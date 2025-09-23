Microsoft Exchange - MS Exchange

Разделы

23.09.2025 Аптечная сеть «Губернские аптеки» перешла на российскую почтовую систему

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о завершении интеграции почтового сервера RuPost в государственной региональной аптечной сети России «Губернские аптеки». Миграция с MS Exchange 2016 затронула 1300 рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В последние годы одной из стратегически важных задач заказчика стал плавный переход на отечест
Михаил Геллерман, «РуПост»

Администрировать нашу платформу так же удобно, как Microsoft Exchange Михаил Геллерман генеральный директор «РуПост» Развитие российских решений
21.07.2025 Зловред-призрак: новый бэкдор атакует серверы Microsoft Exchange

Предположительно, цель злоумышленников — кибершпионаж. Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вредонос в ходе реагирования на один из инцидентов, связанных с атаками на инфраструктуру Exchange в госсекторе. Они обратили внимание на файл App_Web_Container_1.dll. Выяснилось, что это сложный многофункциональный бэкдор, в основе которого лежат несколько проектов с открытым исход
11.06.2025 Российские компании - разработчики ПО атакованы через почтовый сервер Microsoft Exchange

Найдена уязвимость Российские компании были атакованы через зараженные серверы Microsoft Exchange, об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Хакеры добавл
11.06.2025 Positive Technologies: российские компании были атакованы через зараженные серверы Microsoft Exchange

PT ESC) обнаружили атаку с использованием неизвестного кейлоггера, внедренного на главную страницу Microsoft Exchange Server. Как правило, хакеры добавляли вредоносный код в функцию clkLgn (об
19.05.2025 Игорь Кальметов -

Игорь Кальметов, «МБК Лаб»: Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook

в веб-версии, а также для Linux и Android. «Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook» Cnews: Несмотря на уход из России Microsoft с ее Microsoft E
04.04.2025 MaxPatrol SIEM получил свыше 60 новых правил для обнаружения актуальных атак

18 пакетов экспертизы, помогающих выявлять актуальные техники атак на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange, а также активность хакерских фреймворков, действия злоумышленников с прим
18.02.2025 TEGU Enterprise заместил MS Exchange в инфраструктуре российского производителя электроники

Почтовый сервер TEGU Enterprise компании «МБК Лаб» заместил MS Exchange в инфраструктуре российского производителя электроники. За три месяца с использовани
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

ортале сервиса Microsoft изначально указывали, что все в порядке, и все работает в компании как обычно. Как отмечают ряд зарубежных СМИ, включая Associated Press, технические проблемы коснулись услуг Exchange Online, Microsoft 365 и Teams. Например, у пользователей возникли сложности с отправкой сообщений и доступом к календарю в Teams, кроме того, проблемы возникли в приложении Outlook для
15.10.2024 Что мешает российским компаниям переходить на российские почтовые клиенты?

россплатформенный почтовый клиент DeepMail, являющееся полнофункциональным аналогом MS Outlook и MS Exchange. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux

лотной эксплуатации. По результатам тестового использования было принято решение о полном отказе от Microsoft Exchange именно в пользу RuPost. На начальном этапе был построен трехузловой отказо
26.08.2024 ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice

ящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с использованием протокола Exchange Web Services (EWS). Кроме того, в коро
23.07.2024 «МойОфис» обеспечил бесперебойную работу Mailion 1.9 с функцией катастрофоустойчивости

елиза корпоративной почты нового поколения Mailion 1.9. Основной акцент в этой версии сделан на бесперебойной работе и защите данных при непредвиденных обстоятельствах, упрощении процесса миграции из Exchange и других функциях для эффективной и безопасной работы с почтовым сервисом и календарем. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Функция катастрофоустойчивости обеспечит доступн
12.07.2024 Десятки тысяч почтовых серверов Microsoft Exchange содержат критические уязвимости и доступны для взлома

опасности ФРГ (BSI) опубликовало отчёт, в котором указывается, что по меньшей мере 17 тыс. серверов Microsoft Exchange, физически располагающихся на территории Германии, содержат критические уя
06.06.2024 Старинная «дыра» в Microsoft Exchange стала средством атак на правительства в половине мира

30 жертв в 10 странах Неизвестные пока злоумышленники используют уязвимости в Microsoft Exchange Server для распространения кейлоггеров в странах Африки и Ближнего Востока
27.12.2023 ITMS полностью локализовала ИТ-инфраструктуру в облаке CloudMTS

Strike и «Ява» в России) перенесла с зарубежных серверов в облако МТС все свои ИТ-системы, включая Microsoft Exchange, VDI и системы управления предприятием, полностью локализовав их на террит
08.12.2023 Обновление «Р7 органайзер про»: возможность работы в Microsoft Exchange

й среды «Р7-офис» смогут организовать полноценную работу с сервером корпоративной электронной почты Microsoft Exchange с использованием протокола Exchange Web Services (EWS). С помощью EWS прил
08.12.2023 «Артек» перешел с MS Exchange на RuPost

аспект напрямую влияет на безопасность данных, а также гарантирует поддержку», – сказал Константин Федоренко, директор Международного детского центра «Артек». «RuPost сегодня – это полноценная замена Microsoft Exchange и других зарубежных продуктов, которые нужны, чтобы выстроить работу корпоративной почты. Наши разработчики реализовали функционал, позволяющий удовлетворить практически все

30.11.2023 «Серчинформ FileAuditor» взял под контроль серверы MS Exchange

Теперь ИБ-специалистам доступен аудит всей корпоративной почты на уровне почтового сервера. DCAP-система «Серчинформ FileAuditor» может сканировать почтовый сервер MS Exchange и проводить контентный анализ всех писем, вложений и черновиков в корпоративной почте. Возможность реализована в рамках ноябрьского обновления продукта. Об этом CNews сообщили предс
14.11.2023 В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций

тности, с выходом этой версии организации получили возможность размещать почтовые серверы Mailion и Microsoft Exchange на одном домене и при этом работать с ними параллельно. Кроме того, появил
07.11.2023 Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange

техническим заданием ПО должно поддерживать возможность миграции пользователей из почтовой системы Microsoft Exchange, интеграцию с единой службой каталога на базе Microsoft Active Directory и
18.10.2023 CloudMTS начал бесплатно переводить своих клиентов с Microsoft Exchange в отечественные корпоративные сервисы

ет о том, что предложил своим клиентам возможность бесплатно перенести данные с корпоративной почты Microsoft Exchange в отечественные сервисы для совместной работы, размещенные в облаке МТС. О
09.10.2023 Мощный российский инфраструктурный оператор отказывается от Windows, MS Office и MS Exchange

-Запад» выделила 243,1 млн руб. на импортозамещение иностранного программного обеспечения и операционных систем. Судя по техническому заданию, «Россети» отказываются от ОС Windows, Microsoft Office и Microsoft Exchange, так как российские продукты должны обеспечить миграцию пользователей именно с решений. «Россети» приобретают ПО «в целях обеспечения индикаторов эффективности перехода на ис
14.08.2023 Itglobal.com возобновила предоставление услуги Exchange Cloud

Компания Itglobal.com вновь стала предоставлять бизнесу облачный сервис корпоративной почты на базе Microsoft Exchange в рамках услуги Exchange Cloud. Начиная с июня 2011 г. компания Microsoft

18.07.2023 Microsoft в тупике. Она не может понять, как китайские хакеры взломали Exchange Online и Azure AD

Нас взломали, но мы не знаем как Корпорация Microsoft опубликовала бюллетень, связанный с инцидентом, случившимся в середине июня 2023 г. Злоумышленникам удалось взломать аккаунты в Exchange Online и Azure Active Directory (AD) более двух десятков организаций, включая правительственные. Расследование позволило установить, что китайская кибершпионская группировка Storm-0558
10.07.2023 В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями

ь в Outlook». Фото: Microsoft Оригинальный Outlook Дополнительно в RuPost Desktop есть интеграция с Microsoft Exchange для обмена сообщениями и совместной работы. Exchange предназначен в первую
24.05.2023 В «Яндекс 360 для бизнеса» появилась централизованная миграция с Microsoft Exchange Server

и управления организаций. Ключевое обновление – упрощенная миграция из локальных серверов Microsoft Exchange Server. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Раньше у компаний было тольк
25.04.2023 В «Мой офис» добавили инструменты упрощенной миграции с Microsoft Exchange

Упрощение миграции с Exchange на Mailion Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» выпустила очередную версию ПО «Мой офис», а также корпоративной почтовой системы Mailion. Значитель
06.04.2023 В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK

а российской информационной инфраструктуре. О предстоящей миграции на сервис российской компании сообщило Минцифры Амурской области, уточнив, что новый мессенджер должен заменить чиновникам Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и др. Кроме того, продуктом VK уже пользуются около 1000 государственных гражданских служащих Новгородской области, отметил в беседе с изданием глав
19.01.2023 «Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud

Компания «Борисхоф», российский автомобильный дилер премиальных автомобилей, перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. В связи со сложной геополитической ситуацией автодилер столкнулся с отключением российской компании от запа
09.01.2023 ГК Softline помогла DPD повысить производительность Microsoft Exchange в рамках услуги «Премьер сервисы»

ГК Softline провела обследование Microsoft Exchange для логистической компании DPD на соответствие лучшим мировым практикам и

21.11.2022 Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Бизнес страдает от Microsoft Exchange С августа 2022 г. десятки российских организаций были взломаны через уязви
21.11.2022 BI.ZONE зафиксировала атаки на десятки российских компаний через уязвимость в электронной почте

ов стали компании, которые не смогли вовремя установить последние обновления безопасности на сервер Microsoft Exchange, хотя об этой уязвимости и ее устранении известно еще с осени 2021 г. Таки
16.06.2022 Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика

Старые раны Microsoft объявила, что партнёры шифровальной группировки BlackCat атакуют серверы Microsoft Exchange, используя незакрытые уязвимости. Как минимум единожды эксперты по безопас
21.04.2022 Взломщики банков научились подкладывать хакерские файлы в переписку на Microsoft Exchange

эксперты компании Intezer, операторы троянца стали вклиниваться в электронную переписку на серверах Microsoft Exchange и подгружать в нее малозаметные вредоносные компоненты. Фальшивые письма с
03.01.2022 Microsoft устроила новогодний обвал Exchange

«Ошибка Y2K22» Начиная с 1 января 2022 г., на почтовых серверах Microsoft Exchange наблюдается сбой, который приводит к отказу доставки электронных писем. Пр
25.11.2021 Россияне создали замену Microsoft Exchange Server

Отечественная замена Microsoft Exchange Server Разработчик линейки российских ОС AstraLinux группа компаний «Астра
11.11.2021 ГК «Лето» повысила стабильность работы электронной почты

ии. До обращения в LanCloud группа компаний «Лето» использовала собственный почтовый сервер на базе Microsoft Exchange. В работе старого сервера часто происходили сбои, что мешало нормальной ра
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange

ормационным ресурсам предприятия, успешно интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративной почтой Microsoft Exchange. Avanpost FAM помогает обеспечить централизованный контроль доступа пользо
03.09.2021 Началась волна атак на новую уязвимость в Microsoft Exchange

ование Киберзлоумышленники активно эксплуатируют набор уязвимостей под общим названием ProxyShell в Microsoft Exchange для установки бэкдоров. Атака ProxyShell объединяет серию «багов» в сервер

