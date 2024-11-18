Разделы

Ростелеком ОМП Аврора Центр Sailfish Cloud RUS Платформа управления мобильными устройствами


Аврора Центр – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизненным циклом приложений на ОС Аврора, Android и Linux. Аврора Центр повышает безопасность и снижает затраты на администрирование парка корпоративных устройств и приложений.

СОБЫТИЯ

18.11.2024 «Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле

«Ростелеком» и торговая сеть «Лента» завершили совместную работу по тестированию платформы «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами ритейлера. Результаты проведенного тестирования подтвердили, что платформа полностью соответствует требованиям к корпоративно
08.07.2024 Вышла новая версия EMM/UEM «Аврора Центр» 5.0: система единого управления корпоративными устройствами на различных ОС («Аврора», Android и Linux)

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик защищенной отечественной мобильной платформы Аврора, объявляет о выходе пятой версии «Аврора Центр» – платформы единого управления корпоративными устройствами на базе различных ОС. Об этом CNews сообщили представители ОМП. Платформа удаленного управления «Аврора Центр» 5.
27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями

направленных на расширение круга пользователей мобильной ОС «Аврора» и устройств под ее управлением. Партнерскому каналу Axoft теперь доступна сертифицированная ФСТЭК России отечественная платформа «Аврора Центр», предназначенная для конфигурирования и управления устройствами на ОС «Аврора», Android, Linux с помощью корпоративных политик безопасности и сценариев использования, а также упра
31.10.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр»

Завершена серия испытаний на совместимость в работе продуктов СУБД Jatoba и платформы управления «Аврора центр». Заказчики, выбравшие СУБД Jatoba для использования в своей инфраструктуре, могут развернуть отечественную платформу «Аврора центр», которая обеспечивает управление парком

24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет»

» и «Открытой мобильной платформы» провели исследования и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенных приложений «Аврора маркет». «Аврора центр» – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизненным ц
25.09.2023 Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux

Компания «Открытая мобильная платформа» представляет новый релиз российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» 4.0, которая добавляет: полноценную поддержку терминалов сбора данных (ТСД) на платформе Android для промышленного применения в компаниях ритейла, логистики и производства, что по
21.03.2023 Вышла новая версия российской платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр»

бщила о выходе новой версии российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» (версия 3.2). Обновление расширяет возможности применения платформы в корпорати
07.11.2022 Новые версии ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» сертифицированы ФСТЭК России

го пользования II класса. «Регулярная сертификация новых версий ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» позволяет нам обеспечивать заказчиков надёжным решением для построения доверенн
13.09.2022 Подтверждена совместимость платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр» с «Ред ОС»

омпаний «Открытая мобильная платформа» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы управления «Аврора центр 3.1.1» с операционной системой «Ред ОС». Платформа управления мобильными устройс
24.06.2022 Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео

ания «Открытая мобильная платформа (ОМП) сообщила CNews о запуске обновленной версии ЕММ-платформы «Аврора центр» с индексом 3.1. Основное нововведение заключается в поддержке устройств на базе
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика

Что такое «Аврора Центр» Компания «Открытая мобильная платформа» начала разработку платформы управления

08.10.2020 У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт

У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт Auroraos.ru. Он содержит не только полную информацию о решениях на платформе «Аврора», но и максимально настроен на поддержку, кооперацию и сотрудничеств
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО

Зачем нужна «Аврора Центр» Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр», разработанн
05.06.2020 ОС «Аврора» и платформа управления «Аврора Центр» получили сертификаты соответствия ФСТЭК России

ии сертификатов соответствия для новых версий операционной системы «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр», что фактически завершило процесс переименования и ребрендинга продуктов. Серти
12.02.2020 Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4

защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты. Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр» (Sailfish Cloud RUS) также удостоена сертификата на соответствие ТУ и НДВ4. Оте

