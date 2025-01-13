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Сеть передачи данных Data transmission network ТСПД технологическая сеть передачи данных

СОБЫТИЯ

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13.01.2025 «ТрансТелеКом» в 2024 году подключил к сети передачи данных 38 объектов ФПК

В 2024 г. компания «ТрансТелеКом» обеспечила подключение к сети передачи данных 38 объектов «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочерняя компания РЖД). Среди объектов подключения – депо и административные здания ФПК в разных регионах России

27.10.2022 «Детский мир» повысил надежность и масштабируемость сети передачи данных

«Детский мир» повысил надежность сети передачи данных и создал условия для ее масштабирования при помощи сетевого протокола BGP (Border Gateway Protocol). Решение поможет ритейлеру расширить корпоративную сеть в два раза — до

05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области

«Транстелеком» в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году подключит к сети передачи данных 681 социально значимый объект в Ростовской области. На расширенном заседании рабочей группы Правительства Ростовской области по реализации национального проекта «Цифровая э
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»

«Ростелеком» завершил проект по созданию высоконадежной корпоративной сети передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электростанций в Северо-Западном, Центральном, Поволжском, Южном и Уральс
27.08.2018 «Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума

условием стало создание современной, надежной и отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктуры. Объем работ, включающий проектирование, монтаж, пуско-наладку, тестирование и ввод в эксплуатацию сети передачи данных SCADA на более чем 100 объектах заказчика, расположенных на протяжении всего трубопровода, был доверен «Стэп лоджик». Все работы проводились с учетом графика строительства

29.05.2018 DLR и ADVA добились рекордной скорости передачи данных по беспроводным оптическим каналам

йме, Германия, и макетом спутника, расположенным более чем в 10 км от этого места на горе Хоэнпейсенберг. Новый рекорд в 13,16 Тбит/с почти в восемь раз превышает предыдущее достижение DLR. При такой скорости передачи данных все печатные книги в мире могут быть переданы примерно за полминуты. Подобное достижение стало возможным благодаря новейшим технологиям, применяемым в оборудовании ADVA
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии

«Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в столице Республике Калмыкия г. Элисте. Обновлены более 190 коммутаторов на оптоволоконной сети, что позволило повысить ее производительность и улучшить качество услуг. «Р
30.05.2016 Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве

Мобильный оператор Tele2 признан лидером по скорости передачи данных в Москве. К такому выводу пришли эксперты Радиочастотного центра Центрального федерального округа, подведомственного Роскомнадзору. С момента запуска сети Tele2 в столи
10.05.2016 LG Uplus и Huawei осуществили первый в мире коммерческий запуск технологии агрегации двух несущих частот для восходящей линии связи

лении (UL 2CC CA) в коммерческой сети. Являясь одной из ключевых функций новейшей коммерческой версии LTE-Advanced Pro компании Huawei eRAN11.1, технология UL 2CC CA обеспечит значительное увеличение скорости передачи данных по восходящей линии связи (до 108 Мбит/с), благодаря чему пользователи смогут гораздо быстрее выгружать файлы со своих мобильных устройств. Ввиду стремительного развити
12.02.2016 Установлен мировой рекорд скорости передачи данных

гнал в каждом оптическом канале имел собственную длину волны. Модуляция сигналов производилась посредством квадратурного модулятора, также являющегося частью системы.  Исследователи установили рекорд скорости передачи данных «Воспользовавшись высокоскоростным суперприемником, мы смогли целиком принимать данные по суперканалу в реальном времени. Суперканалы становятся все более важными для р
08.06.2015 Более 25 тыс. абонентов «Ростелекома» в Ижевске пользуются услугами оптической сети передачи данных

По итогам первого квартала 2015 г. количество абонентов «Ростелекома» – пользователей услуг оптической сети передачи данных – превысило в Ижевске 25 тыс. Охват домохозяйств в столице Удмуртии, имеющих возможность подключения к оптическим сетями «Ростелекома» по технологии FTTB (Fiber-To-The-Buil
13.04.2015 Более 20 тыс. абонентов «Ростелекома» в Татарстане пользуются услугами оптической сети передачи данных

Количество абонентов «Ростелекома» – пользователей услуг оптической сети передачи данных превысило в Татарстане 20 тыс. В 2014 г. абонентская база широкополосного доступа в интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания) в регионе увеличи
06.02.2015 Минкомсвязи разработало порядок использования единой сети передачи данных

ещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов появился проект ведомственного приказа Минкомсвязи «Об утверждении порядка использования сети передачи данных». Порядок применяется при использовании сети передачи данных органов власти: при формировании объемов услуг; при взаимодействии заказчика, оператора и пользователя п
20.12.2013 ФКП Росреестра на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных потратит 560 млн руб.

