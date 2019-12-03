Безопасность
Как защитить облачную почту от фишинга
Бизнес
Как взламывают компании? Схема
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

«ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил о завершении первого этапа федерального проекта по подключению социально значимых объектов к интернету. Оператор сдал государственному заказчику 4 451 объект в 13 регионах РФ.

В августе 2019 года, в рамках федерального конкурса, объявленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, компания была определена исполнителем на подключение к скоростному интернету социально значимых объектов (СЗО) в Архангельской, Рязанской, Новосибирской, Омской, Челябинской, Волгоградской, Саратовской, Тюменской областях, а также Ненецком, Ямало-Ненецком АО, Пермском, Красноярском и Алтайском крае.

В вышеуказанных регионах, до конца 2021 года, Холдинг планирует подключить к сети передачи данных все социально значимые объекты, среди которых детские сады, школы, ВУЗы, больницы, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения, образующие социальную инфраструктуру. Общее количество подключаемых объектов – 13 106.

Первым объектом, подключенным холдингом к федеральной сети интернет стала рязанская «Рыбновская школа – интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». К завершению первого этапа проекта в Рязанской области региональная администрация и «ЭР-Телеком холдинг» приурочили большой праздник для воспитанников.

Гостем детского праздника стал член Сборной России по футболу, обладатель Суперкубка и четырёхкратный обладатель Кубка страны – Александр Самедов. Он провел для ребят настоящую спортивную тренировку, принял участие в товарищеском матче между воспитанниками школы, а также вручил детям памятные призы и подарки.

«По завершению первого этапа проекта, мы подключили 26% от общего количество СЗО. Это очень хороший показатель. Надеемся, что следующие два этапа мы завершим с опережением графика, так как обладаем всеми возможностями и ресурсами для достижения этого показателя», - сказал директор по развитию «ЭР-Телеком холдинг» Владимир Романив.

Другие материалы рубрики

SAP наказал многомиллионным штрафом российских металлургов, отказавшихся от его ПО в пользу «1С»

Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS

Россиян переводят на электронные трудовые книжки. Законопроект одобрен Думой

Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем

Сговор на электронном аукционе раскрылся из-за взбесившегося робота, который поднял цену в восемь раз

Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому»

Техника

Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина

Как выбрать наушники, если вы меломан: советы ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы: хиты продаж

Что подарить на Новый год 2020: лучшие гаджеты для спорта
Показать еще
Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

Более 1,5 тысяч гостей;     100 экспертных докладов;   50 инновационных стендов

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Что нужно знать о цифровизации промышленности Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений