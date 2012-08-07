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Black Hat Конференция

СОБЫТИЯ


07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему

Эксперты исследовательской лаборатории Digital Security в ходе конференции Black Hat USA рассказали о сложной многоуровневой атаке на SAP-систему, где используются мног
21.02.2008 ИБ-специалисты обсуждают вопросы безопасности на конференции Black Hat

В Вашингтоне проходит конференция ИБ-специалистов Black Hat. 18 и 19 февраля проводились разные практические тренинги. А 20 и 21 февраля посвящаются общению с разными специалистами, в том числе со специалистами из правительственных органов США
08.08.2007 Black Hat: цифровые подписи XML не спасают от хакеров

атаки удалённого выполнения произвольного кода, заявил Брэд Хилл (Brad Hill) из iSec на конференции Black Hat 2007. Синтаксис сертификатов XMLDSIG отличается от ASN.1 для X.509 – с его помощью

06.08.2007 Black Hat: софтверные IP-телефоны крайне ненадёжны

называемых «софтверных телефонах», могут содержать тысячи уязвимостей, утверждают исследователи лаборатории Sipera Systems – VIPER Lab. Некоторые из уязвимостей были продемонстрированы на конференции Black Hat в Лас-Вегасе, сообщил Scmagazine.com. Проблема начнёт проявляться по мере перевода IP-телефонии из корпоративных сетей в интернет. Исследователи показали, как при помощи VoIP-протокол
03.08.2007 Black Hat: хотспоты гарантируют кражу приватных данных

Хотспоты – точки общего доступа к Wi-Fi – практически все представляют угрозу утечки реквизитов, заявил на конференции Black Hat в Лас-Вегасе Роб Грэм (Rob Gram), исполнительный директор Errata Security. Для кражи реквизитов достаточно использовать простейший снифер – программу для записи сетевого трафика, прох
31.07.2007 Black Hat раскроет уязвимости Vista и Leopard

Брифинги 11-й конференции Black Hat USA в Лас-Вегасе, которые начнутся в среду, будут посвящены уязвимостям операционны
07.08.2006 На взлом Apple MacBook потребовалось 60 секунд

Исследователи из компании Black Hat объявили о том, что нашли способ взломать ноутбук Apple MacBook и установить над ним контроль. Проникновение проходит на таком низком уровне, что даже файерволлы и антивирусные програ

Публикаций - 120, упоминаний - 132

Black Hat и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 16
Apple Inc 13154 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 11
Google LLC 12688 11
Intel Corporation 12811 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
SAP SE 5601 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Check Point Software Technologies 829 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
ERPScan - ЕРПСкан 27 5
Cisco Systems 5372 5
IOActive 15 4
Samsung Electronics 11064 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
Yahoo! 3726 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Security Research Labs 6 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
X Corp - Twitter 2938 3
LG Electronics 3735 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Gen Digital - Avast Software 184 3
Trend Micro 651 3
Bitdefender 171 3
Palo Alto Networks 209 2
enSilo 6 2
Dell Technologies Secureworks 45 2
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 2
Broadcom - VMware 2610 2
Dell EMC 5180 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Информзащита 941 2
ESET - ESET Software 1161 2
Крок - Croc 1964 2
Citi - Citibank 158 2
Bank of America - Банк Америки 271 1
Airbnb 101 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Красный октябрь 33 1
Muddy Waters 7 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
Abbott Laboratories 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
Parex Banka - Parexbank 6 1
Amnesty International 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Boeing 1031 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правительство Израиля - Israel National Cyber Security Authority - INCB - Israel National Cyber Bureau - Национальное управление кибербезопасности (Израиль) 2 1
U.S. Department of the Treasury - U.S. TIGTA - Treasury Inspector General for Tax Administration USA - Генеральный инспектор казначейства по налоговой администрации США 3 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Правительство Тайваня 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
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Аль-Каида - террористическая организация 67 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 56
Microsoft Windows 16882 18
Google Android 15243 16
Apple iOS 8583 10
Linux OS 11533 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Google - Gmail 1021 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 5
Toyota Prius 49 4
Apple MacBook Pro 559 4
Ford Escape Hybrid 11 4
Apple macOS 2419 4
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Apple iPad 4011 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Myspace - социальная сеть 640 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 2
Intel Apollo Lake 19 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Oracle PeopleSoft 426 2
SAP Notes 14 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 2
NSO Group - Pegasus 98 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Microsoft Windows XP 2431 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Apple Safari - браузер 896 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
DeviceLock DLP 82 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Поляков Александр 54 7
Miller Charles - Миллер Чарли 22 6
Miller Charlie - Миллер Чарли 16 5
Галушкин Олег 182 5
Valasek Chris - Крис Валасек 12 4
Maynor David - Мэйнор Дэвид 6 4
Горячий Максим 10 3
Тюрин Алексей 17 3
Ермолов Марк 13 3
Rutkowska Joanna - Рутковска Джоанна 5 3
Мельникова Анастасия 440 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Гинятуллин Роман 61 2
Stamos Alex - Стамос Алекс 5 2
Barnaby Jack - Барнаби Джек 4 2
Частухин Дмитрий 10 2
Юнусов Тимур 7 2
Kaminsky Dan - Камински Дэн 4 2
Lell Jakob - Лел Жакоб 3 2
Grunwald Lukas - Грюнвальд Лукас 4 2
Grattafiori Aaron - Гратафьори Аарон 2 2
Yavor Josh - Явор Джош 2 2
Зайцев Михаил 345 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Касперский Евгений 337 1
Иванов Алексей 163 1
Захаренко Максим 57 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Семенов Александр 166 1
Ляпунов Игорь 132 1
Волков Дмитрий 69 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Бобров Сергей 12 1
Карпов Илья 32 1
Савельев Михаил 44 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Василенко Александр 99 1
Зотов Алексей 69 1
Стенников Алексей 5 1
Комаров Алексей 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 38
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 35
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Сингапур - Республика 1953 8
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Израиль 2856 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Нидерланды - Амстердам 630 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
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Нидерланды 3746 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
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Азия - Азиатский регион 5920 3
Канада 5081 3
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Эстония - Эстонская Республика 764 3
Австралия - Мельбурн 115 2
Африка Северная 262 2
США - Невада 214 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Испания - Королевство 3840 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Европа Западная 1496 2
Бахрейн - Королевство 136 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
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Аренда 2687 3
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
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