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 486 124
Ростелеком 10308 27
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 10
Dr.Web - Доктор Веб 1276 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 9
Jolla - Sailfish Holding 85 9
Google LLC 12255 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 7
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 6
Oracle Corporation 6867 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 5
Панорама КБ - Конструкторское бюро 210 4
Apple Inc 12628 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 4
Microsoft Corporation 25237 4
Газинформсервис - ГИС 410 3
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 3
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 57 3
Friflex - Фрифлекс 3 3
Huawei 4221 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2483 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 3
Код Безопасности 702 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 3
8984 3
SAP SE 5427 3
Qtech - Кьютэк 182 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
SPB TV 47 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 31 2
НИЯУ МИФИ - MEPHIUS Дизайн-центр 7 2
Ред Софт - Red Soft 995 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Telegram Group 2573 2
MediaTek - Ralink 570 2
РЖД - Российские железные дороги 2002 14
Интер РАО ЕЭС ПАО 353 12
Почта России ПАО 2246 8
Вотрон 21 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Интер РАО Электрогенерация 5 2
Энергогарант САК ПАО 8 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 100 1
Lockheed Martin 767 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 38 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Лента - Супер Лента 10 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4892 65
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Челябинской области 74 1
Минстрой РФ - РосСтройКонтрол - Федеральный центр строительного контроля 3 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 547 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27187 129
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 105
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 56
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5672 56
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12267 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 38
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12729 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26087 22
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4777 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8461 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 14
Application store - магазин приложений 1372 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 445 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8906 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21821 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8176 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2466 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7102 10
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 10
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 560 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 945 131
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 97
Google Android 14680 45
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 62 37
Linux OS 10897 29
Apple iOS 8242 14
ОТВ Аврора Маркет 20 10
Новые облачные технологии - МойОфис 891 9
VK RuStore - Рустор 507 8
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 7
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 6
Google Flutter 59 6
Samsung SVR-диктофон 461 6
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 42 5
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 5
C/C++ - Язык программирования 839 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 83 4
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 140 4
Мобильный обходчик 24 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
Панорама КБ - Panorama Mobile - Панорама мини - Панорама редактор 12 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
Microsoft Windows 16328 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5182 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 3
Сигма.Алькор 4 3
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid Tavro 12 3
НКТ - Р7-Документы 4 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 3
Apple - App Store 3008 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1528 3
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 3
InfoTeCS - ViPNet Client 97 3
Эйгес Павел 107 17
Писарев Михаил 27 10
Коган Алексей 12 7
Аносов Сергей 16 6
Иваница Владимир 6 5
Шварев Леонид 9 4
Путин Владимир 3351 4
Меньшов Кирилл 129 3
Зубов Михаил 3 3
Чернышов Петр 13 3
Петров Анатолий 8 3
Аляутдин Роман 14 3
Одинцов Евгений 7 3
Пискарев Максим 6 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 2
Филиппов Кирилл 21 2
Иванов Владислав 21 2
Конин Александр 3 2
Чепрак Артем 20 2
Полякова Мария 2 2
Носков Константин 239 2
Печенин Алексей 18 1
Шевченко Владимир 150 1
Болтрукевич Константин 36 1
Беляев Алексей 34 1
Лукошков Дмитрий 53 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Филатов Евгений 29 1
Игнатов Сергей 71 1
Бахаев Алексей 13 1
Мельников Алексей 71 1
Корнилов Андрей 8 1
Андрейчук Юрий 7 1
Дюков Андрей 17 1
Никончук Владимир 4 1
Степанов Владимир 89 1
Зубков Антон 10 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Курбатов Дмитрий 4 1
Орлов Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 156860 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Европа 24635 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 2
Казахстан - Республика 5792 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 2
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 128 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 17 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 969 1
Израиль 2784 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Китай - Тайвань 4136 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2100 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10300 58
Всероссийская перепись населения 185 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3117 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10745 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6941 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10533 5
Энергетика - Energy - Energetically 5525 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5858 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3769 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5967 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1346 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 320 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 2
Английский язык 6876 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 2
Рен ТВ - телеканал 74 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
Российская газета 275 1
FT - Financial Times 1259 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
РИА Новости 984 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Liliputing 71 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Ведомости 1233 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 4
IDC - International Data Corporation 4943 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 16 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 62 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