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФКП Росреестра) проводит открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации и сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно документации, целью оказания услуг является повышение эффективности информационного взаимодействия подразделений ФКП Росреест
26.11.2013 «Т8» достигла очередного рекорда скорости передачи данных

й ROPA. Предыдущий рекорд передачи данных 800 Гбит/с на 500 км был поставлен в сентябре этого года. Передача данных была осуществлена на когерентной DWDM-системе «Волга». Рекорд стал возможен б
15.07.2013 Федеральная кадастровая палата Росреестра доверила сопровождение защищенной сети передачи данных «Ростелекому»

Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила итоги открытого аукциона на оказание услуг по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно представленной на сайте госзакупок РФ информации, на участие в аукционе поступила всего одна заявка — от компании «Ростелеком
16.05.2013 Федеральная кадастровая палата Росреестра выделит 392 млн руб. на сопровождение защищенной сети передачи данных

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно аукционной документации, услуги по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней

30.04.2013 Минкомсвязь подвела итоги аукциона на проектирование единой сети передачи данных для органов госвласти

инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры для органов государственной власти Минкомсвязь РФ в рамках пилотного проекта провела аукцион на право заключения госконтракта на проектирование единой сети передачи данных для органов государственной власти. Победитель открытого электронного аукциона на понижение со стартовой ценой 2,98 млн руб. кроме самого проекта сети должен подготовить и

19.03.2013 «Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи»

Компания «Техносерв» объявила о завершении первого этапа проекта по созданию комплексной системы мониторинга телекоммуникационного оборудования сети передачи данных компании «Башинформсвязь», основного оператора фиксированной связи в Башкирии. На первом этапе «Техносерв» обеспечил развертывание на ядре транспортной сети IP/MPLS компани
28.06.2012 «Ростелеком» окажет услуги доступа к корпоративной сети передачи данных для отделения ПФР по Челябинской области

Челябинский филиал «Ростелекома» выиграл конкурс на оказание услуг доступа к корпоративной сети передачи данных для отделения Пенсионного фонда РФ в Челябинской области. Впервые контракт между компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом был заключен в 2005 г. На сегодняшний день корпо
13.12.2011 Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных за 106 млн руб.

во по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило о проведении открытого аукциона, с победителем которого планирует заключить госконтракт на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Назначением услуг является обеспечение защищенной передачи данных между географически распределенными объектами РСПД и доступа в интернет. Целью проекта является об
13.08.2010 Создание защищенной сети передачи данных для Росреестра: контракт на 234 млн руб. забрал «Ростелеком»

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) объявила итоги открытого аукциона на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных, объединяющей центральный аппарат и территориальные органы Росреестра, а также территориальные органы и подведомственные организации Росреестра и их обособленные подразделе
23.06.2010 MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера»

Московский Internet Exchange (MSK-IX) выполнил проектирование оптической сети передачи данных в Москве для «Рамблер Интернет Холдинг». Проект сети, предусматривающий подключение к инфраструктуре MSK-IX и к сетям сервис-провайдеров портами 10G, включает в себя пять у
20.04.2010 «Инфосистемы Джет» провели аудит сети передачи данных «Ростик’с-KFC»

Компании «Ростик’с-KFC» и «Инфосистемы Джет» завершили проведение аудита сети передачи данных (СПД) в филиалах «Ростик’с-KFC». Главным итогом проекта стало создание единой концепции развития ИТ-систем. «Ростик’с-KFC» приняла решение о проведении модернизации сети по
01.03.2010 «Ростелеком» получил контракт на услуги поддержки региональной сети передачи данных Росимущества

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило итоги открытого аукциона на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Согласно протоколу рассмотрения заявок, на участие в тендере подала заявку только одна компания - «Ростелеком», предложение которой было признано соответствующим тр
12.02.2010 «МТС-Украина» и Huawei достигли рекордной для Украины скорости передачи данных

