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Google Authenticator

Google Authenticator

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 «АйТи Бастион» внедрил собственную двухфакторную аутентификацию на базе TOTP в своей PAM‑платформе 1
13.09.2023 «Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации 1
31.07.2023 Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM 1
10.05.2023 В мобильном приложении Multifactor появилась поддержка одноразовых кодов для подтверждения запросов доступа 1
28.03.2023 Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM 1
27.03.2023 Продвинутое хакерское «русское» ПО, которым могут пользоваться даже чайники, массировано атакует приложения банков и криптобирж 1
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box 1
15.12.2021 Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box 1
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
24.05.2021 Новая версия мобильного приложения Aladdin 2FA позволяет использовать биометрию для защиты пользовательских данных 1
20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru 1
19.10.2020 Безопасность в облаке: 10 главных ошибок 1
15.06.2020 «Корус консалтинг» перевел «Вертекс» на защищенную удаленную работу 2
27.01.2020 Сооснователь Cloudpayments запускает сервис мультифакторной аутентификации для веб-сайтов и приложений 1
16.11.2016 JaCarta Authentication Server включен в Единый реестр отечественного ПО 1
06.10.2016 Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken 1
26.07.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил автономный сервер аутентификации JAS 1
08.12.2015 «Почта Mail.Ru» выпустила Android-приложение «Код Доступа Mail.Ru» 1
22.04.2014 Oracle Mobile Authenticator превращает мобильное устройство в аппаратный аутентификатор 1
06.11.2013 ИТ-гиганты ищут альтернативы парольному доступу 1
16.04.2012 Вышла новая версия ПО SecurAccess 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Google Authenticator и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12030 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 5
Telegram Group 2321 4
Apple Inc 12346 3
Meta Platforms - Facebook 4484 3
Yandex - Яндекс 7937 3
Microsoft Corporation 24971 2
X Corp - Twitter 2891 2
PayPal 657 2
Varonis Systems 38 2
Box inc - box.com - box.net 364 2
Okta 18 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4273 2
Multifactor - Мультифактор 57 2
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Cisco Systems 5174 1
GitHub 900 1
Корус Консалтинг ГК 1276 1
Defiant Wordfence Threat Intelligence 8 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
Oracle Corporation 6783 1
Amazon Inc - Amazon.com 3075 1
Lenovo Group 2319 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1356 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Accurics 1 1
Ланит - Онланта - Onlanta 111 1
Salesforce 437 1
Rapid7 20 1
Yubico 6 1
МегаФон 9450 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13505 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8984 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3004 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 320 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
Вертекс 3 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Kickstarter 129 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1095 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1504 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 467 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1236 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Visa International 1957 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 2
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8710 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 12
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 861 11
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 222 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13090 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2580 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11767 6
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28449 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13195 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24945 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5496 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10969 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4981 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1326 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12485 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9497 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14129 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4452 4
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 864 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8248 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 364 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 654 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 947 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6568 3
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 214 3
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 246 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14179 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1841 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11918 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26362 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2148 3
Aladdin JaCarta СКЗИ 169 4
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 14 4
Oracle Java - язык программирования 3262 4
Яндекс.Ключ 17 4
Aladdin JaCarta WebPass 7 3
Google Android 14395 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5565 3
Microsoft Windows 16042 3
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 52 3
Aladdin eToken PASS 20 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1694 2
Apple iOS 8035 2
Linux OS 10390 2
Google Play - Google Store - Android Market 3376 2
Aladdin 2FA 9 2
Apple macOS 2154 2
Apple - App Store 2954 2
Google Chrome - браузер 1605 2
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
Citrix XenDesktop 98 2
ByteDance - TikTok 292 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 804 2
Apple iPhone 6 4863 2
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 2
Microsoft Azure 1435 1
WordPress Foundation - WordPress 232 1
Microsoft Office 365 962 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 219 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 54 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple Face ID 227 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7201 1
Apple iPad 3893 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1432 1
Ян Константин 20 2
Груздев Сергей 46 2
Strom David - Стром Дэвид 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Артамонова Анна 183 1
Мустафаев Мурад 3 1
Гордейчик Сергей 25 1
Лебедев Владимир 73 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Бычек Владимир 11 1
Емелькин Николай 1 1
Павлов Никита 100 1
Зиганченко Константин 1 1
Разыграев Алексей 1 1
Jasuja Amit - Джасуйа Амит 7 1
Icahn Carl - Айкан Карл 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 15
Казахстан - Республика 5701 1
Беларусь - Белоруссия 5907 1
Узбекистан - Республика 1812 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1055 1
Армения - Республика 2342 1
Украина 7706 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1320 1
Индонезия - Республика 986 1
Таджикистан - Республика 890 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6591 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1691 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6925 2
Паспорт - Паспортные данные 2638 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 991 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 514 2
"корпорация добра" 17 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3722 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2689 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5108 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 1
Аудит - аудиторский услуги 2889 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5106 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2611 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 528 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5922 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 691 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1270 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6614 1
Английский язык 6792 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3608 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3575 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 995 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4576 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Gartner - Гартнер 3583 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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