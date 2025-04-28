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ITSOFT ИТСОФТ Фарм-студия
Фарм-студия − бренд компании ITSOFT, специализирующийся на разработке и поддержке сайтов фармацевтических компаний.
|28.04.2025
|ITSoft разместил в IXcellerate фармацевтический кластер и стал партнером провайдера услуг ЦОД 2
|20.12.2024
|Выручка коммерческих дата-центров выросла на треть 1
|15.12.2023
|Корпоративный мессенджер «Росчат» заработал на «Авроре» 1
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