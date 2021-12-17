Концерн «Автоматика» представил новый процессорный модуль E2C3-COM

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», входящее в Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», представило новинку – процессорный модуль E2C3-COM в форм-факторе Com Express type 6. Главным отличием изделия от аналогов является использование быстродействующего российского микропроцессора нового поколения. Это позволяет повысить информационную защищенность. Модуль идеально подойдет для встраиваемых решений, промышленных компьютеров, создания любых контроллеров верхнего уровня, а также для автоматизации и обеспечения функционирования промышленных систем.

Процессорный модуль E2C3-COM представляет собой встраиваемый одноплатный компьютер промышленного назначения. E2C3-COM включает в себя полноценное процессорное ядро с интегрированными контроллерами периферийных интерфейсов и видеоконтроллером, оперативной памятью, выполненной методом поверхностного монтажа, а также с интегрированным твердотельным носителем объемом до 120 ГБ. Модуль может поставляться в комплекте с теплораспределительной пластиной, обеспечивающей передачу выделяемого тепла на охлаждающие конструкции изделия заказчика. Встроенное в процессор «Эльбрус-2С3» графическое ядро позволяет широко применять модуль в системах отображения информации.

«Платформу “Эльбрус” уже протестировал ряд российских компаний и ведомств, сейчас устройства на базе микропроцессоров применяются в Пенсионном фонде, на предприятии “Гознак”, в Федеральной налоговой службе, МФЦ города Орел и других организациях. Заказчики проявляют высокий интерес к платформе “Эльбрус”, поскольку она способна обеспечить информационную безопасность», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Швабе», «Концерн Калашников» и др. «Ростех» активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. «Ростех» выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.