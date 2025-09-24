Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста

Google еще не выпустил, но уже стремится защитить на российском рынке бренд новейшей облачной среды — генератора софта Firebase Studio. Сервис предназначен для создания мобильных и веб-приложений с помощью языковой модели искусственного интеллекта Gemini. Эксперты не исключают, что компания рассчитывает вернуться на российский рынок с платной версией сервиса в расчете на клиентов из сферы электронной торговли и финтеха.

Американская Google подала заявку в Роспатент на регистрацию фирменного знака новейшей облачной среды для создания мобильных и веб-приложений с помощью ИИ — Firebase Studio. С заявкой удалось ознакомиться CNews.

Бренд регистрируется как российский торговый знак по классам МКТУ 09 и 42. Это загружаемое ПО с ИИ для генерации кода и SaaS-услуги.

В Firebase Studio можно собирать и публиковать полнофункциональные приложения на основе ИИ, говорится на сайте Google. Платформа объединяет Project IDX со специализированными агентами ИИ и поддержкой Gemini в Firebase. Это доступное из любой точки мира пространство, которое содержит все необходимое для создание приложений буквально «из воздуха».

Нужда в Firebase Studio

Руководитель продукта Agent Platform Just AI Антон Малышев пояснил CNews, что Firebase — это уже существующая популярная платформа от Google, предоставляющая разработчикам готовые инструменты для создания бэкенда приложений (базы данных, аутентификация, облачные функции, хостинг и т. д.), а Firebase Studio — это облачная среда разработки на основе ИИ, разработанная Google для создания, прототипирования и развертывания полнофункциональных ИИ-приложений.

Она интегрируется с платформой Firebase и использует модель Gemini для ускорения всего цикла разработки.

«Ее новизна в том, что через нее можно создавать приложения с Gemini без необходимости глубокого программирования. С помощью этой платформы можно создавать прототипы и полноценные приложения через естественный язык или изображения, что поможет существенно сократить время на разработку MVP (тестовых версий)», — пояснил учредитель экосистемы цифрового управления гостиничным бизнесом Teamjet Алексей Корнеев.

По его словам в России Firebase Studio нужен, как и во всем мире, для ускорения разработки мобильных и web-приложений, например, в e-commerce и финтехе.

«Такая площадка сокращает временные и, следовательно, финансовые затраты на разработку, позволяет быстрее выводить продукт на рынок. Из мировых аналогов можно вспомнить такие сервисы как Lovable, v0, Bolt, replit, из российских не могу привести равноценных аналогов. У всех площадок есть свои преимущества, но ИИ-функционал Firebase Studio больше сосредоточен на full-stack (универсальной) разработке», — пояснил эксперт.

Технический директор Metamentor Михаил Шмонов добавляет, что пока в Google студия представлена только в режиме предварительного просмотра. Из похожих по функционалу ИИ сервисов он отмечает base44, который позволяет быстро создавать прототипы (или например MVP некоторых продуктов), и уже помогает стартапам собирать тестовый стенд за считанные минуты и проверять гипотезу в бою.

Роспатент Бренд Firebase Studio

«Сервис доступен только для тестирования и выходит на международный рынок, поэтому утверждать насколько он хорош рановато. Но инструмент с возможностью разработать приложение за сверх сжатые сроки, описав его словами — явно тренд, который заинтересует многих. Это меняет подход к тестированию гипотез», — указывает Шмонов.

Оплатить нельзя, но будет доступ к бесплатной версии

Пока неизвестно, будет ли доступна студия в России.

«Официального запрета на использование всех сервисов Firebase в России не было, однако доступ к некоторым из них может быть ограничен. С другой стороны, использование сервиса подпадает под различные санкции западных государств. Например, из-за санкций США (запрет на новые услуги и IT-поддержку для РФ) новые аккаунты Firebase/Cloud из России блокируются», — пояснил Корнеев.

Российским пользователям программа может быть доступна только в бесплатной версии, считает Антон Малышев из Agent Platform Just AI.

«Скорее всего, если Firebase Studio и будет доступен, то только в рамках бесплатного (free tier) тарифа, как это сейчас происходит с основной платформой Firebase. Это позволит индивидуальным разработчикам и энтузиастам использовать его, но для серьезного бизнеса с высокими нагрузками он будет неприменим из-за невозможности масштабирования и оплаты», — пояснил Малышев.

Бренд не повод для возвращения?

По словам Малышева, регистрация знака сегодня — это не признак скорого запуска продукта в России, это сохранение возможности беспрепятственно выйти на рынок через пять, 10 или 15 лет, когда ситуация может быть иной.

«Процедура регистрации занимает время (до 18 месяцев), поэтому логично делать это заранее», — считает эксперт.

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП, патентный поверенный Эльдар Гулиев согласен с Малышевым. Он заявил CNews, что регистрация товарного знака — это стандартная юридическая практика для международных компаний, даже если компания не ведет коммерческой деятельности в России.

«Если Google не зарегистрирует товарный знак, то это могут сделать другие участники рынка или так называемые «патентные тролли» с целью последующей перепродажи прав на товарный знак. Значительно легче предупредить возможное копирование товарного знака, чем в дальнейшем разбираться с нарушителями в судебном порядке», — пояснил Гулиев.

Шмонов не исключает, что пока Google будет ждать завершения периода санкций, российские программисты могут придумать что-то свое.

«Безусловно может выйти и российский аналог, более того, российский рынок сейчас обладает большим интеллектуальным потенциалом. Такие решения позволяют сократить издержки на создание приложений и поконкурировать с lowcode-конструкторами. Драйверами могут выступить крупные компания, которым такой сервис автоматизирует множество процессов», — заключил эксперт.