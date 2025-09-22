Multifactor - Multipushed - Pushed

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Push-уведомления — один из эффективных способов привлечения потенциальных заказчиков. С помощью push-сообщений компании информируют пользователей о новых акциях, специальных предложениях, актуальных событиях. Push-уведомления открываются чаще, чем электронные письма, SMS-сообщения и приложения чата.

Pushed — продукт для российского ИТ-рынка в рамках импортозамещения. Сервис доставляет push-сообщения за 0,1 секунды, имеет высокий процент доставки сообщений, оптимизирует затраты на коммуникации.