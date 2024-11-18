Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком ОМП Аврора Центр Sailfish Cloud RUS Платформа управления мобильными устройствами
Аврора Центр – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизненным циклом приложений на ОС Аврора, Android и Linux. Аврора Центр повышает безопасность и снижает затраты на администрирование парка корпоративных устройств и приложений.
СОБЫТИЯ
|18.11.2024
|
«Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле
«Ростелеком» и торговая сеть «Лента» завершили совместную работу по тестированию платформы «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами ритейлера. Результаты проведенного тестирования подтвердили, что платформа полностью соответствует требованиям к корпоративно
|08.07.2024
|
Вышла новая версия EMM/UEM «Аврора Центр» 5.0: система единого управления корпоративными устройствами на различных ОС («Аврора», Android и Linux)
Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик защищенной отечественной мобильной платформы Аврора, объявляет о выходе пятой версии «Аврора Центр» – платформы единого управления корпоративными устройствами на базе различных ОС. Об этом CNews сообщили представители ОМП. Платформа удаленного управления «Аврора Центр» 5.
|27.12.2023
|
Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями
направленных на расширение круга пользователей мобильной ОС «Аврора» и устройств под ее управлением. Партнерскому каналу Axoft теперь доступна сертифицированная ФСТЭК России отечественная платформа «Аврора Центр», предназначенная для конфигурирования и управления устройствами на ОС «Аврора», Android, Linux с помощью корпоративных политик безопасности и сценариев использования, а также упра
|31.10.2023
|
Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр»
Завершена серия испытаний на совместимость в работе продуктов СУБД Jatoba и платформы управления «Аврора центр». Заказчики, выбравшие СУБД Jatoba для использования в своей инфраструктуре, могут развернуть отечественную платформу «Аврора центр», которая обеспечивает управление парком
|24.10.2023
|
ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет»
» и «Открытой мобильной платформы» провели исследования и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенных приложений «Аврора маркет». «Аврора центр» – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизненным ц
|25.09.2023
|
Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux
Компания «Открытая мобильная платформа» представляет новый релиз российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» 4.0, которая добавляет: полноценную поддержку терминалов сбора данных (ТСД) на платформе Android для промышленного применения в компаниях ритейла, логистики и производства, что по
|21.03.2023
|
Вышла новая версия российской платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр»
бщила о выходе новой версии российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» (версия 3.2). Обновление расширяет возможности применения платформы в корпорати
|07.11.2022
|
Новые версии ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» сертифицированы ФСТЭК России
го пользования II класса. «Регулярная сертификация новых версий ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» позволяет нам обеспечивать заказчиков надёжным решением для построения доверенн
|13.09.2022
|
Подтверждена совместимость платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр» с «Ред ОС»
омпаний «Открытая мобильная платформа» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы управления «Аврора центр 3.1.1» с операционной системой «Ред ОС». Платформа управления мобильными устройс
|24.06.2022
|
Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео
ания «Открытая мобильная платформа (ОМП) сообщила CNews о запуске обновленной версии ЕММ-платформы «Аврора центр» с индексом 3.1. Основное нововведение заключается в поддержке устройств на базе
|05.10.2021
|
Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика
Что такое «Аврора Центр» Компания «Открытая мобильная платформа» начала разработку платформы управления
|08.10.2020
|
У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт
У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт Auroraos.ru. Он содержит не только полную информацию о решениях на платформе «Аврора», но и максимально настроен на поддержку, кооперацию и сотрудничеств
|03.09.2020
|
Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО
Зачем нужна «Аврора Центр» Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр», разработанн
|05.06.2020
|
ОС «Аврора» и платформа управления «Аврора Центр» получили сертификаты соответствия ФСТЭК России
ии сертификатов соответствия для новых версий операционной системы «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр», что фактически завершило процесс переименования и ребрендинга продуктов. Серти
|12.02.2020
|
Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4
защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты. Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр» (Sailfish Cloud RUS) также удостоена сертификата на соответствие ТУ и НДВ4. Оте