пания Huawei объявили об успешном завершении совместного тестирования нового решения для магистральных сетей оператора на базе оборудования DWDM, что позволило оператору достичь рекордной для Украины скорости передачи данных. В ходе тестирования, организованного МТС и Huawei на транспортной DWDM-сети оператора, была обеспечена пропускная способность 40 Гбит/сек на одной волне, что позволило
03.02.2010 «ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» более чем в два раза увеличила пропускную способность сети передачи данных компании в направлении наиболее крупных городов Самарской области: Тольятти – Жигулевск - Сызрань. Одновременно в рамках программы преодоления «цифрового неравенства» для о
22.01.2010 «Синтерра» выиграла аукцион на сопровождение защищенной сети передачи данных Росреестра

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) объявила итоги открытого аукциона по выбору поставщика услуг по организации и сопровождению защищенной сети передачи данных, объединяющей центральный аппарат Росреестра и территориальные органы Росреестра. Согласно протоколу рассмотрения заявок от 15 января 2010г., на участие в торгах подали зая
13.01.2010 Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных

во по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило о проведении открытого аукциона, с победителем которого планирует заключить госконтракт на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Целью проекта является обеспечение бесперебойного защищенного информационного взаимодействия и доступа в интернет географически распределенных объектов центрального
03.11.2009 IBS DataFort инвестирует в развитие собственной сети передачи данных 17 млн руб.

Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, сообщила о том, что до конца 2009 г. инвестирует в развитие собственной широкополосной сети передачи данных в Москве около 17 млн руб., что позволит расширить набор сервисов по управлению сетями клиентов как на территории России, так и за ее пределами. Строительство специализиров
05.03.2009 «Крок» оптимизировал сети передачи данных «УРСА Банка»

Компания «Крок» осуществила проект по оптимизации сетей передачи данных «УРСА Банка». Оптимизация позволила сократить расходы банка на сети передачи данных и улучшить работу пользователей с бизнес-приложениями, говорится в сообщении «Крок». «Сейчас все говорят про оптимизацию и сокращение расходов, мы же можем привести конкрет
25.12.2006 Передача данных: Siemens догоняет конкурентов

Инженерам компании Siemens удалось установить рекордный показатель скорости передачи данных по оптическому кабелю. Скорость передачи по одному каналу достигла 107 Гбит/c (расстояние 160 км). По сообщениям Reuters, инженерам Siemens совместно с сотрудниками ком
23.10.2006 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в оптических сетях

дит то, что удалось добиться NTT. Нынешние магистральные сети передают данные на скорости 1 Тбит/с. Передача данных в таких сетях основана на технологии мультиплексирования с разделением по дли
23.10.2006 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в оптических сетях

дит то, что удалось добиться NTT. Нынешние магистральные сети передают данные на скорости 1 Тбит/с. Передача данных в таких сетях основана на технологии мультиплексирования с разделением по дли
06.09.2006 ФСО объявила о конкурсе на монтаж узлов сети передачи данных

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны объявило о проведении конкурса на установку и монтаж оборудования узлов объединенной сети передачи данных. Цена контракта — 24 млн. руб. Места поставки — объекты ФСО России в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске,
06.12.2004 Alcatel побила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС

ем для передачи трафика на большие расстояния по традиционному одномодовому волокну, установленному в сетях France Telecom и Deutsche Telekom. Стандартные сети этих компаний вполне готовы к повышению скорости передачи данных и внедрению передающих средств нового поколения. Это позволяет модернизировать сети без излишних затрат. Проект Toprate (IST-2000-28657) проводится в рамках 5-й европей
11.10.2004 Hitachi установила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС

Специалисты корпорации Hitachi установили рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному каналу – 40 Гбит/с. Для увеличения пропускной способности использовалась передача с многоуровневой модуляцией (16 уровней на символ). Это максимально
11.10.2004 Hitachi установила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС

Специалисты корпорации Hitachi установили рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному каналу – 40 Гбит/с. Для увеличения пропускной способности использовалась передача с многоуровневой модуляцией (16 уровней на символ). Это максимально
22.07.2004 Передача данных в сотовых сетях набирает популярность

х объемах обмениваться данными через сотовые сети, утверждает исследовательская фирма Mobinet. Это в четыре раза больше, чем в 2003 г. Резкий рост интереса к таким услугам произойдет после увеличения скорости передачи данных, повышения уровня безопасности и снижения тарифов. Наибольший интерес абоненты проявляют к мобильным играм, электронной почте, передаче фотографий, музыки и новостным с
22.06.2004 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в Сети

