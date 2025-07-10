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Коротун Роман


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Мультифактор» и R-Vision подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
22.03.2024 Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коротун Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 52 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 319 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 209 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 852 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 218 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 942 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11629 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 849 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1320 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 81 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 409 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13026 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 915 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4014 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 309 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29587 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3843 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1575 1
Актив - Рутокен ОТР 1 1
Multifactor - Pushed 4 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог 12 1
Актив - Рутокен MFA 11 1
Актив - Рутокен Guardant 58 1
Актив - Рутокен OTP 5 1
Шпаков Андрей 0 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 1
Аудит - аудиторский услуги 2861 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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