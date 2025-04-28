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Кибербезопасность RBAC role-based access control role-based security ролевая модель контроля доступа
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 2
|Пудов Дмитрий 43 3
|Сорокин Игорь 15 2
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Кожокин Артем 8 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Thirumale Murli - Тирумале Мурли 3 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Федотов Николай 32 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Кириллов Артем 6 1
|Михалев Максим 16 1
|Ляпунов Игорь 124 1
|Булатов Александр 5 1
|Махновский Александр 9 1
|Lalla Steve - Лалла Стив 6 1
|Кутузов Максим 21 1
|Степанов Владимир 76 1
|Ефремов Антон 17 1
|Гавриленко Александр 23 1
|Корсаков Константин 19 1
|Козлов Максим 32 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Хмельницкий Алексей 13 1
|IDC - International Data Corporation 4914 2
|Gartner - Гартнер 3568 2
|Fortune Global 500 286 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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