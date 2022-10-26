Дмитрий Чернышенко: в России почти 86 тыс. социально значимых объектов подключено к интернету езопасности. Продолжается работа над устранением цифрового неравенства и подключению к сети Интернет малочисленных населённых пунктов. «На прошлый год в девять раз увеличилось количество подключённых социально значимых объектов. Это почти 86 тысяч ФАПов, школ, больниц, пожарных частей. Мы продолжаем эту работу. Очень важно, что мы работаем также с малыми населёнными пунктами, о чём Вы нам н

Портал Госуслуг и «Вконтакте» будут доступны даже при нулевом балансе Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал Госуслуг и социальную сеть «Вконтакте» в список социально

«Вконтакте» и «Госуслуги» стали первыми социально значимыми сайтами, куда можно попасть при нулевом балансе марта 2020 г., но на тот момент не был готов законодательный базис. В итоге в марте 2020 г. запуск «Доступного интернета» был перенесен на неопределенный срок, хотя месяцем позже Минцифры иници

Власти придумали критерии отбора особенных сайтов, куда россиянам откроют бесплатный доступ онных систем и приложений для их включения в данный перечень. Согласно проекту постановления, вести реестр социально значимых ресурсов будет Роскомнадзор. В перечень будут включаться сайты, отн

«Эр-телеком» подключил к интернету более тысячи социально значимых объектов Архангельской области «Эр-телеком холдинг» сдал государственному заказчику 1003 социально значимых объекта (СЗО), подключенных к интернету. Работы велись в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», исполнителем которого в регионе является оператор. «Арха

В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края В рамках национального проекта «Цифровая экономика» компания «Транстелеком» обеспечит возможность доступа к сети интернет для 896 социально значимых объектов в Краснодарском крае. Из них 330 культурно-досуговых учреждений, 272 общеобразовательных организации, 243 фельдшерско-акушерских пункта, 43 органа исполнительной вла

Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи ные убытки из-за необходимости пускать людей на некоторые сайты без оплаты. В марте 2020 г. запуск «Доступного интернета» был перенесен на неопределенный срок из-за критики, последовавшей от ФА

Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте» Несостоявшийся конкурс ДИТ Как выяснил CNews, департаменту информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) не удалось найти подрядчика на предоставление «коммуникационных возможностей» для социально значимых сервисов Единой мобильной платформы столицы (ГИС ЕМП) в 2021 г. По истечении срока подачи заявок на тендер претендентов на бюджетные деньги не оказалось. Рассматриваемый тенд

МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» окумента поступило только от Минцифры, Александра Хинштейна и аппарата Дмитрия Чернышенко. Никакого бесплатного интернета Суть предложенных РСПП поправок заключается в лишении россиян возможнос

«Транстелеком» дополнительно подключил к интернету более 60 социально значимых объектов рае. Ранее в 2019 г. компания «Транстелеком» одержала победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, на подключение к сети передачи данных социально значимых учреждений в четырех регионах России. Реализация программы позволяет оснастить высокоскоростным доступом в интернет школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и дру

«Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год «Транстелеком» (ТТК) обеспечила в 2020 году доступ в интернет для 2157 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Все работы по подключению социально значимых объектов, заплани

Российский бесплатный интернет украсят рекламой м операторы помимо основных расходов могут столкнуться с дополнительным налогообложением. Операторы доступного интернета в качестве способа компенсации затрат могут получить право размещать на

Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет по одному статическому IP адресу и быть включен в Реестр организаторов распространения информации. Реестр социально значимых ресурсов Напомним, что в июле 2020 г. Минкомсвязи разработала поряд

«Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры В 2020 г. 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры – школы, фельдшерско-акушерские пункты, МВД, пожарные части – будут обеспечены высокоскоростным интернетом, что гарантирует реализацию проекта «Информацион

