения. Иск был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в отношении АО «Юлмарт», зарегистрированного в Санкт-Петербурге, а также ее дочерних компаний ООО «Юлмарт<
|08.11.2016
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«Тинькофф Банк» и «Юлмарт» запустили кобрендовые банковские карты — кредитную и дебетовую
«Тинькофф Банк» и «Юлмарт» объявили о начале долгосрочного сотрудничества и запуске кобрендовых банковских карт
|20.09.2016
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Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже
Иск в Лондонский арбитраж против владельцев Ulmart Миноритарные акционеры интернет-магазина Ulmart Алексей Никитин и Михаил Васинк
|16.06.2016
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«Юлмарт» и SAP СНГ объявили о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадки
го международного экономического форума, компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, и «Юлмарт», российская частная интернет-компания, подписали меморандум о новом этапе сотрудничес
|30.03.2016
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Система видеонаблюдения и видеоаналитики Vocord Tahion интегрирована в ERP-систему «Юлмарта»
Сколково») — интегрирована с товароучетной системой «Юлмарта». Об этом CNews сообщили в «Вокорде». «Юлмарт» — онлайн-гипермаркет по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента в Ро
|16.03.2016
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Softline оптимизировала мониторинг ИТ-процессов интернет-ритейлера «Юлмарт»
вершении проекта по внедрению Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 (SCOM) в компании «Юлмарт». Решение с высокой точностью определяет расположение возникающих ошибок и сбоев в ИТ-
|23.12.2015
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Tele2 начала продавать SIM-карты в «Юлмарте»
Мобильный оператор Tele2 и интернет-ретейлер «Юлмарт» объявили о запуске совместного проекта. В рамках партнерского соглашения на электронн
|18.06.2015
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Linxdatacenter создал геораспределенную ИТ-инфраструктуру для «Юлмарта»
Т-инфраструктуру с возможностью масштабирования и высокой отказоустойчивостью для онлайн-ритейлера «Юлмарт». Об этом CNews сообщили в Linxdatacenter. Сегодня «Юлмарт» — это более 75 тыс.
|12.03.2015
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«Юлмарт» оценили в $6—7 млрд
Интернет-ритейлер «Юлмарт» вплотную приблизился к проведению первичного размещения акций (IPO). До конца лета ко
|20.02.2015
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«Юлмарт» ищет подрядчиков по созданию мультифункциональных логистических объектов
Интернет-ритейлер «Юлмарт» объявил о старте двух новых конкурсов — на выбор генерального проектировщика регионал
|09.02.2015
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«Юлмарт» ищет генподрядчика для строительства пригородного центра исполнения заказов за 1 млрд руб.
Интернет-ритейлер «Юлмарт» проводит первый публичный конкурс на выбор генподрядчика для строительства пригородно
|09.02.2015
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Softline предоставит ПО Microsoft «Юлмарту»
Softline заключила лицензионное соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription c компанией «Юлмарт», игроком российского рынка интернет-торговли, сроком на три года. Данная программа по
|20.01.2015
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Объём продаж «Юлмарта» по итогам 2014 г. составил порядка $1,3 млрд
Российский интернет ритейлер «Юлмарт» подвёл предварительные итоги деятельности в 2014 г. Так, по предварительной оценке ау
|16.01.2015
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Клиенты «Юлмарта» совершили в декабре 2014 г. более одного миллиона покупок
Компания «Юлмарт», интернет-ритейлер, подвёла итоги предновогодней лихорадки. Как сообщили CNews в «Юлм
|26.12.2014
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«Юлмарт» в шоке: Гендиректор интернет-магазина извинился перед клиентами за сбои
Генеральный директор компании «Юлмарт» Сергей Федоринов признал, что его интернет-магазин допустил снижение уровня сервиса и
|17.12.2014
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«Первый БИТ» автоматизировал документооборот «Юлмарта»
— интегратор ИТ-решений для учета и управления — внедрила систему «1С:Документооборот» в компании «Юлмарт», российском ритейлере нового формата. Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». «Компан
|14.10.2014
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«Юлмарт» запустил сервис онлайн-бронирования отелей
«Юлмарт» объявил о запуске сервиса поиска и бронирования отелей. Услуга запущена в рамках ново
Юлмарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Костыгин Дмитрий 24 24
|Федоринов Сергей 25 24
|Сафронов Юрий 68 20
|Леушев Андрей 75 18
|Шевченко Владимир 153 17
|Васинкевич Михаил 18 17
|Прохоров Фёдор 83 17
|Мейер Август 19 16
|Левиков Антон 69 16
|Гуральников Сергей 164 15
|Чекель Павел 15 15
|Богачев Игорь 183 13
|Халяпин Сергей 96 12
|Коротнев Константин 35 12
|Козлов Михаил 182 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Асратян Петр 36 12
|Пиляр Елена 24 12
|Кравченко Денис 28 12
|Шестаков Александр 40 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Михалев Павел 20 12
|Дегтярев Алексей 58 12
|Патрин Максим 32 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Скородумов Олег 17 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Фридман Илья 42 11
|Серебряков Виктор 56 11
|Громов Иван 102 11
|Реймер Денис 54 11
|Гаттаров Руслан 144 10
|Калюжный Игорь 27 9
|Пшиченко Дмитрий 49 9
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