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Wind Telecomunicazioni S.p.A. Wind Italy

Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy

СОБЫТИЯ

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17.11.2021 Red Wind B.V. внедрила систему ЭДО Directum RX

Поставщик ветроэнергетических установок Red Wind B.V. внедрил систему управления документооборотом Directum RX. Red Wind B.V. — поставщик ветроэнергетических установок под ключ и производитель компонентов ВЭУ. Компания создана «Но
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии

египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris) 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и контрольный пакет акций египетского холдинга Orascom Telecom, контр
29.05.2013 Солнечно-ветровая башня: энергия не зависит от погоды

Компания Clean Wind Global Energy запатентовала свою оригинальную энергоустановку, которая производит электроэнергию из ветра и солнечного тепла. Установка под названием Solar Wind Energy Tower отличае
12.03.2013 SafeNet и Wind River упростят монетизацию ПО для встраиваемых систем под управлением VxWorks

Компания SafeNet объявила о заключении официального соглашения с Wind River Systems, мировым разработчиком ПО для встраиваемых и мобильных систем, которое направлено на содействие производителям интеллектуальных устройств и оборудования в переходе от аппарат
04.10.2011 “Билайн” закупил итальянских 4G-частот на $1,5 млрд

Vimplecom (работает в России под брендом «Билайн») в лице своей итальянской «дочки» Wind Telecomunicazioni вместе еще с тремя компаниями оказались победителями аукциона по распр
27.06.2011 Братья-миллиардеры разделили акции «Билайна»

мацию о том, как египетский миллиардер Наджиб Савирис, получившей в обмен на 100% акций итальянской Wind Telecom $1,5 млрд и 30,6% голосующих акций Vimpelcom, рассчитался с миноритариями поглощ
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину

Vimpelcom (оператор сети «Билайн») объявил о завершении слияния с компанией Wind Telecom (схема сделки), владеющей 100% акций итальянского сотового оператора Wind
15.04.2011 Vimpelcom завершил сделку по слиянию с Wind Telecom

Компания Vimpelcom объявила о завершении сделки по слиянию с Wind Telecom, египетского миллиардера Нагиба Савириса. В результате сделки Vimpelcom через

15.04.2011 «Билайн» спасли от штрафа в $770 млн

вовавших на собрании акционеров. Напомним, Vimpelcom договорился о приобретении 100% акций компании Wind Telecom (схему сделки можно увидеть здесь), владеющей 51,7% акций OTH и 100% акций италь
21.03.2011 Vimpelcom получил ключевые регуляторные одобрения для объединения с Wind Telecom

Vimpelcom объявила о получении всех необходимых регуляторных одобрений для завершения объединения с Wind Telecom. Окончательные разрешения были получены от антимонопольного регулятора Италии, а
18.03.2011 «Билайну» удалось согласовать крупнейшую покупку в истории телекома России

миссии акций в пользу египетского миллиардера Наджиба Савириса в рамках слияния с принадлежащей ему Wind Telecom. «За» проголосовали владельцы 53,3% от общего числа принявших участие в собрании
17.03.2011 Акционеры VimpelCom одобрили сделку по приобретению Wind Telecom

Акционеры VimpelCom одобрили допэмиссию акций для осуществления сделки по объединению активов с Wind Telecom, подконтрольной египетскому миллиардеру Наджибу Савирису, сообщает «Прайм-Тасс». Решение было одобрено 53,3% голосующих акций, присутствующих на собрании. Из числа миноритарных акц
02.03.2011 Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток

млн привилегированных акций в пользу египетского миллиардера Наджиба Савириса, с компанией которого Wind Telecom (владеет итальянским сотовым оператором Wind и египетским холдингом Orasc
08.02.2011 «Билайн» не пускают в Канаду

льства страны, в 2009 г. разрешившего сотовому оператору Globalive Wireless Management (GWMC, бренд Wind Mobile) начать предоставление услуг. Постановление правительства в свою очередь отменяло
01.02.2011 Варяги атакуют «Билайн» из Лондона

