Multifactor Multipushed Pushed
Push-уведомления — один из эффективных способов привлечения потенциальных заказчиков. С помощью push-сообщений компании информируют пользователей о новых акциях, специальных предложениях, актуальных событиях. Push-уведомления открываются чаще, чем электронные письма, SMS-сообщения и приложения чата.
Pushed — продукт для российского ИТ-рынка в рамках импортозамещения. Сервис доставляет push-сообщения за 0,1 секунды, имеет высокий процент доставки сообщений, оптимизирует затраты на коммуникации.
УПОМИНАНИЯ
Multifactor и организации, системы, технологии, персоны:
|Аблеков Валерий 5 2
|Ян Константин 21 2
|Шпаков Андрей 0 1
|Иванница Владимир 1 1
|Коротун Роман 2 1
|Крапивина Елена 1 1
|Суровец Дмитрий 100 1
|Шадаев Максут 1104 1
|Сергеев Сергей 160 1
|Лигачев Глеб 105 1
|Ульянов Николай 147 1
|Клявин Владимир 51 1
|Воеводин Александр 21 1
|Шойтов Александр 95 1
|Лапин Сергей 11 1
|Малевич Казимир 10 1
|Круглов Виктор 23 1
|Чащин Виктор 3 1
|Граденко Михаил 41 1
|Трошина Елена 22 1
|Чудинов Дмитрий 68 1
|Чекмарев Анатолий 4 1
|Атоян Антон 17 1
|Челидзе Джимшер 41 1
|Талипов Руслан 11 1
|Соболев Роман 31 1
|Куличкин Артём 5 1
|Фарберов Александр 15 1
|Варжавин Иван 16 1
|Васьковский Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153378 6
|Казахстан - Республика 5735 1
|США - Калифорния 4730 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3672 1
|CNews Инновация года - награда 129 1
