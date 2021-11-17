Red Wind B.V. внедрила систему ЭДО Directum RX Поставщик ветроэнергетических установок Red Wind B.V. внедрил систему управления документооборотом Directum RX. Red Wind B.V. — поставщик ветроэнергетических установок под ключ и производитель компонентов ВЭУ. Компания создана «Но

«Билайн» полностью продает свои активы в Италии египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris) 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и контрольный пакет акций египетского холдинга Orascom Telecom, контр

Солнечно-ветровая башня: энергия не зависит от погоды Компания Clean Wind Global Energy запатентовала свою оригинальную энергоустановку, которая производит электроэнергию из ветра и солнечного тепла. Установка под названием Solar Wind Energy Tower отличае

SafeNet и Wind River упростят монетизацию ПО для встраиваемых систем под управлением VxWorks Компания SafeNet объявила о заключении официального соглашения с Wind River Systems, мировым разработчиком ПО для встраиваемых и мобильных систем, которое направлено на содействие производителям интеллектуальных устройств и оборудования в переходе от аппарат

“Билайн” закупил итальянских 4G-частот на $1,5 млрд Vimplecom (работает в России под брендом «Билайн») в лице своей итальянской «дочки» Wind Telecomunicazioni вместе еще с тремя компаниями оказались победителями аукциона по распр

Братья-миллиардеры разделили акции «Билайна» мацию о том, как египетский миллиардер Наджиб Савирис, получившей в обмен на 100% акций итальянской Wind Telecom $1,5 млрд и 30,6% голосующих акций Vimpelcom, рассчитался с миноритариями поглощ

Управление «Билайном» доверили египтянину Vimpelcom (оператор сети «Билайн») объявил о завершении слияния с компанией Wind Telecom (схема сделки), владеющей 100% акций итальянского сотового оператора Wind

Vimpelcom завершил сделку по слиянию с Wind Telecom Компания Vimpelcom объявила о завершении сделки по слиянию с Wind Telecom, египетского миллиардера Нагиба Савириса. В результате сделки Vimpelcom через

«Билайн» спасли от штрафа в $770 млн вовавших на собрании акционеров. Напомним, Vimpelcom договорился о приобретении 100% акций компании Wind Telecom (схему сделки можно увидеть здесь), владеющей 51,7% акций OTH и 100% акций италь

Vimpelcom получил ключевые регуляторные одобрения для объединения с Wind Telecom Vimpelcom объявила о получении всех необходимых регуляторных одобрений для завершения объединения с Wind Telecom. Окончательные разрешения были получены от антимонопольного регулятора Италии, а

«Билайну» удалось согласовать крупнейшую покупку в истории телекома России миссии акций в пользу египетского миллиардера Наджиба Савириса в рамках слияния с принадлежащей ему Wind Telecom. «За» проголосовали владельцы 53,3% от общего числа принявших участие в собрании

Акционеры VimpelCom одобрили сделку по приобретению Wind Telecom Акционеры VimpelCom одобрили допэмиссию акций для осуществления сделки по объединению активов с Wind Telecom, подконтрольной египетскому миллиардеру Наджибу Савирису, сообщает «Прайм-Тасс». Решение было одобрено 53,3% голосующих акций, присутствующих на собрании. Из числа миноритарных акц

Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток млн привилегированных акций в пользу египетского миллиардера Наджиба Савириса, с компанией которого Wind Telecom (владеет итальянским сотовым оператором Wind и египетским холдингом Orasc

«Билайн» не пускают в Канаду льства страны, в 2009 г. разрешившего сотовому оператору Globalive Wireless Management (GWMC, бренд Wind Mobile) начать предоставление услуг. Постановление правительства в свою очередь отменяло

Варяги атакуют «Билайн» из Лондона куп допэмиссии акций Vimpelcom, которую планируется провести в рамках сделки по слиянию с компанией Wind Telecom египтянина Наджиба Савириса. Возможность обращения в лондонский арбитраж предусм

«Билайн» «обманным путем» прорвался на Восток оссийский «Вымпелком» и украинский «Киевстар») окончательно одобрил сделку по приобретению компании Wind Telecom (бывшая Weather Investments) у египетского миллиардера Нагиба Савириса. За сделк

