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Индексная книга (каталог) CNews*
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УВЗ УралВагонЗавод Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского

УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского

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Всего 219 дел, на cумму 139 540 706 722 ₽*

Судебные дела (219) на сумму 139 540 706 722 ₽*
в качестве истца (118) на сумму 13 613 239 980 ₽*
в качестве ответчика (88) на сумму 1 365 326 336 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов

«Уралвагонзаводу» в отсрочке отказано Как выяснил CNews, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского не располагает финансовыми средствами, чтобы рассчитат
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли

тих требований госкомпании было отказано. Данное решение может быть обжаловано в течение месяца. В «Уралвагонзаводе» сообщили CNews, что компания намерена воспользоваться этим правом, потому чт
17.12.2019 В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом»

. По его данным, дело связано с коммерческими отношениями IBS и Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского. Это профильное входящее в контур управления «Ростеха»
09.07.2019 «Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства

«Транс инжиниринг» (специализированная дочерняя компания – центр компетенции по цифровизации «Уралвагонзавода») и корпорация «Галактика» подписали меморандум о создании совместного предпр
19.01.2018 «УБТ-Уралвагонзавод» расширяет использование СЭД «Этлас»

«Уральская Большегрузная Техника - Уралвагонзавод» объявила о расширении использования системы электронного документооборота и у
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP

осрочку оплаты оказанных услуг. На апелляцию ответчику отведен месяц. На момент выхода материала в «Уралвагонзаводе» не смогли прокомментировать ситуацию. Напомним, это профильное входящее в ко
03.07.2017 «Галактика» автоматизирует «Уралвагонзавод»

изированной системы управления кооперационным производством для Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в пилотной зоне.«Уралвагонзавод» — корпорация, занимающаяся разработко
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода»

Корпорация УВЗ («Уралвагонзавод») и компания «Хомнет консалтинг», российский разработчик и интегратор программ
30.11.2016 InfoWatch и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности

InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на взаимодействие в сфере обеспечения информационной безопасности деятельности корпорации «Уралвагонзавод» и
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода»

«Мегафон» объявил о завершении модернизации сотовой сети на территории завода «Уралвагонзавод». Как рассказали CNews в компании, в цехах и административных помещениях голов
21.09.2015 «МегаФон» обеспечит связью «Уралвагонзавод»

Телеком-оператор «МегаФон» и «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» объявили о расширении сотрудничества. Согласно заклю
09.09.2015 «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности

ипасов Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, компания «Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности.

10.04.2013 «Уралвагонзавод» внедрил корпоративную СЭД с помощью «Логики бизнеса 2.0»

Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского создали на уральском предприятии единую систему элект
06.11.2012 «Микротест» построил сеть передачи данных для «Уралвагонзавода»

тоги проекта Евгения Леденева, директор по развитию бизнеса компании «Микротест». - Исторически на «Уралвагонзаводе» сети строились под конкретное бизнес-приложение, и каждый новый проект автом
01.11.2012 «Сколтех», Intel, «Оборонпром» и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в области образования, науки и технологических разработок

стве в области образования, науки и технологических разработок с тремя крупными корпорациями — НПК «Уралвагонзавод», ОПК «Оборонпром» и компанией Intel. Как сообщили CNews в «Сколтехе», эти сог
23.10.2012 ГЛОНАСС-решения внедрены в автопарке «Уралвагонзавода»

Группа компаний «М2М телематика» объявила о завершении проекта по внедрению ГЛОНАСС-решений в автопарке крупнейшей научно-производственной корпорации России – «Уралвагонзавода». В рамках заключительного этапа проекта навигационно-связным оборудованием оснащается 100% автотранспорта предприятия. Ранее оборудование ГЛОНАСС было установлено на весь желез
14.06.2012 «УралВагонЗавод» внедряет систему мониторинга и управления транспортом на основе ГЛОНАСС

Корпорация «УралВагонЗавод» внедряет систему мониторинга и управления транспортом на основе ГЛОНАСС в цел
02.07.2009 Leta Group построила энергосберегающую ИТ-систему для «Уралвагонзавода»

рованной системы учета газа (АСУГ). Как отметили в отметили в Leta Group, до настоящего времени на «Уралвагонзаводе», как и на большинстве других промышленных предприятий, учет потребления и ра
26.10.2006 "Уралвагонзавод" внедряет решение "БОСС-Кадровик"

пания «АйТи» объявила о том, что приступила к работам по внедрению на производственном объединении «Уралвагонзавод» специализированного решения для управления персоналом на предприятиях ВПК. Сп
23.12.2005 "Уралвагонзавод" внедрил решение Oracle

нта Linux-решений «Компании R-Style» завершили внедрение Oracle Collaboration Suite 10g на ФГУП «ПО Уралвагонзавод», крупнейшем в мире производителе танков и железнодорожных вагонов. Oracle Col

Публикаций - 127, упоминаний - 203

УВЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 48
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 31
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 24
Галактика - Корпорация 1545 21
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 17
9594 17
SAP SE 5601 16
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
АйТи 1519 9
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
Ростелеком 10948 7
Oracle Corporation 7074 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 6
Логика BPM 49 6
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 6
Microsoft Corporation 25775 6
Autodesk 639 6
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 5
S8 Capital - С8 Капитал 51 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 5
Metasonic AG 23 5
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 5
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 5
ТОП-Сервис 22 5
Intel Corporation 12811 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 5
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 5
SimbirSoft - СимбирСофт 124 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 32
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 30
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 30
Ростех - Вертолеты России 180 27
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 26
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 26
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 18
Газпром ПАО 1493 14
Роснефть НК - нефтяная компания 562 14
Транснефть 335 13
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 12
Почта России ПАО 2370 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 10
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 9
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 9
Русагро Группа Компаний 379 9
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 8
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Силовые машины 166 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
ГК ВИК 18 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 6
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 5
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 5
Сбер - Еаптека 59 5
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 5
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 5
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 5
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 5
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 5
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Федеральное казначейство России 1949 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Федеральное собрание Российской Федерации 318 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Мосгортранс ГУП 139 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 27
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 14
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 8
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ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 7
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 9
Linux OS 11533 7
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Linx Cloud 92 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 4
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 4
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 22 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
Галактика MES 13 3
Dassault Systemes - SolidWorks 133 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
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