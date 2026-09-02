Индексная книга (каталог) CNews*
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Тюрин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Тюрин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
|Поляков Александр 55 4
|Частухин Дмитрий 10 3
|Евдокимов Дмитрий 29 3
|Миноженко Александр 3 2
|Медведовский Илья 34 2
|Перцев Алексей 1 1
|Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
|Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
|Бартенева Мария 36 1
|Большев Александр 4 1
|Макаров Станислав 118 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Славин Борис 37 1
|Царев Евгений 30 1
|Федорец Андрей 19 1
|Зотов Александр 4 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Кругляков Роман 44 1
|Петкевич Андрей 13 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Шалеев Дмитрий 2 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Головлев Павел 12 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Оноприенко Евгений 5 1
|Каншина Мария 5 1
|Бондаренко Виталий 3 1
|Поддубный Олег 2 1
|Курилов Владимир 4 1
|Безбородов Кирилл 1 1
|Кобак Валерий 1 1
|Шевченко Станислав 2 1
|Гузиенко Оксана 2 1
|Балезин Евгений 1 1
|Бажин Роман 3 1
|Андриков Денис 4 1
|Карташева Ольга 2 1
|Бочкарев Владимир 14 1
|Абисалов Вячеслав 3 1
|Forbes - Форбс 1012 1
|Fortune 211 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.