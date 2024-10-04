«Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации

«Группа Астра», участник российского рынка инфраструктурного программного обеспечения, объявляет о старте продаж трех программных комплексов (ПК): «Почтового сервера», «Контроллера домена» и «Системы резервного копирования». Новые программные комплексы могут устанавливаться на существующую виртуальную инфраструктуру заказчиков и позволяют быстро решить актуальные задачи развития и импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Суть концепции ПК в том, что «Группа Астра» предоставляет заказчикам не просто наборы продуктов для бизнес-сценариев, а готовые типовые комплексные решения с быстрым автоматическим развертыванием и «единым окном» предоставления услуг для всего ПК.

Для получения заказчиком нужного уровня отказоустойчивости и масштабирования предусмотрены несколько конфигураций ПК. Выпускаемые в продажу конфигурации Medium имеют продуманную отказоустойчивую архитектуру и предназначены, в основном, для сегмента среднего и малого бизнеса, но могут подойти для решения некоторых задач предприятий крупного бизнеса. Так, в конфигурации Medium ПК «Почтового сервера» поддерживает до 2000 почтовых ящиков, ПК «Контроллера домена» - до 6000 управляемых устройств, ПК «Системы резервного копирования» - до 50 ТБ данных резервных копий. Также каждое из этих решений можно заказать в специализированной конфигурации с индивидуальными характеристиками.

Каждый ПК будет поставляться по единой лицензии. В рамках единой лицензии ПК доступны ОС Astra Linux и один из следующих продуктов: почтовый сервер RuPost, ​служба каталогов ALD Pro или система резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Также в единую лицензию входят необходимые для них СУБД и хранилища данных, Astra Automation и Astra Monitoring для управления узлами и мониторинга объектов ПК. Все программные комплексы поставляются с набором документации и описанием требований к ресурсам инфраструктуры для их развертывания. Предложение включает техническую поддержку, в том числе обновления, согласно лицензии ПК. Кроме того, опционально доступны к приобретению услуги внедрения и сопровождения от «Группы Астра» и авторизованных партнеров. При покупке лицензии заказчики могут получить услугу поддержки миграции почтового сервера на ПК, например, с Microsoft Exchange, а также услугу поддержки сопряжения с доменом Active Directory.

Данные программные комплексы готовы к внедрению в уже имеющуюся у заказчика виртуальную или облачную инфраструктуру. Если у заказчика нет среды виртуализации, ее можно приобрести дополнительно у «Группы Астра» в виде продуктов VMmanager или Astra Infrastructure Cloud. Корректность и стабильность работы всех компонентов ПК в едином решении, в том числе при обновлениях, гарантируется разработчиком.

Приобретение ПК, в отличие от покупки продуктов по отдельности, дает заказчикам ряд преимуществ. Во-первых, это готовое документированное решение с отказоустойчивой архитектурой, что гарантирует высокую надежность и минимизирует риски потерь из-за возможных задержек при самостоятельном проектировании и внедрении подобных решений, простоев при ошибках управления их жизненным циклом. Во-вторых, использование готового решения позволяет существенно сократить время вывода заказчиками на рынок новых продуктов и услуг, где задействованы функции продуктов, входящих в состав ПК, или быстрее следовать требованиям времени. Третьим важным преимуществом является экономия на совокупной стоимости владения. Если сравнить затраты на самостоятельное проектирование, внедрение подобных решений и управление их жизненным циклом с затратами на приобретение ПК, заказчик почувствует ощутимую разницу менее чем за год.

Наконец, ПК — это решение, которое обладает повышенной безопасностью благодаря интеграции продуктов комплекса со встроенными в ОС Astra Linux сертифицированными СЗИ и оптимальной настройки параметров ИБ при начальном конфигурировании. Это позволяет заказчику подготовить свою систему к аттестации по требованиям, утвержденным приказами ФСТЭК России, что важно для госструктур и предприятий КИИ.

Каждый из новых ПК лицензируется по той же схеме, что и основной функциональный продукт, включенный в его состав. Продукты Astra Automation и Astra Monitoring, входящие в состав ПК, лицензируются для использования на весь период действия лицензии на программный комплекс. Приобрести новые ПК и услуги к ним можно как напрямую в «Группе Астра», так и у дистрибьюторов ПО и партнеров разработчика.

«Инфраструктурное и системное ПО не существует в вакууме и не устанавливается «на перспективу», его интегрируют в уже существующий ИТ-ландшафт, чтобы решать конкретные актуальные задачи. Клиенты ждут от нас решений, одновременно и универсальных с точки зрения базового функционала, и адаптированных под текущий контур. Поэтому вслед за запуском ПАКов мы планомерно развиваем и направление программных комплексов. Три стека, способствуют более целенаправленному и уверенному внедрению отечественных технологий. Теперь заказчику не придется гадать и самим проверять, какие из доступных на рынке продуктов лучше подойдут друг к другу и как их правильно интегрировать – он получит уже полностью готовый к работе набор компонентов, причем под единой лицензией», – сказал заместитель директора дирекции внедрения и сопровождения «Группы Астра» Алексей Тюрин.