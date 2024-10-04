Разделы

Патент Патентные войны Патентные тролли


СОБЫТИЯ


04.10.2024 ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают

они чаще всего выбирают жертвы крупные ИТ-компании, так как с них можно получить больше денег. Как патентный тролль сам себя подставил Cloudflare пишет на своем сайте, то Sable Networks пытала
18.11.2022 Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию

ишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний. Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее а
06.06.2022 Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди

дящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Патентные войны Samsung Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием
29.04.2022 У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги

нтных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в

13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф

tX гигантские отчисления. За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, чт
25.05.2018 Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус

млн. По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели. Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательн
11.09.2017 Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями

анных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления. Борьба с патентными троллями В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направлен
22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн

, принадлежащим истцу. Позже  в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты.  Патентный тролль  MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании яв
03.10.2013 «Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США

AT обошлись антивирусной компании в $2,5 млн. Компания Lodsys, вероятно, является «дочкой» крупного патентного тролля Intellectual Ventures, что, впрочем, самой компанией отрицается. Она получи
26.08.2013 «Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля

«Лаборатория Касперского» второй раз подряд одержала безоговорочную победу над патентным троллем и стала единственной компанией из группы ответчиков, не согласившейся платить за урегулирование претензии и лицензии на патенты, в ненарушении которых твердо уверена. После 1,
27.06.2012 Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе

уступок «троллям». Процесс с компанией IPAT стал первым столкновением «Лаборатории Касперского» с «патентным троллингом» в США. В компании рассказывают, что истец требовал денег (сумма требова
19.06.2012 Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей

ретения Motorola Mobility также получила солидный патентный портфель (около 17 тыс. патентов и 7,5 тыс. заявок). Тенденция свидетельствует об активном желании крупных компаний защититься от нападения патентных троллей - небольших фирм, которые скупают патенты и затем с помощью судебных исков заставляют платить за принадлежащие им технологии (хотя ими и не разработанные). В августе прошлого

21.09.2011 Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей

мпаниям так называемые патентные тролли – не имеющие собственных продуктов фирмы, специализирующиеся на предъявлении патентных исков. Согласно данным исследования, начиная с 1990 г. включительно иски патентных троллей стоили публичным компаниям около $500 млрд. При этом, проблема стала особенно острой именно в последние годы. В течение последних четырех лет из-за исков в отношении нарушения
25.07.2011 Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны

Глава правления Acer Джей Ти Ван (J.T. Wang) высказался с критическим замечанием относительно того, как в правовом поле ведет себя Apple. Он назвал компанию зачинщиком патентной войны, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему, сообщает AppleInsider со ссылкой на DigiTimes. В частности, Ван осудил решение Apple судиться с тайваньским производителем смартфон
09.09.2009 Linux защитили от патентных троллей

атенты принадлежат им, полностью исключена возможность того, что они попадут в руки так называемым «патентным троллям», компаниям, чей бизнес завязан исключительно на покупке патентов и получен
24.05.2007 Linux и Microsoft: «патентной войны» не будет?

сторону баррикад, когда речь идёт о защите софтверных патентов. Microsoft, скорее всего, развяжет ряд крупных судебных процессов о нарушении патентов в ближайшие несколько лет, считает Шаттлворт, но «патентной войны» с Linux не будет. Если Microsoft развяжет её, она проиграет. У Linux и Microsoft — общая угроза. Они должны вместе добраться до тех людей или компаний, которые сами не раз

