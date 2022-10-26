Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 155538
ИКТ 12166
Организации 9673
Ведомства 1437
Ассоциации 909
Технологии 3298
Системы 23649
Персоны 65241
География 2543
Статьи 1485
Пресса 1128
ИАА 663
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2454
Мероприятия 838

Доступный интернет Бесплатный доступ к социально значимым сайтам Реестр социально значимых ресурсов



26.10.2022 Дмитрий Чернышенко: в России почти 86 тыс. социально значимых объектов подключено к интернету

езопасности. Продолжается работа над устранением цифрового неравенства и подключению к сети Интернет малочисленных населённых пунктов. «На прошлый год в девять раз увеличилось количество подключённых социально значимых объектов. Это почти 86 тысяч ФАПов, школ, больниц, пожарных частей. Мы продолжаем эту работу. Очень важно, что мы работаем также с малыми населёнными пунктами, о чём Вы нам н
27.01.2022 Портал Госуслуг и «Вконтакте» будут доступны даже при нулевом балансе

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал Госуслуг и социальную сеть «Вконтакте» в список социально
27.01.2022 «Вконтакте» и «Госуслуги» стали первыми социально значимыми сайтами, куда можно попасть при нулевом балансе

марта 2020 г., но на тот момент не был готов законодательный базис. В итоге в марте 2020 г. запуск «Доступного интернета» был перенесен на неопределенный срок, хотя месяцем позже Минцифры иници
01.11.2021 Власти придумали критерии отбора особенных сайтов, куда россиянам откроют бесплатный доступ

онных систем и приложений для их включения в данный перечень. Согласно проекту постановления, вести реестр социально значимых ресурсов будет Роскомнадзор. В перечень будут включаться сайты, отн
28.10.2021 «Эр-телеком» подключил к интернету более тысячи социально значимых объектов Архангельской области

«Эр-телеком холдинг» сдал государственному заказчику 1003 социально значимых объекта (СЗО), подключенных к интернету. Работы велись в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», исполнителем которого в регионе является оператор. «Арха
19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» компания «Транстелеком» обеспечит возможность доступа к сети интернет для 896 социально значимых объектов в Краснодарском крае. Из них 330 культурно-досуговых учреждений, 272 общеобразовательных организации, 243 фельдшерско-акушерских пункта, 43 органа исполнительной вла
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи

ные убытки из-за необходимости пускать людей на некоторые сайты без оплаты. В марте 2020 г. запуск «Доступного интернета» был перенесен на неопределенный срок из-за критики, последовавшей от ФА
10.03.2021 Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте»

Несостоявшийся конкурс ДИТ Как выяснил CNews, департаменту информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) не удалось найти подрядчика на предоставление «коммуникационных возможностей» для социально значимых сервисов Единой мобильной платформы столицы (ГИС ЕМП) в 2021 г. По истечении срока подачи заявок на тендер претендентов на бюджетные деньги не оказалось. Рассматриваемый тенд
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте»

окумента поступило только от Минцифры, Александра Хинштейна и аппарата Дмитрия Чернышенко. Никакого бесплатного интернета Суть предложенных РСПП поправок заключается в лишении россиян возможнос
17.12.2020 «Транстелеком» дополнительно подключил к интернету более 60 социально значимых объектов

рае. Ранее в 2019 г. компания «Транстелеком» одержала победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, на подключение к сети передачи данных социально значимых учреждений в четырех регионах России. Реализация программы позволяет оснастить высокоскоростным доступом в интернет школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и дру
19.10.2020 «Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год

«Транстелеком» (ТТК) обеспечила в 2020 году доступ в интернет для 2157 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Все работы по подключению социально значимых объектов, заплани
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой

м операторы помимо основных расходов могут столкнуться с дополнительным налогообложением. Операторы доступного интернета в качестве способа компенсации затрат могут получить право размещать на

19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет

по одному статическому IP адресу и быть включен в Реестр организаторов распространения информации. Реестр социально значимых ресурсов Напомним, что в июле 2020 г. Минкомсвязи разработала поряд
23.07.2020 «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры

В 2020 г. 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры – школы, фельдшерско-акушерские пункты, МВД, пожарные части – будут обеспечены высокоскоростным интернетом, что гарантирует реализацию проекта «Информацион
02.07.2020 Минкомсвязи России продлило эксперимент по «Доступному интернету»

