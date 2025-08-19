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ЦАР Центральноафриканская Республика

ЦАР - Центральноафриканская Республика

СОБЫТИЯ


19.08.2025 Veon продал свой скандальный актив властям 1
05.02.2025 «МегаФон»: представители бизнеса из Свердловской области нарастили свою активность в Сети 2
29.01.2025 На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн 2
16.10.2024 Veon переезжает в Дубай 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 1
20.07.2023 Smart Engines обновила софт для распознавания документов 1
03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1
17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 1
30.09.2021 Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники 2
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
31.05.2019 У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке 2
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 1
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 1
18.11.2015 «Билайн» продал свою «дочку» Мугабе 2
29.05.2015 .XYZ лидирует по числу фишинговых атак среди всех новых доменов 1
04.12.2014 Акции в ноябре: Не все ИТ и телекомы в одинаковой яме 1
20.10.2014 «Билайн» ушел из горячей точки 2
16.09.2014 Vimpelcom уходит из Канады 1
15.10.2013 «Билайн» прорвал блокаду властей Алжира 1
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 2
15.05.2013 «Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна» 1
22.04.2013 «Билайн» отступает из Азии 1
31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд 1
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов 1
07.10.2011 Развивающиеся страны лидируют по скорости интернет-доступа 1
20.09.2011 Власти Алжира не станут разорять “Билайн” 1
02.06.2011 «Билайн» начал отступление из Африки 1
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину 1
18.03.2011 «Билайну» удалось согласовать крупнейшую покупку в истории телекома России 1
01.02.2011 Варяги атакуют «Билайн» из Лондона 1
17.01.2011 «Билайн» «обманным путем» прорвался на Восток 1

Публикаций - 49, упоминаний - 57

ЦАР и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 35
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 28
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 26
Киевстар - Kyivstar 569 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 13
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 12
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 12
Telecel Globe 12 12
Telecel Centrafrique 7 7
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 7
U-Com 7 6
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 6
Telecel Zimbabwe 12 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
PowerCom Cell One 5 5
Econet Wireless 10 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
МегаФон 10742 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 3
Gtel 25 2
Orange Egypt - Mobinil 19 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 2
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 2
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 60 1
Med Cable 3 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 1
Veon - VimpelCom International Services 3 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 1
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
Альфа-Групп 745 15
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 7
Apax Partners - Weather Investments 30 6
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 3
Shearman & Sterling 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
TimeTurns Holdings 10 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Фора Банк 86 1
Africa Innovation Centre - Африканский центр инноваций 1 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Arthur D. Little 14 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 11 1
Tennenbaum Capital Partners 3 1
Standard Chartered 10 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
KPC Kohlhammer Consulting 5 1
Коперник-Инвест 8 1
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 1
Альянс-Капитал 29 1
Tarino 19 1
Menacrest 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Международный арбитраж 32 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Высший административный суд Египта 2 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
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Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Bloomberg 1627 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Известия ИД 770 2
Telegraaf 2 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
CoinMarKetCap 23 1
AP - Associated Press 2007 1
Рустелеком ТК 305 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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