Американский телекоммуникационный оператор Sprint и Шведская национальная исследовательская и образовательная сеть (SUNET) установили новый рекорд скорости передачи данных в интернете с использованием общедоступных устройств связи. В апреле 2004 г. с компьютера в Сан-Хосе, Калифорния на компьютер в Швеции (расстояние между хостами состави

Публикаций - 4083, упоминаний - 4209

Сеть передачи данных и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10999 557
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 477
Ростелеком 11067 391
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 225
Cisco Systems 5383 197
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 145
Huawei 4728 141
Microsoft Corporation 25888 140
Samsung Electronics 11158 120
Intel Corporation 12885 116
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5824 109
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 92
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1594 89
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 89
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3395 87
Apple Inc 13312 83
IBM - International Business Machines Corp 9720 74
9738 71
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 69
Siemens AG - Siemens Group 2675 65
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 63
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 61
Google LLC 12824 61
Lenovo Motorola 3575 58
Oracle Corporation 7112 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 52
Qualcomm Technologies 1993 52
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 52
Крок - Croc 1971 51
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 49
Sony 6759 48
Yandex - Яндекс 9412 47
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 47
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5095 47
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 45
HP Inc. 5910 44
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 44
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 43
Ростелеком - Связьинвест 1719 41
Broadcom - VMware 2628 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 78
РЖД - Российские железные дороги 2111 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 43
Почта России ПАО 2401 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 37
Россети Ленэнерго 1699 30
Газпром ПАО 1498 25
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 18
Альфа-Банк 1995 16
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 374 15
Связной ГК 1406 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1094 14
Евросеть 1421 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 14
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 12
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 11
X5 Group - Перекрёсток 645 11
ВТБ - ВТБ24 671 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 739 10
ГПБ - Газпромбанк 1297 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3012 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 10
Boeing 1032 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 511 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 304 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1965 9
Газпром нефть 750 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 9
Транснефть 338 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 254
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 105
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 92
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 86
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6029 83
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3098 82
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 72
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 64
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 62
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 52
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4062 51
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 47
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 734 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2911 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1452 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2353 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3473 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 31
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1584 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1934 28
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 28
Федеральное казначейство России 1961 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2383 25
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 777 23
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1620 22
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 22
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1551 20
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 19
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 221
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 47
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 19
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 9
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 7
Международная академия связи - МАС 46 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 5
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 5
ГосИнформСистемы 165 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 3
WiMAX Forum 69 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 416 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 3
TIA - Telecommunications Industry Association 91 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18351 1057
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23265 887
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10422 807
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26641 803
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 793
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29952 750
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9738 677
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 576
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 506
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27090 473
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 469
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11659 461
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 460
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9461 445
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13632 425
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27218 424
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10820 414
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4600 411
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16796 410
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36904 405
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6925 403
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5030 383
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13182 355
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24858 334
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 307
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 286
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 285
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14913 246
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9700 245
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28638 242
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14213 238
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10364 233
5G - пятое поколение мобильной связи 2674 229
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7967 224
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6535 224
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7447 223
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22849 223
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1809 204
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4621 204
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 203
Google Android 15388 119
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6423 113
Microsoft Windows 17040 110
Microsoft Windows 2000 8678 93
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 88
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5279 79
Linux OS 11684 70
Apple iOS 8663 62
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2999 60
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2540 57
Apple iPhone 6 4861 52
Apple iPhone - серия смартфонов 7725 46
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2284 43
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 41
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 40
Apple iPad 4027 39
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 346 36
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1118 33
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5892 32
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 31
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 27
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 26
МТС 3G-сеть 121 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 24
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 24
Google YouTube - Видеохостинг 3020 23
Apple macOS 2477 23
Apple - App Store 3153 23
Apple iPhone 5 784 23
Oracle Java - язык программирования 3506 22
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 252 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 22