мя в реестр входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: «коммуникационные сервисы», «агрегаторы социально значимой информации», «национальная культура и традиции», «непрерывное о
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто

ра Москвы (mos.ru), а также некоторые сайты, построенные на российском веб-сервере Bitrix. История «Доступного интернета» Предложенный Путиным проект «Доступный интернет», согласно предложению

11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет»

марта 2020 г. Максут Шадаев не считает необходимым компенсировать операторам затраты на реализацию "Доступного интернета" С этого дня все провайдеры должны были прекратить взимать с абонентов п
02.03.2020 Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина

установлена по итогам совещания в Минкомсвязи, состоявшегося 21 января 2020 г. Возмещение затрат на бесплатный интернет «Доступный интернет» предполагает возмещение операторам и провайдерам рас
25.02.2020 Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах

диная зона Wi-Fi была создана осенью 2016 г. Под землей доступ в Сеть обеспечивает «Максимателеком» – как сообщал CNews, он стал единым оператором интернета в метро в начале 2019 г. В столичном метро бесплатный интернет появился значительно раньше, чем в автобусах и троллейбусах. Впервые власти Москвы заговорили об этом октябре 2012 г.: бесплатный Wi-Fi на всех линиях столичного метрополите
23.12.2019 ТТК завершила первый этап подключения социально значимых объектов

«Транстелеком» (ТТК) обеспечила в 2019 году подключение к сети передачи данных 1754 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Ранее в 2019 году компания «Транстелеком» одержала победу в аукционе,
23.12.2019 ТрансТелеКом завершил первый этап подключения к интернету социально значимых объектов

ТрансТелеКом подключил более 1700 объектов к интернету Компания ТрансТелеКом (ТТК) в 2019 г. подключила к сети передачи данных 1754 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Среди них — 394 объекта в Курской области, 554 — в Ростовской, 302 в

03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил о завершении первого этапа федерального проекта по подключению социально значимых объектов к интернету. Оператор сдал государственному заказчику 4 451 объект в 13 регионах РФ. В августе 2019 года, в рамках федерального конкурса, объявленного Министерством

12.08.2019 «ТрансТелеКом» подключит к интернету 7000 социально значимых учреждений

иально значимые учреждения в Курской, Ростовской областях, в Забайкальском и Краснодарском краях. В качестве победителя прошедших конкурсов «ТрансТелеКом» подключит к интернету в общей сложности 6736 социально значимых объектов в Забайкальском и Краснодарском краях, Ростовской и Курской областях. Общая сумма контрактов составила более 4,9 млрд рублей. В перечисленных регионах «ТрансТелеКом»
28.06.2019 Минкомсвязи заплатит 4 миллиарда за подключение к интернету социально-значимых объектов

Самый дорогой конкурс Минкомсвязи проводит конкурсы на подключение социально значимых объектов к интернету на сумму 3,7 млрд руб. Объекты, о которых идет речь,

25.04.2019 Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков

Сколько социально значимых объектов получат широкополосный доступ в интернет В распоряжении CNews оказалась презентация замминистра связи Олега Иванова, посвященная Концепции подключения к сети интерне
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей

Государство оплатит работу беспроводной сети для социально значимых объектов Федеральный проект «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» содержит мероприятие по строительству беспроводной сети связи для социально знач
28.02.2019 На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда

Власти обеспечат доступ в интернет для 100 тыс. социально значимых объектов Правительство России одобрило Концепцию подключения к сети интернет социально значимых объектов. Речь идет об обеспечении доступа в интернет более 100 тыс. об
12.02.2019 В России появится мегаоператор интернета для чиновников, МВД и МЧС за 73 миллиарда

Федеральная сеть связи Операторы связи «Ростелеком» и Tele2, с одобрения Минкомсвязи построят в стране сотовую сеть для социально значимых объектов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замминистра связи Олега Иванова. Проект по созданию сотовой сети, пользоваться которой будут, в том числе, Росгвардия, МЧС и МВД
19.01.2017 Мошенники в WhatsApp раздают бесплатный интернет

Компания Eset предупредила о новой афере, нацеленной на пользователей WhatsApp. Мошенники обещают приложение для «бесплатного интернета без Wi-Fi», сообщили CNews в Eset. Потенциальная жертва получает сообщение в группе или от пользователя WhatsApp из списка контактов. Ей предлагают перейти по ссылке, чтоб
19.01.2017 Мошенники ловят пользователей WhatsApp на бесплатный интернет

