ChemChina Pirelli SpA Пирелли Таер Руссия

ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия

Pirelli итальянская компания, один из крупнейших производителей автомобильных шин в мире со штаб-квартирой в Милане (Италия). Компания была основана 28 января 1872 года Джованни Баттистой Пирелли под названием G.B. Pirelli & C и занималась производством и продажей изделий из резины. В 1890 году началось производство велосипедных шин, а в 1900 году — автомобильных.

Мало кто знает, что Pirelli присутствует на рынке моды с 1877 года, продавая водонепроницаемую одежду и обувь.

 

 

Подборка рисованных постеров первой и второй половины XX века легендарного итальянского производителя автомобильных шин — Pirelli. Подборка рисованных постеров первой и второй половины XX века легендарного итальянского производителя автомобильных шин — Pirelli.
1921 год, Италия Водонепроницаемые плащи Pirelli. Плакат, рекламирующий плащи от одного из крупнейших производителей шин в мире. 1921 год, Италия Водонепроницаемые плащи Pirelli. Плакат, рекламирующий плащи от одного из крупнейших производителей шин в мире.
Подборка рисованных постеров первой и второй половины XX века легендарного итальянского производителя автомобильных шин — Pirelli.

10.03.2026 «Авито»: россияне готовы потратить на летние шины в среднем 25 000 рублей 1
30.01.2024 Аркадий Мутавчи и Tacticum Investments: биография инвестора и история компании 1
21.12.2021 Три модели сканеров производства концерна «Автоматика» внесены в реестр Минпромторга 1
17.12.2021 Концерн «Автоматика» представил новый процессорный модуль E2C3-COM 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 1
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS» 1
16.03.2009 Новые применения RFID - от тампонов до слонов 1
17.04.2007 AT&T идет на попятную в деле Telecom Italia 1
13.03.2007 АФК "Система" ведет переговоры с Telecom Italia 1
13.03.2007 Итальянская Pirelli может продать долю в Telecom Italia из-за убытков 1
05.02.2007 Индусы бросили вызов «Системе» в борьбе за Telecom Italia 1
29.01.2007 «Система» пожертвует МТС ради Италии? 1
02.11.2006 30 ноября состоится форум ORTEMS 1
26.02.2006 Европа создаст технопарк за 2 млрд евро 1
11.05.2004 Alcatel и Pirelli подписали соглашение о бизнесе в области подводных сетей 1
04.12.2003 Ericsson и Alcatel оптимизируют 3G-инфраструктуру 2
12.03.2003 Telecom Italia и Olivetti объединяются 1
26.08.2002 Cистема управления проектами для российского представительства Young&Rubicam 1
14.02.2002 Прибыль Pirelli в 2001 году оказалась на треть меньше ожидаемой 1
26.12.2001 Siemens и Pirelli получили контракт на создание оптической сети в Индонезии 1
10.12.2001 Telecom Italia продала облигации на 1,5 млрд. евро для рефинансирования долга 1
19.11.2001 Telecom Italia больше не нужны акции австрийских Mobilkom и Telekom Austria 1
15.11.2001 Telecom Italia по итогам первых девяти месяцев понесла убытки в 328 млн. евро 1
20.09.2001 Pirelli получила контроль над Telecom Italia и Olivetti 1
18.09.2001 Pirelli пeредалa активы Telecom Italia банкам 1
14.08.2001 Stratus начала поставку отказоустойчивых cерверов ftServer под управлением Windows 2000 1
07.08.2001 Итальянский банк UniCredito купит 10% акций Telecom Italia 1
22.06.2001 Lucent не смогла найти достойного покупателя для подразделения по производству оптоволоконных кабелей 1
29.05.2001 Pirelli намерена приобрести пакет акций производителя оборудования для оптический сетей Alloptic 2
13.02.2001 Corning инвестирует $150 млн. в расширении производства в Италии 1
04.01.2001 Pirelli выделила производство телекоммуникационных кабелей в самостоятельное подразделение 2
29.09.2000 Corning купит оптоволоконный бизнес Pirelli за $3.6 млрд. 1
27.09.2000 Corning уплатит $3 млрд. за оптоволоконные отделения компании Pirelli 1
07.08.2000 Equant поставит виртуальную частную сеть компании Pirelli 1
11.05.2000 Аукцион на UMTS-связь в Италии может пройти в два этапа 1
05.05.2000 Lucent поддержит консорциум Dix.it на аукционе по выдаче лицензий на мобильную UMTS-связь в Италии 1
18.04.2000 Производители автомобильных шин намерены создать совместный онлайновый рынок 1
21.03.2000 Pirelli намерена инвестировать $970 млн в развитие электронной торговли 1
21.12.1999 Cisco покупает оптоволоконное отделение компании Pirelli за $2.15 млрд 2