Microsoft Office 4244 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 634 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1375 21
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 564 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1726 19
Microsoft Windows BitLocker 942 19
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 179 19
Путин Владимир 3481 41
Ушацкий Андрей 105 24
Медведев Дмитрий 1666 20
Никифоров Николай 1141 17
Солонин Виталий 90 16
Кулаковский Дмитрий 67 15
Шадаев Максут 1237 14
Гольцов Александр 86 14
Лосев Станислав 51 12
Рейман Леонид 1066 12
Осеевский Михаил 356 12
Трофимчук Денис 56 11
Тимонин Сергей 51 11
Щеголев Игорь 699 11
Солдатенков Сергей 162 11
Пфлаумер Евгений 40 10
Симаткина Светлана 73 10
Орловский Виктор 409 10
Пак Олег 112 10
Ким Андрей 58 9
Мамедова Мария 39 9
Эмдин Сергей 69 9
Ермаков Валерий 146 9
Слизень Виталий 247 9
Патока Андрей 110 9
Бекиров Руслан 72 8
Кравцов Роман 89 8
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 8
Анкилов Константин 123 8
Оловянников Дмитрий 81 7
Беззубкин Игорь 40 7
Иванов Олег 160 7
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 7
Калугин Сергей 169 7
Белов Виктор 60 7
Кусков Денис 221 7
Соловенчук Александр 161 7
Мелихов Дмитрий 72 6
Белый Евгений 32 6
Крылова Мария 37 6
Россия - РФ - Российская федерация 168957 2001
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 813
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 387
Европа 25038 324
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 321
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19423 210
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8703 206
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14878 173
Япония 13865 141
Германия - Федеративная Республика 13314 113
Россия - СФО - Новосибирск 4953 107
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 103
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 103
Земля - планета Солнечной системы 10920 101
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 91
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3391 85
Южная Корея - Республика 7118 83
Беларусь - Белоруссия 6374 82
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2923 81
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3391 81
Азия - Азиатский регион 5962 80
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2911 76
Франция - Французская Республика 8214 75
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 72
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 70
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2341 70
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3523 68
Россия - ПФО - Нижегородская область 2350 68
Украина 7972 68
Казахстан - Республика 6137 67
Россия - УФО - Свердловская область 2011 67
Европа Восточная 3140 67
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 67
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1956 66
Швеция - Королевство 3800 64
Россия - ЮФО - Ростовская область 1821 63
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2111 61
Финляндия - Финляндская Республика 3708 60
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1718 59
Россия - ДФО - Хабаровский край 1116 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 838
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22110 558
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 427
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 346
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11008 297
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27743 258
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18455 190
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2879 188
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 188
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6111 188
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16401 188
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11532 175
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7731 152
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5857 149
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12461 148
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5564 141
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10584 139
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6899 131
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6855 129
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7978 123
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9286 119
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8928 118
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6191 116
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6248 115
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9165 98
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7586 98
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 97
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5983 94
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4497 92
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12059 91
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 90
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6702 89
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2755 88
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4682 84
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4765 82
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3229 81
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6890 78
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 77
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8172 73
Страхование - Страховое дело - Insurance 6640 73
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 78
CNews - ZOOM.CNews 1913 30
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2510 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 17
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 11
Ведомости 1533 10
Total Telecom 613 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 316 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1303 8
FT - Financial Times 1305 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 8
Мобильные системы 118 7
Phys.org 973 7
ZDnet 666 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1158 6
Nature 835 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 6
Silicon 497 6
NE Asia Online 313 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
N+1 - Издание 191 5
Inquirer 463 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 144 5
РИА Новости 1045 4
Ars Technica 451 4
Известия ИД 795 4
ComNews - Медиа-бизнес 146 4
Silicon.com 364 4
Newsbytes News Network 379 4
New Scientist 1448 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 3
Cellular News 234 3
Открытые системы ИД 176 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
ExtremeTech 40 3
The Verge - Издание 622 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 126
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 44
IDC - International Data Corporation 5001 39
Gartner - Гартнер 3676 34
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 31
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 17
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 12
ABI Research 236 8
Frost & Sullivan 208 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 8
Gartner - Dataquest 353 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 150 7
Informa - Ovum - Omdia 158 7
Dell'Oro Group 66 5
TeleGeography Research 40 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Forrester Research 837 5
BCG - Boston Consulting Group 119 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 4
Synergy Research Group 49 4
In-Stat 115 4
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NPD DisplaySearch 285 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Moody's Investors Service 136 3
IBM Research 111 3
Рустелеком ТК 305 3
CNews Инновация года - награда 161 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 34 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 2
Markets&Markets Research 114 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 155 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 98 2
Strategy Analytics 285 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 18
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 17
РАН - Российская академия наук 2148 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 14
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 117 12
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1550 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 609 9
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 472 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 5
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 5
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 342 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 104 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 188 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 4
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 78 3
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 3
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 3
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 3
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 3
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 322 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 3
University of Oxford - Оксфордский университет 212 3
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CeBIT 614 14
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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