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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203549
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Беляев Денис

СОБЫТИЯ


27.10.2026 3-BS и GreenMDC заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей 1
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей 1
21.06.2013 Дата-центры становятся «коробочными» решениями 1
28.05.2013 Компьютер займет место инженера в ЦОД 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Беляев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9446 2
Lenovo Group 2478 2
HP Inc. 5912 2
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 107 2
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 347 1
Кеды профессора 8 1
3-BS - 3 Бизнес Системы 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
Schneider Electric 615 1
Eaton 81 1
Emerson 97 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 1
Google LLC 12843 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 2
Inventive eCommerce - Inventive e-Commerce 7 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 1
Федеральное казначейство России 1965 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 92 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2163 3
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 70 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
D2C - dealer-to-customer - модель продаж, при которой производитель продаёт товары напрямую потребителю 9 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1072 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 550 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4582 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 667 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3130 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6654 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3008 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 376 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2392 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1388 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3909 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5192 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2524 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 2
Schneider Electric Viridity EnergyCenter 2 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк Дата-центр - Сбербанк МегаЦОД 119 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 1
Усенко Евгений 7 2
Баканов Дмитрий 36 1
Минеева Ольга 5 1
Каримов Рамиль 3 1
Щербина Олег 6 1
Тржаскал Николай 8 1
Трипочкин Николай 2 1
Шадаев Максут 1243 1
Матвеева Татьяна 110 1
Богданов Кирилл 112 1
Кирюшин Сергей 93 1
Терещенко Денис 96 1
Хайруллин Айрат 108 1
Ципорин Павел 103 1
Хинштейн Александр 148 1
Корнеев Сергей 84 1
Шпак Василий 287 1
Немкин Антон 53 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Мартынова Елена 90 1
Егошин Константин 8 1
Горшков Дмитрий 10 1
Киселева Анастасия 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 1
Япония 13872 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Испания - Королевство 3858 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 1
Россия - СЗФО - Псковская область 706 1
Россия - ЦФО - Орловская область 381 1
Мировой океан - World Ocean 532 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 769 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2802 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 2
Цифровая трансформация - Экономика данных - Data economy - 373 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 812 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1023 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 442 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6267 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3653 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 2
IDC - International Data Corporation 5002 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 37 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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