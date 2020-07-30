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УВЗ УралВагонЗавод Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского

УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского


30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли
17.12.2019 В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом»
09.07.2019 «Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства
19.01.2018 «УБТ-Уралвагонзавод» расширяет использование СЭД «Этлас»
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP
03.07.2017 «Галактика» автоматизирует «Уралвагонзавод»
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода»
30.11.2016 InfoWatch и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода»
21.09.2015 «МегаФон» обеспечит связью «Уралвагонзавод»
09.09.2015 «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности
10.04.2013 «Уралвагонзавод» внедрил корпоративную СЭД с помощью «Логики бизнеса 2.0»
06.11.2012 «Микротест» построил сеть передачи данных для «Уралвагонзавода»
01.11.2012 «Сколтех», Intel, «Оборонпром» и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в области образования, науки и технологических разработок
23.10.2012 ГЛОНАСС-решения внедрены в автопарке «Уралвагонзавода»
14.06.2012 «УралВагонЗавод» внедряет систему мониторинга и управления транспортом на основе ГЛОНАСС
02.07.2009 Leta Group построила энергосберегающую ИТ-систему для «Уралвагонзавода»
26.10.2006 "Уралвагонзавод" внедряет решение "БОСС-Кадровик"
23.12.2005 "Уралвагонзавод" внедрил решение Oracle

Публикаций - 96, упоминаний - 146

УВЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2510 26
Галактика - Корпорация 1066 15
SAP SE 4555 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 779 10
1С-Битрикс - Bitrix 433 9
5910 9
1С-ИжТиСи 5303 9
АйТи 1155 8
IBM - International Business Machines Corp 8904 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1490 7
Аскон - Ascon 295 7
Логика Бизнеса 204 6
Логика BPM 42 6
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 558 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1455 6
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 77 5
Oracle Corporation 5997 5
Metasonic AG 21 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 120 5
Intel Corporation 11225 5
Microsoft Corporation 22416 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 477 4
HP Inc. 5295 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1565 4
Астерос - Asteros 607 4
Cisco Systems 4711 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 4
Xerox 1091 3
Информзащита 639 3
Парус Корпорация 434 3
Wargaming 145 3
TerraLink - ТерраЛинк 252 3
ИндаСофт 17 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 514 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8379 3
Ланит - Норбит - Norbit 270 3
Айтеко - iTeco 906 3
IBS - ИБС экспертиза 76 3
Компас 167 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 66 15
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 150 15
Роснефть НК 431 10
Газпром ПАО 974 9
Транснефть 227 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 322 9
АвтоВАЗ 181 7
Сургутнефтегаз - СНГ 193 6
Ростех - Вертолеты России 142 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 227 5
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 358 5
L’Oreal 53 4
Boeing 955 4
Русское время - Часовой дом 5 4
Уральская сталь АО 10 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 88 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Трансойл 12 4
Сахатранс 6 4
СМП банк - Северный морской путь 74 4
Стройтрансгаз 17 4
Совкомбанк ПАО 169 4
Аброс ИК 7 4
СтройГазМонтаж 13 4
ИнвестКапиталБанк 22 4
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 49 4
Зест -лизинговая компания 6 4
ПСБ - Промсвязьбанк 668 3
Askona Life Group - Аскона 75 3
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 3
РусГидро ПАО 203 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 125 3
Аэрофлот 636 3
ВТБ Факторинг 24 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 910 3
ПГК - Первая грузовая компания 117 3
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 9 3
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 312 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 11
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 97 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 5
Правительство РФ 7890 3
Ростех - Рособоронэкспорт 107 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11766 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2040 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 2
ГУВД Москвы - ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 7 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 2
Президент Российской Федерации 3544 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
Мосгортранс ГУП 86 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 19 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 179 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 466 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1057 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 643 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 726 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 1
Руссофт - Russoft 372 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2507 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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