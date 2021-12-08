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Юлмарт Ulmart Holdings

Юлмарт - Ulmart Holdings

СОБЫТИЯ

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08.12.2021 Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка

ование дела «Юлмарта» продолжается Совладелец обанкротившегося в начале 2020 г. интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб., пишет «Комме
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы

упных иностранных банках для него теперь недоступно. Расцвет и падение «Юлмарта» Интернет-ретейлер «Юлмарт» (непубличное акционерное общество «Юлмарт», НАО) был основан в 2008 г. К концу
19.02.2020 «Юлмарт» банкрот

Минус один ретейлер Интернет-ретейлер «Юлмарт» (непубличное акционерное общество «Юлмарт», НАО) по решению Арбитражного суда

07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов

«Юлмарт» предложил малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов ритейлера. Компания ищет па
27.05.2019 «Юлмарт» пригласил на витрину продавцов из Китая

«Юлмарт» в тестовом режиме запустил кроссбордер и предложил продавцам и производителям из Кита
15.05.2019 «Юлмарт» разработал и внедрил робота для подтверждения заказов

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» разработал и внедрил в работу контакт-центра робота-оператора. Автоматизированное реш
14.12.2018 Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ

тимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении розничных продавцов электроники «Эльдорадо», «Юлмарт», «ДНС Ритейл» (сеть DNS) и МВМ (юридическое лицо сети «М.Видео») из-за повышения цен

10.12.2018 «Юлмарт» подключился к сервису Masterpass от Mastercard

Онлайн-ретейлер «Юлмарт» запустил сервис Masterpass от Mastercard для своих клиентов. Покупатели смогут сохран
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal

сообщает, что с помощью таких покупок ущерб был нанесен «десяткам» компаний, в число которых вошли «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal, «Групон» и другие. Как уточнили по просьбе CNews в И
20.06.2018 «Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP

SAP выиграл в суде у «Юлмарта» Пребывающему в управленческом и финансовом кризисе онлай-ритейлеру «Юлмарт» придется расстаться еще с 86,5 млн руб. Компания проиграла иск на эту сумму российско
17.04.2018 Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP

игрыш «Юлмарта» в суде Находящемуся в глубоком управленческом и финансовом кризисе онлай-ритейлеру «Юлмарт» придется расстаться еще с 463 млн руб. Эти деньги Арбитражный суд Санкт-Петербурга и

28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора

ФАС завела дело на «Юлмарт» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело об административном правонару
15.03.2018 Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны

пные интернет-магазины, торгующие сотовыми телефонами: «Интернет-решения» (торговая марка «Озон»), «Юлмарт», «Онлайнтрейдру», «Кронар» (торговая марка «Ситилинк»), «Алвер», екатеринбургский E96
25.12.2017 Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников

Ситуация в «Юлмарте»Онлайн-ритейлер «Юлмарт» проводит массовое сокращение сотрудников перед тем, как полностью остановить свою дея
01.11.2017 GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта»

стил в эксплуатацию МЦОД TelecomOutdoor NGm, установленный в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пискаревский» в Санкт-Петербурге. Данный проект стал уже второй инсталляцией от GreenM
30.10.2017 Юлмарт будет расширять услугу фулфилмента

имента, а также пользоваться маркетинговыми программами поддержки. За время активной фазы пилота в «Юлмарт» поступило около 300 заявок от компаний, в основном от представителей малого и среднег
11.10.2017 Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве

нкт-Петербурге Следственный комитет задержал на двое суток совладельца крупного интернет-ретейлора «Юлмарт» задержан совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. Об этом сообщило петер
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются

Нагрузка на «Юлмарт» выросла на 315 млн Дочерняя организация Сбербанка — «Сбербанк факторинг» — отсудила Н
07.07.2017 Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд

rt «Сбербанк-факторинг» (дочернее общество Сбербанка) выиграло в Арбитражном суде Москвы иск к НАО «Юлмарт» (одна из структур интернет-магазина Ulmart) о взыскании задолженности на сумма 780 мл
20.03.2017 AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта»

ла о разработке и внедрении системы класса Digital Signage в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пулково». Как рассказали CNews в компании, по итогам прошедшего в Москве форума «Бизне
03.03.2017 На Boomstarter и «Юлмарт» напал неизвестный с гранатой

ая, 69 расположено около 100 различных организаций. В числе прочего в нем размещен офис российской краудфандинговой платформы Boomstarter, и круглосуточный Центр исполнения заказов интернет-магазина «Юлмарт».  Кто такие Boomstarter и «Юлмарт» Краудфандинговая платформа Boomstarter существует с августа 2012 г. Она была создана предпринимателями Русланом Тугушевым и Евгением Гаврилиным
29.12.2016 Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров

Для Ulmart выбрали управляющего Совет директоров Ulmart Holding (UHL) – головной структуры
23.12.2016 Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год

та акционеров российский онлайн-магазин по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента Ulmart может лишиться 10 млрд руб. Как заявил в беседе с корреспондентом «Делового Петербурга
06.12.2016 Сбербанк требует у Ulmart миллиард

редитного соглашения. Иск был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в отношении АО «Юлмарт», зарегистрированного в Санкт-Петербурге, а также ее дочерних компаний ООО «Юлмарт<
08.11.2016 «Тинькофф Банк» и «Юлмарт» запустили кобрендовые банковские карты — кредитную и дебетовую

«Тинькофф Банк» и «Юлмарт» объявили о начале долгосрочного сотрудничества и запуске кобрендовых банковских карт

