У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги

Минус некачественный патент

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) признало недействительным патент на технологию беспроводного распространения изображений, из-за которого в 2019-2020 гг. состоялось разбирательство между известным патентным троллем и кураторами проекта GNOME.

Компания американского предпринимателя Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) Rothschild Patent Imaging (RPI) планировала добиться от разработчиков графического окружения с открытым исходным кодом выплаты «пятизначной суммы» в обмен на снятие патентных претензий. Противостояние в правовом поле тогда завершилось триумфом сторонников свободного программного обеспечения.

В то же время весьма сомнительный патент по-прежнему представлял угрозу для разработчиков других программных продуктов. Более того, по информации организации OSI, он применялся для нападок на более чем 20 проектов.

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Однако нашелся энтузиаст, который взял на себя работу по аннулированию документа – Маккой Смит (McCoy Smith), американский юрист с 30-летним стажем, специализирующийся на патентном праве. В октябре 2020 г. юридическая фирма Смита под названием LexPan направила запрос в USPTO на повторное рассмотрение патента. В результате соответствующая комиссия встала на сторону LexPan и регистрация проблемного патента была отменена, поскольку тот не предлагал оригинальных идей и USPTO изначально не следовало его регистрировать. Теперь данный патент не представляет опасности для разработчиков ПО, в том числе открытого.

По мнению представителей OSI (Open Source Initiative), некоммерческой структуры (НКО), которая занимается продвижением открытого ПО, данное решение ведомства может стать своеобразным предостерегающим сигналом для патентных троллей – держаться от проектов с открытым исходным кодом подальше.

Как развивались события

GNOME Foundation является НКО, которая координирует развитие проекта GNOME – популярной свободного графического окружения для Linux и других UNIX-подобных операционных систем.

Среди включенных в GNOME прикладных программ – бесплатный инструмент для систематизации фотоснимков Shotwell с открытым исходным кодом. Он, в частности, поддерживает перенос и отсеивание изображений с цифровых камер, а также позволяет упорядочивать снимки и делиться ими в социальных сетях и специализированных фотосервисах.

В сентябре 2019 г. RPI подала судебный иск к GNOME Foundation. Согласно исковому заявлению, некоторые функции Shotwell, по мнению истца, нарушали принадлежащий RPI патент под номером 9936086, выданный в 2008 г.

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Данный патент описывает принцип установления соединения между устройством захвата изображений (например, камерой) и устройством-получателем (например, ПК) по беспроводному каналу связи, а также импорт фотографий с фильтрацией по заданным пользователем критериям. RPI настаивала на том, что выгрузку фотографий с камеры в социальные сети прямо со смартфона или камеры следует трактовать как беспроводной обмен данными. Поскольку удаленный сервер, поддерживающий работу соцсети, и устройство с камерой в данном случае не соединены проводниками, то и связь между ними устанавливается беспроводная, аргументировала свою позицию компания Ротшильда.

RPI планировала добиться от GNOME Foundation либо выплаты регулярного денежного вознаграждения (роялти) за использование запатентованных технологий, либо удаления из Shotwell функций, нарушающих патент №9936086.

В октябре 2019 г. RPI пообещала GNOME Foundation отказаться от патентных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в конечном счете добиться аннулирования патента.

Кто такой Ли Ротшильд и почему является патентным троллем

Ли Ротшильд, по мнению представителей GNOME Foundation является классическим патентным троллем. Его бизнес предполагает заработок преимущественно за счет лицензионных отчислений за использование принадлежащих ему патентов или единоразовых выплат за отказ от преследования через суд. Жертвами патентных троллей часто становятся небольшие компании, которые стеснены в средствах и не могут себе позволить качественную юридическую защиту.

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RPI – далеко не единственная фирма, занимающаяся в сущности легализованным вымогательством. Rothschild Connected Devices (RCDI) в 2017 г. судилась с американским производителем навигационной техники и спортивных часов Garmin. Тогда юристам Garmin удалось доказать необоснованность патентных претензий со стороны структуры Ротшильда. В итоге RCDI пришлось отказаться от иска, а Garmin, в свою очередь, подала встречный иск и отсудила $20 тыс. в качестве компенсации судебных расходов.

Несмотря на громкое имя, Ли Ротшильд, вероятно, не имеет отношения к знаменитой династии банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. Во всяком случае, в известных явно неполных списках членов семейства его имя не упоминается. В Сети фотографии Ли Ротшильда можно найти на его странице в социальной сети Myspace и в приложении к интервью, которое он дал ресурсу intellectualventures.com в 2013 г.