Наблюдательный совет Vimpelcom одобрил новые условия объединения с Wind Telecom Наблюдательный совет Vimpelcom дал свое финальное одобрение предложенного объединения с Wind Telecom (ранее Weather Investments). Шесть из девяти директоров, включая всех трех незав

В океане будут строить огромные ветряки Компания Deepwater Wind объявила о планах создания крупнейшей в мире глубоководной ветровой электростанции. Предполагается, что она будет возведена на протяжении от 29 до 43 км от побережья штата Род-Айленд и Мас

Intel становится поставщиком дистрибутивов Linux для встраиваемых устройств Intel становится независимым операционных систем для встраиваемых устройств. Это стало возможным благодаря совершенной в прошлом году покупке компании Wind River, разработчика ОС реального времени VxWorks. На прошлой неделе Wind River, теперь уже в качестве подразделения Intel, выпустила новую версию ОС Wind River Linux на основ

Нетбук MSI Wind U160: эргономика может быть доступной Сияние чистого разума Приятно, когда есть возможность выбора. И компания MSI прекрасно это понимает, поскольку представила свой нетбук Wind U160 в двух вариантах – чёрном и коричнево-золотистом. К нам в руки попалось устройство в последней расцветке. И в ней оно выглядит поистине сногсшибательно: глянцевая крышка шоколадного ц

MSI представила 12-дюймовый ноутбук с разрешением экрана 1366 x 768 пикселей Тайваньская компания MSI объявила о пополнении линейки Wind моделью с 12-дюймовым экраном — Wind U200. Широкоформатный дисплей компьютера с соотношением сторон 16:9 и светодиодной подсветкой обладает разрешением 1366 x 768 пикселей. В отличи

Intel хочет стать IBM: крупнейшее поглощение за 9 лет Корпорация Intel объявила о начале финальной стадии переговоров о приобретении разработчика программного обеспечения Wind River Systems (WRS). Intel заплатит за каждую акцию Wind River Systems по $11,5 наличными, сумма сделки составит около $884 млн. Акции WRS котируются на бирже NASDAQ. На момент закр

MSI Wind U100: нетбук достойной комплектации ень низкая цена. Ведь до появления первого Eee PC дешевых и компактных ноутбуков на рынке не было. За эти деньги пользователь получал, пусть и не быстрый, но вполне функциональный ноутбук. Белый MSI Wind выглядит очень привлекательно Конечно, у Eee PC 701 были и недостатки. Низкое разрешение экрана, небольшой и медленный твердотельный накопитель, слишком маленькие клавиши. Стало ясно, что

Wind River анонсировала SDK для смартфонов на базе Android Компания-разработчик встраиваемых решений на базе Linux приступила к созданию набора инструментов разработчика для смартфонов на базе платформы Android. Wind River, являющаяся членом координирующего разработку Android объединения Open Headset Alliance, планирует распространять базирующийся на собственных разработках и патчах из проекта Android

Ноутбуки MSI Wind – в России Компания MSI совместно с сетью магазинов «Техносила» анонсирует ноутбуки MSI Wind в России. MSI Wind будет доступен в двух вариантах: с операционной системой Windows XP Home и 1 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Linux и 512 МБ оперативной памяти. Об

Официальный анонс недорогого ноутбука MSI Wind Компания Micro-Star International (MSI) официально анонсировала MSI Wind, недорогой ноутбук, предназначенный для веб-серфинга и выполнения различных задач в дороге. Ранее ноутбук можно было увидеть на конференции IDF в Шанхае. В качестве ОС выступает Windows XP

Полиция Италии расследует дело о коррупции при продаже оператора Wind Итальянская финансовая полиция расследует дело о коррупции при продаже итальянской энергетической компанией Enel мажоритарного пакета акций оператора мобильной связи Wind структурам египетского телекоммуникационного магната Наджиба Савириса в 2005 г., сообщает РБК. Под подозрение полиции попали 11 человек, в том числе исполнительный директор Enel Фульвио Ко

