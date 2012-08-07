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Black Hat Конференция
СОБЫТИЯ
|07.08.2012
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Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему
Эксперты исследовательской лаборатории Digital Security в ходе конференции Black Hat USA рассказали о сложной многоуровневой атаке на SAP-систему, где используются мног
|21.02.2008
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ИБ-специалисты обсуждают вопросы безопасности на конференции Black Hat
В Вашингтоне проходит конференция ИБ-специалистов Black Hat. 18 и 19 февраля проводились разные практические тренинги. А 20 и 21 февраля посвящаются общению с разными специалистами, в том числе со специалистами из правительственных органов США
|08.08.2007
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Black Hat: цифровые подписи XML не спасают от хакеров
атаки удалённого выполнения произвольного кода, заявил Брэд Хилл (Brad Hill) из iSec на конференции Black Hat 2007. Синтаксис сертификатов XMLDSIG отличается от ASN.1 для X.509 – с его помощью
|06.08.2007
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Black Hat: софтверные IP-телефоны крайне ненадёжны
называемых «софтверных телефонах», могут содержать тысячи уязвимостей, утверждают исследователи лаборатории Sipera Systems – VIPER Lab. Некоторые из уязвимостей были продемонстрированы на конференции Black Hat в Лас-Вегасе, сообщил Scmagazine.com. Проблема начнёт проявляться по мере перевода IP-телефонии из корпоративных сетей в интернет. Исследователи показали, как при помощи VoIP-протокол
|03.08.2007
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Black Hat: хотспоты гарантируют кражу приватных данных
Хотспоты – точки общего доступа к Wi-Fi – практически все представляют угрозу утечки реквизитов, заявил на конференции Black Hat в Лас-Вегасе Роб Грэм (Rob Gram), исполнительный директор Errata Security. Для кражи реквизитов достаточно использовать простейший снифер – программу для записи сетевого трафика, прох
|31.07.2007
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Black Hat раскроет уязвимости Vista и Leopard
Брифинги 11-й конференции Black Hat USA в Лас-Вегасе, которые начнутся в среду, будут посвящены уязвимостям операционны
|07.08.2006
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На взлом Apple MacBook потребовалось 60 секунд
Исследователи из компании Black Hat объявили о том, что нашли способ взломать ноутбук Apple MacBook и установить над ним контроль. Проникновение проходит на таком низком уровне, что даже файерволлы и антивирусные програ
Black Hat и организации, системы, технологии, персоны:
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