Публикаций - 92, упоминаний - 130

Патент и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12757 41
Google LLC 12345 38
Samsung Electronics 10717 32
Microsoft Corporation 25338 29
IBM - International Business Machines Corp 9566 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 14
Sony 6641 14
HTC Corporation 1506 14
Red Hat 1347 12
HP Inc. 5773 11
Oracle Corporation 6902 11
Intel Corporation 12585 10
Cisco Systems 5238 9
OpenText - Micro Focus - Novell 873 9
Lenovo Group 2375 8
Lenovo Motorola 3531 8
Xiaomi 2039 7
Meta Platforms - Facebook 4555 7
LG Electronics 3684 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 7
Dell EMC 5107 6
Amazon Inc - Amazon.com 3163 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 6
GNOME Foundation 23 6
Acer Group - Acer Inc 2675 5
Philips 2076 5
AT&T Inc 1698 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 5
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 5
ZTE Corporation 776 4
Toshiba Corporation 2957 4
HP - Hewlett-Packard 3645 4
Garmin - Гармин 225 4
RCDI - Rothschild Connected Devices 4 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5328 3
Yandex - Яндекс 8618 3
Huawei 4295 3
Qualcomm Technologies 1919 3
Fortinet 418 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 5
Intellectual Ventures 5 3
Boeing 1020 2
Dyson 133 2
Shearman & Sterling 13 2
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Birch Legal - Бёрч Лигал 1 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
eBay Inc 1632 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1083 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Walt Disney Company 639 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Expedia Group 135 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 38 1
SoftBank Group 273 1
Mazda Motor Corporation 72 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Michelin - Мишлен 34 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Uber 342 1
Merrill Lynch 454 1
TripAdvisor 41 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Россети Ленэнерго 1699 1
RusProfile - Руспрофайл 22 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Резонанс НПП 388 1
Судебная власть - Judicial power 2412 33
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 533 8
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 7
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 67 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1099 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 446 3
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3123 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 358 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 759 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 305 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 1
OIN - Open Invention Network 23 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
OSI - Open Source Initiative 76 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Linux Foundation 189 1
Демократическая политическая партия США 120 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25717 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8210 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8208 13
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 651 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9464 9
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1227 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13069 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7717 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15008 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12914 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5679 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11334 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8399 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10249 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17850 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8983 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6333 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16683 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2249 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 5
Оповещение и уведомление - Notification 5393 5
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 403 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4697 4
Google Android 14825 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 21
Linux OS 11026 20
Apple iPad 3945 16
Apple iOS 8325 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 8
Microsoft Windows 16439 7
Oracle Java - язык программирования 3352 7
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 254 7
Apple FaceTime 187 6
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 6
Myspace - социальная сеть 640 6
GNU GNOME Shotwell 9 6
Apple iPhone 5 778 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 4
Apple iMessage - Мессенджер 164 4
Microsoft Windows 2000 8679 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 3
Samsung Galaxy 996 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 953 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 701 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 3
Apple iPhone 8 186 3
Apple iPhone 7 287 3
Apple iPhone 4 792 3
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 3
Apple iPod Touch 747 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 3
Samsung Electronics TouchWiz 202 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1633 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 461 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 2
Microsoft Azure 1472 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 513 2
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 6
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 4
Касперский Евгений 331 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 3
Икономов Арташес 6 3
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 2
Евсеев Артем 39 2
Koh Lucy - Ко Люси 17 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 222 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 2
Smith Brad - Смит Брэд 100 2
Рамендик Михаил 19 2
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 2
Галкин Иван 2 1
Castaneda Jose - Кастанеда Хосе 4 1
Гулиев Эльдар 3 1
Rahim Rami - Рахим Рами 5 1
Brinkley Darren - Бринкли Даррен 2 1
Тимофеева Кристина 1 1
Сыров Антон 1 1
Day Allan - Дэй Аллан 3 1
Нефедьев Антон 1 1
Суворов Константин 1 1
Шмонов Михаил 3 1
Myhrvold Nathan - Мирвольд Натан 5 1
Abrams Jonathan - Абрамс Джонатан 2 1
Mackenzie Jason - Макинэзи Джейсон 3 1
Путин Владимир 3388 1
Мишустин Михаил 755 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 218 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Артамонова Анна 183 1
Бакунов Григорий 22 1
Аникин Леонид 61 1
Халяпин Сергей 90 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 68
Россия - РФ - Российская федерация 158508 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 15
Южная Корея - Республика 6882 15
США - Техас 1015 12
США - Калифорния 4781 11
Европа 24686 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 9
Китай - Тайвань 4149 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 8
Германия - Федеративная Республика 12965 8
Япония 13570 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 6
Канада 4998 6
Азия - Азиатский регион 5766 5
Финляндия - Финляндская Республика 3661 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1792 4
США - Юта 196 4
Сингапур - Республика 1916 3
США - Нью-Йорк 3156 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 3
Нидерланды 3647 3
США - Делавэр 173 3
Казахстан - Республика 5848 2
Земля - планета Солнечной системы 10696 2
Армения - Республика 2385 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3059 2
Швеция - Королевство 3721 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 2
США - Колумбия - Вашингтон 1456 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 2
Нидерланды - Гаага 52 2
Азиатские тигры - Четыре азиатских тигра - Восточноазиатские тигры - Четыре азиатских малых дракона - Южная Корея - Сингапур - Гонконг - Тайвань 10 1
Беларусь - Белоруссия 6084 1
Ирландия - Республика 1030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 42
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 30
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 30
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4941 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5915 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11790 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5306 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 4
Импортозамещение - параллельный импорт 566 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3047 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5328 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6383 3
НКО - Некоммерческая организация 596 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6264 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6513 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3718 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4265 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6696 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6291 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 385 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5912 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 780 2
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 27 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 95 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Английский язык 6893 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 9
Bloomberg 1555 7
Ars Technica 438 4
The Register - The Register Hardware 1724 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 2
FT - Financial Times 1264 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2214 2
AppleInsider 398 2
FOSS Patents 10 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
The Verge - Издание 601 1
Forbes - Форбс 932 1
Wikipedia - Википедия 603 1
ZDnet 662 1
Tom’s Hardware 538 1
Ведомости 1298 1
NYT - The New York Times 1091 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
GizChina - Издание 82 1
The Guardian - Британская газета 386 1
DigiTimes - Издание 1327 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TorrentFreak (TF) 150 1
The Information 73 1
Inquirer 463 1
Phoronix 52 1
EE Times 160 1
Telegraph 196 1
Daily Mail 56 1
Newsweek 39 1
ComputerWorld 144 1
Mash - telegram-канал 20 1
Network World 31 1
Quartz 25 1
Electronista 166 1
TG Daily 98 1
Silicon.com 364 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
IDC - International Data Corporation 4946 3
Juniper Research 552 2
Gartner - Гартнер 3623 2
Microsoft Research 141 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3767 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Fortune Global 100 142 1
TIRIAS Research 4 1
NPD Group 140 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1302 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
MIPS Open Developer Days 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

