ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия

Pirelli — итальянская компания, один из крупнейших производителей автомобильных шин в мире со штаб-квартирой в Милане (Италия). Компания была основана 28 января 1872 года Джованни Баттистой Пирелли под названием G.B. Pirelli & C и занималась производством и продажей изделий из резины. В 1890 году началось производство велосипедных шин, а в 1900 году — автомобильных.

Мало кто знает, что Pirelli присутствует на рынке моды с 1877 года, продавая водонепроницаемую одежду и обувь.