Получите все материалы CNews по ключевому слову
Патент Патентные войны Патентные тролли
СОБЫТИЯ
|04.10.2024
|
ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают
они чаще всего выбирают жертвы крупные ИТ-компании, так как с них можно получить больше денег. Как патентный тролль сам себя подставил Cloudflare пишет на своем сайте, то Sable Networks пытала
|18.11.2022
|
Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию
ишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний. Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее а
|06.06.2022
|
Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди
дящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Патентные войны Samsung Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием
|29.04.2022
|
У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги
нтных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в
|13.07.2021
|
Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф
tX гигантские отчисления. За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, чт
|25.05.2018
|
Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус
млн. По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели. Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательн
|11.09.2017
|
Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями
анных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления. Борьба с патентными троллями В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направлен
|22.09.2016
|
Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн
, принадлежащим истцу. Позже в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты. Патентный тролль MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании яв
|03.10.2013
|
«Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США
AT обошлись антивирусной компании в $2,5 млн. Компания Lodsys, вероятно, является «дочкой» крупного патентного тролля Intellectual Ventures, что, впрочем, самой компанией отрицается. Она получи
|26.08.2013
|
«Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля
«Лаборатория Касперского» второй раз подряд одержала безоговорочную победу над патентным троллем и стала единственной компанией из группы ответчиков, не согласившейся платить за урегулирование претензии и лицензии на патенты, в ненарушении которых твердо уверена. После 1,
|27.06.2012
|
Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе
уступок «троллям». Процесс с компанией IPAT стал первым столкновением «Лаборатории Касперского» с «патентным троллингом» в США. В компании рассказывают, что истец требовал денег (сумма требова
|19.06.2012
|
Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей
ретения Motorola Mobility также получила солидный патентный портфель (около 17 тыс. патентов и 7,5 тыс. заявок). Тенденция свидетельствует об активном желании крупных компаний защититься от нападения патентных троллей - небольших фирм, которые скупают патенты и затем с помощью судебных исков заставляют платить за принадлежащие им технологии (хотя ими и не разработанные). В августе прошлого
|21.09.2011
|
Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей
мпаниям так называемые патентные тролли – не имеющие собственных продуктов фирмы, специализирующиеся на предъявлении патентных исков. Согласно данным исследования, начиная с 1990 г. включительно иски патентных троллей стоили публичным компаниям около $500 млрд. При этом, проблема стала особенно острой именно в последние годы. В течение последних четырех лет из-за исков в отношении нарушения
|25.07.2011
|
Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны
Глава правления Acer Джей Ти Ван (J.T. Wang) высказался с критическим замечанием относительно того, как в правовом поле ведет себя Apple. Он назвал компанию зачинщиком патентной войны, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему, сообщает AppleInsider со ссылкой на DigiTimes. В частности, Ван осудил решение Apple судиться с тайваньским производителем смартфон
|09.09.2009
|
Linux защитили от патентных троллей
атенты принадлежат им, полностью исключена возможность того, что они попадут в руки так называемым «патентным троллям», компаниям, чей бизнес завязан исключительно на покупке патентов и получен
|24.05.2007
|
Linux и Microsoft: «патентной войны» не будет?
сторону баррикад, когда речь идёт о защите софтверных патентов. Microsoft, скорее всего, развяжет ряд крупных судебных процессов о нарушении патентов в ближайшие несколько лет, считает Шаттлворт, но «патентной войны» с Linux не будет. Если Microsoft развяжет её, она проиграет. У Linux и Microsoft — общая угроза. Они должны вместе добраться до тех людей или компаний, которые сами не раз
Патент и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.