Минкомсвязи России продлило эксперимент по «Доступному интернету» мя в реестр входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: «коммуникационные сервисы», «агрегаторы социально значимой информации», «национальная культура и традиции», «непрерывное о

Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто ра Москвы (mos.ru), а также некоторые сайты, построенные на российском веб-сервере Bitrix. История «Доступного интернета» Предложенный Путиным проект «Доступный интернет», согласно предложению

«Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» марта 2020 г. Максут Шадаев не считает необходимым компенсировать операторам затраты на реализацию "Доступного интернета" С этого дня все провайдеры должны были прекратить взимать с абонентов п

Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина установлена по итогам совещания в Минкомсвязи, состоявшегося 21 января 2020 г. Возмещение затрат на бесплатный интернет «Доступный интернет» предполагает возмещение операторам и провайдерам рас

Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах диная зона Wi-Fi была создана осенью 2016 г. Под землей доступ в Сеть обеспечивает «Максимателеком» – как сообщал CNews, он стал единым оператором интернета в метро в начале 2019 г. В столичном метро бесплатный интернет появился значительно раньше, чем в автобусах и троллейбусах. Впервые власти Москвы заговорили об этом октябре 2012 г.: бесплатный Wi-Fi на всех линиях столичного метрополите

ТТК завершила первый этап подключения социально значимых объектов «Транстелеком» (ТТК) обеспечила в 2019 году подключение к сети передачи данных 1754 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Ранее в 2019 году компания «Транстелеком» одержала победу в аукционе,

ТрансТелеКом завершил первый этап подключения к интернету социально значимых объектов ТрансТелеКом подключил более 1700 объектов к интернету Компания ТрансТелеКом (ТТК) в 2019 г. подключила к сети передачи данных 1754 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Среди них — 394 объекта в Курской области, 554 — в Ростовской, 302 в

«ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил о завершении первого этапа федерального проекта по подключению социально значимых объектов к интернету. Оператор сдал государственному заказчику 4 451 объект в 13 регионах РФ. В августе 2019 года, в рамках федерального конкурса, объявленного Министерством

«ТрансТелеКом» подключит к интернету 7000 социально значимых учреждений иально значимые учреждения в Курской, Ростовской областях, в Забайкальском и Краснодарском краях. В качестве победителя прошедших конкурсов «ТрансТелеКом» подключит к интернету в общей сложности 6736 социально значимых объектов в Забайкальском и Краснодарском краях, Ростовской и Курской областях. Общая сумма контрактов составила более 4,9 млрд рублей. В перечисленных регионах «ТрансТелеКом»

Минкомсвязи заплатит 4 миллиарда за подключение к интернету социально-значимых объектов Самый дорогой конкурс Минкомсвязи проводит конкурсы на подключение социально значимых объектов к интернету на сумму 3,7 млрд руб. Объекты, о которых идет речь,

Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков Сколько социально значимых объектов получат широкополосный доступ в интернет В распоряжении CNews оказалась презентация замминистра связи Олега Иванова, посвященная Концепции подключения к сети интерне

Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей Государство оплатит работу беспроводной сети для социально значимых объектов Федеральный проект «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» содержит мероприятие по строительству беспроводной сети связи для социально знач

На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда Власти обеспечат доступ в интернет для 100 тыс. социально значимых объектов Правительство России одобрило Концепцию подключения к сети интернет социально значимых объектов. Речь идет об обеспечении доступа в интернет более 100 тыс. об

В России появится мегаоператор интернета для чиновников, МВД и МЧС за 73 миллиарда Федеральная сеть связи Операторы связи «Ростелеком» и Tele2, с одобрения Минкомсвязи построят в стране сотовую сеть для социально значимых объектов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замминистра связи Олега Иванова. Проект по созданию сотовой сети, пользоваться которой будут, в том числе, Росгвардия, МЧС и МВД