Wind River опубликовала годовой финансовый отчет Компания Wind River, производитель средств разработки ПО встраиваемых 32-разрядных микропроцессорных систем, опубликовала отчет за 2005 финансовый год (финансовый год закончился 31 января 2005). Объем п

Разработчики ПО для авиадвигателей используют Wind River твенное предприятие «Электронно-гидравлическая автоматика» (НПП «ЭГА»), российский разработчик систем автоматического управления (САУ) газотурбинными двигателями, использует средства разработки ПО от Wind River. В настоящее время предприятие проводит модернизацию САУ в целях адаптации двигателей к специфическим условиям эксплуатации в различных регионах мира. Для этого применяются высокопро

Wind River и Red Hat будут сотрудничать в области Linux Программные производители Wind River Systems и Red Hat объединились для продвижения Linux из разряда ОС для ПК в разряд программного обеспечения для коммерческих и промышленных устройств. Wind River известен как

Microsoft – лидер рынка встроенных ОС ке компаний, получивших в 2002 году наибольший доход от продаж встроенных ОС и связанного с ними ПО. Гигант софтверного рынка умудрился подвинуть на вторую позицию признанного лидера этой части рынка Wind River Systems. Впрочем, авторы исследования добавляют, что Wind River продолжает доминировать в специфичной области ОС реального времени, где уже давно занимает лидирующие позиции.

France Telecom продала активов Wind на €1,3 млрд. Итальянская государственная энергетическая компания Enel объявила сегодня о намерении приобрести принадлежащие France Telecom 26,6% акций убыточного подразделения Wind.Сумма сделки составит €1,33 млрд. наличными. Enel уже владеет 73,4% активов Wind и таким образом становится его единоличным владельцем. Wind обслуживает примерно 16% рынка мо

Европейская комиссия ведет расследование в отношении Wind Европейская комиссия проведет расследование факта получения итальянским телекоммуникационным оператором Wind незаконной государственной помощи в размере 1,3 млрд. от итальянского правительства, сообщает газета Financial Times. Комиссия проведет проверку увеличения капитализации оператора на €520

Итальянский оператор Wind открыл систему загрузки контента для мобильников Итальянский сотовый оператор Wind открыл систему загрузки контента на мобильные телефоны с поддержкой Java или ОС Symbian - игр, видеороликов, полифонических мелодий и других приложений. Услуга работает на базе решения Nok

Enel и France Telecom достигли соглашения об увеличении капитализации Wind Компании Enel и France Telecom объявили на прошлой неделе о достижении соглашения об увеличении капитализации на 235 млн. евро их совместного телекоммуникационного предприятия Wind. Увеличение капитализации, как полагают аналитики, поможет финансировать дальнейшие вложения в развитие стационарных сетей связи, в новые услуги, в создание инфраструктуры мобильной связи

Wind объявил результаты финансовой деятельности в первом полугодии 2002 г. Группа компаний Wind Group объявила, что ее доходы в первом полугодии 2002 г. cоставили 1,887 млрд. евро (на 16,5% больше по сравнению с первым полугодием 2001 г.), из которых 800 млн. евро были получены от ус

Wind/U 5.0 - кроссплатформенное ПО для разработчиков Компания Bristol Technology анонсировала кроссплатформенное ПО Wind/U 5.0, работающее как под управлением Windows, так и под управлением Unix. Как сообщили официальные представители компании, их продукт отличается высокой интеграцией с другим пакетом компа

France Telecom продаст пакет акций итальянского оператора Wind France Telecom намерена продать принадлежащие ей 26,6% акций итальянского оператора мобильной связи Wind. В результате сделки компания планирует получить от 4 до 5,3 млрд. евро, которые пойдут на погашение долга компании в размере 65 млрд. евро. Аналитики в связи с этим высказывают мнение, чт

Итальянская Wind намерена стать греческим оператором проводной связи Итальянский оператор телекоммуникаций Wind заключил соглашение с греческой компанией по электроснабжению Public Power Corporation (PPC), в соответствии с которым Wind и РРС создадут новую компанию-оператора проводной телефон