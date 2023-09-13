«Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации

«Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации. Сервис MFA защитит компании от несанкционированного доступа в корпоративные системы, а сотрудникам поможет быстрее и удобнее аутентифицироваться в них.

Сервис многофакторной аутентификации помогает обеспечить безопасный удаленный доступ к виртуальным рабочим местам (VDI), VPN, корпоративной электронной почте и другим корпоративным ресурсам.

Сервис предлагает интуитивно понятный портал управления, через который администратор в компании сможет добавлять пользователей, подключать корпоративные сервисы и создавать различные виды токенов для аутентификации. Поддерживаются все современные формы аутентификации: от аппаратных токенов и Google Authenticator до push-уведомлений на почту, в Telegram, SMS и даже звонков. Функция управления доступом на основе ролей (RBAC) позволяет настроить стандартные и кастомизированные роли для различных пользователей, учитывая их уровень доступа и ответственность. Поддержка протоколов LDAP, Radius и Web API упрощает внедрение решения.

Сервис многофакторной аутентификации предоставляется по модели подписки с возможностью гибко управлять количеством используемых учетных записей.

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В основе сервиса – отечественная платформа MFAsoft, внесенная в реестр российского ПО под номером №15554.

В рамках услуги заказчики получат гарантированный уровень доступности сервиса 99,95%, круглосуточную техническую поддержку и помощь с настройкой и интеграцией сервиса в существующий ИТ-ландшафт. Кроме того, каждый клиент может воспользоваться двухнедельным тестовым периодом для оценки всех преимуществ решения.