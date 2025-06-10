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LCIA the London Court of International Arbitration Лондонский Суд Международного арбитража


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти 1
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 1
31.05.2019 У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке 1
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком» 1
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом» 1
13.11.2017 Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции 1
19.09.2017 Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции 1
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов 1
08.12.2016 «Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро 1
27.09.2016 Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим 1
26.09.2016 «Билайн» потребовал от бывшего акционера 130 млн евро 1
20.09.2016 Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже 1
28.03.2016 Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции 1
12.11.2015 «Альфа-групп» спрятала акции Tukrcell по методу Ходорковского 1
31.03.2015 «Альфа-групп» заставляют продать долю в Turkcell 1
26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС 1
22.05.2012 Атака российских властей привела к бунту в «Билайне» 1
16.02.2012 МТС отсудит сама у себя $400 млн 1
09.01.2012 Зам Чубайса под Новый год продал «Билайн» неизвестному покупателю 1
24.11.2011 «Билайн» остается недоступным для египетского миллиардера 1
17.02.2011 Крупнейшая сделка в российском телекоме под угрозой срыва 1
11.02.2011 Telenor не пошел на компромисс с «Билайном» 1
01.02.2011 Варяги атакуют «Билайн» из Лондона 1
01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери 1
13.01.2011 МТС заплатит $176 млн за несуществующий актив 1
07.06.2004 "Арментел" получил гендиректора после долгого перерыва 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

LCIA и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8911 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 775 11
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 383 10
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 256 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 7
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 7
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 5
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 98 4
МегаФон 9323 3
CG Corp Global - Vimpelcom Kyrgyzstan - ВымпелКом - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Скай Мобайл - оператор сотовой связи Кыргызстана 19 3
Укртелеком 241 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 2
Тримоб 33 1
Telecel Globe 12 1
Econet Wireless 10 1
Telecel Centrafrique 7 1
U-Com 7 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Киевстар - Kyivstar 544 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 57 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
Iliad Italia 10 1
СМАРТС Иваново-GSM 9 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
СМАРТС Уфа-GSM 10 1
CK Hutchison Holdings 171 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Альфа-Групп 718 13
Cukurova 96 7
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 101 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 3
George Resources 20 3
Газпром ПАО 1370 2
EPIC Telecom Invest 205 2
Group DF 7 2
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 2
Sparrowhill Trading 5 2
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
DTEK Managment 1 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 6 1
Радабанк 2 1
Евросеть 1412 1
Связной ГК 1375 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Связной Банк 104 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Trellas 21 1
Связной Логистика 14 1
Благосостояние НПФ 51 1
Глобэкс банк 47 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2891 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 1
АТФБанк 22 1
Vermeer Trust 1 1
101Hotels.com 456 1
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 1
Родовид Банк 1 1
UA Telecominvest 3 1
Международный арбитраж 30 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 3
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 118 3
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1022 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
Судебная власть - Judicial power 2345 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 9 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1054 1
Президент Украины 124 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1157 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 1
Оповещение и уведомление - Notification 4913 1
Корпоративное управление - Corporate governance 96 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 12 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 139 8
Акаев Айдар 28 4
Фетисов Глеб 21 3
Акаев Аскар 27 3
Ахметов Ринат 55 2
Фирташ Дмитрий 9 2
Горбуненко Денис 5 2
Евтушенков Владимир 208 2
Киселев Олег 31 2
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 2
Фридман Михаил 138 2
Хан Герман 52 2
Иванова-Галицина Анна 16 2
Хорошковский Валерий 6 1
Симонов Ярослав 1 1
Порохняк Ярослав 1 1
Арбузов Сергей 1 1
Архипов Илья 2 1
Wurmbock Marina - Вамбок Марина 1 1
Wurmbock Gustav - Вамбок Густав 1 1
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 1
Goldscheider Brigitte - Гольдшейдер Бриджит 1 1
Lanschutzer Franz - Ланшутзер Франц 1 1
Shetler-Jones Robert - Шетлер-Джонс Роберт 1 1
Янукович Виктор 57 1
Химич Роман 44 1
Малис Александр 157 1
Малис Олег 80 1
Чубайс Анатолий 215 1
Прохоров Михаил 37 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Дроздов Сергей 34 1
Тимошенко Юлия 30 1
Зубов Дмитрий 12 1
Копьев Вячеслав 12 1
Морошкин Александр 118 1
Горбатовский Александр 9 1
Новицкий Евгений 32 1
Изосимов Александр 192 1
Ходорковский Михаил 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 20
Великобритания - Лондон 2390 17
Египет - Арабская Республика 1024 8
Турция - Турецкая республика 2424 7
Норвегия - Королевство 1814 7
Италия - Итальянская Республика 4384 6
Швеция - Королевство 3646 6
Нидерланды 3561 5
Великобритания - Виргинские Острова 232 5
Великобритания - Остров Мэн 80 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1306 4
Казахстан - Республика 5658 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 3
Африка - Африканский регион 3523 3
Украина 7675 3
Кипр - Республика 571 3
Швейцария - Женева 326 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13415 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 336 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 240 3
Австрия - Австрийская Республика 1315 2
Бурунди - Республика 70 2
Зимбабве - Республика 117 2
Намибия - Республика 89 2
Украина - Киев 1130 2
ЦАР - Центральноафриканская Республика 47 2
Великобритания - Уэльс 117 2
Финляндия - Финляндская Республика 3628 2
Нидерланды - Амстердам 609 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 218 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7107 13
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Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 20 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1033 2
FT - Financial Times 1239 1
Bloomberg 1324 1
Интерфакс Украина 12 1
AP - Associated Press 2006 1
Лига.нет 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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