Публикаций - 41, упоминаний - 45

ChemChina и организации, системы, технологии, персоны:

Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 330 15
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 46 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 5
Cisco Systems 5243 3
Deutsche Telekom 928 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 217 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 3
Cairo Communication - La7 - Telemontecarlo - NetCreations 9 2
Ростех - Автоматика Концерн 1760 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Microsoft Corporation 25376 2
Toshiba Corporation 2959 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1536 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 2
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 66 2
Cisco Systems - Pirelli Submarine Telecom Systems 1 1
Prysmian Group - Cables, Energy & Telecom Solutions - Pirelli Cables - Присмиан РУС 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
Telecom Austria 9 1
Bouygues Telecom 65 1
Aria 1 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 1
ClearCount Medical Solution 1 1
TriTech Software Systems 1 1
SAP SE 5475 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14787 1
Intel Corporation 12605 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
AT&T Inc 1700 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Sharp Corporation 1052 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 173 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
Blackstone Group 46 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 3
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 2
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 161 2
Boeing 1021 2
Ростех - Вертолеты России 176 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Renault Groupe 164 2
Airbus Group - Airbus Industries 237 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
Michelin - Мишлен 35 2
ChemChina - China National Chemical 3 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 20 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 164 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 1
Альфа-Банк 1896 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 456 1
Unilever - Юнилевер Русь 169 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
Сконтел 11 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 52 1
Bridgestone 17 1
Citi - Citibank 158 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 1
Miele - Миле 137 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
36,6 - аптечная сеть 93 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3553 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29035 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25662 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7218 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58069 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1762 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1145 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2397 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6255 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1594 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21895 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7498 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1537 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9000 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 631 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1851 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4575 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1578 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2359 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9534 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4744 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2720 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 132 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 721 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1478 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4867 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3997 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 631 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 1
Microsoft Windows 2000 8679 3
ChemChina - Pirelli - e-Pirelli 1 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 1
Axelot TMS 26 1
ClearCount Medical Solution - SmartSponge 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 829 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1254 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1793 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1908 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 1
Intel Pentium III 782 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 94 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 83 1
Евтушенков Владимир 212 3
Prodi Romano - Проди Романо 10 2
Моторко Андрей 73 2
Delion Isabelle - Делион Изабель 1 1
Soros George - Сорос Джордж 50 1
Мутавчи Аркадий 1 1
Путин Владимир 3398 1
Кочетков Владислав 248 1
Coleman Brian - Коулман Брайан 2 1
Гольцман Григорий 5 1
Корнеев Александр 11 1
Алфёров Жорес 57 1
Зобнина Маргарита 54 1
Cristianici Oscar - Кристианичи Оскар 1 1
Потехина Ирина 18 1
Италия - Итальянская Республика 4442 23
Россия - РФ - Российская федерация 159338 13
Европа 24722 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 11
Индия - Bharat 5748 6
Франция - Французская Республика 8021 6
Германия - Федеративная Республика 12978 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 3
Испания - Королевство 3778 3
Япония 13587 2
Бразилия - Федеративная Республика 2462 2
Турция - Турецкая республика 2515 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
США - Джорджия - Атланта 259 2
США - Оклахома - Оклахома-Сити 13 1
Индонезия - Суматра - Кепулауан-Риау - Батам 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 1
Азия - Азиатский регион 5790 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 1
Сингапур - Республика 1917 1
Боливия - Многонациональное Государство 63 1
Канада 5003 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1848 1
Венгрия 849 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 252 1
Австрия - Вена 259 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 1
Украина 7831 1
Америка Латинская 1896 1
Испания - Каталония - Барселона 750 1
Нидерланды 3656 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Япония - Токио 1012 1
Люксембург Великое Герцогство 440 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Швейцария - Давос 73 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 559 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26189 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8253 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10830 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8271 2
Национальный проект 377 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 327 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6434 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7839 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3755 2
Опцион 104 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2614 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 936 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4954 1
Энергетика - Energy - Energetically 5560 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1130 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2732 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3200 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 694 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5309 1
Зоология - наука о животных 2797 1
Здравоохранение - Отоларингология 183 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 75 1
Здравоохранение - Гинекология 38 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4423 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 54 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 1
Ботаника - Растения - Plantae 1122 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 708 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 3
Total Telecom 613 2
FT - Financial Times 1267 1
Wired - Издание 273 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
AP - Associated Press 2006 1
Der Standard 3 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
ABI Research 235 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Moody's Investors Service 136 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 1
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
