Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео

Отечественная ЕММ-платформа «Аврора центр» обновилась до версии 3.1. В числе нововведений есть поддержка устройств на базе Android – все предыдущие релизы платформы работали только с ОС «Аврора». «Аврора центр» – это решение для компаний, позволяющее контролировать весь корпоративный парк мобильных устройств для улучшения информационной безопасности компании.

Новая версия – новые возможности

Российская компания «Открытая мобильная платформа (ОМП) сообщила CNews о запуске обновленной версии ЕММ-платформы «Аврора центр» с индексом 3.1. Основное нововведение заключается в поддержке устройств на базе ОС Android – самой популярной мобильной платформе в мире.

ЕММ-платформа (Enterprise Mobility Management) – это комплекс решений, используемых для управления корпоративными мобильными устройствами и осуществления контроля за ними для обеспечения дополнительной информационной безопасности предприятия.

«Аврора центр» – это российская разработка. На вопрос CNews о том, где велись работы по ее созданию, представители ОМП ответили, что над ней трудились штатные специалисты компании в офисах в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе (Татарстан).

Интерфейс «Аврора центр»

В июне 2020 г. платформа получила сертификат соответствия техническим условиям и четвертому уровню доверия. Сертификация прошла в соответствии с новыми «Требованиями по безопасности информации ФСТЭК России», которые ввели понятие уровней доверия и их классификацию. Наличие такого сертификата означает, что «Аврора центр» может использоваться в любых информационных системах, не обрабатывающих государственную тайну. В сентябре 2020 г. платформа была включена в реестр российского ПО.

«Открытая мобильная платформа» – дочерняя компания оператора «Ростелеком». В ее задачи входит разработка и внедрение российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр».

Основные особенности

«Аврора центр» как отдельный программный продукт ведет свою историю с февраля 2019 г., когда началась разработка платформы. Первый выпуск состоялся в мае 2020 г., а версия 3.1 вышла двумя годами позже.

В этом релизе разработчики сделали основной упор на поддержке смартфонов и планшетов на базе Android для промышленного применения. Как сообщили CNews представители ОМП, реализована поддержка наиболее распространенных в 2022 г. версий этой системы – Android 9, 10 и 11. Когда в списке появится вышедшая в мае 2021 г. Android 12, неизвестно.

Со слов разработчиков, интеграция поддержки Android в состав «Аврора центр» повышает импортонезависимость предприятий. В частности, это дает им возможность отвязать парк Android-устройств от сервисов Google и отказаться от других ЕММ-инструментов для управления ими.

Второе не менее важное нововведение разработчики охарактеризовали как «многоаредность» (multitenancy). Обновление «Аврора центр» до версии 3.1 открывает перед пользователями возможность управлять мобильными устройствами нескольких отдельных организаций или подразделений одной компании. Для каждого из таких «кластеров» можно устанавливать независимые настройки. Со слов разработчиков, данное новшество «существенно сокращает требования к ресурсам по обслуживанию общей инфраструктуры».

Что еще изменилось

В дополнение к двум масштабным нововведениям разработчики внедрили в «Аврора центр» 3.1 массу менее крупных изменений. К примеру, обновление затронуло интерфейс управления – администраторам платформы станет проще вести фильтрацию и поиск устройств и пользователей, комбинирование политик безопасности и назначение оффлайн-сценариев, а также инвентаризацию и мониторинг состояния устройств.

Как работает «Аврора центр»

Также в новой версии платформы появилась возможность отправки оперативных команд в случае потери или кражи устройства, были усовершенствованы push-коммуникации для быстрой синхронизации устройств на российской ОС «Аврора», а также повышена производительность серверных и мобильных компонентов.

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Вместе с этим разработчики добавили функцию установки, удаления и обновления корпоративных приложений администратором или пользователем из репозитория «Аврора маркет». Это корпоративный магазин доверенных приложений, установку и обновление которых полностью контролирует администратор «Аврора центра». Сервисы управления, создания и обновления приложений и репозиторий приложений могут быть развернуты внутри компании.

В списке нововведений, помимо перечисленного, есть возможность обновлять ОС «Аврора» по расписанию, в том числе на конкретных устройствах; ролевая модель управления доступом (RBAC), контролируемая администраторами; конфигурация устройств с помощью политик безопасности – контроль над доступным пользователю функционалом (периферия, интерфейсы, ресурсы).

Где применяется «Аврора центр»

В список функций «Аврора центра» входит одновременная поддержка до 500 тыс. устройств на базе ОС «Аврора», появившаяся в версии 2.2.2. Плюс теперь появилась поддержка Android-устройств. В совокупности это позволяет задействовать платформу в крупных корпорациях, в том числе и тех, которые участвуют в программе импортозамещения.

Например, «Аврора центр» использовалась во время всероссийской переписи населения, проводившейся с использованием 360 тыс. мобильных устройств. В ОМП сообщили CNews, что платформа управляет мобильными устройствами на ОС «Аврора» в «Почте России, «Интер РАО», РЖД, «Ростелекоме» и других крупных российских корпорациях.