20.09.2016 Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже

Иск в Лондонский арбитраж против владельцев Ulmart Миноритарные акционеры интернет-магазина Ulmart Алексей Никитин и Михаил Васинк
16.06.2016 «Юлмарт» и SAP СНГ объявили о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадки

го международного экономического форума, компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, и «Юлмарт», российская частная интернет-компания, подписали меморандум о новом этапе сотрудничес
30.03.2016 Система видеонаблюдения и видеоаналитики Vocord Tahion интегрирована в ERP-систему «Юлмарта»

Сколково») — интегрирована с товароучетной системой «Юлмарта». Об этом CNews сообщили в «Вокорде». «Юлмарт» — онлайн-гипермаркет по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента в Ро
16.03.2016 Softline оптимизировала мониторинг ИТ-процессов интернет-ритейлера «Юлмарт»

вершении проекта по внедрению Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 (SCOM) в компании «Юлмарт». Решение с высокой точностью определяет расположение возникающих ошибок и сбоев в ИТ-
23.12.2015 Tele2 начала продавать SIM-карты в «Юлмарте»

Мобильный оператор Tele2 и интернет-ретейлер «Юлмарт» объявили о запуске совместного проекта. В рамках партнерского соглашения на электронн
18.06.2015 Linxdatacenter создал геораспределенную ИТ-инфраструктуру для «Юлмарта»

Т-инфраструктуру с возможностью масштабирования и высокой отказоустойчивостью для онлайн-ритейлера «Юлмарт». Об этом CNews сообщили в Linxdatacenter. Сегодня «Юлмарт» — это более 75 тыс.
12.03.2015 «Юлмарт» оценили в $6—7 млрд

Интернет-ритейлер «Юлмарт» вплотную приблизился к проведению первичного размещения акций (IPO). До конца лета ко
20.02.2015 «Юлмарт» ищет подрядчиков по созданию мультифункциональных логистических объектов

Интернет-ритейлер «Юлмарт» объявил о старте двух новых конкурсов — на выбор генерального проектировщика регионал
09.02.2015 «Юлмарт» ищет генподрядчика для строительства пригородного центра исполнения заказов за 1 млрд руб.

Интернет-ритейлер «Юлмарт» проводит первый публичный конкурс на выбор генподрядчика для строительства пригородно
09.02.2015 Softline предоставит ПО Microsoft «Юлмарту»

Softline заключила лицензионное соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription c компанией «Юлмарт», игроком российского рынка интернет-торговли, сроком на три года. Данная программа по
20.01.2015 Объём продаж «Юлмарта» по итогам 2014 г. составил порядка $1,3 млрд

Российский интернет ритейлер «Юлмарт» подвёл предварительные итоги деятельности в 2014 г. Так, по предварительной оценке ау
16.01.2015 Клиенты «Юлмарта» совершили в декабре 2014 г. более одного миллиона покупок

Компания «Юлмарт», интернет-ритейлер, подвёла итоги предновогодней лихорадки. Как сообщили CNews в «Юлм
26.12.2014 «Юлмарт» в шоке: Гендиректор интернет-магазина извинился перед клиентами за сбои

Генеральный директор компании «Юлмарт» Сергей Федоринов признал, что его интернет-магазин допустил снижение уровня сервиса и
17.12.2014 «Первый БИТ» автоматизировал документооборот «Юлмарта»

— интегратор ИТ-решений для учета и управления — внедрила систему «1С:Документооборот» в компании «Юлмарт», российском ритейлере нового формата. Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». «Компан
14.10.2014 «Юлмарт» запустил сервис онлайн-бронирования отелей

«Юлмарт» объявил о запуске сервиса поиска и бронирования отелей. Услуга запущена в рамках ново

Публикаций - 192, упоминаний - 374

Юлмарт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 21
МегаФон 10742 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Samsung Electronics 11064 16
SAP SE 5601 16
Apple Inc 13154 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
Webmoney - Вебмани.Ру 547 15
LG Electronics 3735 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 14
Ростелеком 10948 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Yandex - Яндекс 9216 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Instabank - Инстабанк 24 12
Citrix Systems 868 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 9
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 9
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 8
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 8
Softline - Софтлайн 3743 8
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 68
Связной ГК 1401 39
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 35
Евросеть 1421 26
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Спортмастер - Sportmaster 201 18
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 18
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 16
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 16
Новард УК - Novard 73 16
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 15
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 15
Альфа-Банк 1979 14
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 14
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
Visa International 1993 13
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 13
Пробизнесбанк АКБ 135 12
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 12
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 11
eBay Inc 1640 11
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 10
Белый Ветер 365 10
Почта России ПАО 2370 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 15
Федеральное казначейство России 1949 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
Международный арбитраж 32 3
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 92
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 19
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 16
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 16
Стандартизация - Standardization 2339 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
CloudМТS 25 3
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Авантаж ЦОД 12 2
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Федоринов Сергей 25 24
Сафронов Юрий 68 20
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Шевченко Владимир 153 17
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Мейер Август 19 16
Левиков Антон 69 16
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Богачев Игорь 183 13
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 48
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
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Кипр - Республика 636 15
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
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Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 18
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Forbes - Форбс 1002 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Известия ИД 770 2
Деловой Петербург 40 2
Фонтанка 39 2
N+1 - Издание 188 2
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Nature 832 1
Звезда - Телеканал 3 1
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Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
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Юность - радиостанция 52 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
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Regnum - Регнум 114 1
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FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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