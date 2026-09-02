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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200491
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Тюрин Алексей

СОБЫТИЯ


02.09.2026 «Ростелеком» обеспечит цифровой контроль при строительстве школ и больниц на Дальнем Востоке 1
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации 1
20.09.2023 Упаковка имеет значение - ГК «Астра» развивает направление ПАК 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1
10.01.2018 Digital Security представила прогноз тенденций и угроз ИБ-2018 1
14.01.2016 Digital Security представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ на 2016 г. 1
15.07.2015 Атака TokenChpoken на Oracle PeopleSoft угрожает половине крупных коммерческих и государственных компаний 1
03.06.2015 Россияне нашли в ПО Oracle опасные «дыры». Под угрозой более 7000 компаний 1
16.01.2015 Digital Security опубликовала прогноз основных тенденций и угроз ИБ 2015 г. 2
04.02.2014 Эксперты ждут появления опасных «червей» для SAP 1
02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
26.07.2013 Уязвимость в Apache Struts позволяет получить полный контроль над веб-сервером 1
05.03.2013 Опубликована программа PCI DSS Russia 2013 1
24.10.2012 Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине 1
20.07.2012 Июльское обновление безопасности SAP: закрыто 20 уязвимостей 1
04.07.2012 Digital Security помогла SAP закрыть две уязвимости в интеграционной шине SAP 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Тюрин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 12
SAP SE 5609 8
Oracle Corporation 7090 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3122 4
ERPScan - ЕРПСкан 27 3
Broadcom - VMware 2618 2
Cisco Systems 5374 2
Microsoft Corporation 25818 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1113 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 383 2
Google LLC 12741 2
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 304 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 158 1
Открытые технологии 731 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Телеком-защита 54 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
РосИнтеграция ГК 9 1
LivingSocial 22 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
ХайТэк - ХайТэк-Интеграция 28 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 278 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 316 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
К2Тех - K2Tech 359 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Сбер - Сбер2В - Сбер Интегро - ЦРР - Цифровые решения регионов 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
Digital Grass Group - Диджитал Грасс Групп 6 1
IEK Group - IEK Digital - ИЭК Диджитал - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 20 1
АйТи - Центр компетенции информационной безопасности 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Uber 362 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 1
Альфа-Банк 1985 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Tesla Motors 465 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
Газпром нефть 734 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3335 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 1
Федеральное казначейство России 1951 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7671 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10739 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4626 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13437 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6873 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3159 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1124 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1898 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13208 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12975 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6280 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1165 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2862 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 931 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6574 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 459 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1288 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16411 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12256 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14819 2
Оповещение и уведомление - Notification 6033 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1328 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9961 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4904 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22692 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3847 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5777 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 495 3
Linux OS 11588 3
Microsoft Windows 16946 3
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 328 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 411 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 34 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 254 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1695 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 2
SAP NetWeaver 158 2
Oracle PeopleSoft 426 2
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 2
SAP Notes 14 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 1
Zcash - криптовалюта 12 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 39 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 81 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Citrix XenMobile 21 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
SAP Router 4 1
SAP PM - SAP Process Monitoring 1 1
Asus PadFone 25 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 368 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
Gigabyte GSmart 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 220 1
Digital Grass Group - Check-n-Pay 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 57 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 31 1
Поляков Александр 55 4
Частухин Дмитрий 10 3
Евдокимов Дмитрий 29 3
Миноженко Александр 3 2
Медведовский Илья 34 2
Перцев Алексей 1 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Бартенева Мария 36 1
Большев Александр 4 1
Макаров Станислав 118 1
Григорьева Евгения 60 1
Славин Борис 37 1
Царев Евгений 30 1
Федорец Андрей 19 1
Зотов Александр 4 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Кругляков Роман 44 1
Петкевич Андрей 13 1
Замашкина Наиля 23 1
Елагин Вячеслав 14 1
Шалеев Дмитрий 2 1
Дудко Дмитрий 11 1
Головлев Павел 12 1
Синяченко Андрей 10 1
Оноприенко Евгений 5 1
Каншина Мария 5 1
Бондаренко Виталий 3 1
Поддубный Олег 2 1
Курилов Владимир 4 1
Безбородов Кирилл 1 1
Кобак Валерий 1 1
Шевченко Станислав 2 1
Гузиенко Оксана 2 1
Балезин Евгений 1 1
Бажин Роман 3 1
Андриков Денис 4 1
Карташева Ольга 2 1
Бочкарев Владимир 14 1
Абисалов Вячеслав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 2
Европа 24999 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 1
Европа Восточная 3140 1
Франция - Французская Республика 8188 1
Китай - Тайвань 4278 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1016 1
Турция - Турецкая республика 2633 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2307 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 465 1
США - Колумбия - Вашингтон 1495 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
Южная Корея - Сеул 375 1
США - Флорида 787 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 95 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 11
Аудит - аудиторский услуги 1273 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5765 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7475 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6576 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9093 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12367 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3880 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27455 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5622 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3061 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1220 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 168 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 854 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 35 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2137 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3406 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7552 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2762 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5142 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5654 1
Энергетика - Energy - Energetically 5903 1
Паспорт - Паспортные данные 2870 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1234 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 730 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1271 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 510 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1016 1
Металлы - Золото - Gold 1254 1
Forbes - Форбс 1012 1
Fortune 211 1
Fortune Global 100 142 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 2
IDC - International Data Corporation 4995 1
Fortune Global 500 295 1
Black Hat - Конференция 121 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 1
Hack In Paris 1 1
АстраКонф 3 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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