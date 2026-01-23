Разделы

Google Firebase Analytics


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.01.2026 Платформа PWS включена в реестр отечественного ПО 1
24.09.2025 Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста 1
25.08.2025 Fork-Tech и Yandex Cloud стали партнерами в области машинного обучения и продуктовой разработки 1
10.04.2025 ИИ-фишинг как эскалация киберугроз: снижение возрастного порога для атакующих 1
04.04.2025 Fork-Tech представит PWS – платформу для продуктовой разработки клиентских решений 1
26.12.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в инструменте для анализа мобильных приложений MobSF 1
24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
15.11.2024 «Авито» запустила облачную платформу для мобильных автотестов 1
22.07.2024 Google «убивает» знаменитый сервис Goo.gl. Миллионы коротких ссылок перестанут работать одномоментно 1
25.04.2024 Pushed — российское решение для отправки push-сообщений 1
10.11.2023 «Лента онлайн» внедрила open-source решение Snowplow для продуктовой аналитики в реальном времени 2
19.10.2023 В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки 2
18.07.2023 «Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов 1
22.03.2023 Globus IT разработала сервис дистрибуции мобильных приложений AppRunner 1
22.03.2022 Смартфоны на Android отправляют в Google все данные о звонках и переписке пользователей. Отменить это нельзя 3
18.02.2022 Возрожден легендарный всеми любимый сервис Google, которого многим не хватало 1
07.09.2021 Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки 1
12.03.2021 Check Point Research: в 10 приложениях в Google Play найден опасный дроппер 1
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 2
13.01.2021 Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android 2
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 2
02.04.2018 Google закрывает свой знаменитый сервис коротких ссылок 1

Публикаций - 22, упоминаний - 29

Google Firebase Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12311 14
Fork-Tech - ФоркТек 27 3
GitHub 982 3
Huawei Mobile Services 73 2
Multifactor - Мультифактор 89 2
X Corp - Twitter 2913 2
Yandex - Яндекс 8550 2
Microsoft Corporation 25298 2
Check Point Software Technologies 802 2
Otello Corporation - Opera Software 337 1
Омега 86 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 16 1
Wokka Lokka 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 28 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
Avito Tech - Авито Тех 10 1
Omega.Future - Омега - Omega-R - Омега-Софт 20 1
Positive Technologies - PT SWARM 42 1
Space307 - Place.01 - Смарт Девелопмент 4 1
Metamentor - Метаментор 6 1
Samsung Electronics 10682 1
Huawei 4265 1
Xiaomi 2014 1
Apple Inc 12704 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1530 1
Telegram Group 2614 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Галактика - Корпорация 1509 1
TeamViewer 131 1
Blink 56 1
Rogue Games 20 1
Газинформсервис - ГИС 421 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 60 1
Лента - Сеть розничной торговли 2280 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1350 1
Лента - Утконос 178 1
ЦИАН - CIAN 166 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 6
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 5
Оповещение и уведомление - Notification 5384 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 3
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 162 3
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 185 3
Application store - магазин приложений 1370 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8963 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 959 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 638 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 3
Google Firebase Dynamic Links - Google FDL 4 2
C&C - Command and Control server 93 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1014 2
Умные платформы 1873 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 2
Google Android 14766 16
Apple iOS 8298 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 4
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 25 3
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 2
TinyURL 9 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 2
Multifactor - Multipushed - Pushed 7 2
Google goo.gl 20 2
Gen Digital - Avast Threats Labs - Avast Threat Intelligence 14 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений 26 1
Crashlytics 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Huawei Mobile Services - Push Kit 4 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Hootsuite 6 1
JetBrains - TeamCity 20 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 1
Google Play Services 13 1
Bitly 3 1
Google URL Shortener - goo.gl 5 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 319 1
Правительство Московской области - Добродел 39 1
Omega.Future - OmegaBot 6 1
Globus IT - AppRunner 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Omega.Future - Omega Chat 6 1
Snowplow 1 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 78 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Дороги 1 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 17 1
Avito Tech - Emcee 5 1
i-Free Just AI - Agent Platform 5 1
Google Firebase Studio 1 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7394 1
Apple iPad 3943 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 1
Kaspersky OS 146 1
Широков Кирилл 2 1
Рыбаков Алексей 6 1
Мартьянов Владимир 5 1
Дмитриева Ирина 10 1
Бодунов Дмитрий 5 1
Шпирко Алексей 2 1
Аблеков Валерий 6 1
Казенюк Антон 3 1
Коваленко Кристина 17 1
Вараксин Юрий 1 1
Лаптев Владислав 5 1
Leith Douglas - Лейт Дуглас 2 1
Шмонов Михаил 3 1
Лысенко Эдуард 313 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 415 1
Алексеев Владимир 18 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Ян Константин 22 1
Рудов Антон 11 1
Сурнин Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 2
Казахстан - Республика 5825 1
Европа 24660 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3241 1
Земля - планета Солнечной системы 10684 1
Япония 13561 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8190 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Америка Латинская 1887 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 595 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 554 1
Ирландия - Дублин 162 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Английский язык 6881 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 91 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
The Register - The Register Hardware 1711 1
9to5Google 57 1
Ars Technica 435 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1285 1