Мошенники в WhatsApp раздают бесплатный интернет Компания Eset предупредила о новой афере, нацеленной на пользователей WhatsApp. Мошенники обещают приложение для «бесплатного интернета без Wi-Fi», сообщили CNews в Eset. Потенциальная жертва получает сообщение в группе или от пользователя WhatsApp из списка контактов. Ей предлагают перейти по ссылке, чтоб

Мошенники ловят пользователей WhatsApp на бесплатный интернет ые положительные комментарии с несуществующих аккаунтов участников соцсети Facebook. Для получения «бесплатного интернета» он должен поделиться ссылкой на него, как минимум, с 13 пользователями

«МегаФон» открывает сезон бесплатного интернета 4G+ «МегаФон» подарит своим клиентам гигабайты мобильного интернета в рамках акции «Бесплатный интернет 4G+». Каждому ее участнику оператор предоставляет столько же бесплатного дополнительного трафика, сколько содержат выбранные клиентом опции. Бесплатный трафик доступен при п

«ТТК-Самара» в 2014 г. подключил более 1600 студентов в рамках программы «Доступный Интернет вузам» Макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») в рамках реализации собственной программы «Доступный Интернет вузам» в течение 2014 г. подключил более 1600 студентов к высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Всего за три года действия программы более 7700 студентов Пово

К 2013 г. в Свердловской области в электронном виде будут доступны 56 социально значимых госуслуг К 2013 г. в Свердловской области в электронном виде будут доступны 56 социально значимых региональных и муниципальных услуг. Об этом в ходе видеоконференции с глав

МТС предоставит бесплатный интернет трафик для навигации по магазину приложений Nokia Компании Nokia и МТС объявили о совместной акции для пользователей магазина приложений Nokia. В рамках акции, в период с 10 июня по 10 августа 2011 г. любому абоненту МТС предоставляется бесплатный интернет трафик при просмотре каталога магазина приложений. Таким образом, пользователь может бесплатно «путешествовать» по магазину приложений Nokia, выбирать понравившиеся приложен

МГТС запускает акцию «Лето бесплатного интернета» «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), дочерняя компания «Комстар-ОТС», запускает акцию «Лето бесплатного интернета». В течение летних месяцев, с 15 июня по 31 августа 2010 г. включительно, для новых абонентов действует специальное предложение – возможность бесплатного пользования интер

В Рунете появился еще один бесплатный интернет-кинотеатр Вчера, 7 апреля, в Рунете был запущен новый бесплатный интернет-кинотеатр TVzavr (tvzavr.ru). Технологии и разработки, используемые для организации видеотрансляции, принадлежат компании «ТиВиЗавр». Компания создана группой частных инвест

"Элвис-Телеком" и Online System Group запустили акцию "Бесплатный интернет-магазин" Компания "Элвис-Телеком" объявила о начале маркетинговой акции "Бесплатный интернет-магазин", проводимой совместно с компанией Online System Group (OSG). Цель акции, как заявляют ее инициаторы, заключается в популяризации инструментов электронной коммерции,

Правительство Бразилии предоставит своим гражданам бесплатный интернет формацию, касающуюся налогов, а также напрямую обращаться к представителям законодательных органов власти. Президент Бразилии Фернандо Энрике Кардосо (Fernando Henrique Cardoso) заявил, что внедрение бесплатного интернета, прежде всего, осуществляется в интересах малоимущих граждан. Доступ к Сети также необходим всем, кто желает получить информацию по налогам, пенсиям, а также задать вопрос

Бесплатный интернет бывает только в... "Рамблере" амблер" отключает (то есть владелец теряет вдвойне - еще и на рекламных показах). "Нет, такой хоккей нам не нужен" - делились впечатлениями в кулуарах некоторые руководители ресурсов. Так что же ждет бесплатный интернет по-российски? Если "Рамблер" не прикроет проект в ближайшее время, по всей видимости, основными потребителями услуги станут школьники, для которых важно не то, куда и как он