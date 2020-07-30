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УВЗ УралВагонЗавод Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского
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СОБЫТИЯ
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|30.07.2020
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«Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов
«Уралвагонзаводу» в отсрочке отказано Как выяснил CNews, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского не располагает финансовыми средствами, чтобы рассчитат
|10.07.2020
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Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли
тих требований госкомпании было отказано. Данное решение может быть обжаловано в течение месяца. В «Уралвагонзаводе» сообщили CNews, что компания намерена воспользоваться этим правом, потому чт
|17.12.2019
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В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом»
. По его данным, дело связано с коммерческими отношениями IBS и Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского. Это профильное входящее в контур управления «Ростеха»
|09.07.2019
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«Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства
«Транс инжиниринг» (специализированная дочерняя компания – центр компетенции по цифровизации «Уралвагонзавода») и корпорация «Галактика» подписали меморандум о создании совместного предпр
|19.01.2018
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«УБТ-Уралвагонзавод» расширяет использование СЭД «Этлас»
«Уральская Большегрузная Техника - Уралвагонзавод» объявила о расширении использования системы электронного документооборота и у
|27.12.2017
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«Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP
осрочку оплаты оказанных услуг. На апелляцию ответчику отведен месяц. На момент выхода материала в «Уралвагонзаводе» не смогли прокомментировать ситуацию. Напомним, это профильное входящее в ко
|03.07.2017
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«Галактика» автоматизирует «Уралвагонзавод»
изированной системы управления кооперационным производством для Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в пилотной зоне.«Уралвагонзавод» — корпорация, занимающаяся разработко
|28.12.2016
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«Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода»
Корпорация УВЗ («Уралвагонзавод») и компания «Хомнет консалтинг», российский разработчик и интегратор программ
|30.11.2016
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InfoWatch и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности
InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на взаимодействие в сфере обеспечения информационной безопасности деятельности корпорации «Уралвагонзавод» и
|20.10.2016
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«Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода»
«Мегафон» объявил о завершении модернизации сотовой сети на территории завода «Уралвагонзавод». Как рассказали CNews в компании, в цехах и административных помещениях голов
|21.09.2015
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«МегаФон» обеспечит связью «Уралвагонзавод»
Телеком-оператор «МегаФон» и «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» объявили о расширении сотрудничества. Согласно заклю
|09.09.2015
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«Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности
ипасов Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, компания «Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности.
|10.04.2013
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«Уралвагонзавод» внедрил корпоративную СЭД с помощью «Логики бизнеса 2.0»
Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского создали на уральском предприятии единую систему элект
|06.11.2012
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«Микротест» построил сеть передачи данных для «Уралвагонзавода»
тоги проекта Евгения Леденева, директор по развитию бизнеса компании «Микротест». - Исторически на «Уралвагонзаводе» сети строились под конкретное бизнес-приложение, и каждый новый проект автом
|01.11.2012
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«Сколтех», Intel, «Оборонпром» и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в области образования, науки и технологических разработок
стве в области образования, науки и технологических разработок с тремя крупными корпорациями — НПК «Уралвагонзавод», ОПК «Оборонпром» и компанией Intel. Как сообщили CNews в «Сколтехе», эти сог
|23.10.2012
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ГЛОНАСС-решения внедрены в автопарке «Уралвагонзавода»
Группа компаний «М2М телематика» объявила о завершении проекта по внедрению ГЛОНАСС-решений в автопарке крупнейшей научно-производственной корпорации России – «Уралвагонзавода». В рамках заключительного этапа проекта навигационно-связным оборудованием оснащается 100% автотранспорта предприятия. Ранее оборудование ГЛОНАСС было установлено на весь желез
|14.06.2012
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«УралВагонЗавод» внедряет систему мониторинга и управления транспортом на основе ГЛОНАСС
Корпорация «УралВагонЗавод» внедряет систему мониторинга и управления транспортом на основе ГЛОНАСС в цел
|02.07.2009
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Leta Group построила энергосберегающую ИТ-систему для «Уралвагонзавода»
рованной системы учета газа (АСУГ). Как отметили в отметили в Leta Group, до настоящего времени на «Уралвагонзаводе», как и на большинстве других промышленных предприятий, учет потребления и ра
|26.10.2006
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"Уралвагонзавод" внедряет решение "БОСС-Кадровик"
пания «АйТи» объявила о том, что приступила к работам по внедрению на производственном объединении «Уралвагонзавод» специализированного решения для управления персоналом на предприятиях ВПК. Сп
|23.12.2005
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"Уралвагонзавод" внедрил решение Oracle
нта Linux-решений «Компании R-Style» завершили внедрение Oracle Collaboration Suite 10g на ФГУП «ПО Уралвагонзавод», крупнейшем в мире производителе танков и железнодорожных вагонов. Oracle Col
УВЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыганков Роман 62 9
|Коптелов Андрей 134 9
|Кузин Вадим 38 8
|Чудинов Дмитрий 103 8
|Евсеев Артем 55 8
|Гончар Марьян 29 8
|Моторко Андрей 73 7
|Ульянов Николай 176 7
|Граденко Михаил 56 7
|Трошина Елена 39 7
|Соболев Роман 48 7
|Литвинов Павел 22 6
|Бреган Андрей 26 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Сергеев Сергей 179 6
|Мальков Антон 46 6
|Афанасьев Александр 53 5
|Трефилов Алексей 49 5
|Катамадзе Анна 133 5
|Нестеров Александр 52 5
|Титов Алексей 62 5
|Красилов Николай 19 5
|Осипов Дмитрий 15 5
|Ильин Дмитрий 42 5
|Сурова Надежда 31 5
|Гацко Геннадий 16 5
|Воеводин Александр 40 5
|Каримов Руслан 66 5
|Ивин Владимир 19 5
|Близгарев Юрий 21 5
|Гребеник Геннадий 68 5
|Золотов Владимир 30 5
|Матвейчев Олег 21 5
|Чекмарев Анатолий 22 5
|Колотев Дмитрий 30 5
|Шиндин Роман 16 5
|Мезенцев Роман 41 5
|Гришко Олег 25 5
|Шершнев Алексей 20 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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