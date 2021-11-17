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Wind Telecomunicazioni S.p.A. Wind Italy
СОБЫТИЯ
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|17.11.2021
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Red Wind B.V. внедрила систему ЭДО Directum RX
Поставщик ветроэнергетических установок Red Wind B.V. внедрил систему управления документооборотом Directum RX. Red Wind B.V. — поставщик ветроэнергетических установок под ключ и производитель компонентов ВЭУ. Компания создана «Но
|03.07.2018
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«Билайн» полностью продает свои активы в Италии
египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris) 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и контрольный пакет акций египетского холдинга Orascom Telecom, контр
|29.05.2013
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Солнечно-ветровая башня: энергия не зависит от погоды
Компания Clean Wind Global Energy запатентовала свою оригинальную энергоустановку, которая производит электроэнергию из ветра и солнечного тепла. Установка под названием Solar Wind Energy Tower отличае
|12.03.2013
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SafeNet и Wind River упростят монетизацию ПО для встраиваемых систем под управлением VxWorks
Компания SafeNet объявила о заключении официального соглашения с Wind River Systems, мировым разработчиком ПО для встраиваемых и мобильных систем, которое направлено на содействие производителям интеллектуальных устройств и оборудования в переходе от аппарат
|04.10.2011
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“Билайн” закупил итальянских 4G-частот на $1,5 млрд
Vimplecom (работает в России под брендом «Билайн») в лице своей итальянской «дочки» Wind Telecomunicazioni вместе еще с тремя компаниями оказались победителями аукциона по распр
|27.06.2011
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Братья-миллиардеры разделили акции «Билайна»
мацию о том, как египетский миллиардер Наджиб Савирис, получившей в обмен на 100% акций итальянской Wind Telecom $1,5 млрд и 30,6% голосующих акций Vimpelcom, рассчитался с миноритариями поглощ
|18.04.2011
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Управление «Билайном» доверили египтянину
Vimpelcom (оператор сети «Билайн») объявил о завершении слияния с компанией Wind Telecom (схема сделки), владеющей 100% акций итальянского сотового оператора Wind
|15.04.2011
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Vimpelcom завершил сделку по слиянию с Wind Telecom
Компания Vimpelcom объявила о завершении сделки по слиянию с Wind Telecom, египетского миллиардера Нагиба Савириса. В результате сделки Vimpelcom через
|15.04.2011
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«Билайн» спасли от штрафа в $770 млн
вовавших на собрании акционеров. Напомним, Vimpelcom договорился о приобретении 100% акций компании Wind Telecom (схему сделки можно увидеть здесь), владеющей 51,7% акций OTH и 100% акций италь
|21.03.2011
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Vimpelcom получил ключевые регуляторные одобрения для объединения с Wind Telecom
Vimpelcom объявила о получении всех необходимых регуляторных одобрений для завершения объединения с Wind Telecom. Окончательные разрешения были получены от антимонопольного регулятора Италии, а
|18.03.2011
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«Билайну» удалось согласовать крупнейшую покупку в истории телекома России
миссии акций в пользу египетского миллиардера Наджиба Савириса в рамках слияния с принадлежащей ему Wind Telecom. «За» проголосовали владельцы 53,3% от общего числа принявших участие в собрании
|17.03.2011
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Акционеры VimpelCom одобрили сделку по приобретению Wind Telecom
Акционеры VimpelCom одобрили допэмиссию акций для осуществления сделки по объединению активов с Wind Telecom, подконтрольной египетскому миллиардеру Наджибу Савирису, сообщает «Прайм-Тасс». Решение было одобрено 53,3% голосующих акций, присутствующих на собрании. Из числа миноритарных акц
|02.03.2011
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Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток
млн привилегированных акций в пользу египетского миллиардера Наджиба Савириса, с компанией которого Wind Telecom (владеет итальянским сотовым оператором Wind и египетским холдингом Orasc
|08.02.2011
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«Билайн» не пускают в Канаду
льства страны, в 2009 г. разрешившего сотовому оператору Globalive Wireless Management (GWMC, бренд Wind Mobile) начать предоставление услуг. Постановление правительства в свою очередь отменяло
|01.02.2011
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Варяги атакуют «Билайн» из Лондона
куп допэмиссии акций Vimpelcom, которую планируется провести в рамках сделки по слиянию с компанией Wind Telecom египтянина Наджиба Савириса. Возможность обращения в лондонский арбитраж предусм
|17.01.2011
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«Билайн» «обманным путем» прорвался на Восток
оссийский «Вымпелком» и украинский «Киевстар») окончательно одобрил сделку по приобретению компании Wind Telecom (бывшая Weather Investments) у египетского миллиардера Нагиба Савириса. За сделк
|17.01.2011
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Наблюдательный совет Vimpelcom одобрил новые условия объединения с Wind Telecom
Наблюдательный совет Vimpelcom дал свое финальное одобрение предложенного объединения с Wind Telecom (ранее Weather Investments). Шесть из девяти директоров, включая всех трех незав
|23.12.2010
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В океане будут строить огромные ветряки
