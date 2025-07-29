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Актив Рутокен ОТР
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|«АйТи Бастион» внедрил собственную двухфакторную аутентификацию на базе TOTP в своей PAM‑платформе 1
|22.03.2024
|Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» 1
Актив и организации, системы, технологии, персоны:
|Multifactor - Мультифактор 57 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 320 1
|Актив - Рутокен Guardant 58 1
|Актив - Рутокен OTP 5 1
|Актив - Рутокен MFA 11 1
|Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог 15 1
|Multifactor - Pushed 4 1
|Шпаков Андрей 0 1
|Коротун Роман 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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