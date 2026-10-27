Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляев Денис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Беляев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 2
|Inventive eCommerce - Inventive e-Commerce 7 2
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
|Усенко Евгений 7 2
|Баканов Дмитрий 36 1
|Минеева Ольга 5 1
|Каримов Рамиль 3 1
|Щербина Олег 6 1
|Тржаскал Николай 8 1
|Трипочкин Николай 2 1
|Шадаев Максут 1243 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Кирюшин Сергей 93 1
|Терещенко Денис 96 1
|Хайруллин Айрат 108 1
|Ципорин Павел 103 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Шпак Василий 287 1
|Немкин Антон 53 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Мартынова Елена 90 1
|Егошин Константин 8 1
|Горшков Дмитрий 10 1
|Киселева Анастасия 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 2
|IDC - International Data Corporation 5002 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 37 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.