Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УВЗ УралВагонЗавод Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского
Публикаций - 96, упоминаний - 146
УВЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузин Вадим 34 7
|Мальков Антон 28 5
|Трефилов Алексей 38 5
|Литвинов Павел 18 4
|Кулахметов Борис 10 4
|Янукович Виктор 53 4
|Рыжов Алексей 19 4
|Герасимов Александр 43 4
|Красилов Николай 18 4
|Коптелов Андрей 83 4
|Гацко Геннадий 15 4
|Аксенова Юлия 8 3
|Черных Дмитрий 16 3
|Муньков Александр 5 3
|Рудаков Денис 31 3
|Драчев Никита 10 3
|Вагнер Юлия 10 3
|Кузнецов Александр 85 3
|Басалыга Валерий 4 3
|Бахин Евгений 20 2
|Погодаев Александр 7 2
|Морозова Анастасия 34 2
|Захаров Дмитрий 40 2
|Леушев Андрей 69 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Путин Владимир 2530 2
|Мантуров Денис 66 2
|Потапов Александр 23 2
|Исанин Антон 9021 2
|Безбородов Александр 6 2
|Моторко Андрей 52 2
|Волков Максим 26 2
|Машков Илья 6 2
|Козак Дмитрий 20 1
|Рязанцев Олег 2 1
|Шелков Михаил 1 1
|Касперский Евгений 290 1
|Соколов Дмитрий 57 1
|Борисов Юрий 103 1
|IDC - International Data Corporation 4651 4
|Forrester Research 808 4
|Gartner 3300 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 730 3
|IDC Russia - IDC Россия 161 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3315 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru