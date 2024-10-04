ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают они чаще всего выбирают жертвы крупные ИТ-компании, так как с них можно получить больше денег. Как патентный тролль сам себя подставил Cloudflare пишет на своем сайте, то Sable Networks пытала

Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию ишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний. Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее а

Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди дящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Патентные войны Samsung Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием

У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги нтных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в

Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф tX гигантские отчисления. За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, чт

Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус млн. По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели. Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательн

Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями анных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления. Борьба с патентными троллями В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направлен

Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн , принадлежащим истцу. Позже в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты. Патентный тролль MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании яв

«Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США AT обошлись антивирусной компании в $2,5 млн. Компания Lodsys, вероятно, является «дочкой» крупного патентного тролля Intellectual Ventures, что, впрочем, самой компанией отрицается. Она получи

«Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля «Лаборатория Касперского» второй раз подряд одержала безоговорочную победу над патентным троллем и стала единственной компанией из группы ответчиков, не согласившейся платить за урегулирование претензии и лицензии на патенты, в ненарушении которых твердо уверена. После 1,

Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе уступок «троллям». Процесс с компанией IPAT стал первым столкновением «Лаборатории Касперского» с «патентным троллингом» в США. В компании рассказывают, что истец требовал денег (сумма требова

Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей ретения Motorola Mobility также получила солидный патентный портфель (около 17 тыс. патентов и 7,5 тыс. заявок). Тенденция свидетельствует об активном желании крупных компаний защититься от нападения патентных троллей - небольших фирм, которые скупают патенты и затем с помощью судебных исков заставляют платить за принадлежащие им технологии (хотя ими и не разработанные). В августе прошлого

Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей мпаниям так называемые патентные тролли – не имеющие собственных продуктов фирмы, специализирующиеся на предъявлении патентных исков. Согласно данным исследования, начиная с 1990 г. включительно иски патентных троллей стоили публичным компаниям около $500 млрд. При этом, проблема стала особенно острой именно в последние годы. В течение последних четырех лет из-за исков в отношении нарушения

Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны Глава правления Acer Джей Ти Ван (J.T. Wang) высказался с критическим замечанием относительно того, как в правовом поле ведет себя Apple. Он назвал компанию зачинщиком патентной войны, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему, сообщает AppleInsider со ссылкой на DigiTimes. В частности, Ван осудил решение Apple судиться с тайваньским производителем смартфон

Linux защитили от патентных троллей атенты принадлежат им, полностью исключена возможность того, что они попадут в руки так называемым «патентным троллям», компаниям, чей бизнес завязан исключительно на покупке патентов и получен