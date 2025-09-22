Разделы

Multifactor Multipushed Pushed

Push-уведомления — один из эффективных способов привлечения потенциальных заказчиков. С помощью push-сообщений компании информируют пользователей о новых акциях, специальных предложениях, актуальных событиях. Push-уведомления открываются чаще, чем электронные письма, SMS-сообщения и приложения чата.

Pushed — продукт для российского ИТ-рынка в рамках импортозамещения. Сервис доставляет push-сообщения за 0,1 секунды, имеет высокий процент доставки сообщений, оптимизирует затраты на коммуникации.

УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Компания «Мультифактор» представила корпоративный бренд 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
26.04.2024 Мобильное приложение Multifactor теперь на ОС Аврора 1
25.04.2024 Pushed — российское решение для отправки push-сообщений 1
22.03.2024 Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» 1
19.10.2023 В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Multifactor и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 74 6
Google LLC 12093 2
Huawei Mobile Services 72 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 323 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 465 1
Yandex - Яндекс 8138 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2280 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1415 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 404 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 341 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 607 1
UpGuard 9 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 350 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 37 1
Почта России ПАО 2215 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2943 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 1
МКБ - Московский кредитный банк 608 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 171 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Северсталь ПАО - Severstal 544 1
Лента - Сеть розничной торговли 2222 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 525 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 304 1
Газпром бурение 46 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 256 1
Силовые машины 142 1
Русэнергосбыт 10 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 26 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4684 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3200 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12562 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 906 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26669 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11958 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30531 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22082 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70885 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 922 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33085 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13244 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 905 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11954 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 227 2
Оповещение и уведомление - Notification 5198 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55397 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1267 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 179 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1622 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3902 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 365 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4090 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 446 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1344 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 225 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 993 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8797 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13192 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2263 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4453 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 84 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4388 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7334 1
DevOps - Development и Operations 1009 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4659 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16608 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3088 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1361 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4451 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12082 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6041 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог 20 3
Google Android 14498 3
Apple iOS 8130 2
Google Firebase Analytics 20 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 907 2
Google Android Package Kit - APK 213 1
Актив - Рутокен OTP 6 1
Актив - Рутокен Guardant 63 1
Актив - Рутокен MFA 11 1
Google Mobile Services - GMS 78 1
Kaspersky OS 136 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 1
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 21 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 211 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 946 1
Актив - Рутокен ОТР 2 1
Huawei Mobile Services - Push Kit 4 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 585 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 1
Linux OS 10650 1
Microsoft Windows 16142 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4990 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1463 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 241 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 236 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 12 1
OpenAI ChatGPT 469 1
Аблеков Валерий 5 2
Ян Константин 21 2
Шпаков Андрей 0 1
Иванница Владимир 1 1
Коротун Роман 2 1
Крапивина Елена 1 1
Суровец Дмитрий 100 1
Шадаев Максут 1104 1
Сергеев Сергей 160 1
Лигачев Глеб 105 1
Ульянов Николай 147 1
Клявин Владимир 51 1
Воеводин Александр 21 1
Шойтов Александр 95 1
Лапин Сергей 11 1
Малевич Казимир 10 1
Круглов Виктор 23 1
Чащин Виктор 3 1
Граденко Михаил 41 1
Трошина Елена 22 1
Чудинов Дмитрий 68 1
Чекмарев Анатолий 4 1
Атоян Антон 17 1
Челидзе Джимшер 41 1
Талипов Руслан 11 1
Соболев Роман 31 1
Куличкин Артём 5 1
Фарберов Александр 15 1
Варжавин Иван 16 1
Васьковский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153378 6
Казахстан - Республика 5735 1
США - Калифорния 4730 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9781 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11297 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3556 2
Английский язык 6826 1
Аудит - аудиторский услуги 2965 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6436 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50365 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1570 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2863 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1315 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1045 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19879 1
Запугивание и шантаж 150 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1019 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 32 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5494 1
Энергетика - Energy - Energetically 5400 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6722 1
Паспорт - Паспортные данные 2685 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 536 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 905 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 544 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 1
Философия - Philosophy 478 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3672 1
CNews Инновация года - награда 129 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1054 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 197 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 216 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