Компания Deepwater Wind объявила о планах создания крупнейшей в мире глубоководной ветровой электростанции. Предполагается, что она будет возведена на протяжении от 29 до 43 км от побережья штата Род-Айленд и Мас
|25.10.2010
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Intel становится поставщиком дистрибутивов Linux для встраиваемых устройств
Intel становится независимым операционных систем для встраиваемых устройств. Это стало возможным благодаря совершенной в прошлом году покупке компании Wind River, разработчика ОС реального времени VxWorks. На прошлой неделе Wind River, теперь уже в качестве подразделения Intel, выпустила новую версию ОС Wind River Linux на основ
|27.04.2010
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Нетбук MSI Wind U160: эргономика может быть доступной
Сияние чистого разума Приятно, когда есть возможность выбора. И компания MSI прекрасно это понимает, поскольку представила свой нетбук Wind U160 в двух вариантах – чёрном и коричнево-золотистом. К нам в руки попалось устройство в последней расцветке. И в ней оно выглядит поистине сногсшибательно: глянцевая крышка шоколадного ц
|21.08.2009
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MSI представила 12-дюймовый ноутбук с разрешением экрана 1366 x 768 пикселей
Тайваньская компания MSI объявила о пополнении линейки Wind моделью с 12-дюймовым экраном — Wind U200. Широкоформатный дисплей компьютера с соотношением сторон 16:9 и светодиодной подсветкой обладает разрешением 1366 x 768 пикселей. В отличи
|05.06.2009
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Intel хочет стать IBM: крупнейшее поглощение за 9 лет
Корпорация Intel объявила о начале финальной стадии переговоров о приобретении разработчика программного обеспечения Wind River Systems (WRS). Intel заплатит за каждую акцию Wind River Systems по $11,5 наличными, сумма сделки составит около $884 млн. Акции WRS котируются на бирже NASDAQ. На момент закр
|16.01.2009
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MSI Wind U100: нетбук достойной комплектации
ень низкая цена. Ведь до появления первого Eee PC дешевых и компактных ноутбуков на рынке не было. За эти деньги пользователь получал, пусть и не быстрый, но вполне функциональный ноутбук. Белый MSI Wind выглядит очень привлекательно Конечно, у Eee PC 701 были и недостатки. Низкое разрешение экрана, небольшой и медленный твердотельный накопитель, слишком маленькие клавиши. Стало ясно, что
|30.10.2008
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Wind River анонсировала SDK для смартфонов на базе Android
Компания-разработчик встраиваемых решений на базе Linux приступила к созданию набора инструментов разработчика для смартфонов на базе платформы Android. Wind River, являющаяся членом координирующего разработку Android объединения Open Headset Alliance, планирует распространять базирующийся на собственных разработках и патчах из проекта Android
|25.06.2008
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Ноутбуки MSI Wind – в России
Компания MSI совместно с сетью магазинов «Техносила» анонсирует ноутбуки MSI Wind в России. MSI Wind будет доступен в двух вариантах: с операционной системой Windows XP Home и 1 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Linux и 512 МБ оперативной памяти. Об
|21.04.2008
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Официальный анонс недорогого ноутбука MSI Wind
Компания Micro-Star International (MSI) официально анонсировала MSI Wind, недорогой ноутбук, предназначенный для веб-серфинга и выполнения различных задач в дороге. Ранее ноутбук можно было увидеть на конференции IDF в Шанхае. В качестве ОС выступает Windows XP
|29.02.2008
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Полиция Италии расследует дело о коррупции при продаже оператора Wind
Итальянская финансовая полиция расследует дело о коррупции при продаже итальянской энергетической компанией Enel мажоритарного пакета акций оператора мобильной связи Wind структурам египетского телекоммуникационного магната Наджиба Савириса в 2005 г., сообщает РБК. Под подозрение полиции попали 11 человек, в том числе исполнительный директор Enel Фульвио Ко
|16.05.2005
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Wind River опубликовала годовой финансовый отчет
Компания Wind River, производитель средств разработки ПО встраиваемых 32-разрядных микропроцессорных систем, опубликовала отчет за 2005 финансовый год (финансовый год закончился 31 января 2005). Объем п
|08.04.2005
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Разработчики ПО для авиадвигателей используют Wind River
твенное предприятие «Электронно-гидравлическая автоматика» (НПП «ЭГА»), российский разработчик систем автоматического управления (САУ) газотурбинными двигателями, использует средства разработки ПО от Wind River. В настоящее время предприятие проводит модернизацию САУ в целях адаптации двигателей к специфическим условиям эксплуатации в различных регионах мира. Для этого применяются высокопро
|25.02.2004
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Wind River и Red Hat будут сотрудничать в области Linux
Программные производители Wind River Systems и Red Hat объединились для продвижения Linux из разряда ОС для ПК в разряд программного обеспечения для коммерческих и промышленных устройств. Wind River известен как
|24.03.2003
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Microsoft – лидер рынка встроенных ОС
ке компаний, получивших в 2002 году наибольший доход от продаж встроенных ОС и связанного с ними ПО. Гигант софтверного рынка умудрился подвинуть на вторую позицию признанного лидера этой части рынка Wind River Systems. Впрочем, авторы исследования добавляют, что Wind River продолжает доминировать в специфичной области ОС реального времени, где уже давно занимает лидирующие позиции.
