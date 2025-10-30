Разделы

Аблеков Валерий


СОБЫТИЯ


30.10.2025 Компания «Мультифактор» успешно прошла сертификацию PCI DSS версии 4.0.1 1
19.11.2024 Компания «Мультифактор» подтвердила соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0 1
26.04.2024 Мобильное приложение Multifactor теперь на ОС Аврора 1
23.04.2024 Вышла обновлённая версия MultiDirectory 1
27.03.2024 Мобильное приложение Multifactor стало доступно в RuStore 1
19.10.2023 В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Аблеков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 81 5
Huawei Mobile Services 73 1
Huawei 4182 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4450 1
Google LLC 12172 1
Microsoft Corporation 25186 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 477 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12713 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12141 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72107 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26968 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12116 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 927 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 931 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22674 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56402 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17736 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 500 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9659 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12245 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2562 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2743 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31182 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11279 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2631 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25826 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22779 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16953 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1409 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 231 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1221 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 498 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33584 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9915 1
Оповещение и уведомление - Notification 5282 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 925 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25449 1
Google Android 14581 3
Apple iOS 8185 2
Multifactor - Multipushed - Pushed 7 2
Huawei AppGallery 316 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1493 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 216 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог 24 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 952 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5100 1
Huawei Mobile Services - Push Kit 4 1
Google Android Package Kit - APK 218 1
Google Firebase Analytics 21 1
Google Play - Google Store - Android Market 3410 1
Apple - App Store 2986 1
VK RuStore - Рустор 479 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 935 1
Иванница Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155197 5
Казахстан - Республика 5768 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5249 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3656 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6839 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2138 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11360 1
Английский язык 6850 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11639 1
