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Myspace
социальная сеть


27.01.2021 Создатель одной из первых в мире соцсетей мог сейчас владеть акциями на $1 млрд, но его отговорили глупые инвесторы 1
22.05.2020 Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux 1
28.10.2019 Знаменитые разработчики Linux пошли войной на Ротшильда 1
27.09.2019 На знаменитейшего разработчика Linux напал Ротшильд 1
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 1
11.07.2019 В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1
18.06.2019 В Telegram работает канал, который выдает чужие пароли по адресу e-mail 1
29.11.2017 InfoWatch: ИТ-компании допустили утечку более 2 млрд записей персональных данных в 2016 году 1
21.03.2017 На продажу выставлены 25 млн логинов Gmail с паролями 1
03.02.2017 Соцсети помогут клиентам Weborama вычислить идеального потребителя 1
25.08.2016 Число программ-вымогателей в 1 полугодии 2016 г. выросло на 172% 1
09.06.2016 Девушка-хакер продает пароли к миллионам российских аккаунтов Twitter 1
06.06.2016 Хакер опубликовал логины и пароли 100 млн пользователей «Вконтакте» 1
22.01.2014 Исследователи предсказали гибель Facebook в ближайшие годы 2
27.11.2013 «Лаборатория Касперского» предупреждает о возможных атаках с использованием нового банковского троянца 1
13.06.2013 Соцсеть Myspace полностью переделали 4
28.01.2013 Google+ стала второй по популярности социальной сетью в мире 1
28.01.2013 Российский разработчик стал лидером рынка, уничтожив американского конкурента 1
31.10.2012 Trend Micro представила новые приложения для Windows 8 1
28.09.2012 "Инфостарт": Если не нашли у нас – нет нигде 1
28.09.2012 Голливуд: новый рай для стартапов 1
16.03.2012 Бывший сотрудник Google: «новое руководство хоронит компанию» 1
14.03.2012 Российская DLP-система работает: доказано на практике 1
13.02.2012 Аудитория MySpace впервые за последние годы начала расти 4
24.01.2012 Facebook, Twitter и Myspace показали, как Google обманывает пользователей 2
17.01.2012 Самый известный троян для Facebook был создан в России. Раскрыты имена его владельцев 1
13.01.2012 MySpace популярнее, чем Tumblr и Google Plus 4
29.12.2011 Названы главные лузеры и герои интернета в 2011 г. 5
23.12.2011 MySpace уходит из Японии 4
15.12.2011 Социальная сеть Tagged купила своего конкурента hi5 1
09.11.2011 Вышел обновленный DeviceLock Endpoint DLP Suite с улучшенной поддержкой почтовых веб-сервисов и соцсетей 1
07.11.2011 Новая версия IM+ 5.0 обзавелась поддержкой Android-планшетов и новыми функциями 1
24.10.2011 Руперт Мердок о MySpace: это была огромная ошибка 5
13.10.2011 DeviceLock предотвращает утечки данных при доступе сотрудников к Google+ 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
03.10.2011 Новый владелец увольняет сотрудников MySpace 1
28.09.2011 Аудитория Google+ превысила 50 млн 1
26.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
20.09.2011 Генеральным директором DeviceLock стал топ-менеджер из Силиконовой долины 1
20.09.2011 Соцсеть Hi5 проводит массовое сокращение 1

Публикаций - 331, упоминаний - 519

Myspace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 20
VK - Mail.ru Group 2482 7
Google LLC 7135 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 5
Facebook 3765 5
Cisco Systems 2037 4
Novell 197 3
RCDI - Rothschild Connected Devices 3 3
Samsung Electronics 5641 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
Garmin 125 3
Sony 2327 3
IBM 3530 3
GNOME Foundation 14 3
Philips 698 3
HP Inc. 2901 3
Red Hat 665 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 2
Yahoo! 1092 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 2
МегаФон ПетерСтар 145 1
I-Free 69 1
Nitro-Team 1 1
Rainbow Security 56 1
ВолгаТелеком 216 1
СайТЭК НПО 4 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Digital Revolution - хакерская группировка 4 1
Комстар Регионы 89 1
Nortel Networks 221 1
Монитор безопасности 69 1
Zecurion - SecurIT 156 1
BT Group - British Telecommunications 82 1
Rambler Group - Рамблер ГК 484 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 1
АйТи 749 1
Акадо Телеком - Комкор 606 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 1
SAP SE 3208 1
LinkedIn 520 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Shearman & Sterling 13 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
OIN - Open Invention Network 17 3
OSI - Open Source Initiative 33 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 15
Flash 472 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 6
QWERTY-клавиатура 190 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 1
DivX - видеокодек 164 1
Xvid - видеокодек 97 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 109 1
Google Android 10750 10
VK - Mail.ru Одноклассники 856 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 4
Linux OS 4249 3
Java - Язык программирования 1169 3
GNU GNOME Shotwell 7 3
Symbian OS 767 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Samsung Electronics Bada 171 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 3
Have I Been Pwned 5 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 2
Samsung Wave 31 2
HTC Hero - серия смартфонов 37 2
Microsoft Zune 86 2
Google Picasa Web Albums 119 2
Nokia N - серия 239 2
Microsoft Excel 435 2
JavaScript - Язык программирования 627 2
Google Gmail 602 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Apple iOS 5741 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Nokia Ovi Store 51 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Samsung S - серия стиральных машин 1 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Bitcoin Security Forum 1 1
eDonkey - eD2k 2 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
MailSearchBot - Telegram-bot 1 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 4 3
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 5 3
Hunt Troy - Хант Трой 5 2
Лукацкий Алексей 67 1
Кореш Виктор 71 1
Мякишева Марина 84 1
Степанов Антон 56 1
Самойленко Максим 65 1
Тютеев Батыржан 1 1
Орлов Анатолий 4 1
Путин Владимир 1821 1
Евтушенков Владимир 130 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Лугов Андрей 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 51
Россия - Российская федерация - РФ 57238 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Япония 2771 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 8
Европа 3736 7
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 4
США - Калифорния 972 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Индия - Республика 2165 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 1
Европа Западная 611 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
News Corp 90 18
NYT - The New York Times 506 4
CNews - ZOOM.CNews 1089 3
Digg 51 3
Wikipedia - Википедия 275 2
LeakedSource 4 2
All Things Digital 156 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
ZDnet 381 1
Electronista 139 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 2
NPD Group 81 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
comScore 224 1
eMarketer 77 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
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