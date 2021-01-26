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Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн

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, Текст: Игорь Королев
Группа Veon урегулировала конфликт с люксембургской компанией Niel, которая неудачно пыталась купить у группы активы в Африке. Niel требовала в трех разных юрисдикциях возврата предоплаты в размере $50 млн, но в итоге Veon вернул только $9 млн.

Veon урегулировал спор с люксембургской Niel

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») достигла с люксембургской компанией Niel Natural Resources Investments (Niel) соглашения об урегулирования взаимных претензий. Об этом говорится в материалах Veon.

Как Veon дважды уходил из Африки

В 2011 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) достигла соглашения с египетским миллиардером Наджибом Савирисом (Naguib Sawiris) соглашения о приобретении принадлежавших ему 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и контрольного пакета акций египетского холдинга Orascom Telecom, владевшего сотовыми операторами в Азии, Африки и Канаде.

Впоследствии Orascom Telecom был переименован в Global Telecom и распродал часть своих активов. В том числе в 2013 г. была достигнута договоренность с Niel о продаже этой компании промежуточной структуры Telecel Globe владевшей сотовыми операторам в Бурунди (U-com) и Центрально-Африканской республики (Telecel Centrafrique).

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Группа Veon урегулировала конфликт с люксембургской компанией Niel, которая неудачно пыталась купить у группы активы в Африке

Сумма сделки составила $100 млн. Niel перевел продавцам половину суммы - $50 млн. Однако вторая половина не была переведена. В результате в 2014 г. GTH продал Telecel Globe за $65 млн другому покупателю – африканскому холдингу Econet Wireless. Депозит же, внесенный Niel, так и не был возвращен. В Veon утверждают, что таковы были условия сделки.

Как Niel преследовал Veon в разных странах мира

С 2019 г. Niel стал требовать возвращения $50 млн. С этой целью компания подала иск против GTH в лондонский международный арбитраж. Также Niel получил от голландского суда односторонний ордер на арест банковских счетов GTH (штаб-квартира Veon находится в Амстердаме). Однако впоследствии Niel согласился снять часть требований в рамках данного ордера.

В 2020 г. Niel подал в Административный суд Египта иск против премьер-министра страны Абделя Фаттаха Ас-Сисис (Abdel-Fattah El-Sisi) и местного финансового регулятора (Egyptian Financial Regulatory Authority, FRA). Причиной стали действия властей Египта, которые разрешили группе Veon консолидировать 100% акций GTH.

Условия соглашения Veon и Niel

Теперь стороны договорились, что Veon вернет Niel $9 млн (18% от спорной суммы). Оставшиеся $41 млн из суммы, заплаченной Niel за несостоявшуюся сделкой, останутся у Veon. При этом стороны отзывают все претензии друг к другу, в том числе иски, поданные Niel в Голландии и Египте.

Как Veon несколько лет уходил из Египта

В 2011 г. Vimpelcom получил в OTH 51,7% акций. Остальные акции котировались на Лондонской и Египетской фондовых биржах. В 2017 г. GTH провел делистинг с Лондонской фондовой биржи. Затем Veon объявил оферту на выкуп оставшихся акций холдинга, однако FRA долгое время не давал на нее разрешения.

Ситуация была урегулирована лишь в 2019 г., когда Veon объявил новую оферту миноритариям GTH, а FRA дал на нее согласие. Оферта обошлась Veon в 10,14 млрд фунтов ($607 млн). Еще $136 млн было направлено на погашение налоговой задолженности GTH перед властями Египта.

После завершения оферты Veon провел делистинг акций GTH с Египетской фондовой биржи и начал выкупать у холдинга его активы, в частности, сотовых операторов в Алжире, Пакистане и Бангладеш. Такой расклад не устраивал компанию Niel, которая опасалась, что не смогут взыскать с GTH $50 млн.

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