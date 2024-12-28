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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чепрак Артем



28.12.2024 Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями 1
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024 1
13.12.2024 Корпоративные мессенджеры стремительно теряют актуальность как самостоятельный продукт 1
06.11.2024 ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П» 1
02.09.2024 «Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2023 1
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
18.12.2023 От мессенджера к Digital Workspace 1
15.12.2023 Корпоративный мессенджер «Росчат» заработал на «Авроре» 1
23.11.2023 Корпоративный менеджер РОСЧАТ обновился и начал путь к федерации 1
18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business 1
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
19.07.2023 Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС 1
14.07.2023 Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров 1
06.04.2023 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат» 1
23.12.2022 Почему современный корпоративный мессенджер — это больше, чем просто корпоративный мессенджер. На примере РОСЧАТ 1
28.09.2022 CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение 1
18.07.2022 Netwell заключила договор с «Информтехникой» 1
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Чепрак Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Информтехника и Связь 35 14
Информтехника ГК 30 13
Telegram Group 1983 5
Cisco Systems 5114 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Microsoft Corporation 24625 3
VideoMost - ВидеоМост 274 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Ростелеком 9701 2
Spirit DSP - Спирит Корп 470 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
Apple Inc 12100 1
Samsung Electronics 10254 1
SAP SE 5277 1
Huawei 3933 1
LG Electronics 3614 1
Softline - Софтлайн 2811 1
HP Inc. 5685 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
8213 1
ZTE Corporation 747 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Oracle Corporation 6688 1
Toshiba Corporation 2927 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Kyocera 241 1
Крок - Croc 1777 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
HTC Corporation 1499 1
AT&T Inc 1679 1
Adobe Systems 1549 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Казахтелеком 337 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
China Mobile 407 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 10
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 203 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 2
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 13
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 8
Microsoft Skype 2067 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 6
Microsoft Teams - MS Teams 547 5
Microsoft Exchange 1714 5
WhatsApp Messenger 1081 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 4
Microsoft Skype for Business 175 4
Информтехника ГК - МиниКом 14 4
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 3
Linux OS 9937 3
Google Android 13994 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 3
Apple iOS 7809 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Rakuten Viber 627 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Microsoft Windows 15657 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
Apple macOS 2059 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Microsoft Whiteboard 15 1
Microsoft Office 3734 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
VK RuStore 327 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft Outlook 1390 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Discord 117 1
Врацкий Андрей 135 3
Тен Антон 34 2
Рустамов Рустам 412 1
Свириденко Андрей 97 1
Василенков Александр 4 1
Фаррахов Рустам 10 1
Шульга Дмитрий 11 1
Толмачев Владимир 3 1
Артемов Сергей 11 1
Ковалева Татьяна 1 1
Гордеев Михаил 6 1
Лямин Алексей 13 1
Абраменко Тимофей 9 1
Романов Роман 30 1
Иодковский Станислав 81 1
Попов Сергей 135 1
Шикинов Александр 21 1
Нурутдинов Султан 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Канада 4881 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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