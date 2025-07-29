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Google Authenticator
УПОМИНАНИЯ
Google Authenticator и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 2
|CNews - ZOOM.CNews 1850 2
|VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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