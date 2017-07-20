ся на решении для управления инфраструктурой дата-центра – CA Datacenter Infrastructure Management ( DCIM ). Этот продукт является базовым для контроля ИТ-ландшафта, и именно с него логично начин

Schneider Electric интегрировала ПО StruxureWare с системой управления конфигурациями от HP ии энергией — объявила об интеграции собственного ПО StruxureWare с системой управления конфигурациями (uCMDB) компании Hewlett Packard. Обеспечивая взаимодействие между платформами управления ITSM и DCIM, такая интеграция позволит менеджерам ЦОД наиболее взаимосвязано управлять всеми его активами, сообщили CNews в Schneider Electric. «Менеджеры ЦОД сегодня все чаще сталкиваются с постоянно