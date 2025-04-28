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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность RBAC role-based access control role-based security ролевая модель контроля доступа



28.04.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО 1
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений 1
30.09.2024 Beeline Cloud запустил облачную базу данных Cloud PostgreSQL 1
24.09.2024 Как работают средства облачной защиты: обзор функциональных возможностей 1
11.07.2024 GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО 1
11.07.2024 RooX UIDM внедряет функцию создания порталов приложений 1
13.05.2024 NGR Softlab выпустил обновленную версию аналитической платформы Dataplan 1
15.04.2024 Платформа «Боцман Клик» в рейтинге российских платформ Kubernetes 2024 по версии CNews 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
27.12.2023 SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes 1
28.11.2023 НОТА и Smart technologies Soft расширяют возможности для разработки облачных решений нового поколения 1
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла 1
13.09.2023 «Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации 1
17.07.2023 Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост» 1
23.05.2023 Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака 1
30.03.2023 Выручка NGR Softlab выросла в 5 раз, превысив 177 млн рублей по итогам 2022 года 1
02.02.2023 NGR Softlab дополнила платформу Dataplan модулем анализа прав и формирования модели управления доступом на основе ролей 1
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry 1
24.06.2022 Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео 1
13.10.2021 Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей 1
20.09.2021 Функциональность 15 лучших Low-code платформ: Рейтинг Market.CNews 1
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений 1
17.05.2021 Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup 1
10.08.2020 Softline запустила собственную платформу для управления облаками 1
19.07.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных сред 1
01.11.2016 Максим Михалев - Мы наблюдаем рост спроса на консалтинг и проектирование 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 1
14.09.2015 Dell представила обновленные решения с поддержкой продуктов VMware 1
28.02.2012 9 проблем соответствия стандарту PCI DSS 1
30.03.2011 Все, что нужно знать о катастрофе, соберет портативная система 1
19.03.2008 Защита сети: как вести оборонительный бой 1
06.12.2007 Cisco вводит в свои разработки ролевую модель контроля за доступом 1
21.06.2007 IBM помогает Linux проникнуть в госсектор 1
30.11.2006 ATEN выпустил решение для удаленного управления инфраструктурой серверной комнаты 1
04.09.2006 Securitylab: нет безопасных ОС 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2401 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 5
Microsoft Corporation 24793 4
Dell EMC 5046 3
HP Inc. 5712 3
IBM - International Business Machines Corp 9464 3
Google LLC 11914 3
Cisco Systems 5145 3
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 3
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 3
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 3
Red Hat 1322 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 2
Intel Corporation 12274 2
Amazon Inc - Amazon.com 3036 2
SAP SE 5320 2
Luntry - Лантри - КлаудРан 17 2
Brocade Communications Systems 242 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 2
Открытые технологии 704 2
Telegram Group 2146 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 2
Citrix Systems 820 1
Dell Technologies - Dell Computer 2139 1
Softline - Софтлайн 2936 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1480 1
Ростелеком 9868 1
Apple Inc 12233 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 44 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 808 1
Лантри 8 1
Pure Storage 54 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
Defender 134 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
WatchGuard Technologies 73 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Dr.Web - Доктор Веб 1260 1
InfoWatch - Инфовотч 1036 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 172 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 2
Почта России ПАО 2148 2
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
Coca-Cola Company 254 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 69 1
Спортмастер - Sportmaster 180 1
Northrop Grumman 204 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11344 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 12
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7612 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 960 9
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 6
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1587 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4098 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4841 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4162 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13589 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2266 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4636 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 6
Intel x86 - архитектура процессора 1891 5
Linux OS 10161 4
Microsoft Azure 1422 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 149 3
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 76 3
NGR Softlab - Dataplan 38 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 10 3
Apple macOS 2100 2
Google Android 14195 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 2
SUSE Linux 202 2
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 198 2
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 12 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 13 2
Brocade SDN Controller 5 2
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 2
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 2
Brocade Fabric Vision 5 2
Brocade Network Subscription 2 2
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 2
Microsoft Windows 15846 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 514 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1313 2
Kaspersky Internet Security 462 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Mozilla Firefox - браузер 1894 1
Linux - Debian GNU 482 1
Microsoft Teams - MS Teams 563 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5011 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 594 1
Apple iOS 7927 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 796 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
Пудов Дмитрий 43 3
Сорокин Игорь 15 2
Евдокимов Дмитрий 27 1
Кожокин Артем 8 1
Марцынкьян Сергей 19 1
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Кирюхин Дмитрий 86 1
Валяева Елизавета 72 1
Федотов Николай 32 1
Гребенюк Алексей 11 1
Кириллов Артем 6 1
Михалев Максим 16 1
Ляпунов Игорь 124 1
Булатов Александр 5 1
Махновский Александр 9 1
Lalla Steve - Лалла Стив 6 1
Кутузов Максим 21 1
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Гавриленко Александр 23 1
Корсаков Константин 19 1
Козлов Максим 32 1
Левцов Вениамин 41 1
Хмельницкий Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2977 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 719 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 117 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6340 7
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5551 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3218 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 3
Аудит - аудиторский услуги 2773 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2467 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5191 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 2
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Английский язык 6720 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1319 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Reference - Референс 186 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8701 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 849 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2452 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2733 1
Интернет-кафе 309 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 716 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1977 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2057 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1286 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
Всероссийская перепись населения 177 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4748 1
Открытые системы ИД 175 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
IDC - International Data Corporation 4914 2
Gartner - Гартнер 3568 2
Fortune Global 500 286 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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