ые положительные комментарии с несуществующих аккаунтов участников соцсети Facebook. Для получения «бесплатного интернета» он должен поделиться ссылкой на него, как минимум, с 13 пользователями
30.09.2015 «МегаФон» открывает сезон бесплатного интернета 4G+

«МегаФон» подарит своим клиентам гигабайты мобильного интернета в рамках акции «Бесплатный интернет 4G+». Каждому ее участнику оператор предоставляет столько же бесплатного дополнительного трафика, сколько содержат выбранные клиентом опции. Бесплатный трафик доступен при п
02.02.2015 «ТТК-Самара» в 2014 г. подключил более 1600 студентов в рамках программы «Доступный Интернет вузам»

Макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») в рамках реализации собственной программы «Доступный Интернет вузам» в течение 2014 г. подключил более 1600 студентов к высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Всего за три года действия программы более 7700 студентов Пово
18.10.2012 К 2013 г. в Свердловской области в электронном виде будут доступны 56 социально значимых госуслуг

К 2013 г. в Свердловской области в электронном виде будут доступны 56 социально значимых региональных и муниципальных услуг. Об этом в ходе видеоконференции с глав
15.06.2011 МТС предоставит бесплатный интернет трафик для навигации по магазину приложений Nokia

Компании Nokia и МТС объявили о совместной акции для пользователей магазина приложений Nokia. В рамках акции, в период с 10 июня по 10 августа 2011 г. любому абоненту МТС предоставляется бесплатный интернет трафик при просмотре каталога магазина приложений. Таким образом, пользователь может бесплатно «путешествовать» по магазину приложений Nokia, выбирать понравившиеся приложен
17.06.2010 МГТС запускает акцию «Лето бесплатного интернета»

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), дочерняя компания «Комстар-ОТС», запускает акцию «Лето бесплатного интернета». В течение летних месяцев, с 15 июня по 31 августа 2010 г. включительно, для новых абонентов действует специальное предложение – возможность бесплатного пользования интер
08.04.2010 В Рунете появился еще один бесплатный интернет-кинотеатр

Вчера, 7 апреля, в Рунете был запущен новый бесплатный интернет-кинотеатр TVzavr (tvzavr.ru). Технологии и разработки, используемые для организации видеотрансляции, принадлежат компании «ТиВиЗавр». Компания создана группой частных инвест
26.03.2002 "Элвис-Телеком" и Online System Group запустили акцию "Бесплатный интернет-магазин"

Компания "Элвис-Телеком" объявила о начале маркетинговой акции "Бесплатный интернет-магазин", проводимой совместно с компанией Online System Group (OSG). Цель акции, как заявляют ее инициаторы, заключается в популяризации инструментов электронной коммерции,
08.11.2001 Правительство Бразилии предоставит своим гражданам бесплатный интернет

формацию, касающуюся налогов, а также напрямую обращаться к представителям законодательных органов власти. Президент Бразилии Фернандо Энрике Кардосо (Fernando Henrique Cardoso) заявил, что внедрение бесплатного интернета, прежде всего, осуществляется в интересах малоимущих граждан. Доступ к Сети также необходим всем, кто желает получить информацию по налогам, пенсиям, а также задать вопрос
26.10.2000 Бесплатный интернет бывает только в... "Рамблере"

амблер" отключает (то есть владелец теряет вдвойне - еще и на рекламных показах). "Нет, такой хоккей нам не нужен" - делились впечатлениями в кулуарах некоторые руководители ресурсов. Так что же ждет бесплатный интернет по-российски? Если "Рамблер" не прикроет проект в ближайшее время, по всей видимости, основными потребителями услуги станут школьники, для которых важно не то, куда и как он
23.06.2000 Первый бесплатный интернет-провайдер в Индии намеривается получить $100 млн. от IPO в Нью-Йорке или Лондоне

Компания Caltiger.com Ltd. - первый бесплатный интернет-провайдер в Индии намеривается получить около $100 млн. при осуществлении первичного размещения акций (IPO) за границей. Председатель компании Джо Силва (Joe Silva) объявил


