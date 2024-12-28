Чепрак Артем
Чепрак Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
|Врацкий Андрей 135 3
|Тен Антон 34 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Свириденко Андрей 97 1
|Василенков Александр 4 1
|Фаррахов Рустам 10 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Толмачев Владимир 3 1
|Артемов Сергей 11 1
|Ковалева Татьяна 1 1
|Гордеев Михаил 6 1
|Лямин Алексей 13 1
|Абраменко Тимофей 9 1
|Романов Роман 30 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Попов Сергей 135 1
|Шикинов Александр 21 1
|Нурутдинов Султан 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 18
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
|Канада 4881 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
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