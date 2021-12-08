Юлмарт - Ulmart Holdings

Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка ование дела «Юлмарта» продолжается Совладелец обанкротившегося в начале 2020 г. интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб., пишет «Комме

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«Юлмарт» банкрот Минус один ретейлер Интернет-ретейлер «Юлмарт» (непубличное акционерное общество «Юлмарт», НАО) по решению Арбитражного суда

«Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов «Юлмарт» предложил малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов ритейлера. Компания ищет па

«Юлмарт» пригласил на витрину продавцов из Китая «Юлмарт» в тестовом режиме запустил кроссбордер и предложил продавцам и производителям из Кита

«Юлмарт» разработал и внедрил робота для подтверждения заказов Онлайн-ритейлер «Юлмарт» разработал и внедрил в работу контакт-центра робота-оператора. Автоматизированное реш

Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ тимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении розничных продавцов электроники «Эльдорадо», «Юлмарт», «ДНС Ритейл» (сеть DNS) и МВМ (юридическое лицо сети «М.Видео») из-за повышения цен

«Юлмарт» подключился к сервису Masterpass от Mastercard Онлайн-ретейлер «Юлмарт» запустил сервис Masterpass от Mastercard для своих клиентов. Покупатели смогут сохран

В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal сообщает, что с помощью таких покупок ущерб был нанесен «десяткам» компаний, в число которых вошли «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal, «Групон» и другие. Как уточнили по просьбе CNews в И

«Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP SAP выиграл в суде у «Юлмарта» Пребывающему в управленческом и финансовом кризисе онлай-ритейлеру «Юлмарт» придется расстаться еще с 86,5 млн руб. Компания проиграла иск на эту сумму российско

Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP игрыш «Юлмарта» в суде Находящемуся в глубоком управленческом и финансовом кризисе онлай-ритейлеру «Юлмарт» придется расстаться еще с 463 млн руб. Эти деньги Арбитражный суд Санкт-Петербурга и

Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора ФАС завела дело на «Юлмарт» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело об административном правонару

Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны пные интернет-магазины, торгующие сотовыми телефонами: «Интернет-решения» (торговая марка «Озон»), «Юлмарт», «Онлайнтрейдру», «Кронар» (торговая марка «Ситилинк»), «Алвер», екатеринбургский E96

Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников Ситуация в «Юлмарте»Онлайн-ритейлер «Юлмарт» проводит массовое сокращение сотрудников перед тем, как полностью остановить свою дея

GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта» стил в эксплуатацию МЦОД TelecomOutdoor NGm, установленный в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пискаревский» в Санкт-Петербурге. Данный проект стал уже второй инсталляцией от GreenM

Юлмарт будет расширять услугу фулфилмента имента, а также пользоваться маркетинговыми программами поддержки. За время активной фазы пилота в «Юлмарт» поступило около 300 заявок от компаний, в основном от представителей малого и среднег

Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве нкт-Петербурге Следственный комитет задержал на двое суток совладельца крупного интернет-ретейлора «Юлмарт» задержан совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. Об этом сообщило петер

Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются Нагрузка на «Юлмарт» выросла на 315 млн Дочерняя организация Сбербанка — «Сбербанк факторинг» — отсудила Н

Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд rt «Сбербанк-факторинг» (дочернее общество Сбербанка) выиграло в Арбитражном суде Москвы иск к НАО «Юлмарт» (одна из структур интернет-магазина Ulmart) о взыскании задолженности на сумма 780 мл

AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта» ла о разработке и внедрении системы класса Digital Signage в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пулково». Как рассказали CNews в компании, по итогам прошедшего в Москве форума «Бизне

На Boomstarter и «Юлмарт» напал неизвестный с гранатой ая, 69 расположено около 100 различных организаций. В числе прочего в нем размещен офис российской краудфандинговой платформы Boomstarter, и круглосуточный Центр исполнения заказов интернет-магазина «Юлмарт». Кто такие Boomstarter и «Юлмарт» Краудфандинговая платформа Boomstarter существует с августа 2012 г. Она была создана предпринимателями Русланом Тугушевым и Евгением Гаврилиным

Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров Для Ulmart выбрали управляющего Совет директоров Ulmart Holding (UHL) – головной структуры

Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год та акционеров российский онлайн-магазин по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента Ulmart может лишиться 10 млрд руб. Как заявил в беседе с корреспондентом «Делового Петербурга

Сбербанк требует у Ulmart миллиард редитного соглашения. Иск был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в отношении АО «Юлмарт», зарегистрированного в Санкт-Петербурге, а также ее дочерних компаний ООО «Юлмарт<

«Тинькофф Банк» и «Юлмарт» запустили кобрендовые банковские карты — кредитную и дебетовую «Тинькофф Банк» и «Юлмарт» объявили о начале долгосрочного сотрудничества и запуске кобрендовых банковских карт

Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже Иск в Лондонский арбитраж против владельцев Ulmart Миноритарные акционеры интернет-магазина Ulmart Алексей Никитин и Михаил Васинк

«Юлмарт» и SAP СНГ объявили о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадки го международного экономического форума, компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, и «Юлмарт», российская частная интернет-компания, подписали меморандум о новом этапе сотрудничес

Система видеонаблюдения и видеоаналитики Vocord Tahion интегрирована в ERP-систему «Юлмарта» Сколково») — интегрирована с товароучетной системой «Юлмарта». Об этом CNews сообщили в «Вокорде». «Юлмарт» — онлайн-гипермаркет по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента в Ро

Softline оптимизировала мониторинг ИТ-процессов интернет-ритейлера «Юлмарт» вершении проекта по внедрению Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 (SCOM) в компании «Юлмарт». Решение с высокой точностью определяет расположение возникающих ошибок и сбоев в ИТ-

Tele2 начала продавать SIM-карты в «Юлмарте» Мобильный оператор Tele2 и интернет-ретейлер «Юлмарт» объявили о запуске совместного проекта. В рамках партнерского соглашения на электронн

Linxdatacenter создал геораспределенную ИТ-инфраструктуру для «Юлмарта» Т-инфраструктуру с возможностью масштабирования и высокой отказоустойчивостью для онлайн-ритейлера «Юлмарт». Об этом CNews сообщили в Linxdatacenter. Сегодня «Юлмарт» — это более 75 тыс.

«Юлмарт» оценили в $6—7 млрд Интернет-ритейлер «Юлмарт» вплотную приблизился к проведению первичного размещения акций (IPO). До конца лета ко

«Юлмарт» ищет подрядчиков по созданию мультифункциональных логистических объектов Интернет-ритейлер «Юлмарт» объявил о старте двух новых конкурсов — на выбор генерального проектировщика регионал

«Юлмарт» ищет генподрядчика для строительства пригородного центра исполнения заказов за 1 млрд руб. Интернет-ритейлер «Юлмарт» проводит первый публичный конкурс на выбор генподрядчика для строительства пригородно

Softline предоставит ПО Microsoft «Юлмарту» Softline заключила лицензионное соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription c компанией «Юлмарт», игроком российского рынка интернет-торговли, сроком на три года. Данная программа по

Объём продаж «Юлмарта» по итогам 2014 г. составил порядка $1,3 млрд Российский интернет ритейлер «Юлмарт» подвёл предварительные итоги деятельности в 2014 г. Так, по предварительной оценке ау

Клиенты «Юлмарта» совершили в декабре 2014 г. более одного миллиона покупок Компания «Юлмарт», интернет-ритейлер, подвёла итоги предновогодней лихорадки. Как сообщили CNews в «Юлм

«Юлмарт» в шоке: Гендиректор интернет-магазина извинился перед клиентами за сбои Генеральный директор компании «Юлмарт» Сергей Федоринов признал, что его интернет-магазин допустил снижение уровня сервиса и

«Первый БИТ» автоматизировал документооборот «Юлмарта» — интегратор ИТ-решений для учета и управления — внедрила систему «1С:Документооборот» в компании «Юлмарт», российском ритейлере нового формата. Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». «Компан