Публикаций - 650, упоминаний - 704

Доступный интернет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9455 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11794 70
МегаФон 8374 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8601 41
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2811 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3620 28
Yandex - Яндекс 6920 26
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 819 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2004 20
VK - Mail.ru Group 3414 19
Microsoft Corporation 24393 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3187 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 14
7962 13
Google LLC 11595 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 373 13
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 333 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 10
Telegram Group 1738 9
IBM - International Business Machines Corp 9397 9
Цифра ГК 2355 9
SAP SE 5210 8
HP Inc. 5656 8
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 341 8
Apple Inc 11864 7
Oracle Corporation 6614 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2998 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1202 6
Крок - Croc 1769 6
СИНХ - Таттелеком 191 6
Intel Corporation 12065 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 445 6
АФК Система ПАО 1785 6
Cisco Systems 5071 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 6
Meta Platforms - Facebook 4415 6
InfoWatch - Инфовотч 982 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 578 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6967 39
Почта России ПАО 2083 22
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 20
Газпром ПАО 1308 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
РЖД - Российские железные дороги 1852 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1219 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2736 8
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 41 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 395 6
Россети Ленэнерго 1700 5
Visa International 1940 5
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 117 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 33 4
Газпром нефть 596 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 250 4
Альфа-Банк 1717 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 481 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 574 4
Сбер - СберЛогистика 61 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 255 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 235 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 221 3
Роснефть НК - нефтяная компания 508 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 108 3
Почта Банк 452 3
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1060 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 234 3
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 26 3
НСПК - Национальная система платежных карт 781 3
ГПБ - Газпромбанк 1057 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 365 2
Apteka.ru - Аптека.ру 8 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 138 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 64 2
Ак Барс Банк 268 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11143 179
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5731 100
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4854 87
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4341 86
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2641 51
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2650 45
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2404 45
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3242 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1962 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2780 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5309 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1829 32
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 244 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3216 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1648 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2152 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1335 28
Федеральное казначейство России 1731 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1355 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2554 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1338 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1177 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4535 18
Федеральное собрание Российской Федерации 299 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3041 17
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 137 16
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 892 14
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 322 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2912 14
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 291 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 689 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3794 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 955 12
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 290 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 567 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2965 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1347 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 11
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 175 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
Альянс по защите детей в цифровой среде 13 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 282 2
Единая Россия - Политическая партия 289 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1011 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 631 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 707 2
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 75 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 1
OpenChain 1 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
АФТ - Ассоциация Финтех 137 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ЛДПР 104 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62764 322
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47862 272
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20033 120
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9175 106
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15228 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17658 97
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29480 91
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25723 71
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27427 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20339 67
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12192 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15378 62
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7640 57
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1386 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11814 57
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11519 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23962 56
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10618 54
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12483 54
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10107 53
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4553 52
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10597 52
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 1952 49
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7093 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12293 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28752 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10700 44
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12124 44
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10460 43
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 1187 43
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7114 42
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13749 39
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8298 39
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6425 39
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1678 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11335 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6164 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23493 34
Сеть передачи данных - Data transmission network 3647 33
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8306 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4939 139
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1374 50
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 952 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3125 21
VK - Mail.ru Одноклассники 1733 19
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 746 19
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 234 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 254 13
Microsoft Windows 2000 8660 12
Google Android 13734 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 511 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 218 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 373 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 52 10
Apple iPad 3833 9
Apple iOS 7554 9
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 448 9
Apple - App Store 2833 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2678 9
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 9
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 94 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 243 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 128 8
Turkcell Bip - Мессенджер 26 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 532 8
Apple iPhone 6 4861 8
В кругу друзей - социальная сеть 20 8
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 78 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1339 7
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 92 7
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 63 7
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 306 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 377 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4151 7
Google Play - Google Store - Android Market 3226 6