|21.03.2003
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France Telecom продала активов Wind на €1,3 млрд.
Итальянская государственная энергетическая компания Enel объявила сегодня о намерении приобрести принадлежащие France Telecom 26,6% акций убыточного подразделения Wind.Сумма сделки составит €1,33 млрд. наличными. Enel уже владеет 73,4% активов Wind и таким образом становится его единоличным владельцем. Wind обслуживает примерно 16% рынка мо
|17.03.2003
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Европейская комиссия ведет расследование в отношении Wind
Европейская комиссия проведет расследование факта получения итальянским телекоммуникационным оператором Wind незаконной государственной помощи в размере 1,3 млрд. от итальянского правительства, сообщает газета Financial Times. Комиссия проведет проверку увеличения капитализации оператора на €520
|24.12.2002
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Итальянский оператор Wind открыл систему загрузки контента для мобильников
Итальянский сотовый оператор Wind открыл систему загрузки контента на мобильные телефоны с поддержкой Java или ОС Symbian - игр, видеороликов, полифонических мелодий и других приложений. Услуга работает на базе решения Nok
|14.10.2002
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Enel и France Telecom достигли соглашения об увеличении капитализации Wind
Компании Enel и France Telecom объявили на прошлой неделе о достижении соглашения об увеличении капитализации на 235 млн. евро их совместного телекоммуникационного предприятия Wind. Увеличение капитализации, как полагают аналитики, поможет финансировать дальнейшие вложения в развитие стационарных сетей связи, в новые услуги, в создание инфраструктуры мобильной связи
|19.09.2002
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Wind объявил результаты финансовой деятельности в первом полугодии 2002 г.
Группа компаний Wind Group объявила, что ее доходы в первом полугодии 2002 г. cоставили 1,887 млрд. евро (на 16,5% больше по сравнению с первым полугодием 2001 г.), из которых 800 млн. евро были получены от ус
|16.09.2002
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Wind/U 5.0 - кроссплатформенное ПО для разработчиков
Компания Bristol Technology анонсировала кроссплатформенное ПО Wind/U 5.0, работающее как под управлением Windows, так и под управлением Unix. Как сообщили официальные представители компании, их продукт отличается высокой интеграцией с другим пакетом компа
|22.03.2002
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France Telecom продаст пакет акций итальянского оператора Wind
France Telecom намерена продать принадлежащие ей 26,6% акций итальянского оператора мобильной связи Wind. В результате сделки компания планирует получить от 4 до 5,3 млрд. евро, которые пойдут на погашение долга компании в размере 65 млрд. евро. Аналитики в связи с этим высказывают мнение, чт
|31.08.2001
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Итальянская Wind намерена стать греческим оператором проводной связи
Итальянский оператор телекоммуникаций Wind заключил соглашение с греческой компанией по электроснабжению Public Power Corporation (PPC), в соответствии с которым Wind и РРС создадут новую компанию-оператора проводной телефон
|18.07.2001
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Ericsson построит магистральную IP-сеть для итальянского оператора Wind
Во вторник Ericsson сообщила о заключении соглашения с итальянским оператором Wind по созданию магистральной сети пакетной передачи данных c использованием IP-протокола - Packet Backbone Network. Это позволит оператору значительно увеличить пропускную способность своей м
Wind Telecomunicazioni S.p.A. и организации, системы, технологии, персоны:
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