куп допэмиссии акций Vimpelcom, которую планируется провести в рамках сделки по слиянию с компанией Wind Telecom египтянина Наджиба Савириса. Возможность обращения в лондонский арбитраж предусм
17.01.2011 «Билайн» «обманным путем» прорвался на Восток

оссийский «Вымпелком» и украинский «Киевстар») окончательно одобрил сделку по приобретению компании Wind Telecom (бывшая Weather Investments) у египетского миллиардера Нагиба Савириса. За сделк
17.01.2011 Наблюдательный совет Vimpelcom одобрил новые условия объединения с Wind Telecom

Наблюдательный совет Vimpelcom дал свое финальное одобрение предложенного объединения с Wind Telecom (ранее Weather Investments). Шесть из девяти директоров, включая всех трех незав
23.12.2010 В океане будут строить огромные ветряки

Компания Deepwater Wind объявила о планах создания крупнейшей в мире глубоководной ветровой электростанции. Предполагается, что она будет возведена на протяжении от 29 до 43 км от побережья штата Род-Айленд и Мас
25.10.2010 Intel становится поставщиком дистрибутивов Linux для встраиваемых устройств

Intel становится независимым операционных систем для встраиваемых устройств. Это стало возможным благодаря совершенной в прошлом году покупке компании Wind River, разработчика ОС реального времени VxWorks. На прошлой неделе Wind River, теперь уже в качестве подразделения Intel, выпустила новую версию ОС Wind River Linux на основ
27.04.2010 Нетбук MSI Wind U160: эргономика может быть доступной

Сияние чистого разума Приятно, когда есть возможность выбора. И компания MSI прекрасно это понимает, поскольку представила свой нетбук Wind U160 в двух вариантах – чёрном и коричнево-золотистом. К нам в руки попалось устройство в последней расцветке. И в ней оно выглядит поистине сногсшибательно: глянцевая крышка шоколадного ц
21.08.2009 MSI представила 12-дюймовый ноутбук с разрешением экрана 1366 x 768 пикселей

Тайваньская компания MSI объявила о пополнении линейки Wind моделью с 12-дюймовым экраном — Wind U200. Широкоформатный дисплей компьютера с соотношением сторон 16:9 и светодиодной подсветкой обладает разрешением 1366 x 768 пикселей. В отличи
05.06.2009 Intel хочет стать IBM: крупнейшее поглощение за 9 лет

Корпорация Intel объявила о начале финальной стадии переговоров о приобретении разработчика программного обеспечения Wind River Systems (WRS). Intel заплатит за каждую акцию Wind River Systems по $11,5 наличными, сумма сделки составит около $884 млн. Акции WRS котируются на бирже NASDAQ. На момент закр
16.01.2009 MSI Wind U100: нетбук достойной комплектации

ень низкая цена. Ведь до появления первого Eee PC дешевых и компактных ноутбуков на рынке не было. За эти деньги пользователь получал, пусть и не быстрый, но вполне функциональный ноутбук.  Белый MSI Wind выглядит очень привлекательно Конечно, у Eee PC 701 были и недостатки. Низкое разрешение экрана, небольшой и медленный твердотельный накопитель, слишком маленькие клавиши. Стало ясно, что

30.10.2008 Wind River анонсировала SDK для смартфонов на базе Android

Компания-разработчик встраиваемых решений на базе Linux приступила к созданию набора инструментов разработчика для смартфонов на базе платформы Android. Wind River, являющаяся членом координирующего разработку Android объединения Open Headset Alliance, планирует распространять базирующийся на собственных разработках и патчах из проекта Android

25.06.2008 Ноутбуки MSI Wind – в России

Компания MSI совместно с сетью магазинов «Техносила» анонсирует ноутбуки MSI Wind в России. MSI Wind будет доступен в двух вариантах: с операционной системой Windows XP Home и 1 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Linux и 512 МБ оперативной памяти. Об
21.04.2008 Официальный анонс недорогого ноутбука MSI Wind

Компания Micro-Star International (MSI) официально анонсировала MSI Wind, недорогой ноутбук, предназначенный для веб-серфинга и выполнения различных задач в дороге. Ранее ноутбук можно было увидеть на конференции IDF в Шанхае. В качестве ОС выступает Windows XP
29.02.2008 Полиция Италии расследует дело о коррупции при продаже оператора Wind

Итальянская финансовая полиция расследует дело о коррупции при продаже итальянской энергетической компанией Enel мажоритарного пакета акций оператора мобильной связи Wind структурам египетского телекоммуникационного магната Наджиба Савириса в 2005 г., сообщает РБК. Под подозрение полиции попали 11 человек, в том числе исполнительный директор Enel Фульвио Ко
16.05.2005 Wind River опубликовала годовой финансовый отчет

Компания Wind River, производитель средств разработки ПО встраиваемых 32-разрядных микропроцессорных систем, опубликовала отчет за 2005 финансовый год (финансовый год закончился 31 января 2005). Объем п
08.04.2005 Разработчики ПО для авиадвигателей используют Wind River

твенное предприятие «Электронно-гидравлическая автоматика» (НПП «ЭГА»), российский разработчик систем автоматического управления (САУ) газотурбинными двигателями, использует средства разработки ПО от Wind River. В настоящее время предприятие проводит модернизацию САУ в целях адаптации двигателей к специфическим условиям эксплуатации в различных регионах мира. Для этого применяются высокопро
25.02.2004 Wind River и Red Hat будут сотрудничать в области Linux

Программные производители Wind River Systems и Red Hat объединились для продвижения Linux из разряда ОС для ПК в разряд программного обеспечения для коммерческих и промышленных устройств. Wind River известен как

24.03.2003 Microsoft – лидер рынка встроенных ОС

ке компаний, получивших в 2002 году наибольший доход от продаж встроенных ОС и связанного с ними ПО. Гигант софтверного рынка умудрился подвинуть на вторую позицию признанного лидера этой части рынка Wind River Systems. Впрочем, авторы исследования добавляют, что Wind River продолжает доминировать в специфичной области ОС реального времени, где уже давно занимает лидирующие позиции.

21.03.2003 France Telecom продала активов Wind на €1,3 млрд.

Итальянская государственная энергетическая компания Enel объявила сегодня о намерении приобрести принадлежащие France Telecom 26,6% акций убыточного подразделения Wind.Сумма сделки составит €1,33 млрд. наличными. Enel уже владеет 73,4% активов Wind и таким образом становится его единоличным владельцем. Wind обслуживает примерно 16% рынка мо
17.03.2003 Европейская комиссия ведет расследование в отношении Wind

Европейская комиссия проведет расследование факта получения итальянским телекоммуникационным оператором Wind незаконной государственной помощи в размере 1,3 млрд. от итальянского правительства, сообщает газета Financial Times. Комиссия проведет проверку увеличения капитализации оператора на €520

24.12.2002 Итальянский оператор Wind открыл систему загрузки контента для мобильников

Итальянский сотовый оператор Wind открыл систему загрузки контента на мобильные телефоны с поддержкой Java или ОС Symbian - игр, видеороликов, полифонических мелодий и других приложений. Услуга работает на базе решения Nok
14.10.2002 Enel и France Telecom достигли соглашения об увеличении капитализации Wind

Компании Enel и France Telecom объявили на прошлой неделе о достижении соглашения об увеличении капитализации на 235 млн. евро их совместного телекоммуникационного предприятия Wind. Увеличение капитализации, как полагают аналитики, поможет финансировать дальнейшие вложения в развитие стационарных сетей связи, в новые услуги, в создание инфраструктуры мобильной связи

19.09.2002 Wind объявил результаты финансовой деятельности в первом полугодии 2002 г.

Группа компаний Wind Group объявила, что ее доходы в первом полугодии 2002 г. cоставили 1,887 млрд. евро (на 16,5% больше по сравнению с первым полугодием 2001 г.), из которых 800 млн. евро были получены от ус
16.09.2002 Wind/U 5.0 - кроссплатформенное ПО для разработчиков

Компания Bristol Technology анонсировала кроссплатформенное ПО Wind/U 5.0, работающее как под управлением Windows, так и под управлением Unix. Как сообщили официальные представители компании, их продукт отличается высокой интеграцией с другим пакетом компа
22.03.2002 France Telecom продаст пакет акций итальянского оператора Wind

France Telecom намерена продать принадлежащие ей 26,6% акций итальянского оператора мобильной связи Wind. В результате сделки компания планирует получить от 4 до 5,3 млрд. евро, которые пойдут на погашение долга компании в размере 65 млрд. евро. Аналитики в связи с этим высказывают мнение, чт
31.08.2001 Итальянская Wind намерена стать греческим оператором проводной связи

Итальянский оператор телекоммуникаций Wind заключил соглашение с греческой компанией по электроснабжению Public Power Corporation (PPC), в соответствии с которым Wind и РРС создадут новую компанию-оператора проводной телефон
18.07.2001 Ericsson построит магистральную IP-сеть для итальянского оператора Wind

Во вторник Ericsson сообщила о заключении соглашения с итальянским оператором Wind по созданию магистральной сети пакетной передачи данных c использованием IP-протокола - Packet Backbone Network. Это позволит оператору значительно увеличить пропускную способность своей м

Публикаций - 264, упоминаний - 338

Wind Telecomunicazioni S.p.A. и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 147
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 135
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 81
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 72
Киевстар - Kyivstar 569 46
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 41
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 36
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 32
Vodafone Group 1412 26
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 23
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 21
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МегаФон 10742 16
CK Hutchison Holdings 175 13
Deutsche Telekom 954 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 11
WindRiver - Wind River Systems 40 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 11
Telecel Globe 12 10
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 10
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Intel Corporation 12811 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 9
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 9
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 9
Orange Egypt - Mobinil 19 9
Microsoft Corporation 25775 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 8
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 8
Telecel Zimbabwe 12 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 7
Dhabi Group 13 7
Bouygues Telecom 65 7
Lenovo Motorola 3566 7
Альфа-Групп 745 57
Apax Partners - Weather Investments 30 21
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 20
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 16
Enel Group 40 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 15
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 12
Shearman & Sterling 13 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Sparrowhill Trading 5 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 4 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
FGI Wireless 13 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 3
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Альфа-Банк 1979 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
UFG Private Equity 39 2
Citi - Citibank 158 2
Uber 357 2
Россети Ленэнерго 1699 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 2
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
United Colors of Benetton 39 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 2
101Hotels.com 456 2
Bharti Enterprises Group 57 2
Коперник-Инвест 8 2
Fast Line Ventures - FLV 5 2
Albertis Infrastructuras 2 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 11
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 6
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Международный арбитраж 32 3
Правительство Канады 51 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 2
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 2
Высший административный суд Египта 2 2
Экономический суд Каира 2 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
UFC - Union Federale des Consommateurs - Федерация защиты прав потребителей Франции 2 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Профсоюз работников связи России 9 1
FreeMove 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 154
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 55
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 10
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 7
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Хан Герман 56 10
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Торбахов Александр 111 8
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Авен Петр 67 7
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Фетисов Глеб 21 7
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Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 4
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Украина 7928 58
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 57
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Канада 5082 43
Африка - Африканский регион 3641 42
Европа 24964 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
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Азия - Азиатский регион 5920 28
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ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 26
Бурунди - Республика 73 26
Намибия - Республика 92 23
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Испания - Королевство 3840 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Узбекистан - Республика 2005 20
Казахстан - Республика 6048 19
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 19
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Великобритания - Лондон 2432 15
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 14
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 13
Швеция - Королевство 3782 13
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Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 84 12
Япония 13807 12
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Камбоджа - Королевство 157 11
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
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Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 6
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Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 5
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Bloomberg 1627 12
FT - Financial Times 1296 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
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Telecom.paper 194 4
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EE Times 160 1
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