Linux OS 9578 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 271 6
Путин Владимир 3077 62
Шадаев Максут 927 38
Чернышенко Дмитрий 551 26
Мишустин Михаил 643 21
Носков Константин 232 15
Иванов Олег 141 12
Попов Алексей 333 12
Никифоров Николай 1134 12
Хинштейн Александр 129 12
Медведев Дмитрий 1648 12
Кравцов Роман 81 11
Орловский Виктор 369 9
Матвеева Татьяна 101 7
Акимов Максим 184 7
Николаев Айсен 34 6
Валяева Елизавета 72 6
Рейман Леонид 1044 5
Лопаткин Герман 104 5
Спиренков Вячеслав 21 5
Казак Максим 162 4
Шпак Василий 202 4
Климарев Михаил 48 4
Тутон Екатерина 6 4
Симаков Олег 113 4
Туров Алексей 10 4
Ким Дмитрий 60 4
Кулин Филипп 48 4
Романив Владимир 10 4
Сапельников Сергей 109 4
Щеголев Игорь 697 4
Паршин Максим 314 3
Громов Иван 102 3
Щеверов Андрей 3 3
Ершов Андрей 50 3
Марков Константин 27 3
Ермолаев Артем 371 3
Качанов Олег 113 3
Касперская Наталья 286 3
Белоусов Андрей 133 3
Ухлинов Леонид 59 3
Россия - РФ - Российская федерация 139282 429
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42135 176
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16928 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7175 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51582 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2765 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13974 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1662 28
Россия - ЮФО - Ростовская область 1466 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14074 23
Европа 21606 23
Россия - ЦФО - Калужская область 954 22
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1216 21
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1144 20
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 879 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2322 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2991 17
Беларусь - Белоруссия 5508 17
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 810 17
Россия - ДФО - Забайкальский край 533 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3818 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 1781 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1303 16
Россия - ЮФО - Астраханская область 642 16
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1384 16
Россия - ЦФО - Курская область 621 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16580 15
Россия - ЮФО - Волгоградская область 707 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2565 15
Россия - УФО - Тюменская область 1095 15
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 897 15
Земля - планета Солнечной системы 10285 15
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 788 15
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 380 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1581 14
Россия - ЦФО - Орловская область 302 14
Украина 7526 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 820 14
Россия - СКФО - Ставропольский край 827 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2819 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49418 364
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27946 219
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46720 136
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17735 123
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9683 121
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3754 112
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9436 110
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8297 98
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3487 72
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7802 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15899 56
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2031 50
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5871 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5542 49
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4027 47
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7356 46
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1280 44
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2845 43
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6258 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23258 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7488 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12840 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5861 34
Страхование - Страховое дело - Insurance 5625 33
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4250 33
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1033 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10638 28
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3586 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5566 27
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4586 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3379 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3009 26
Энергетика - Energy - Energetically 4928 25
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3882 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13449 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5744 22
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1266 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6744 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5118 21
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1544 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11168 20
Коммерсантъ - Издательский дом 1725 13
Ведомости 901 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 968 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 888 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 871 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
Известия ИД 592 3
РИА Новости 885 3
Ставропольская правда 4 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 173 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 96 2
Российская газета 263 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 113 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 2
Forbes - Форбс 748 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 2
TAdviser - Центр выбора технологий 383 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 469 2
N+1 - Издание 152 1
Wikipedia - Википедия 473 1
The Register - The Register Hardware 1498 1
Rusbiathlon.ru 1 1
ZDnet 657 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 611 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Fortune 204 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 67 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 109 1
Рен ТВ - телеканал 68 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7919 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3039 10
Gartner - Гартнер 3532 4
IDC - International Data Corporation 4895 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 70 1
INFOLine-Аналитика 51 1
IBM Tech Trends Survey 3 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 589 1
CNews Мишень 164 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Omdia 24 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IBM Institute for Business Value 25 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Медиалогия 23 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Рустелеком ТК 303 1
Microsoft Research 139 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 123 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1462 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 944 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 199 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 135 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 861 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 794 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 515 5
РАН - Российская академия наук 1814 5
ТГУ - Томский государственный университет 166 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 3
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 56 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 112 2
ПГУАС - Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 2 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 12 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 149 2
ИИИ - Институт исследований интернета 54 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 146 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 49 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 42 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 415 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 293 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 231 1
АГУ - Алтайский государственный университет 36 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 273 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 128 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 350 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 202 1
VK Skillbox - Скилбокс 102 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 92 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 5 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 133 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 151 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 19
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1950 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1193 7
День молодёжи - 27 июня 850 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1039 4
ISR - Integrated Systems Russia 24 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2349 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 541 3
Единый день голосования 128 2
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 2
ProIntegration Awards 5 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 301 2
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 12 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Best Office Awards 3 1
InAVation Awards 6 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 58 1
Система распределенных ситуационных центров 4 1
Цифровая прокачка региона 29 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
MeYou 3 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 1
Час кода - международное движение 11 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу 1 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1308352, в очереди разбора - 789291.
Создано именных указателей - 155538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS